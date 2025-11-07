Google lansează cel mai puternic cip AI de până acum, vizând poziţia de lider al Nvidia cu noul său procesor Ironwood
News.ro, 7 noiembrie 2025 06:30
Google a anunţat joi lansarea pe scară largă a celui mai avansat cip de inteligenţă artificială al său, Tensor Processing Unit (TPU) de generaţia a şaptea, denumit Ironwood, într-o mişcare menită să atragă companiile AI care caută alternative la dominaţia Nvidia, transmite CNBC.
Acum 15 minute
07:00
SUA: Concedierile din octombrie au atins cel mai ridicat nivel pentru această lună din ultimii 22 de ani, potrivit firmei Challenger # News.ro
Numărul anunţurilor de concedieri în Statele Unite a crescut semnificativ în octombrie, atingând cel mai înalt nivel pentru această lună din 2003, pe fondul ajustărilor făcute de companii în contextul exploziei investiţiilor în inteligenţă artificială, arată un raport al firmei de consultanţă Challenger, Gray & Christmas, citat de CNBC.
Acum 30 minute
06:50
Milioane de americani care ar urma să călătorească cu avionul în această lună şi-ar putea vedea planurile năruite, înainte de perioada sărbătorilor, dacă cel mai lung shutdown guvernamental din istoria SUA continuă, scrie CNN.
Acum o oră
06:30
06:20
Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastei sale estice, a afirmat, vineri, armata din Coreea de Sud. Aceasta nu a oferit alte detalii, relatează Reuters.
Acum 2 ore
06:10
Congres la PSD: Sorin Grindeanu, singur în cursa pentru preşedinţia partidului, cu o echipă de 5 prim-vicepreşedinţi şi 20 vicepreşedinţi / PSD îşi schimbă ideologia şi renunţă la progresism / Foşti preşedinţi ai partidului, invitaţi la eveniment # News.ro
Partidul Social-Democrat îşi alege, vineri, la Romexpo, în Congres, noua conducere, după o perioadă grea legată de conflictele din coaliţia de guvernare dar şi de eşecul istoric de la alegerile prezidenţiale de anul trecut, când pentru prima dată candidatul PSD nu a ajuns în turul doi de scrutin. Sorin Grindeanu a rămas singur în cursa pentru preşedinţia partidului, după ce senatorul PSD Titus Corlăţean s-a retras, cu o lună înainte de congres.
06:10
Angajările sezoniere de sărbători în retailul american vor atinge cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani, potrivit Federaţiei Naţionale a Comercianţilor # News.ro
Retailerii americani se pregătesc pentru cel mai modest sezon de angajări din perioada sărbătorilor de la Marea Recesiune încoace, arată un raport publicat joi de National Retail Federation (NRF), citat de CNBC.
05:40
Sam Altman: OpenAI va obţine venituri anuale de peste 20 de miliarde de dolari în 2025 şi vizează ”sute de miliarde” până în 2030 # News.ro
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat joi că startupul de inteligenţă artificială este pe cale să atingă un ritm anualizat de venituri de peste 20 miliarde de dolari în acest an, urmărind o expansiune accelerată care ar putea aduce ”sute de miliarde” până la sfârşitul deceniului, relatează CNBC.
Acum 4 ore
05:10
Bursele europene au închis joi în scădere, dominate de sezonul raportărilor financiare; acţiunile Diageo au pierdut 6,5% # News.ro
Principalele pieţe bursiere europene au închis joi în teritoriu negativ, investitorii concentrându-se pe o nouă rundă de rezultate corporative. Indicele paneuropean Stoxx 600 a scăzut cu 0,7%, majoritatea sectoarelor şi burselor naţionale încheind ziua pe roşu, transmite CNBC.
Acum 8 ore
01:10
Armata germană ajută Belgia să-şi consolideze apărarea împotriva dronelor, după ce baza militară Kleine-Brogel, în care se află armament nuclear american, a fost survolată de trei ori în weekend # News.ro
Germania anunţă joi că susţine Belgia cu ajutoare în contracararea survolării unor drone, în urma unei multiplicări a unor zboruri suspecte ale unor aparate neidentificate pe teritoriul belgian în ultimele săptămâni, relatează AFP.
