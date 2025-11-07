Fermierii renunță la usturoi după oprirea sprijinului de 3.000 euro/hectar

19:40

Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui trag un semnal de alarmă cu privire la un risc crescut de răspândire a rabiei, fiind dispuse să treacă la măsuri radicale după ce un al șaptelea caz urmează să fie confirmat în scurt timp. Riscul de expunere la acest virus necruțător vine după o lungă perioadă în care județul […]