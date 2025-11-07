Peste 3500 de delegați din toată țara, la Congresul PSD de astăzi de la București / Liderii politici externi nu au fost invitați la eveniment / Grindeanu, candidat unic pentru șefia PSD / Ar urma să fie aprobată și o modificare în statutul partidului
Social democrați din toată țara – peste 3500 de delegați – participă vineri la Congresul extraordinar al PSD, desfășurat la Romexpo, de la ora 13:00,... © G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
07:10
Trump, după retragerea din politică a lui Nancy Pelosi: ”O femeie oribilă care a făcut treabă proastă” / ”Cred că ea face un mare serviciu ţării retrăgându-se” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a catalogat-o joi drept o ”femeie oribilă care a făcut treabă proastă” pe Nancy Pelosi, după ce această opozantă feroce a... © G4Media.ro.
07:10
Un pachet suspect ar fi îmbolnăvit mai mulţi oameni dintr-o bază militară americană / ”O anchetă este în curs de desfăşurare” # G4Media
Un pachet suspect a fost livrat la o bază militară americană din Maryland, ceea ce a cauzat îmbolnăvirea mai multor persoane şi a dus la... © G4Media.ro.
Acum o oră
06:40
Noiembrie e luna dovlecilor. Americanii prepară cu el niște delicioase batoane pufoase și aromate, cu sau fără un strat generos de glazură # G4Media
Dacă e să ne luăm după gust, e imposibil de catalogat dovleacul strict în categoria fructelor sau a legumelor, fiind dulce, cu atât mai mult... © G4Media.ro.
06:40
Acum 2 ore
06:10
Trei pentru titlul mondial din F1: Norris, Piastri și Verstappen promit spectacol în Brazilia # G4Media
Formula 1 revine, iar Marele Premiu al Braziliei este unul extrem de important în economia luptei pentru titlul de campion din 2025. Va exista și... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:40
BREAKING Fără precedent: Acționarii Tesla aprobă pachetul salarial de un trilion de dolari pentru Elon Musk # G4Media
Acționarii Tesla Inc. au aprobat un pachet salarial de 1 trilion de dolari pentru directorul executiv Elon Musk, cea mai mare sumă acordată vreodată unui... © G4Media.ro.
00:20
BREAKING Lansarea „Grand Theft Auto VI”, amânată din nou, cu șase luni, până în noiembrie 2026 # G4Media
Take-Two Interactive Software Inc. a amânat din nou lansarea mult așteptatului joc video Grand Theft Auto (GTA) VI, cu șase luni, până în noiembrie 2026,... © G4Media.ro.
00:20
Acţionarii Tesla aprobă pachetul salarial de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk, cu peste 75% din voturi # G4Media
Acţionarii Tesla au votat joi în favoarea uriaşului pachet de compensaţii destinat CEO-ului Elon Musk, evaluat la aproape 1.000 de miliarde de dolari, cu un... © G4Media.ro.
00:10
00:10
Compania La Fântâna își prezintă soluțiile de îmbunătățire a calității apei la FoodService & Hospitality Expo 2025 (8 – 10 noiembrie) Nu mai e un... © G4Media.ro.
00:10
Mai mulți congressmani americani îi cer Secretarului Apărării Pete Hegseth să-și reconsidere decizia de retragere a peste 700 de soldați din flancul estic al NATO # G4Media
De la nivelul Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanți din SUA, congressmanul democrat Bill Keating anunță că a fost formulată o scrisoare oficială prin... © G4Media.ro.
00:00
Universitatea Craiova a câștigat primul meci său meci pe tabloul principal al Conference League, joi seară, cu formația austriacă Rapid Viena, în deplasare, în etapa... © G4Media.ro.
6 noiembrie 2025
23:40
Elias Charalambous, după noul eșec din Europa League cu Basel: „ Am simţit că am avut posibilitatea de a scoate mai mult din meciul acesta” # G4Media
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după meciul cu Basel, scor 1-3, că este puţin dezamăgit, el precizând că a simţit că... © G4Media.ro.
23:20
Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Dorohoi / Flăcările au cuprins o parte dintre bunurile aflate în altar # G4Media
Un incendiu a afectat, joi seară, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Dorohoi, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, transmite Agerpres.... © G4Media.ro.
