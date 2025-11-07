Horoscop 7 noiembrie 2025 – Implicațiile sociale și creative sunt mai mari
National.ro, 7 noiembrie 2025 05:40
BERBEC Tranzitele de astăzi sunt bune pentru a te purta astfel încât să atragi în mod natural resursele potrivite către tine. Pot exista relații bune cu oamenii cu care interacționați în timp ce vă îndepliniți sarcinile și îndatoririle zilnice sau pot apărea oportunități de afaceri. Te simți bine să fii productiv, să aduci mai multă […] The post Horoscop 7 noiembrie 2025 – Implicațiile sociale și creative sunt mai mari first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
05:40
BERBEC Tranzitele de astăzi sunt bune pentru a te purta astfel încât să atragi în mod natural resursele potrivite către tine. Pot exista relații bune cu oamenii cu care interacționați în timp ce vă îndepliniți sarcinile și îndatoririle zilnice sau pot apărea oportunități de afaceri. Te simți bine să fii productiv, să aduci mai multă […] The post Horoscop 7 noiembrie 2025 – Implicațiile sociale și creative sunt mai mari first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
21:10
20:10
Uniunea Europeană nu a reușit să aprobe un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, folosind activele rusești înghețate, în urma opoziției Belgiei. Liderii a 26 de țări din blocul comunitar (Ungaria s-a abținut) au solicitat Comisiei Europene să „prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni de sprijin financiar pe baza unei evaluări a […] The post Zelenski așteaptă în zadar 140 de miliarde de euro first appeared on Ziarul National.
19:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a venit la București cu un mesaj clar: România trebuie să cheltuiască mai mult pentru apărare. Pentru români, însă, vizita sa amintește mai degrabă de vremurile în care delegațiile FMI aterizau cu „rețete economice” ce aduceau austeritate, nu prosperitate. Vizita „olandezului zburător” este, pentru omul de rând, asemănătoare cu […] The post 3,5% din PIB – tributul pentru securitatea României first appeared on Ziarul National.
19:00
Sindicaliștii din ANAF: Digitalizarea nu se va face. Ar însemna controale la firmele protejate # National.ro
Liderul sindicaliștilor din ANAF atrage atenția că cel mai important element al digitalizării este analiza de risc, care ar dinamita sistemul de protecție pentru anumite firme, însă aceasta nu se face în mod deliberat. În fapt, digitalizarea este deja făcută, singurul element lipsă, care este și cel esențial, este soft-ul care să analizeze datele colectate, […] The post Sindicaliștii din ANAF: Digitalizarea nu se va face. Ar însemna controale la firmele protejate first appeared on Ziarul National.
18:20
Barcelona a scăpat cu un punct în Belgia, 3-3 cu Club Brugge, într-un meci care a expus din nou vulnerabilitățile defensive ale echipei lui Hansi Flick. Gazdele au profitat de mai multe ori de linia defensivă extrem de avansată, iar un gol le-a fost anulat controversat în minutul 90+1. Thierry Henry, fost jucător al Barcelonei, […] The post Barça HAOS: Henry intră cu talpa la Flick! first appeared on Ziarul National.
18:10
Creșterea cheltuielilor pare să alimenteze o spirală periculoasă a datoriilor. Pe măsură ce statele zonei euro își dezvăluie planurile bugetare pentru 2026, atenția se concentrează din nou asupra deficitului, dinamicii datoriei și sustenabilității finanțelor publice, indicatori care au pierdut din importanță în perioada de redresare post-pandemică. Ultimul raport al Fondului Monetar Internațional prevede o deteriorare […] The post Zona euro se îndreaptă spre ruina bugetară? first appeared on Ziarul National.
17:50
Salariul minim european, în pericol. Danemarca și Suedia au cerut, în instanță, anularea Directivei # National.ro
Directiva salariului minim european ar putea fi anulată, după ce Danemarca și Suedia au introdus o acțiune în acest sens la Curtea de Justiție a UE. Îngrijorat de această perspectivă, Blocul Național Sindical a transmis la CJUE o contribuție cu titlu informativ, în care atrage atenția asupra implicațiilor sociale, economice și juridice ale Directivei (UE) […] The post Salariul minim european, în pericol. Danemarca și Suedia au cerut, în instanță, anularea Directivei first appeared on Ziarul National.
