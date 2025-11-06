Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025

16:30

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat și o femeie de 26, respectiv 32 de ani, sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și deținere de droguri de risc și de mare risc, pentru consum propriu, fără drept. Cei doi au fost prinși în flagrant delict, în localitatea Cleja, de către polițiști […] Articolul VIDEO Bărbat și femeie arestați pentru trafic de droguri de risc și de mare risc apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.