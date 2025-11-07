Scene de „Cascadorii râsului” la Casa Albă: Celebrul Dr. Oz vorbește despre legătura dintre obezitate și demență, în vreme ce Donald Trump a ațipit la birou – VIDEO
Pe 6 noiembrie 2025, Biroul Oval a găzduit o scenă desprinsă parcă din „Cascadorii râsului”: Dr. Mehmet Oz, proaspăt numit administrator al Centrelor pentru Medicare & Medicaid Services (CMS) de către președintele Donald Trump, a ținut un discurs despre reducerea prețurilor la medicamentele anti-obezitate – Ozempic, Wegovy și altele – în cadrul programelor federale. În […]
În Scoția au fost descoperite sute de structuri subterane, vechi de peste 2.000 de ani, create de o populație necunoscută # Aktual24
Arheologii britanici au făcut o descoperire impresionantă în apropierea orașului scoțian Perth, unde au scos la iveală o așezare din Epoca Fierului, veche de peste două milenii. Situl, cunoscut sub numele de Broxy Kennels Fort, a fost identificat pentru prima dată în anii 1960, prin fotografii aeriene, însă doar în 2022 au început săpături sistematice […]
Crime de război: Un videoclip șocant arată cum o dronă dirijată de militari ruși îi ucide pe doi civili ucraineni care fluturau steagul alb și pe câinele lor – VIDEO # Aktual24
Autoritățile ucrainene au deschis o anchetă pentru crime de război, după apariția unui videoclip care arată momentul în care o dronă rusească FPV lovește mortal doi civili neînarmați și câinele acestora, în timp ce fluturau un steag alb, lângă satul Kruhliakivka, în regiunea Harkov. Potrivit Kyiv Independent, ncidentul s-a produs pe 3 noiembrie 2025, într-o […]
„România va investi până la 5% din PIB în apărare până în 2035”, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu # Aktual24
România își propune să majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare în următorul deceniu, ajungând până la 5% din Produsul Intern Brut (PIB) până în anul 2035, a anunțat joi ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Într-un interviu acordat postului Digi24 el a afirmat că decizia a fost luată în contextul tensiunilor tot mai mari dintre NATO și Rusia, […]
Un adolescent american denunță teroarea exercitată de agenții ICE: „Ne tratează ca pe niște câini din cauza culorii pielii noastre” – VIDEO # Aktual24
Un videoclip postat de un adolescent american a devenit rapid pe rețelele sociale, stârnind un val de indignare fără precedent împotriva regimului Trump. Cu o voce tremurândă, băiatul de 16 ani mărturisește că trăiește cu o teamă constantă pentru siguranța familiei sale. „Sunt speriat ca părinții mei să iasă din casă. Ne tratează ca pe […]
Coreea de Nord a lansat o nouă rachetă balistică în largul coastelor sale estice, acuză armata sud-coreeană # Aktual24
Tensiunile din Peninsula Coreeană s-au amplificat din nou vineri, după ce Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastelor sale estice, au anunţat forţele armate din Coreea de Sud. Informaţia a fost confirmată şi de Guvernul Japoniei, care a precizat că proiectilul a căzut, cel mai probabil, în afara zonei […]
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, arestat preventiv pentru cumpărare de influenţă şi şantaj în dosarul „fermei cu salmoneloză” # Aktual24
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, administratorul unor ferme avicole din judeţul Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de cumpărare de influenţă, instigare la şantaj şi complicitate la folosirea influenţei. Decizia a fost luată joi seară de Tribunalul Vaslui, la propunerea procurorilor DNA Iaşi, după ce anchetatorii au stabilit că […]
Val de lovituri aeriene israeliene în sudul Libanului pentru „a împiedica reînarmarea Hezbollah” # Aktual24
Armata israeliană a efectuat un val de atacuri aeriene în sudul Libanului, în ceea ce a descris ca o încercare de a împiedica reînarmarea Hezbollah. Avioanele de război israeliene au lovit, joi, orașele Kfar Dounine, Tayr Debba și Zawtar al-Sharqiya, la aproximativ o oră după ce a emis avertismente de evacuare pentru locuitori. Deocamdată nu […]