17:40
Benfica trăiește un coșmar european sub comanda lui Jose Mourinho. Campioana Portugaliei a pierdut din nou, 0-1 cu Bayer Leverkusen, și a rămas una dintre cele două echipe fără punct în actuala ediție a Ligii Campionilor, alături de Ajax. Benfica, fără punct și fără busolă Patru meciuri, patru înfrângeri, doar două goluri marcate și opt […] The post Mourinho, blestemat în Champions League! first appeared on Ziarul National.
17:30
Majoritatea celor 27 de guverne ale Uniunii Europene au convenit asupra unor noi obiective de reducere a poluării, dar numai prin slăbirea legilor existente și încetinirea eforturilor interne menite să reducă tocmai această poluare. Compromisul a fost întâmpinat cu ușurare de oficialii Comisiei Europene, deoarece se temeau de un eșec în ajunul negocierilor climatice COP30 […] The post S-a spart bula climatică a UE first appeared on Ziarul National.
17:10
Ascensiunea fulminantă a lui Zohran Mamdani la funcția de primar al orașului New York a încurajat partidele de stânga din Europa, demonstrând că o agendă radicală fără rezerve ar putea contribui la declinul forțelor de dreapta la nivel național. De la Londra la Berlin, stângiștii l-au aclamat pe Mamdani, un socialist în vârstă de 34 […] The post Socialistul Mamdani, călăuza stângiștilor europeni first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
16:40
Apropierea iernii nu înseamnă doar temperaturi tot mai scăzute. Și planuri pentru zilele libere din luna decembrie, de sărbători. Dat fiind faptul că iarna aduce în peisaj și ninsori și depuneri de zăpadă, mulți șoferi se pregătesc din timp de instalarea sezonului rece. Iar aceste pregătiri ale autoturismelor aduc și cheltuieli pe măsură. Mai ales […] The post Cât îi costă pe șoferii români să-și pregătească mașina pentru iarnă first appeared on Ziarul National.
16:30
A fost o vreme când consilierul politic Alain Minc îl lăuda pe Emmanuel Macron, comparându-l cu generalii lui Napoleon: un om extraordinar, binecuvântat atât cu talent, cât și cu noroc. Opt ani mai târziu, Minc spune că Macron este „cel mai rău” președinte de la fondarea celei de-a Cincea Republici în 1958. Narcisismul liderului de […] The post Macron este ”cel mai rău” președinte al Franței first appeared on Ziarul National.
16:10
Semnalele unei posibile acțiuni militare americane împotriva Venezuelei se intensifică. The Wall Street Journal a relatat că administrația Trump a identificat ținte militare în Venezuela, pregătind terenul pentru atacuri aeriene menite să-l forțeze pe Nicolas Maduro să se retragă. Alte surse, precum Miami Herald, vorbesc chiar despre o decizie iminentă de a lovi instalații militare venezuelene. Casa […] The post Bate toba pentru Maduro! first appeared on Ziarul National.
15:50
Pe fondul creșterii prețurilor la toate produsele, scăderea volumului cifrei de afaceri cu amănuntul, înregistrată atât în România, cât și în UE, arată clar că sărăcia a pus stăpânire pe întreaga Uniune Europeană. În țara noastră, cele mai mari scăderi ale consumului s-au înregistrat la produsele alimentare, iar în statele UE, cetățenii au tăiat din […] The post Consumul, în cădere liberă. Sărăcia pune stăpânire pe România, dar și pe UE first appeared on Ziarul National.
15:40
Pământurile rare sunt un grup de 17 elemente, până de curând puțin cunoscute în afara laboratoarelor de chimie, dar vitale pentru industriile de înaltă tehnologie, de la avioane de vânătoare, submarine și sateliți până la telefoane mobile, vehicule electrice, turbine eoliene și baterii. China controlează 61% din exploatările miniere mondiale și 92% din rafinare, potrivit […] The post China ține Occidentul în șah first appeared on Ziarul National.
15:30
Explicații de la Guvern: „A durat 15 minute, nu mai mult”. Ce spune Dogioiu despre discuția lui Bolojan cu omul de afaceri reținut de DNA – VIDEO # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, în data de 23 septembrie, la Palatul Victoria, o discuție de „15 minute” cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, și cu omul de afaceri Fănel Bogos, rezultă din precizările făcute, joi, de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Totul, ca răspuns la întrebările jurnaliștilor venite în contextul informațiilor apărute […] The post Explicații de la Guvern: „A durat 15 minute, nu mai mult”. Ce spune Dogioiu despre discuția lui Bolojan cu omul de afaceri reținut de DNA – VIDEO first appeared on Ziarul National.
