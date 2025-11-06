Autoritățile germane interzic o puternică organizație islamistă | Deutsche Welle
PressHub, 6 noiembrie 2025 21:20
Organizația islamistă "Muslim Interaktiv", care pleda pentru înlocuirea democrației cu un califat în Germania, a fost interzisă de Ministerul Federal de Interne. "Muslim Interaktiv" se adresa în special tinerilor, pe TikTok, scrie Deutsche Welle. Potrivit Ministerului Federal de Interne, organizația "Muslim Interaktiv" încalcă ordinea constituțională, promovează islamul ca unic model de organizare socială și respinge
Acum 30 minute
21:40
Aktual24 | Vladimir Putin acuză o „ideologie a rusofobiei agresive”: ”Se dorește dezmembrarea Rusiei” # PressHub
Ideea de a considera Rusia drept o putere colonială care într-o zi ar trebui să acorde libertate coloniilor sale este profund respingătoare, a anunțat președintele rus Vladimir Putin. El a explicat la o întâlnire despre gestionarea statului multietnic că acest lucru ar echivala cu dezmembrarea Federației Ruse. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a avertizat
Acum o oră
21:20
Acum 4 ore
20:00
Protest în fața ÎCCJ împotriva Liei Savonea, șefa Curții Supreme: ”Vrem revocarea apărătoarei corupților!” # PressHub
Mai multe organizaţii civice organizează un protest în 14 noiembrie, între orele 18.30-23.00, faţă de corupţia din Justiţie şi cer public revocarea Liei Savonea de la conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Protestul va avea loc în faţa sediului ÎCCJ din Bucureşti, Bulevardul Octavian Goga nr. 2, și este organizat de „Corupţia ucide", „Rezistenţa",
19:20
Preşedintele organizaţiei PNL Vaslui, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar pentru folosirea influenţei # PressHub
Preşedintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, joi, în urma audierilor la DNA Iaşi în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. Barbu, care deţine şi funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară,
18:50
Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, numit din partea PNL, a ajuns la concluzia că nu trebuie să-l suspende din funcție pe colegul de partid Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia. Arestat preventiv, cu interdicția de a desfășura activități administrative, arestat la domiciliu apoi eliberat în urma unei așa zise „erori" a unui procuror DNA care a
18:40
UE își menține țintele pentru tranziția energetică 2030: emisiile scad, regenerabilele cresc, dar investițiile rămân în urmă # PressHub
Uniunea Europeană își consolidează poziția de lider global în tranziția energetică: emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut, ponderea energiilor regenerabile a crescut, iar dependența de gazul rusesc a fost aproape eliminată. Totuși, Comisia Europeană avertizează că investițiile actuale nu sunt suficiente pentru a atinge țintele climatice și de eficiență stabilite pentru 2030.
18:10
Atunci când vine vorba despre sănătate și recuperare, alegerea tratamentului potrivit este esențială pentru obținerea rezultatelor dorite. Fiecare persoană are nevoi diferite, iar factorii care influențează eficiența terapiilor includ istoricul medical, nivelul de activitate fizică și tipul afecțiunii. Într-o lume în care opțiunile sunt numeroase, consultarea unui specialist și o evaluare corectă reprezintă primul pas
Acum 6 ore
18:00
Aktual24 | Postarea unui propagandist rus, redistribuită de deputatul AUR Mihail Neamțu: ”Dacă aș fi președinte aș dona la ruși tot echipamentul nostru militar” # PressHub
Deputatul AUR Mihail Neamțu, președintele unei comisii parlamentare, a redistribuit pe contul lui de X o postare a unui propagandist moscovit în care acesta susținea că dacă ar fi președinte al României ar dona Rusiei tot echipamentul militar pentru a-i "face muci" pe ucraineni. Postarea propagandistului moscovit conținea un fake news legat de de faptul
17:40
Unul dintre ultimele orașe mari din Donețk încă aflate sub controlul Ucrainei; Pokrovsk, este în centrul principalelor lupte de pe frontul ucrainian. Deși ambele părți susțin că dețin avantajul în lupta din oraș, date recente oferite de DeepState, un grup de cartografiere asociat forțelor ucrainiene, susține că forțele rusești controlează periferia de Sud-Vest a orașului,
16:40
Preşedintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, este audiat, joi, la sediul DNA Iaşi în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă alături de alte trei persoane, informează Agerpres. Mihai Barbu nu a dorit să dea declaraţii presei. Liderul PNL Vaslui şi omul
16:30
Omul de afaceri Fănel Bogos, reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă # PressHub
Omul de afaceri Fănel Bogos, administratorul unei societăţi din domeniul creşterii păsărilor, a fost reţinut de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iaşi, fiind acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată, informează Agerpres. În acelaşi dosar, alte trei persoane au fost reţinute trafic de influenţă, dare de mită
16:20
Europarlamentarul Dan Nica, desemnat co-raportor principal pentru Fondul European pentru Competitivitate # PressHub
Parlamentul European l-a desemnat pe eurodeputatul Dan Nica (S&D, România) co-raportor principal, împreună cu eurodeputatul Christian Ehler (EPP, Germania), pentru Fondul European pentru Competitivitate (ECF), instrumentul central al viitorului Cadru Financiar Multianual 2028–2034, cu o valoare estimată la 234,3 miliarde de euro. Fondul va reuni într-o singură arhitectură strategică 14 programe europene majore, printre care
Acum 8 ore
15:50
Republica Moldova se retrage din a acordului semnat cu Federația Rusă în 1998 privind funcționarea centrelor culturale pe bază de reciprocitate. Prin această decizie anunțată în prima ședință a nolui guvernului, Moldova rupe, simbolic desigur, și relațiile culturale cu Moscova, după ce și-a câștigat independența energetică și parțial pe cea comercială. Consecința practică a hotărârii
15:20
Episcopul Claudiu-Lucian Pop este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică # PressHub
Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, reunit în sesiune extraordinară la Roma în perioada 2-6 noiembrie, l-a ales pe Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Noul Arhiepiscop Major a obținut
14:40
Partidul Social-Democrat va organiza vineri, 7 noiembrie, un congres național. În cadrul acestuia, se vor stabili o serie de chestiuni, precum noul președinte al formațiunii, codificarea modificării doctrinare anunțată din octombrie și direcția generală a partidului. Noul lider al partidului Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD de la demisia fostului premier Marcel Ciolacu, este singurul
Acum 12 ore
14:00
După 35 de ani, individul care a împușcat prima victimă a Revoluției de la Timișoara a fost declarat colaborator al Securității # PressHub
Prima victimă împuşcată în decembrie 1989 la Timișoara a fost Lepa Bărbat. Femeia ieşită pe străzile orașului de mână cu fiica ei şi cu soţul. A fost secerată de gloanțe pe 17 decembrie 1989, la ora 17.00, cu o oră înainte ca Ceauşescu să ordone să se tragă. Cel care a tras a fost Vasile
13:10
Prejudiciu de peste 100 de milioane de lei. Firme din domeniul energiei, suspectate de creșterea artificială a prețului # PressHub
Procurorii au efectuat percheziții joi la domiciliile unor presupuși infractori și sediile unor firme. Acestea sunt suspectate de vânzarea succesivă a energiei în vederea creșterii artificiale a prețurilor. Surse citate de News.ro susțin că ar fi vorba de societățile din grupul Tinmar. Prejudiciul cauzat ar fi de peste 100 de milioane de lei. Cele patru
12:50
Firma de avocatură „Mușat & Asociații" anunță cooptarea în poziția de partener coordonator al Departamentului de Litigii a Corinei Corbu, fost președinte al Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în perioada 2019-2025. Corbu s-a pensionat pe 1 august, la 53 de ani și încasează o pensie mai mare decât ultimul salariu, aproximativ 40.000 de
12:30
Înainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, mulți români aduceau mașini second-hand din Marea Britanie, țară unde volanul este amplasat pe dreapta, și le înmatriculau aici fără bătăi mari de cap. După Brexit, importurile s-au redus, pentru că aceste mașini trebuie acum adaptate, mai exact volanul trebuie mutat pe partea stângă înainte de a
12:10
Acord climatic: UE stabilește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040. România obține o concesie # PressHub
Cu o săptămână înainte de începerea summitului climatic COP30, guvernele Uniunii Europene au ajuns la un numitor comun privind modificarea Legii europene a climei (Green Deal) , stabilind un nou obiectiv obligatoriu de reducere cu 90% a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2040, comparativ cu nivelurile din 1990. Măsura reprezintă