Român arestat în Germania după ce a fi desenat cu propriul sânge svastici pe mașini, cutii poștale și ziduri # Aktual24
Poliția din Hanau, Germania, care, în urmă cu cinci ani a fost scena unui atac armat comis de un extremist de dreapta, a arestat un român suspectat că a desenat cu propriul sânge svastici pe automobile, cutii poștale și ziduri. Suspectul, în vârstă de 31 de ani, a fost arestat în stare de ebrietate în […]
Kazahstanul se va alătura Acordurilor Abraham cu Israelul, într-o mișcare simbolică de a sprijini inițiativa lui Trump # Aktual24
Kazahstanul se va alătura țărilor care au semnat Acordul Abraham încheiat între Israel și țările cu majoritate arabă și musulmană, într-o mișcare simbolică menită să impulsioneze inițiativa care a fost o caracteristică a primei administrații a președintelui Donald Trump, au declarat joi trei oficiali americani. Acțiunea este în mare parte simbolică, deoarece Kazahstanul are relații […]
SUA: Fosta învățătoare care a fost împușcată de un elev în vârstă de 6 ani, a câștigat 10 milioane de dolari # Aktual24
Un juriu din statul american Virginia a acordat joi 10 milioane de dolari unei foste învățătoare care a fost împușcată de un elev de 6 ani, susținând afirmațiile acesteia într-un proces conform căruia fosta directoare adjunctă a ignorat avertismentele repetate că elevul avea o armă. Ea solicitase 40 de milioane de dolari. Juriul și-a schimbat […]
Bărbatul care a aruncat cu un sandviș într-un agent federal în Washington a fost găsit nevinovat de acuzația de agresiune # Aktual24
Fostul angajat al Departamentului de Justiție care a aruncat cu un sendviș într-un agent federal la Washington, în timpul acțiunilor de aplicare a legii la ordinul președintelui Donald, a fost găsit nevinovat de acuzația de agresiune joi, în cea mai recentă respingere legală a intervenției federale. Un videoclip viral cu bărbatul aruncând sendvișului l-a transformat […]
Google plănuiește să construiască un centru uriaș de date pe Insula Craciunului din Oceanul Indian # Aktual24
Google intenționează să construiască un centru uriaș de date privind inteligența artificială pe Insula Crăciunului din Oceanul Indian, avanpostul îndepărtat al Australiei, după ce, la începutul acestui an, a semnat un acord privind servicii cloud cu Departamentul Apărării, conform documentelor analizate de Reuters și interviurilor cu oficiali. Planurile pentru centrul de date de pe mica […]
Franța cere ca UE să investigheze Shein în legătură cu păpușile sexuale și armele vândute pe platforma sa # Aktual24
Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri împotriva Shein, au declarat joi oficiali ai guvernului francez, spunând că retailerul online chinez a încălcat reglementările blocului comunitar din cauza vânzării pe platformă de păpuși sexuale cu aspect de copil și arme interzise. Franța a decis, miercuri, să interzică Shein din cauza produselor ilicite, determinând compania să își […]
Taifunul Kalmaegi a lovit Vietnamul joi, forțând autoritățile să anuleze sute de zboruri și să ordone oamenilor să stea în case, la două zile după ce furtuna a ajuns în Filipine unde cel puțin 114 persoane au murit. Cu vânturi de până la 149 km/h, potrivit meteorologilor, Kalmaegi a smuls acoperișurile caselor, a doborât copaci […]
Un sucevean a vândut la un amanet din Sibiu un lingou fals de aur pe aproape 10.000 de lei # Aktual24
Un bărbat din Suceava este cercetat penal după ce a încercat să încaseze aproape 10.000 de lei de la un amanet din Sibiu pentru un lingou fals de aur. Joi, polițiștii au efectuat percheziții în Șelimbăr, în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a […]
„Orion”, copia rusească a dronei „Reaper”, este șocant de americană – Serviciul de informații militare a Ucrainei # Aktual24
Conform ultimei evaluări a serviciilor de informații ucrainene, drona Reaper, imitată de Rusia, este încărcată cu electronice americane. Serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR) au publicat o descriere detaliată a dronei rusești „Orion”, un vehicul aerian fără pilot masiv, utilizat în principal pentru monitorizarea mării libere, care poate transporta până la 250 de kilograme […]