01:10
Meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova: Rădoi – O victorie mare. N-am cum să nu fiu mulţumit, chiar dacă s-au ratat multe ocazii # News.ro
Tehnicianul Mirel Rădoi a declarat joi seară, după meciul câştigat de Universitatea Craiova cu 1-0 în faţa formaţiei Rapid Viena, că nu are cum să nu fie mulţumit, el explicând şi de ce a fost eliminat.
01:00
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi un acord cu marii giganţi farmaceutici Novo Nordisk şi Eli Lilly în vederea unor ieftiniri a mai multor tratamente-far împotriva diabetului şi obezităţii - foarte scumpe în Statele Unite-, relatează AFP.
00:40
Conference League: Blănuţă a marcat în victoria cu 6-0 obţinută de Dinamo Kiev în faţa echipei Zrinjski / Victorie şi pentru Raţiu # News.ro
Fotbalistul echipei Dinamo Kiev, Vladislav Blănuţă, a înscris un gol în meciul câştigat, joi seară, în faţa formaţiei Zrinjski, în faza principală a Conference League.
00:40
Meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova: Nicuşor Bancu - ’Mister’ e mai impulsiv. Am jucat bine şi fără el # News.ro
Nicuşor Bancu a declarat joi seară, după meciul câştigat de Universitatea Craiova cu 1-0 în faţa formaţiei Rapid Viena, că Mirel Rădoi a fost eliminat pentru că este “mai impulsiv”, însă a precizat că echipa a jucat bine şi fără el pe bancă.
00:30
00:30
00:20
Acţionarii Tesla aprobă pachetul salarial de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk, cu peste 75% din voturi # News.ro
Acţionarii Tesla au votat joi în favoarea uriaşului pachet de compensaţii destinat CEO-ului Elon Musk, evaluat la aproape 1.000 de miliarde de dolari, cu un sprijin de peste 75%, potrivit rezultatelor anunţate la adunarea generală anuală a companiei, desfăşurată în Texas, transmite CNBC.
00:20
00:10
Liga Europa: Victorie categorică pentru Răzvan Lucescu şi PAOK, scor 4-0 cu Young Boys / Feşnic a arbitrat un meci decis cu goluri marcate pe final # News.ro
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Young Boys, într-un meci din faza principală a Ligii Europa.
00:00
Ministrul Apărării afirmă că nu se aşteaptă ca Franţa să trimită suplimentar trupe militare în România în această perioadă # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, mărturiseşte că nu se aşteaptă ca Franţa să trimită suplimentar trupe militare în România în această perioadă, argumentând că această ţară are propriile probleme şi propriile priorităţi bugetare, dar şi că România are nişte ”angajamente istorice” pe care le-a încălcat în faţa Franţei.
00:00
Conference League: Universitatea Craiova a învins cu 1-0 Rapid Viena / Rădoi a fost eliminat în prima repriză # News.ro
Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea austriacă Rapid Viena, obţinând prima victorie într-o grupă europeană pentru olteni.
00:00
O nouă generaţie de chimioterapie: de 20.000 de ori mai eficientă, fără efecte adverse detectabile # News.ro
Terapie revoluţionară împotriva cancerului: un nou medicament, reproiectat cu ajutorul nanotehnologiei, a demonstrat că distruge celulele canceroase de 20.000 de ori mai eficient, fără a afecta ţesuturile sănătoase.
6 noiembrie 2025
23:50
Omul de afaceri Fănel Bogos, acuzat că a intervenit pentru a fi retrase sancţiuni aplicate fermei sale de pui, unde apăruse un focar de salmoneloză, şi a determina schimbarea directorului DSVSA Vaslui, arestat preventiv # News.ro
Omul de afaceri Fănel Bogos, reţinut de procurorii DNA Iaşi după ce ar fi intervenit la diverse persoane pentru a fi ridicate sancţiunile dispuse de DSVSA Vaslui în urma apariţiei unui focar de salmoneloză la una din fermele sale de pui, a fost arestat preventiv, joi seară, de Tribunalul Vaslui. Instanţa a decis plasarea sub control judiciar a celorlalţi trei inculpaţi reţinuţi în acest dosar.
