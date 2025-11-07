Energie electrică, televizoare sau aur. Surprizele din topul cumpărăturilor de Black Friday

18:10

De două zile circulă pe internet câteva fotografii cu un primar din Bistriţa Năsăud şi cu o angajată din primărie în ipostaze indecente. Pozele sunt foarte înşelătoare, pare să fie un abuz sexual, dar poate fi şi un act consimţit. Par reale, dar cu tehnologia de astăzi cine mai poate spune. Totuşi chiar edilul le-a pus pe whatsapp, aşa că vin chiar din telefonul bărbatului. În acest moment primarul neagă că fotografiile sunt reale, femeia care apare în ele este în concediu medical, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis dosar penal pentru agresiune sexuală şi violare vieţii private. Sperăm să aflăm ce s-a întâmplat la primăria din Livezile şi cine plăteşte pentru pozele acelea, pentru că mai multe legi sunt încălcate şi dacă pozele sunt reale, şi dacă sunt o înscenare.