ANALIZĂ. O catastrofă umanitară. Ce este războiul din Sudan, cel mai mare conflict despre care nu se vorbește? # Aktual24
Lumea este concentrată pe războaiele din Ucraina și din Gaza, iar mai înainte pe Siria, conflicte care au captat atenția celei mai mari părți a lumii. Cu toate astea, există și alte războaie sângeroase, care s-au transformat în adevărate catastrofe umanitare, precum Yemen sau Sudan. Sudanul, o țară de peste 50 de milioane de oameni, […]
Australia a introdus în serviciu cel mai accesibil laser mobil din lume pentru apărarea aeriană contra dronelor # Aktual24
Compania australiană din idustria de apărare Electro Optic Systems (EOS) a dezvăluit arma laser mobilă Apollo cu o putere de până la 150 kW. Dezvoltatorul susține că este cel mai accesibil laser de luptă din această clasă din lume, capabil să doboare până la 200 de drone cu o singură încărcare, fără a utiliza muniție. […]
Cât mai durează blocajele PSD? Bolojan anunță când va reuși să adopte pachetul legat de administrație și noua lege a pensiilor speciale # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că speră că, până la sfârşitul acestei luni, vor rezolva aceste pachete de reformă restante, privind administraţia publică şi reforma pensiilor magistraţilor. El a arătat că pachetul pensiilor magistraţilor reprezintă o necesitate şi speră că fie adoptat în maxim două săptămâni. ”Adoptarea acestor pachete este o necesitate, dacă vrem […]
În laboratoarele Kremlinului se lucrează la „homo putinus”, rusul viitorului: Gata să se sacrifice, tobă de filosofie, cu copii mulți # Aktual24
Alexander Kharichev, oficial al administrației prezidențiale ruse responsabil cu ideologiile și coordonator al echipei pentru „monitorizarea tendințelor sociale”, a publicat un nou eseu în revista Academiei Prezidențial Ruse (RANEPA), în care conturează viziunea Kremlinului asupra „omului viitorului”. Textul, intitulat „Cine suntem noi?”, propune accentuarea educației ideologice prin cursuri obligatorii de filosofie rusă, istorie și cultură […]
Program de instruire militară generală lansat în Polonia. Se dorește instruirea a 400 de mii de persoane în 2026 # Aktual24
Programul universal de instruire militară „wGotowości” va începe în Polonia pe 22 noiembrie, a anunțat viceprim-ministrul Poloniei, ministrul Apărării Naționale Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Programului general de instruire militară va consta din mai multe module. Cetățenii polonezi adulți pot participa la proiectul pilot. Un număr maxim de 25.000 de persoane vor participa la instruire, relatează RMF24. Programul […]
Bolojan, primele declarații în cazul Fănel Bogos: ”Îmi spunea că nu este tratat corespunzător de către autoritățile publice din zona respectivă” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a făcut joi seară primele precizări în legătura cu întâlnirea pe care a avut-o, în biroul său, cu afaceristul vasluian Fănel Bogos. Principalele declarații: Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, spunându-mi că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică, el fiind un om care ar putea să candideze în […]
Operațiunea „Jupiter 4”: Prejudiciu uriaș de peste 100 de milioane de lei din fraude în domeniul energiei electrice # Aktual24
Sub coordonarea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), astăzi, 6 noiembrie 2025, s-au desfăşurat 57 de acţiuni operative, în care au loc 304 percheziţii domiciliare în mai multe judeţe. Scopul: destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate organizată, cu un […]
SUA: Nancy Pelosi, prima femeie președintă a Camerei, își anunță retragerea după mandate care însumează 40 de ani # Aktual24
Nancy Pelosi, una dintre cele mai puternice și longevive personalități din politica americană, a anunțat că se va retrage din Congres la finalul mandatului actual, în ianuarie 2027. Într-un mesaj video publicat joi, Pelosi, în vârstă de 85 de ani, a declarat că nu va mai candida pentru un nou mandat. „Am făcut istorie, am […]
AUR începe să scadă. Și nu sunt cifre izolate din câte un sondaj, sunt rezultate din mai multe. Dacă AUR avea cifre precum 40-42% anterior, acum cifrele arată mai puțin bine. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partidul condus de George Simion, înregistrează 38% din intențiile de vot pentru alegerile parlamentare în sondajul INSCOP, coborând pentru […]
