România nu acoperă cererea internă la zeci de alimente de bază
Ziarul Lumina, 6 noiembrie 2025 22:00
Într-o analiză a deficitelor comerciale la produsele agroalimentare, Institutul Naţional de Statistică arată că, în ciuda potențialului său agricol, România nu reușește să producă suficient încât să
Acum 5 minute
22:10
„În vremea aceea a ales Domnul alți șaptezeci (și doi) de ucenici și i-a trimis câte doi, înaintea feței Sale, în fiecare cetate și loc unde Însuși avea să vină. Și zicea către ei: Secerișul este
22:10
Cei 33 de Mucenici din Melitina s-au nevoit pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian (305-311). Cel dintâi dintre ei era Ieron, bărbat puternic la trup şi viteaz, dar bun şi blând la suflet.
22:10
Sfântul Ambrozie al Milanului, Scrisori, scrisoarea a II-a, 4-7, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, p. 29„Cel ce citește și înțelege de multe se umple. (...) Să fie, așadar, cuvintele
Acum 15 minute
22:00
Într-o analiză a deficitelor comerciale la produsele agroalimentare, Institutul Naţional de Statistică arată că, în ciuda potențialului său agricol, România nu reușește să producă suficient încât să
22:00
Opt sesiuni de finanţare dedicate investiţiilor în agricultură şi procesare, în cadrul Pilonului II - Dezvoltare Rurală al PAC 2023-2027, sunt programate pentru a fi deschise în perioada decembrie 2025 -
22:00
Piaţa legumelor şi fructelor rămâne una dintre cele mai puternice din retailul de bunuri de larg consum, reprezentând 8,1% din cheltuielile românilor în 2024, potrivit unui studiu realizat de NielsenIQ, citat de
22:00
Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din județul Vaslui a aprobat, vinerea trecută, măsura vaccinării preventive antirabice a întregului efectiv de bovine din judeţ, de circa 40.000 de animale, după
22:00
România a ajuns la un grad de absorbţie de 95,16% din fondurile europene alocate pentru agricultură şi mediul rural prin PNDR 2014-2020, a anunţat ministerul de resort. Valoarea totală a plăţilor a depăşit 12
Acum 30 minute
21:50
Date privind proiectele de voluntariat derulate în judeţul Bistriţa-Năsăud sunt mai accesibile acum, după lansarea, recent, a unei hărţi digitale. Site-ul ong-bistrita.vercel.app a fost realizat de către
Acum o oră
21:40
La sediul Muzeului de Istorie din Suceava poate fi vizitată, între 7 noiembrie și 5 decembrie 2025, expoziția „Conace boierești din nordul Moldovei și Bucovina istorică”, în cadrul căreia sunt prezentate 57
21:30
Cea de-a VII-a ediție a evenimentului „Istorie și artă în România”, la Palatul Patriarhiei # Ziarul Lumina
La Palatul Patriarhiei din București a avut loc joi seară, 6 noiembrie, cea de-a șaptea ediție a evenimentului cultural „Istorie și artă în România”. Manifestarea, care a inclus vernisajul unei expoziții de
21:30
Ministrul educaţiei şi cercetării, Daniel David, a anunţat că prima de carieră didactică va fi plătită, în anul şcolar 2025-2026, din fonduri europene, fiind primită aprobarea Comisiei Europene, iar banii
21:30
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat procedura de asigurare a condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin an
21:20
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, a publicat modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026 pe site-ul dedicat. Ministrul
21:20
Începând cu anul 2020, în prima joi din luna noiembrie este marcată, la iniţiativa UNESCO, Ziua internaţională împotriva violenţei şi a bullyingului în şcoli, inclusiv a cyberbullyingului. Fenomenul
Acum 2 ore
20:50
Parcul „Grădina Maicii Domnului“ al Reşedinţei Patriarhale din Bucureşti, toamna:
20:30
În adâncul ființei omenești pulsează o taină pe care nici timpul, nici materia nu o pot cuprinde: sufletul. Ne vedem trecători, umbra zilei de azi stingându-se în seara de mâine, și totuși, în noi există ce
20:30
Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, considerat unul dintre cei mai mari teologi ortodocși ai secolului XX, a fost nu doar un profund gânditor dogmatic, ci și un om al rugăciunii, al Bisericii și al
Acum 4 ore
20:10
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, ne-a vorbit despre relația dintre psihologie și duhovnicie, dar și despre necesitatea proiectului Hristocentric. „Trăim într-un veac de maximă dezvoltare a științei Psihologiei, deodată cu o stare de fragilizare emoțională a omului”, observă ierarhul.
19:50
La Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Parohia Leșnic, Protopopiatul Deva, județul Hunedoara, va avea loc în 9 decembrie 2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de
19:50
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi clericale vacante: preot paroh la Parohia „Sfânta Fecioara Maria”, Protopopiatul Sector 3 Capitală; preot
Acum 6 ore
17:10
În cadrul unui eveniment festiv în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei din București, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit astăzi, 6 noiembrie, Ordinul
16:30
Părintele Ioan Constanda (1947–2025) – o viață de slujire a lui Dumnezeu și a semenilor # Ziarul Lumina
Am primit cu durere vestea trecerii din această viață a Părintelui Ioan Constanda, în ziua de duminică, 2 noiembrie 2025. După o activitate pastorală rodnică, de mai bine de patru decenii, dintre care 29 de ani
Acum 8 ore
15:40
Cu prilejul sorocului de 7 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Nicolae Ioan Bordașiu, preot român care a trecut prin calvarul detenției comuniste, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușeanul,
15:40
Temele „Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea” s‑au oglindit și în cadrul conferinței
15:10
Regimentul 70 Geniu Aviație „General‑maior Gheorghe Teodorescu” a marcat astăzi, 6 noiembrie, împlinirea a 87 de ani de la înființare, printr‑un eveniment militar și religios la baza militară din
15:00
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în perioada 8‑9 noiembrie, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj, se vor desfășura festivitățile prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Manifestările liturgice şi ştiinţifice se vor desfășura potrivit următorului program. Sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00 debutează Simpozionul dedicat mărturisitorilor dreptei credinţe în secolul al 20‑lea: „Aceeaşi credinţă, aceeaşi jertfă - de la catacombele antichităţii la temniţele comuniste”. De la ora 19:00, la Mănăstirea Lainici se va oficia slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Duminică, 9 noiembrie, de la ora 9:00, se săvârșește Sfânta Liturghie de către un sobor de ierarhi. Începând cu ora 12:00 va avea loc ceremonialul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici, ce se va încheia cu festivitatea de mulțumire și de premiere a binefăcătorilor. Întregul eveniment va fi transmis în direct de TRINITAS TV, duminică, de la ora 9:00, oferind tuturor credincioșilor posibilitatea de a participa duhovnicește la acest moment de aleasă trăire spirituală, conform mitropoliaolteniei.ro.