14:50
1. Rutte, secretar general al NATO și oaspete de seamă la București. ”Dacă va avea loc un atac în România, sunt 31 de state NATO care vor veni să o salveze.” Domnul Rutte nu putea să-i spună asta doar lui Nicușor? De ce trebuia să o facă în public? Ca să-i zgândăre pe unii, ca […] The post Ne trebuie un primar nepalez, că nu mai ține! Condiția e să aibă sub 30 de ani first appeared on Ziarul National.
14:30
Momente grele pentru Horia Moculescu care este internat la Terapie Intensivă, la Institutul „Matei Balș” din Capitală. Starea sa este una critică spun medicii. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe. Medicii sunt rezervați în privința evoluției pozitive a pacientului, […] The post Ce probleme de sănătate are Horia Moculescu, internat de urgență la ATI first appeared on Ziarul National.
13:10
Ultimul sondaj: cu cine votează românii, dacă mâine ar fi alegeri! Are mai mulți simpatizanți decât PSD și PNL la un loc # National.ro
Au apărut datele celui mai recent sondaj de opinie. E vorba despre un sondaj INSCOP ale cărui rezultate au fost făcute publice joi, 6 noiembrie. Partidul condus de George Simion figurează primul în intențiile de vot ale românilor, la alegerile parlamentare. Deși datele celui mai recent sondaj INSCOP arată o scădere a numărului de simpatizanți, […] The post Ultimul sondaj: cu cine votează românii, dacă mâine ar fi alegeri! Are mai mulți simpatizanți decât PSD și PNL la un loc first appeared on Ziarul National.
12:40
Cântărețul Dani Mocanu a aflat joi, 6 noiembrie, decizia definitivă a instanței. Interpretul de manele a fost condamnat în dosarul de tentativă de omor în care fusese deferit justiției. Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare în dosarul de tentativă de omor, anunță Antena3. E vorba despre […] The post Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare. Ce pedeapsă a primit first appeared on Ziarul National.
11:50
Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, dar mai mică decât era anunțat inițial. Bonurile de masă vor crește până la 45 de lei, de la 40 de lei, cât sunt în prezent. Și totuși, majorarea este mai mică decât era anunțat inițial. Din negocierile purtate de Guvern și patronate și sindicate, […] The post Crește valoarea tichetelor de masă. E oficial, Coaliția a agreat o majorare first appeared on Ziarul National.
11:50
Haos în SUA, din cauza blocajului bugetar: reducere cu 10% a zborurilor pe cele mai importante aeroporturi din țară # National.ro
De la blocaj guvernamental, la un posibil blocaj în sfera transportului aerian. Administrația Federală a Aviației din Statele Unite a anunțat că are în vedere să reducă traficul aerian cu 10% pe 40 dintre cele mai mari aeroporturi. Administrația Federală a Aviației (FAA) din Statele Unite a anunțat miercuri că intenționează să reducă cu 10% […] The post Haos în SUA, din cauza blocajului bugetar: reducere cu 10% a zborurilor pe cele mai importante aeroporturi din țară first appeared on Ziarul National.
11:30
Bolojan a luat banii, pentru CASS, din indemnizațiile mamelor, dar suma adunată e ridicolă! Nici nu se observă la bugetul de Sănătate # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a vrut să acopere gaura de la buget cu bani din indemnizaţiile mamelor. Le-a aplicat un impozit de 10% pe indemnizațiile primite în concediul de îngrijire a copilului. Momentan, PSD are un proiect de lege în Parlament prin care vrea să anuleze măsura. S-a observat că decizia aduce foarte puțini bani la […] The post Bolojan a luat banii, pentru CASS, din indemnizațiile mamelor, dar suma adunată e ridicolă! Nici nu se observă la bugetul de Sănătate first appeared on Ziarul National.
11:10
Vești nu dintre cele mai bune pentru angajații OMV Petrom. Au început disponibilizările, iar procesul va continua și în perioada următoare. Se estimează că vor fi reduse aproximativ 1.000 de posturi. Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din România, dar și din regiune, confirmă, potrivit Profit.ro, cifrele privind […] The post OMV Petrom dă afară 1000 de oameni, deși compania a înregistrat profituri record! first appeared on Ziarul National.