23:20
Trump se gândeşte la un ”plan B” în cazul în care Curtea Supremă a SUA îi invalidează taxele vamale. Guvernul său se teme că va fi obligat să restituie sumele încasate şi că va pierde o pârghie de presiune asupra restului lumii # G4Media
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că ”va trebui să pregătească un plan B” în cazul în care Curtea Supremă a Statelor Unite va invalida... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:10
Un francez a găsit în grădina casei lingouri şi monede de aur în valoare de 800.000 de dolari / Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică # G4Media
Un bărbat a descoperit lingouri şi monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro (800.000 de dolari) în timp ce săpa o piscină... © G4Media.ro.
23:00
Câinii și secretul longevității oamenilor. Știința a descoperit noi biomarkeri în sângele patrupedelor care încetinesc ritmul îmbătrânirii # G4Media
Un studiu amplu efectuat pe câini de companie a descoperit potențiali noi biomarkeri ai îmbătrânirii care ar putea într-o zi să ajute atât animalele, cât și oamenii... © G4Media.ro.
23:00
Moşteanu a discutat cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina despre oportunităţile de cooperare în domeniul industriei militare # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a avut joi o întrevedere cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Hvozdiar, în marja NATO – Industry Forum... © G4Media.ro.
23:00
Radu Miruță: Am obținut 92 de milioane de euro în plus și drept de veto în contractul cu Rheinmetall # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță, dezvăluie la B1 TV că a renegociat contractul cu Rheinmetall, obținând pentru România condiții cu 92 de milioane de euro mai... © G4Media.ro.
23:00
Kazahstan va adera la Acordurile Abraham, anunţă un oficial american / SUA speră că aderarea Kazahstanului să ajute la revigorarea Acordurilor Abraham, a căror extindere a fost suspendată în timpul războiului din Gaza # G4Media
Kazahstan va adera joi la Acordurile Abraham, un proces lansat de preşedintele american Donald Trump în timpul primului său mandat şi care a dus la... © G4Media.ro.
22:20
Moţiunea echipei Grindeanu pentru Congresul PSD: Ne recunoaştem greşelile şi nu le repetăm. Ne modernizăm fără să ne pierdem identitatea. Rămânem partidul echilibrului şi al decenţei # G4Media
Moţiunea echipei lui Sorin Grindeanu pentru Congresul PSD care va avea loc vineri se doreşte ”reformă raţională şi profundă – o schimbare de abordare”. ”Reforma... © G4Media.ro.
22:20
Evaluarea măsurilor luate de România în procedura de deficit excesiv, prezentată de Comisia Europeană la final de noiembrie, spune şefa Reprezentanţei CE în România # G4Media
Comisia Europeană va prezenta, la finalul lunii noiembrie, propria sa evaluare cu privire la acţiunile efective întreprinse de România în cadrul procedurii de deficit excesiv,... © G4Media.ro.
22:20
VIDEO Primul trailer al controversatului film biografic despre Michael Jackson, lansat online / Rolul vedetei este interpretat de nepotul cântărețului, Jaafar Jackson, într-un film care îl va „umaniza, dar nu îl va edulcora” # G4Media
Primul trailer al filmului biografic despre Michael Jackson a fost lansat online după ce au apărut informații despre o producție problematică, scrie The Guardian. Filmările... © G4Media.ro.
22:10
Valoarea pieţei europene de apărare şi aerospaţială va ajunge la 183 de miliarde de dolari în 2025 # G4Media
Renault a anunțat lansarea noului Twingo E-Tech electric, un model de oraș care marchează revenirea unei denumiri emblematice în segmentul A. © G4Media.ro.
22:10
Renault relansează Twingo. Noul membru al familiei E-Tech promite 263 de KM și amenință poziția Daciei Spring pe piața mașinilor electrice ieftine # G4Media
Renault a anunțat lansarea noului Twingo E-Tech electric, un model de oraș care marchează revenirea unei denumiri emblematice în segmentul A. © G4Media.ro.