11:20
Percheziții ale Parchetului General la furnizori de energie electrică suspectați de înșelăciune și spălarea banilor # PressHub
Mai multe percheziții au loc joi într-un dosar instrumentat de Parchetul General în care sunt vizați furnizori de energie electrică suspectați de înșelăciune și spălarea banilor. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, în cadrul „Operațiunii Jupiter 4", procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală,
10:30
Secretarul general al NATO a venit la București să convingă România că retragerea parțială a trupelor americane nu afectează securitatea statului, fiindcă „toată Alianța va veni să salveze țara" în cazul unui atac. Liderul NATO, Mark Rutte, primit pentru prima dată în această calitate la București, a declarat că președintele american Donald Trump a păstrat
10:00
Va limita Curtea Supremă libertatea președintelui Trump de a utiliza tarifele ca armă politică? # PressHub
În primele audieri , miercuri, la Curtea Supremă a SUA privind tarifele comerciale impuse de administrația Trump, majoritatea judecătorilor au pus sub semnul întrebării dreptul președintelui de a invoca o lege privind puterile de urgență pentru a acționa unilateral. Constituția SUA conferă Congresului dreptul de a impune tarife comerciale, însă Trump a pretins o putere
Acum 24 ore
07:10
Judecătorul de 9.000 de euro pe lună: Tribunalul Sibiu obligă Ministerul Justiției să plătească diurnă magistratului trimis la Madrid # PressHub
Tribunalul Sibiu a admis cererea judecătorului Claudiu Andrei Rus de plată a diurnei de detașare ca magistrat de legătură în Spania. Nemulțumit de banii pe care-i primește din partea Ministerului Justiției, Rus a dat în judecată instituția. Chiria pe care i-o plătește statul este de 3.600 de euro/lună. „Obligă pârâtul să achite reclamantului drepturile salariale
Ieri
22:00
Președintele SUA, Donald Trump, nu a avut o zi prea bună marți. Candidații republicani sau independenți susținuți de el au pierdut pe linie în New York, New Jersey, Virginia, iar alegătorii au aprobat în California un plan anti-republican de retrasare a districtelor electorale. Trump consideră că asta nu are nimic de-a face cu el. „TRUMP
21:40
Cea de-a 53-a ediţie a Festivalului de Jazz de la Sibiu a început miercuri seara cu concertul „Jazz pentru suflet", cu actorul Alexandru Prigeabu şi interpreta Mădălina Petre (chitară şi voce), care a avut loc la Sinagoga din oraş, informează Agerpres.Evenimentul este cu acces gratuit, în limita locurilor disponibile. Joi, la Sala Oglinzilor (FDGR), de
21:30
Comisia Europeană a publicat cel mai amplu pachet de extindere al ultimului deceniu, prezentând evaluările progresului realizat de cele zece state candidate și potențiale candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Documentul marchează un moment important în reconfigurarea politicii de extindere, într-un context european în care lărgirea Uniunii nu mai este o opțiune politică, ci o
21:00
Accesul la avort sigur în țările unde este limitat ar putea fi finanțat de UE. Parlamentul European sprijină inițiativa „My Voice, My Choice” # PressHub
Accesul sigur și egal la întreruperea de sarcină ar putea fi sprijinit printr-un mecanism european de solidaritate. Inițiativa „My Voice, MyChoice" a fost votată de Comisia pentru drepturile femeii din Parlamentul European. Cu 26 de voturi pentru și 12 împotrivă, eurodeputații solicită Comisiei Europene să propună un fond comun opțional, care să sprijine femeile din statele unde accesul la servicii
20:50
Dosar penal în urma apariţiei imaginilor cu primarul din Livezile şi o angajată, în ipostaze intime # PressHub
Poliţiştii au deschis un dosar penal în urma apariţiei pe reţelele de socializare a unor imagini în care primarul
20:30
Kelemen Hunor: Ultima variantă a proiectului privind reforma administraţiei va fi prezentată săptămâna viitoare # PressHub
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Sfântu Gheorghe, că proiectul privind reforma administraţiei locale şi centrale va fi prezentat săptămâna viitoare şi va intra în prima lectură în şedinţa de Guvern, după care va parcurge circuitul de avizare. Acesta a menţionat că proiectul prevede, printre altele, reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate […] Articolul Kelemen Hunor: Ultima variantă a proiectului privind reforma administraţiei va fi prezentată săptămâna viitoare apare prima dată în PRESShub.