11:00
Spiritul comercial al Crăciunului a venit cu mult înaintea celui religios. Brazii se vând deja la preţuri halucinante! # National.ro
Cu 7 săptămâni înainte de Crăciun, comercianţii au început să vândă brazi, dar la preţuri exorbitante. Şi nici nu sunt naturali, pentru că, logic, nu ar rezista în case până la venirea Sărbătorilor. Astfel, pomii artificiali ating preţuri halucinante. Dedeman vinde brad artificial cu 4.463 lei Cel mai scump brad artificial de pe piaţă, comercializat […] The post Spiritul comercial al Crăciunului a venit cu mult înaintea celui religios. Brazii se vând deja la preţuri halucinante! first appeared on Ziarul National.
10:40
Nicușor Dan pune bugetul României la dispoziția NATO. Ce promisiuni i-a făcut președintele lui Mark Rutte – VIDEO # National.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a participat, joi, la NATO-Industry Forum 2025, eveniment ce are loc la Bucureşti. Șeful statului a afirmat că ameninţările tot mai diverse cu care ne confruntăm în prezent „ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate”. Potrivit spuselor președintelui, făcute în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, „reînarmarea nu […] The post Nicușor Dan pune bugetul României la dispoziția NATO. Ce promisiuni i-a făcut președintele lui Mark Rutte – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:30
Cine sunt bugetarii care scapă de concedierile lui Ilie Bolojan. Guvernul nu se „atinge” de aceşti angajaţi din domenii-cheie # National.ro
Liderii politici au ajuns la un acord pentru reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi eliberați din funcție. Vor dispărea 30% din numărul total de posturi posibile din instituțiile publice locale, însă nu vor pleca acasă mai mult de 20% din numărul de locuri de muncă efectiv ocupate. Practic, vor fi daţi afară 13.000 […] The post Cine sunt bugetarii care scapă de concedierile lui Ilie Bolojan. Guvernul nu se „atinge” de aceşti angajaţi din domenii-cheie first appeared on Ziarul National.
10:00
Moldova se „uneşte” cu Muntenia! Autoritățile au anunţat când vor circula românii pe autostradă de la București la Focșani # National.ro
Ziua Naţională a României vine cu un cadou pentru şoferi. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, de la 1 decembrie 2025, românii vor putea parcurge integral Autostrada Moldovei (A7) între București și Focșani, odată cu finalizarea lucrărilor pe lotul Ploiești-Buzău. Autorităţile au confirmat că, până la finalul lunii noiembrie, va […] The post Moldova se „uneşte” cu Muntenia! Autoritățile au anunţat când vor circula românii pe autostradă de la București la Focșani first appeared on Ziarul National.
10:00
Legea RCA și subteranele pieței de asigurări. Cum s-a evitat o lovitură de proporții împotriva șoferilor români # National.ro
Florin Pandele, vicepreședinte COTAR, atrage atenția că, sub pretextul transpunerii unei directive europene, un grup de parlamentari și reprezentanți ai ASF au încercat să promoveze modificări care ar fi lovit direct în cei peste 10 milioane de șoferi români și ar fi generat pierderi anuale de peste 2 miliarde de euro pentru bugetul de stat. […] The post Legea RCA și subteranele pieței de asigurări. Cum s-a evitat o lovitură de proporții împotriva șoferilor români first appeared on Ziarul National.
09:30
Scandal într-o comună din România: imaginile cu primarul care agresează sexual o angajată în biroul său au devenit virale # National.ro
Traian Simionca, primarul din comuna Livezile, județul Bistriţa-Năsăud, apare în câteva imagini distribuite masiv pe reţelele sociale, unde pare că agresează sexual o femeie, faptele având loc chiar în biroul edilului. Primarul susţine că totul e realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale şi că nu a comis faptele. Poliţiştii au deschis un dosar penal. Primarul susține […] The post Scandal într-o comună din România: imaginile cu primarul care agresează sexual o angajată în biroul său au devenit virale first appeared on Ziarul National.
09:00
Important furnizor de energie, bănuit că a păcălit statul pentru a încasa subvenții uriașe. Percheziții în mai multe locații # National.ro
Mai multe percheziții au loc la această oră la firmele din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie. Firmele din grupul Tinmar sunt acuzate că tranzacționau energie între ele ca să îi crească artificial prețul și să deconteze mai mult de la stat în cadrul schemei de plafonare-compensare, potrivit unor surse citate […] The post Important furnizor de energie, bănuit că a păcălit statul pentru a încasa subvenții uriașe. Percheziții în mai multe locații first appeared on Ziarul National.