22:00
Premierul Bolojan: „Nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie publică. E important să nu ieşi prost degeaba” # G4Media
Pemierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24 că nu guvernează după sondaje şi că şi-a asumat riscul de a ieşi „foarte prost” din... © G4Media.ro.
22:00
Românii cumpără mai puțin pe fondul prețurilor ridicate. Consumul scade pentru a doua lună consecutiv # G4Media
În fața prețurilor care nu își temperează creșterea, oamenii sunt mai rezervați la cumpărături. © G4Media.ro.
22:00
SUA prezintă un proiect al unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la Planul de Pace al lui Donald Trump în Fâşia Gaza # G4Media
Washingtonul le-a prezentat unor ţări partenere un proiect al unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU menită să susţină Planul de Pace al lui... © G4Media.ro.
21:50
Europa League: FCSB, înfrângere în Elveția cu Basel, scor 1-3 / Campioana României a jucat aproape tot meciul cu un om în minus # G4Media
FCSB a pierdut meciul cu FC Basel din etapa a patra a grupei de Europa League, scor 1-3, după ce a jucat în inferioritate numerică... © G4Media.ro.
21:40
Guvernatorul Deltei, Bogdan Bulete, anunţă că va căuta o soluţie pentru ca zona Carasuhat să rămână inundată # G4Media
Guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), Bogdan Bulete, a anunţat, joi, că va căuta o soluţie pentru ca zona Carasuhat să rămână inundată, în contextul... © G4Media.ro.
21:40
Profesoara americană împușcată de un elev de 6 ani în urmă cu doi ani a primit despăgubiri de 10 milioane de dolari # G4Media
O fostă profesoară din statul american Virginia, împușcată de un elev de 6 ani în urmă cu doi ani, a primit despăgubiri de 10 milioane... © G4Media.ro.
21:20
Black Friday 2025 | Ce friteuze cu aer cald (air fryer) merită urmărite în perioada de reduceri/ Ai oferte atât la cele mai noi modele cât și la cele clasice # G4Media
Dintre echipamentele de bucătărie, printre cele mai vânate în perioada de reduceri sunt friteuzele cu aer cald. Intrate în ultimii ani în viețile și bucătăriile... © G4Media.ro.
21:20
Filmuleț cu fostul șef al Bisericii Ortodoxe Ruse din Ungaria, acuzat de hărțuire sexuală de un intern anul trecut / Băiatul a publicat un video # G4Media
Presupusa hărțuire sexuală a unui stagiar de la catedrala ortodoxă rusă din Budapesta de către un înalt ierarh a scandalizat creștinii ortodocși și a dezvăluit... © G4Media.ro.
21:10
Șoferii firmei private care asigură transportul public în Alba Iulia spun că nu şi-au mai primit salariile de două luni / Ei au mers la Primărie și amenință că nu vor mai ieși pe trase # G4Media
Angajaţii Societăţii de Transport Public (STP) Alba Iulia, firma privată care asigură transportul public în municipiul Alba Iulia, în baza unui contract cu Primăria, ameninţă... © G4Media.ro.
21:00
Cehia va reduce ajutorul militar acordat Ucrainei, afirmă cel ce ar urma să fie noul ministru de externe / O îndepărtare de Kiev ar fi un „cadou de Crăciun” pentru Putin, a replicat actualul ministru de Externe # G4Media
Cehia — unul dintre cei mai fideli aliați ai Ucrainei — ia în considerare reducerea fluxului de arme și muniții atât de necesare forțelor de... © G4Media.ro.
20:50
O femeie din Germania a născut cvintupleţi într-un spital din Berlin, informează DPA, transmite Agerpres. Spitalul de obstetrică Charité a anunţat joi că cei cinci... © G4Media.ro.
20:40
Comisia Europeană anunţă noi norme de armonizare a calculelor emisiilor generate de transporturi în UE # G4Media
Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns miercuri Consiliul şi Parlamentul European cu privire la Regulamentul CountEmissionsEU, care creează un cadru comun al... © G4Media.ro.
20:40
Parteneriat între un producător de uleiuri și un specialist în baterii pentru o nouă generație de sisteme de răcire directă # G4Media
O nouă colaborare din industria auto promite să accelereze dezvoltarea bateriilor destinate vehiculelor electrice și hibride plug-in. Obiectivul este crearea unui modul capabil să răcească celulele direct,... © G4Media.ro.