20:10
Primar din Bistrița-Năsăud, într-o serie de fotografii din care reiese că ar agresa sexual o angajată a Primăriei # PressHub
Primarul Traian Simionca din comuna Livezile apare într-o succesiune de fotografii în ipostaze indecente din care reiese un abuz sexual asupra unei angajate a Primăriei Livezile. Filmul unui abuz sexual care s-ar fi petrecut chiar în biroul primarului Traian Siminoca de la Livezile a șocat azi Bistrița, dar a și amuzat lumea, deși subiectul ar […] Articolul Primar din Bistrița-Năsăud, într-o serie de fotografii din care reiese că ar agresa sexual o angajată a Primăriei apare prima dată în PRESShub.
18:20
Vinul spumant maghiar „Etyeki Pezsgő”, căpșunile italiene „Fragola della Basilicata” și lipia tradițională turcească „Antep Lahmacunu”, in lista produselor protejate ale UE # PressHub
Lista produselor europene protejate ale Uniunii Europene s-a extins cu trei noi produse: vinul spumant „Etyeki Pezsgő” din Ungaria, căpșunile „Fragola della Basilicata” din Italia și lipia tradițională „Antep Lahmacunu / Gaziantep Lahmacunu” din Turcia. Comisia Europeană a aprobat înscrierea acestora în registrul oficial al denumirilor protejate ale UE. Aceste recunoașteri sporesc numărul total de produse cu indicație protejată din Uniune […] Articolul Vinul spumant maghiar „Etyeki Pezsgő”, căpșunile italiene „Fragola della Basilicata” și lipia tradițională turcească „Antep Lahmacunu”, in lista produselor protejate ale UE apare prima dată în PRESShub.
18:10
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) critică vocile publice care susțin că „instanțele lasă infractorii să scape”, când în realitate ar fi de vină Parlamentul, un organism colectiv. Judecătorii „sunt obligați să aplice legea, nu să o inventeze”, susține Ene, care uită de spiritul legii și de interpretările pe care le […] Articolul Ce omite un membru CSM care vorbește despre prescripție și responsabilitate politică apare prima dată în PRESShub.
17:10
António Costa: Muntenegru are șanse reale să devină al 28-lea stat membru al UE până în 2028 # PressHub
Extinderea Uniunii Europene trebuie tratată ca o prioritate „urgentă și necesară” în fața provocărilor geopolitice actuale, a declarat miercuri, 5 noiembrie, președintele Consiliului European, António Costa. Vorbind la Summitul Euronews privind Extinderea, desfășurat odată cu publicarea rapoartelor anuale ale Comisiei Europene, acesta a evidențiat Muntenegru drept exemplul cel mai avansat al procesului de aderare, considerând […] Articolul António Costa: Muntenegru are șanse reale să devină al 28-lea stat membru al UE până în 2028 apare prima dată în PRESShub.
17:00
În cadrul conferinței de presă susținut astăzi la Cotroceni, Secretarul-General NATO, Mark Rutte a vorbit despre poziția României în NATO. Întrebările s-au concentrat asupra reducerii numărului de trupe americane în România, dar Secretarul-General a insistat că alegerea Statelor Unite este una obișnuită. În introducere, Mark Rutte a apreciat rolul strategic al României, respectarea investirii în […] Articolul „Chiar cred că ne agităm prea mult!”. Mark Rutte reasigură România de protecția NATO apare prima dată în PRESShub.
15:40
Dorința de a reda un aspect plăcut sânilor determină multe persoane să se consulte cu un medic plastician. Liftingul mamar, numit și mastopexie, reprezintă o procedură chirurgicală menită să ridice și să modeleze sânii. În acest articol, vei descoperi situațiile în care ai putea avea nevoie de lifting mamar, etapele importante ale intervenției și informațiile […] Articolul Liftingul mamar: când este necesar și cum se desfășoară procedura? apare prima dată în PRESShub.