08:30
Deja morții de la Rahova au fost îngropați și lumea începe să uite de caz sub noianul de știri referitoare la candidații la Primăria Capitalei. Dar parcă morții și răniții de la Rahova nu vor să se lase! Am făcut cunoscut și mulțumesc pentru aceasta, întregii mass media naționale, Notificarea publică cu privire la riscul […] The post Ridicați licența Distrigaz! Efectul unei Notificări publice first appeared on Ziarul National.
08:30
Momente grele pentru Horia Moculescu care este internat la Terapie Intensivă, la Institutul „Matei Balș” din Capitală. Starea sa este una critică spun medicii. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe. Medicii sunt rezervați în privința evoluției pozitive a pacientului, […] The post Ce probleme de sănătate are Horia Moculescu, internat de urgență la ATI first appeared on Ziarul National.
07:20
Ieri
05:30
BERBEC Trebuie să lași idei noi să intre în viața ta sau în moduri de abordare a lucrurilor care sunt diferite de cele cu care ești obișnuit. Dacă vă schimbați mentalitatea și nu credeți că știți totul, mintea dvs. va fi foarte receptivă și puteți lua decizii interesante. TAUR Tot ceea ce propuneți astăzi nu […] The post Horoscop 6 noiembrie 2025 – Vei rezolva totul cu ușurință first appeared on Ziarul National.
5 noiembrie 2025
23:20
Compozitorul Horia Moculescu se află internat în stare gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, potrivit unor surse medicale citate de presa centrală. Artistul, în vârstă de 88 de ani, este tratat pe secția ATI, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ în ultimele zile. De-a lungul ultimilor ani, […] The post Horia Moculescu, internat în stare gravă la Spitalul Matei Balș (surse) first appeared on Ziarul National.
23:10
Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru Avocatul Poporului, l-a împrumutat pe Nicușor Dan în campania electorală # National.ro
Roxana Rizoiu, expertă în apărarea drepturilor omului, este propunerea USR pentru Avocatul Poporului. Ea apare în declarația de avere a președintelui Nicușor Dan cu un împrumut de 120.000 lei pentru campania acestuia în alegerile prezidențiale din acest an. Roxana Rizoiu, jurista care l-a împrumutat pe Nicușor Dan pentru campania prezidențială Potrivit declarației de avere depuse […] The post Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru Avocatul Poporului, l-a împrumutat pe Nicușor Dan în campania electorală first appeared on Ziarul National.
22:10
REȚINERI în dosarul REZERVIȘTILOR: conexiuni politice, șantaj și cumpărare de influență # National.ro
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost reținut miercuri seara de procurorii DNA Iași, fiind scos în cătușe din sediul instituției și condus de polițiști către arestul IPJ Iași. În urma audierilor de miercuri seara, procurorii DNA Iași au dispus reținerea a trei oameni de afaceri: Fănel Bogoș, Mihai Aniței, CEO […] The post REȚINERI în dosarul REZERVIȘTILOR: conexiuni politice, șantaj și cumpărare de influență first appeared on Ziarul National.
21:20
Angelina Jolie, vizită cu incidente în Ucraina: șoferul actriței a fost săltat din trafic și înrolat în armată # National.ro
Actrița și activista americană Angelina Jolie a ajuns din nou în Ucraina pe 5 noiembrie 2025, marcând cea de-a doua sa vizită în țara aflată sub invazia rusă. Îmbrăcată într-o vestă antiglonț, Jolie a fost văzută pe străzile din Herson, unde a vizitat mai multe instituții medicale și centre pentru copii, întâlnindu-se atât cu minori […] The post Angelina Jolie, vizită cu incidente în Ucraina: șoferul actriței a fost săltat din trafic și înrolat în armată first appeared on Ziarul National.
21:00
19:30
Încă o dată, România este prinsă între tensiunile geopolitice și propriile fragilități interne. Începând cu explozia de la rafinăria „Petrotel” și terminând cu posibila preluare a combinatului siderurgic de la Galați de către un miliardar ucrainean, toate semnele arată că marile decizii strategice care ne privesc se iau exclusiv în afara granițelor. Într-o Europă care […] The post De la petrol la oțel: România pierde controlul asupra propriilor resurse! first appeared on Ziarul National.
19:10
Sindicatul Polițiștilor ”Diamantul” semnalează că un proiect al MAI de reabilitare finanțat din fonduri europene, în valoare de peste 8,3 milioane de euro, este sub cercetare administrativă pentru pagube majore, la doar un an și jumătate după o recepție ”fără obiecțiuni” și de la care au lipsit reprezentanți ai Inspectorului de Stat în Construcții. Motivul […] The post Sindicatul Polițiștilor: MAI, afacere putredă de 8,3 milioane de euro first appeared on Ziarul National.