23:50
Moşteanu: Există nişte planuri strategice pe care le-am făcut pentru a putea ocupa toate poziţiile pe care Armata trebuie să le aibă. Anul trecut a fost un spor net, au venit mai mulţi oameni decât au plecat. Anul acesta va fi un spor net, dar mai mic # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, afirmă că şi anul acesta, la fel ca şi anul trecut, numărul militarilor profesionişti nou încadraţi în Armata Română este mai mare decât cel al plecărilor din acest sistem, însă în 2025 sporul net este mai mic, comparativ cu 2024. Moşteanu constată că există dorinţă privind înrolarea în armată, dezvăluind că anul acesta au fost trimise 8.000 de cereri de înscriere, din care s-au făcut 1.400 de încadrări, conform bugetului existent.
23:50
”O femeie oribilă care a făcut treabă proastă”, o atacă Trump pe Pelosi după ce adversara sa feroce îşi anunţă retragerea din politică. ”Cred că ea face un mare serviciu ţării retrăgându-se” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a catalogat-o joi drept o ”femeie oribilă care a făcut treabă proastă” pe Nancy Pelosi, după ce această opozantă feroce a miliardarului republican şi-a anunţat retragerea din Partidul Democrat, relatează AFP.
23:40
Traficul aerian pe Aeroportul Landvetter de la Göteborg, în vestul Suediei, perturbat de observarea a cel puţin o dronă # News.ro
Mai multe zboruri au fost suspendate sau redirecţionate, după ce cel puţin o dronă a fost observată joi în apropierea Aeroportului Landvetter de la Göteborg, în vestul Suediei, anunţă autorităţile şi operatorul aeroportuar, relatează AFP.
23:30
Moşteanu: Anul acesta dobânzile pe care România le plăteşte pentru împrumuturi sunt mai mari decât bugetul Apărării. Deci aproximativ 50 de miliarde de lei vom plăti dobânzi, probabil, până la finalul anului pe împrumuturi # News.ro
Cuantumul dobânzilor pe care România le plăteşte anul acesta la împrumuturile pe care le-a contractat este mai mare decât bugetul Apărării, susţine ministrul Ionuţ Moşteanu. El afirmă că e uşor de spus, de către politicieni, că solicită bani pentru un domeniu sau altul, subliniind că fiecare leu dat în plus unui sector de activitate este luat din bugetul altui domeniu.
23:20
Trump se gândeşte la un ”plan B” în cazul în care Curtea Supremă a SUA îi invalidează taxele vamale. Guvernul său se teme că va fi obligat să restituie sumele încasate şi că va pierde o pârghie de presiune asupra restului lumii # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că ”va trebui să pregătească un plan B” în cazul în care Curtea Supremă a Statelor Unite va invalida o parte importantă a taxelor sale vamale pe care le-a impus, relatează AFP.
Acum 12 ore
23:10
Meciul FC Basel – FCSB: Charalambous - Sunt puţin dezamăgit. Am simţit că am avut posibilitatea de a scoate mai mult din meciul acesta # News.ro
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după meciul cu Basel, scor 1-3, că este puţin dezamăgit, el precizând că a simţit că formaţia bucureşteană a avut posibilitatea de a obţine mai mult.
23:10
Ministrul Apărării susţine că securitatea României ”este la fel” după redimensionarea trupelor americane # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că, şi după anunţul Statelor Unite ale Americii privind redimensionarea trupelor militare prezente pe teritoriul României, securitatea ţării ”este la fel”, el subliniind că România beneficiază în continuare şi va beneficia şi în anii care vin de echipament militar american şi că, în calitate de ţară membră a NATO, ţara va fi apărată în baza articolului 5.
23:00
Ministrul Apărării afirmă că România are un sistem de apărare împotriva dronelor care presupune costuri mai mici pentru doborârea lor decât acţiunile clasice # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că România implementează, în această perioadă, un sistem de apărare împotriva dronelor, care se bazează pe inteligenţa artificială şi care presupune costuri mult mai mici pentru doborârea dronelor decât în cazul acţiunilor clasice, care presupun ridicarea avioanelor de la sol. Sistemul, folosit deja de Ucraina, va fi, în România, interconectat cu celelalte sisteme ale Alianţei Nord Atlantice.
22:50
Dr. Mircea Grigoraş: O ţară responsabilă trebuie să facă o politică publică responsabilă şi să aloce fonduri pentru testare genetică acolo unde medicii spun că este nevoie. Se pot descoperi cancere, iar pacientul poate să beneficieze din timp de tratament # News.ro
Testarea genetică poate uşura parcursul prin boală în cazul unor pacienţi, iar o ţară responsabilă alocă fonduri pentru astfel de testare în cazurile în care medicii recomandă, afirmă dr. Mircea Adrian Grigoraş, profesor în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Acesta este de părere că nou înfiinţatul Institut de Cercetare-Dezvoltare în Genomică poate transforma România într-un hub în ceea ce priveşte cercetarea în acest domeniu.