14:40
Bloc din Slatina înconjurat de păcănele: locatarii nu mai dorm noaptea. Promisiunile primarului au rămas pe TikTok # PressHub
Locatarii din blocul 20 de pe strada Ecaterina Teodoroiu din Slatina trăiesc un coșmar de luni bune. La parterul imobilului funcționează o sală de jocuri non-stop, care le-a transformat nopțile în calvar, scrie Reporter24. Unul dintre locatari a relatat că zgomotul aparatelor și scandalurile provocate de clienții aflați sub influența alcoolului sau a nervilor pierderilor […] Articolul Bloc din Slatina înconjurat de păcănele: locatarii nu mai dorm noaptea. Promisiunile primarului au rămas pe TikTok apare prima dată în PRESShub.
14:10
Statul recuperează doar 2 lei din fiecare 100 confiscați în urma infracțiunilor. Cum s-a ajuns aici # PressHub
Statul român a reușit în 2023 performanța negativă de a recupera efectiv doar 2,17% din valoarea totală a bunurilor și banilor confiscați prin hotărâri judecătorești definitive. O analiză a rapoartelor oficiale ale Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) dezvăluie o prăpastie uriașă între deciziile din instanțe și capacitatea statului de a transforma aceste […] Articolul Statul recuperează doar 2 lei din fiecare 100 confiscați în urma infracțiunilor. Cum s-a ajuns aici apare prima dată în PRESShub.
13:40
Aktual24.ro | Realitatea Plus își schimbă tonul față de Călin Georgescu. Semne clare de reorientare editorială la televiziunea suveranistă # PressHub
Postul Realitatea Plus, autointitulat „Televiziunea Poporului”, și-a schimbat vizibil atitudinea față de Călin Georgescu. Marți, televiziunea a redus semnificativ intensitatea promovării mesajelor acestuia și a tonului de victimizare, într-un context în care politicianul s-a prezentat din nou pentru semnarea controlului judiciar. De obicei, în momentul în care Georgescu se prezenta la secția de poliție pentru […] Articolul Aktual24.ro | Realitatea Plus își schimbă tonul față de Călin Georgescu. Semne clare de reorientare editorială la televiziunea suveranistă apare prima dată în PRESShub.
13:20
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, miercuri, peste 20 de percheziții într-un dosar de corupție în care sunt implicați și membri din cadrul unui partid politic, a anunțat DNA. Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că printre persoane vizate se află proprietarul unei ferme de pui, Fănel Bogos, dar și mulți rezerviști din cadrul SRI și […] Articolul Percheziții DNA într-un dosar în care sunt vizați membri ai unui partid politic apare prima dată în PRESShub.
13:00
Bucureștiul găzduiește NATO Industry Forum: Secretarul-General Mark Rutte se întâlnește cu liderii României # PressHub
Secretarul-general NATO, Mark Rutte, va veni la București. Capitala României va găzdui summit-ul NATO Industry Forum pe 5 și 6 octombrie. Programul Secretarului-General În cadrul vizitei sale, acesta se va întâlni cu Președintele Nicușor Dan, Premierul Ilie Bolojan, Președintele Senatului – Mircea Abrudean-, Președintele Camerei Deputaților – Sorin Grindeanu și alți demnitari. Miercuri, Mark Rutte […] Articolul Bucureștiul găzduiește NATO Industry Forum: Secretarul-General Mark Rutte se întâlnește cu liderii României apare prima dată în PRESShub.
12:20
Fostul mare antrenor Emeric Ienei, câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București, a murit la vârsta de 88 de ani. „Federația Română de Fotbal regretă trecerea în neființă, la vârsta de 88 de ani, a lui Emeric Ienei, fost internațional, selecționer al României la două turnee finale și câștigător al Cupei Campionilor Europeni. Emeric […] Articolul Doliu în fotbalul românesc. A murit Emeric Ienei apare prima dată în PRESShub.
12:10
Percheziții la Ministerul Sănătății într-un dosar privind obținerea unor specializări în Republica Moldova de către mai mulți medici # PressHub
Reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ai Direcției de Investigații Criminale au făcut miercuri percheziții la sediul Ministerului Sănătății, în legătură cu o anchetă aflată în derulare, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Ministrul a precizat că perchezițiile nu au inclus și Centrul Operativ pentru Situații de Urgență […] Articolul Percheziții la Ministerul Sănătății într-un dosar privind obținerea unor specializări în Republica Moldova de către mai mulți medici apare prima dată în PRESShub.