20:40
VIDEO Ilie Bolojan spune că reforma administrației publice locale și centrale trebuie adoptată înaintea bugetului pe anul viitor / „Eu sper că până la sfârșitul acestei luni vom rezolva aceste pachete” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că pachetul privind reforma administrației publice locale și centrale trebuie adoptat înaintea adoptării bugetului pe anul... © G4Media.ro.
20:30
VIDEO Școală din Constanța, reabilitată din fonduri PNRR, cu pereți infiltrați de apă. Lipsesc uși, calorifere, iar copiii învață cu gecile pe ei # G4Media
La o școala din Constanța, proaspăt reabilitată din fonduri PNRR, într-o sală de clasă plouă prin tavan, pe pereți existând un strat gros de mucegai.... © G4Media.ro.
20:20
Comisia Europeană a suspendat plata a 214 milioane de euro către Bulgaria din PNRR din cauza reformei anticorupție defectuoase # G4Media
Comisia Europeană a decis în mod oficial să suspende o parte din a doua plată a Bulgariei în cadrul Planului de redresare și reziliență (PNRR),... © G4Media.ro.
20:10
Traficul a fost oprit joi la aeroportul Gothenburg-Landvetter de pe coasta de vest a Suediei după ce una sau mai multe drone au fost observate... © G4Media.ro.
19:50
Premierul Bolojan, împreună cu Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Oamenii își vor face o analiză și vor alege un primar care are cele mai mari șanse să ducă Bucureștiul spre mai bine # G4Media
Preimierul Ilie Bolojan a apărut joi seara, la Digi24, într-o primă emisiune alături de candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu. „Am intrat în această... © G4Media.ro.
19:30
Bijuterii de milioane de euro şi o broşă care i-a aparţinut lui Napoleon, scoase la licitaţie la Geneva # G4Media
Bijuterii estimate la câteva zeci de milioane de euro şi o broşă care i-a aparţinut lui Napoléon Bonaparte capturată pe câmpia de la Waterloo vor... © G4Media.ro.
19:30
Ilie Bolojan: Mihai Barbu a venit o singură dată la mine în birou. Mi-a cerut o audiență să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică. Numele acestuia nu-mi spunea nimic, nu mi-a cerut nimic / De când sunt premier nicio numire care a depins de mine nu s-a făcut pe bază de rețele clientelare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că Mihai Barbu a venit o singură dată în biroul său de la Guvern, că i-a... © G4Media.ro.
19:10
Infiltrarea în spatele adversarului: Ce schimbări în tactica armatei ruse a dezvăluit asaltul asupra Pokrovsk # G4Media
Trupele ruse folosesc din ce în ce mai mult o nouă tactică pentru a depăși apărarea ucraineană în marile centre urbane. În timp ce ofensiva... © G4Media.ro.
19:10
Ce soluții propune candidatul PNL Ciprian Ciucu la traficul infernal din București/ ”E un mix de măsuri: pozitive, care să atragă către transportul în comun și măsuri negative, care să impună anumite limitări” # G4Media
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat într-un interviu pentru G4Media.ro că propune drept soluție la traficul infernal din București un pachet de... © G4Media.ro.
19:10
Zi decisivă la Tesla: Acționarii votează dacă aprobă pachetul salarial record pentru Elon Musk și investiția în xAI # G4Media
Acționarii Tesla urmează să voteze astăzi (6 noiembrie) unul dintre cele mai mari pachete salariale propuse vreodată pentru un director executiv, o decizie care ar... © G4Media.ro.
19:10
Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa propune „castrarea chimică” pentru cei care abuzează sexual copii sub 14 ani – VIDEO # G4Media
Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa a anunţat că va propune introducerea castrării chimice pentru persoanele care comit abuzuri sexuale asupra copiilor sub 14 ani.... © G4Media.ro.
19:10
Un militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, după ce este găsit vinovat de executarea unui prizonier de război # G4Media
Justiţia ucraineană a condamnat – pentru prima oară – un militar rus, Dmitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani, la închisoare pe viaţă, pe... © G4Media.ro.
