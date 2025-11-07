SUA: Sute de zboruri sunt anulate, vineri, pe măsură de shutdown-ul continuă

20:30

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază, însă, este ca Guvernul să construiască un buget serios care să se bazeze pe realitate. El a precizat că, indiferent cine este în guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem.