Profitul net al Raffaello Shoes Factory, cel mai mare producător de pantofi din România, a scăzut de aproape patru ori în 2024, la 3,4 mil. lei

Trei branduri autohtone, trei produse complet diferite – un ondulator fără căldură, fustiţe create manual care au aplicate luminiţe şi cereale proteice – au în comun o strategie de business care defineşte noua generaţie de tineri antreprenori. În loc să urmeze calea tradiţională, fondatorii OZ Style, Fustiţe cu Luminiţe şi Mr. Iron au demonstrat că se poate construi un business de milioane de lei pornind „de la zero“, folosind intuiţia digitală şi parteneri strategici care să le accelereze creşterea.