18:40
Interzicerea motoarelor cu combustie provoacă furia dreptei europene. ”Opriți fanaticii climatici!” # National.ro
Partidele de dreapta se opun cu vehemență legii UE care interzice vânzarea de mașini noi pe benzină și motorină începând din 2035. La Praga, partidul de extremă dreapta Motorist for Themselves critică „fanaticii ecologiști” și a înregistrat un succes în alegerile naționale de luna trecută, cu aproape 7% din voturi, relatează Politico. Partidul populist ANO, […] The post Interzicerea motoarelor cu combustie provoacă furia dreptei europene. ”Opriți fanaticii climatici!” first appeared on Ziarul National.
18:10
Emeric Ienei, simbol al eleganței și al performanței din fotbalul românesc, a murit la vârsta de 88 de ani, la locuința sa din Oradea, în urma unei comoții cerebrale. Dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci și al unei povești de legendă: cea a singurului antrenor român care a adus Cupa Campionilor Europeni. Pe 7 mai […] The post Ienei, STEAUA nemuritoare a fotbalului românesc! first appeared on Ziarul National.
17:40
Ministrul Justiției o face țăndări pe userista de la Mediu. Proiectul de reformă la Romsilva, plin de ilegalități # National.ro
Observațiile Ministerului Justiției asupra proiectului de ordonanță privind modificarea unor acte din domeniul silviculturii, așa-zisa reformă din Romsilva a ministrului userist de la Mediu, desființează, practic, actul normativ. Acesta este plin de ilegalități și încălcări grosolane ale Constituției, totul pentru a schimba persoanele aflate în funcții de conducere, de la directori până la șefi de […] The post Ministrul Justiției o face țăndări pe userista de la Mediu. Proiectul de reformă la Romsilva, plin de ilegalități first appeared on Ziarul National.
17:10
Recentele falimente ale furnizorului de piese auto First Brands și creditorului auto Tricolor Holdings au stârnit discuții despre o criză iminentă într-un sector financiar în plină expansiune, dar foarte puțin înțeles. Jamie Dimon, CEO-ul JP Morgan, a provocat frisoane pe burse, când s-a referit la aceste falimente ca la niște „gândaci” și a avertizat: „Când […] The post Creditul privat va declanșa următoarea prăbușire financiară? first appeared on Ziarul National.
17:10
Cercetătoarea care transformă datele biologice în instrumente pentru prevenirea bolilor vine la București, la Congresul Internațional de Longevitate # National.ro
Pe 11 noiembrie, în cadrul Congresului Internațional de Longevitate, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, la București, va fi prezentă Dr. Amy Morgan, lector în biochimie la University of Salford, Marea Britanie. Face parte din noul val de cercetători care pun accent nu doar pe înțelegerea îmbătrânirii, ci pe detectarea […] The post Cercetătoarea care transformă datele biologice în instrumente pentru prevenirea bolilor vine la București, la Congresul Internațional de Longevitate first appeared on Ziarul National.
16:50
BREAKING NEWS. Numele premierului Bolojan, pomenit în dosarul afaceristului de la Vaslui: alte nume grele apar în discuții (stenograme) # National.ro
Apar noi detalii în contextul perchezițiilor pe care le-au făcut procurorii DNA, miercuri, în dosarul în care ar fi vizat, între alții, un om de afaceri din Vaslui. Nume grele pomenite în dosarul milionarului de la Vaslui: premierul Ilie Bolojan, Rareș Bogdan (eurodeputat), Radu Oprea (secretar general al Guvernului), precum și alți demnitari sau ofițeri […] The post BREAKING NEWS. Numele premierului Bolojan, pomenit în dosarul afaceristului de la Vaslui: alte nume grele apar în discuții (stenograme) first appeared on Ziarul National.
16:40
Liderii din domeniul combustibililor fosili au salutat schimbarea de paradigmă privind tranziția energetică. În cadrul unui interviu acordat CNBC în marja International Petroleum Exhibition and Conference din Abu Dhabi (ADIPEC), secretarul general al OPEC, Haitham Al Ghais, a declarat că a avut loc o „schimbare majoră” în modul în care liderii din industrie și factorii […] The post Big Oil anunță era ”energiei suplimentare” first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.