22:40
Liderii lumii constată la Belem, înaintea COP30, eşecului Acordului de la Paris şi îndeamnă la un salt # News.ro
Liderii lumii au recunoscut joi, la Belem, că lumea nu a reuşit să limiteze încălzirea globală aşa cum prevedea Acordul de la Paris, în urmă cu zece ani, dar au încercat să dea un nou impuls în urma reculurilor multor ţări, relatează AFP.
22:30
Prof. dr. Maria Puiu: Ar fi nevoie şi de o legislaţie care să delimiteze foarte clar care este specialistul care poate să recomande un anumit test genetic/ Bioinformaticianul trebuie recunoscut şi trebuie inclus în echipa medicală # News.ro
Profesorul doctor Maria Puiu, director adjunct al Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică (ICDG), afirmă dezvoltarea genomicii aduce noi provocări în ceea ce priveşte legislaţia în România, arătând că este nevoie de introducerea unei noi meserii, cea de bioinformatician, dar şi de ”o legislaţie care să delimiteze foarte clar care este specialistul care poate să recomande un anumit test genetic”.
22:30
Meciul FC Basel – FCSB: Olaru - Dacă am fi jucat 11 la 11, am fi putut să facem un meci mare # News.ro
Darius Olaru a declarat, joi seară, după meciul pierdut de FCSB în faţa echipei FC Basel, scor 1-3, că el şi colegii săi ar fi făcut un joc mare dacă nu ar fi evoluat în inferioritate numerică.
22:20
Cercetătorul Maria Puiu: Genomica ne ajută să umanizăm medicina, să creăm o punte între pacient, cercetare şi politica publică, una care trebuie să facă în aşa fel încât genomica să ajungă la patul bolnavului # News.ro
Directorul adjunct al Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică (ICDG), prof. dr. Maria Puiu, afirmă că genomica ajută la ”umanizarea medicinei” şi la crearea unei punţi între pacient, cercetare şi politica publică. Cercetătorul subliniază că politicile publice ”trebuie să facă în aşa fel încât genomica să ajungă la patul bolnavului”.
22:20
Conference League: Remize pentru Răzvan Marin şi Racoviţan / Mainz a învins Fiorentina revenind de la 0-1 cu gol marcat în minutul 90+5 # News.ro
Formaţiile AEK Atena şi Rakow, la care joacă Răzvan Marin şi Bogdan Racoviţan, au înregistrat remize în partidele disputate, joi, în faza principală a Conference League.
22:20
Prof. dr. Maria Puiu: Există acces prin programe ale Ministerului Sănătăţii pentru testare genetică, există chiar şi prin programe ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, dar nu există un acces echitabil # News.ro
România are programe care permit acces la testarea genetică, însă acest acces nu este unul echitabil, susţine profesorul doctor Maria Puiu, directorul adjunct al Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică (ICDG). Ea anunţă că există proiecte care au fost depuse, altele la care se lucrează, pentru ca un număr cât mai mare de persoane care au nevoie de testare genetică să beneficieze de aceasta.
22:00
UPDATE - Liga Europa: FC Basel – FCSB 3-1, cu bucureştenii avându-l pe Târnovanu eliminat din primul sfert de oră / Alte rezultate de joi # News.ro
Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi, în deplasare, scor 1-3, confruntarea cu echipa elveţiană FC Basel, în a patra etapă a grupei din Liga Europa. Roş-albaştrii au evoluat în zece din minutul 12.
21:50
Moţiunea echipei Grindeanu pentru Congresul PSD: Ne recunoaştem greşelile şi nu le repetăm. Ne modernizăm fără să ne pierdem identitatea. Rămânem partidul echilibrului şi al decenţei # News.ro
Moţiunea echipei lui Sorin Grindeanu pentru Congresul PSD care va avea loc vineri se doreşte ”reformă raţională şi profundă – o schimbare de abordare”. ”Reforma internă, începută prin această moţiune, este şi un exerciţiu de onestitate. Ne recunoaştem greşelile şi nu le repetăm. Ne modernizăm fără să ne pierdem identitatea. Rămânem partidul echilibrului şi al decenţei. Congresul PSD 2025 trebuie să consacre o nouă etapă a partidului, definită de claritate doctrinară, modernizare internă, solidaritate atât naţională, cât şi europeană”, se arată în document.