Acum 12 ore
13:10
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie miercuri, 5 noiembrie, la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Drăgășani, județul Vâlcea, unde a avut loc
13:10
Catedrala Episcopală românească „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint‑Hubert, Canada, a găzduit sâmbătă, 1 noiembrie, ediția a cincea a turneului de șah. Evenimentul a reunit 64 de tineri cu vârste
12:10
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s‑a aflat de curând într‑o vizită pastorală în mai multe parohii din partea de nord a Regatului Norvegiei și în capitala Regatului
12:10
Comunitatea ortodoxă românească din Los Angeles, SUA, a celebrat duminică, 2 noiembrie, împlinirea a 85 de ani de la întemeierea Bisericii „Sfânta Treime”. În prezența Înaltpreasfințitului Părinte
11:50
La conferinţa preoţească de la Cluj‑Napoca, desfăşurată marţi, 4 noiembrie, au participat clericii din protopopiatele Cluj‑Napoca și Cluj 1. La Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca, Preasfințitul
11:50
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a sărbătorit luni, 3 noiembrie, împlinirea a 58 de ani de viață. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Izvorul Tămăduirii” din Ora
11:50
Un băieţel de 6 ani din Cluj‑Napoca, pe nume Andrei, are nevoie de ajutor, fiind diagnosticat cu hidrocefalie congenitală și alte afecțiuni medicale, precum subluxație de cristalin. La ultimul control
10:50
Cu prilejul evenimentului aniversar 20 de ani de Federație Națională a Părinților, organizat în ziua de 6 noiembrie 2025, la Palatul Parlamentului, cu dragoste părintească, îi îndemnăm pe membrii federației
Acum 24 ore
22:40
Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Pavel, marele mărturisitor al lui Hristos Iisus, s-a născut în Tesalonic şi a fost notar şi scriitor al Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului. De asemenea, a fost şi diacon al Marii Bi
22:40
Fraților, stăruiți în rugăciune, priveghind în ea cu mulțumire, rugându-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușa cuvântului, spre a vesti taina lui Hristos, pentru care mă și găsesc
22:30
„În vremea aceea s-a apropiat de Iisus unul dintre ucenicii Săi și I-a zis: Învățătorule, am văzut pe unul care în numele Tău scoate demoni și l-am oprit, pentru că nu-Ți urmează împreună cu noi. Iar Ii
22:30
Sfântul Policarp al Smirnei, Epistola către filipeni, cap. III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, p. 209„Credința este mama noastră a tuturor, când îi urmează nădejdea și-i premerge
22:20
Peste un milion de persoane au primit prima plată, în valoare de 125 de lei, prin cardurile pentru alimente, iar 200.000 de carduri sunt în curs de livrare prin Poşta Română, potrivit ministrului proiectelor
22:20
Autorităţile din Arad caută soluţii şi în judeţele vecine pentru reangajarea a sute de angajaţi care vor fi disponibilizaţi după închiderea, în decembrie, a fabricii de componente auto Aptiv din Ineu, cel
22:20
Extinderea Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) cu alte categorii de ambalaje se poate face din punct de vedere tehnic, a declarat fostul ministru al mediului, Mircea Fechet, la un eveniment de marcare a doi ani de la
Ieri
22:10
Unul din 10 români trăieşte în locuinţe extrem de precare, iar majoritatea familiilor cu copii, 59,3%, în locuinţe supraaglomerate, arată Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România. Ţara
22:10
O analiză realizată de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) arată că cele mai frecvente incidente în reţeaua de distribuţie a gazelor au fost raportate în zona Bucureştiului, Sibiu, Cisnădie, Bistriţa.
22:10
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP), alături de Colegiul Medicilor Stomatologi şi direcţiile de sănătate publică, desfăşoară în perioada noiembrie - decembrie, la nivel naţional, campania
22:00
Bacteriile care provoacă infecții pulmonare cronice pot suferi mutații genetice pe parcursul anilor de boală în care se mențin în organism, ceea ce face mai dificilă tratarea acestor infecții pulmonare și
22:00
La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași este deschisă, până în 21 noiembrie 2025, expoziția de carte „Homo viator. Călători europeni pe meridianele lumii (secolele XVII–XIX)”. Ev
22:00
La 4 noiembrie 1715 a fost pusă piatra de temelie a Cetăţii Alba Carolina, la care s-a lucrat mai bine de două decenii, fiind considerată astăzi cea mai mare fortificaţie de tip Vauban din România şi una dintre
21:50
Deși cafeaua nu este interzisă în timpul celor mai multe tratamente medicamentoase, interacțiunile dintre cofeină și anumite substanțe active pot modifica eficiența terapiei sau pot provoca reacții nedorite.
21:50
Formarea pietrelor la rinichi depinde de o combinație de predispoziție genetică și obiceiuri de viață nesănătoase, atrag atenţia medicii. Unul dintre principalii factori de risc este însă deshidratarea,