11:40
Peste 60% dintre români consideră că direcția în care merge România este una greșită | Barometrul Informat.ro – INSCOP Research # PressHub
66,3% dintre români consideră că direcția în care merge România este una greșită, 24% sunt de părere că direcția este una bună, iar 9,6% nu știu sau nu răspund la această întrebare, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a V-a, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie anul acesta. Consideră că direcția țării […] Articolul Peste 60% dintre români consideră că direcția în care merge România este una greșită | Barometrul Informat.ro – INSCOP Research apare prima dată în PRESShub.
10:50
Proiectele din Iași finanțate prin PNRR, afectate de pierderea finanțărilor din cauza ratării unor jaloane, printre care reglementarea pensiilor speciale # PressHub
În județul Iași, au fost finalizate până acum doar 30 din cele peste 860 de contracte de finanțare obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Toate celelalte sunt „în implementare”. Cel puțin aceasta este situația actualizată la finalul lunii septembrie la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, furnizată la solicitarea deputatului Bogdan Cojocaru, scrie Ziarul […] Articolul Proiectele din Iași finanțate prin PNRR, afectate de pierderea finanțărilor din cauza ratării unor jaloane, printre care reglementarea pensiilor speciale apare prima dată în PRESShub.
09:40
Călin Georgescu, despre care președintele țării spune că e omul Moscovei, se strecoară în campania pentru Primăria Capitalei, după ce o investigație arată legăturile lui cu o rețea de spionaj rusească. Alegerile pentru Primăria Generală sunt „o farsă” a spus astăzi Călin Georgescu explicând că nu poate fi de partea Ancăi Alexandrescu, realizatoarea Realitatea Plus, […] Articolul Agenții de imagine ai Rusiei în campania pentru București? apare prima dată în PRESShub.
09:20
Zohran Mamdani, primul primar musulman al New York-ului: o victorie istorică pentru aripa progresistă a democraților # PressHub
Democratul Zohran Mamdani a fost ales marți primar al orașului New York, devenind astfel primul primar musulman din istoria metropolei americane. Candidatul în vârstă de 34 de ani, membru al Adunării statului New York și autodeclarat socialist democrat, a câștigat scrutinul cu peste 50% din voturi, devansându-i pe fostul guvernator Andrew Cuomo (40%) și pe […] Articolul Zohran Mamdani, primul primar musulman al New York-ului: o victorie istorică pentru aripa progresistă a democraților apare prima dată în PRESShub.
4 noiembrie 2025
22:10
Pentru a doua oară în acest an, la Opera din Viena, am avut norocul să fiu martora unei interpretări de excepție a sopranei Adela Zaharia în rolul Donna Anna , din opera Don Giovanni de W.A. Mozart. Mozart pentru austrieci este un nume sacru, mai mult, aceasta este opera cu care s-a inaugurat, în 1869, […] Articolul Operă. Debut de vis al sopranei Adela Zaharia pe scena Operei din Viena apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
COMUNICAT DE PRESĂ. Constantin Trinks și Anton Mejias, invitați de prestigiu ai Filarmonicii George Enescu în concertele simfonice din 6 și 7 noiembrie # PressHub
Filarmonica George Enescu îi are ca invitați, pe 6 și 7 noiembrie, pe renumitul dirijor german Constantin Trinks și pe tânărul pianist Anton Mejias. Programul serilor reunește lucrări de Rogalski, Prokofiev și Elgar, într-o combinație de energie, expresivitate și măiestrie orchestrală. Biletele sunt disponibile pe www.oveit.com sau direct la linkul https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y, iar întregul calendar al Stagiunii 2024/2025 poate […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ. Constantin Trinks și Anton Mejias, invitați de prestigiu ai Filarmonicii George Enescu în concertele simfonice din 6 și 7 noiembrie apare prima dată în PRESShub.
21:30
Una dintre problemele mișcării extremist-populiste cunoscute sub numele de „suveranism” este că este alcătuită din oameni care fie au fost în PSD, fie au avut legături extrem de strânse cu acesta. Acum ei se prezintă drept „oameni noi” care „luptă cu Sistemul”. Desigur, Sistemul este reprezentat cel mai bine de PSD, partidul care a dominat […] Articolul Aktual24 |Suveranismul, acest pesedism reciclat apare prima dată în PRESShub.