21:50
21:40
Dezvăluirile starului Simone Biles: „Am făcut trei operaţii estetice, iar pe două dintre ele nu le-aţi putea ghici" # News.ro
Într-un videoclip postat pe Tik Tok, starul american al gimnasticii Simone Biles a dezvăluit că a apelat recent la chirurgia estetică.
21:30
SUA prezintă un proiect al unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la Planul de Pace al lui Donald Trump în Fâşia Gaza # News.ro
Washingtonul le-a prezentat unor ţări partenere un proiect al unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU menită să susţină Planul de Pace al lui Donald Trump în Fâşia Gaza, a cărei implementare urmează să antreneze înfiinţarea unei Forţe Internaţionale în enclava palestiniană, anunţă Ambasada americană la ONU, relatează AFP.
21:00
Angajaţii firmei care asigură transportul public în Alba Iulia ameninţă că nu vor mai ieşi pe trasee, fiindcă nu şi-au mai primit salariile de două luni. Ei au mers la Primărie pentru a-şi prezenta nemulţumirile # News.ro
Angajaţii Societăţii de Transport Public (STP) Alba Iulia, firmă privată care asigură transportul public în municipiul Alba Iulia, în baza unui contract cu Primăria, ameninţă că, de săptămâna viitoare, nu vor mai ieşi pe trasee, din cauză că nu şi-au mai primit de două luni salariile.
20:50
Militari afgani şi martori denunţă tiruri ale Pakistanului către Afganistan, în pofida unui armistiţiu, în ziua unei reluări a unor negocieri între cele două ţări în Turcia, în vederea unei consolidări a încetării focului # News.ro
Proiectile au fost trase din Pakistan către Afganistan joi, declară AFP o sursă militară şi martori afgani, în ziua reluării unor negocieri între cele două ţări cu scopul de a consolida un armistiţiu, relatează AFP.
20:50
NFL: Marshawn Kneeland, jucător în vârstă de 24 de ani al echipei Dallas Cowboys, s-a sinucis după o urmărire cu poliţia # News.ro
Dallas Cowboys a anunţat, joi, „moartea tragică” a jucătorului Marshawn Kneeland, în vârstă de doar 24 de ani. Acesta a fost găsit mort în urma unei urmăriri cu poliţia, relatează RMC Sport.
20:50
Papa Leon al XIV-lea l-a primit joi pe preşedintele palestinian Mahmoud Abbas - pentru prima oară -, într-un context umanitar în continuare precar în Războiul din Fâşia Gaza, la aproape o lună de la intrarea în vigoare a unui armistiţiu între Israel şi Hamas, relatează AFP.
20:40
Prahova: O galerie de acces a barajului Paltinu s-a obturat. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) a aprobat intervenţii în regim de urgenţă pentru deblocarea galeriei # News.ro
O galerie de acces a barajului Paltinu, lac de acumulare care asigură mare parte din apa furnizată populaţiei şi agenţilor economici din judeţul Prahova, s-a obturat, autorităţile din judeţ aprobând intervenţia în regim de urgenţă pentru executarea lucrărilor de deblocare a galeriei.
20:40
Ilie Bolojan, despre sondaje: Atunci când am acceptat această poziţie, mi-am asumat şi riscul foarte mare de a ieşi foarte prost / Nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie publică, e important să nu ieşi prost degeaba # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre poziţionarea PNL despre sondaje, că atunci când a acceptat această poziţie, şi-a asumat şi riscul foarte mare de a ieşi foarte prost şi nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie publică, e important să nu ieşi prost degeaba. Obiectivul nostru nu este creşterea în sondaje, în acest moment, ci este să facem ceea ce trebuie pentru ţară, a mai spus preşedintele PNL.
20:30
20:30
Bolojan: TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază, însă, este să construim un buget serios care să se bazeze pe realitate / Indiferent cine este în guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază, însă, este ca Guvernul să construiască un buget serios care să se bazeze pe realitate. El a precizat că, indiferent cine este în guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem.