Presshub: Pensionară specială la 53 de ani, fosta șefă a ÎCCJ revine în câmpul muncii ca avocată # Aktual24
Firma de avocatură „Mușat & Asociații” anunță cooptarea în poziția de partener coordonator al Departamentului de Litigii a Corinei Corbu, fost președinte al Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în perioada 2019-2025. Corbu s-a pensionat pe 1 august, la 53 de ani și încasează o pensie mai mare decât ultimul salariu, aproximativ 40.000 de […]
”Se dorește dezmembrarea Rusiei”. Putin, panicat, acuză o „ideologie a rusofobiei agresive” # Aktual24
Ideea de a considera Rusia drept o putere colonială care într-o zi ar trebui să acorde libertate coloniilor sale este profund respingătoare, a anunțat președintele rus Putin. El a explicat la o întâlnire despre gestionarea statului multietnic că acest lucru ar echivala cu dezmembrarea Federației Ruse. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a avertizat împotriva […]
Manelistul Mocanu a fugit, Poliția l-a dat în urmărire generală. Nici complicele lui nu este de găsit # Aktual24
Cunoscutul manelist Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală după ce nu a fost găsit pentru a fi dus la penitenciar. Mocanu are o condamnare definitivă de 4 ani cu executare. Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Minuta instanței Tip solutie: Soluţionare Solutia pe scurt: […]
Lovitură de excepție a ucrainenilor: au aruncat în aer o fabrică de drone Shahed. Explozii puternice lângă aeroportul din Donețk # Aktual24
Forțele armate ale Ucrainei au lovit un centru logistic pentru dronele rusești în Donetsk-ul ocupat, a confirmat Statul Major General pe 6 noiembrie. Târziu în seara de 5 noiembrie, pe Telegram au apărut videoclipuri cu explozii care zguduiau zona din jurul aeroportului din Donetsk. Comentatorii au descris evenimentul drept un atac asupra unui depozit care […]
Scandalul Bogos. Șeful PNL Vaslui degeaba a ajuns cu gura până la urechi la DNA. Pus sub control judiciar și interdicție de a mai conduce PNL Vaslui # Aktual24
Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a ajuns extrem de zâmbitor, joi, la sediul DNA pentru a da explicații în legătură cu afaceristul penal Fănel Bogos. DNA cere arestarea preventivă a lui Bogos, acesta fiind acuzat de trafic de influență. Cu ajutorul lui Barbu, Bogos a ajuns până în biroul premierului Bolojan. UPDATE Barbu a fost […]
Dovada, legături strânse între extremiștii AfD (Germania) și Moscova. Mai mulți parlamentari AfD pleacă în Rusia: ”De îndată ce AfD va ajunge la guvernare, vom aboli sancțiunile” # Aktual24
Câţiva membri proeminenţi ai partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se vor deplasa săptămâna viitoare în Rusia, a confirmat formaţiunea joi, o vizită ce va provoca probabil indignare, în condiţiile în care legăturile oficiale între Berlin şi Moscova rămân îngheţate în urma declanşării agresiunii ruse împotriva Ucrainei, informează dpa, citată de Agerpres. […]
Scandalul Bogos. Șeful PNL Vaslui a ajuns cu gura până la urechi la DNA: ”Ssemenea lucruri nu le fac niciodată” # Aktual24
Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a ajuns extrem de zâmbitor, joi, la sediul DNA pentru a da explicații în legătură cu afaceristul penal Fănel Bogos. DNA cere arestarea preventivă a lui Bogos, acesta fiind acuzat de trafic de influență. Cu ajutorul lui Barbu, Bogos a ajuns până în biroul premierului Bolojan. „Domnul Bogos este un […]
Încă un act de corupție la Vaslui. Un agent de poliție a fost reținut după ce a luat șpagă 2.300 de lei pentru a ajuta un inculpat # Aktual24
Un agent din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui a fost reţinut pentru luare de mită, trafic de influenţă şi fals intelectual în formă continuată. Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, în aceeaşi cauză s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile faţă de un alt inculpat, cercetat pentru […]
BREAKING Verdict final: acțiunile Gabriel Resources, puse sub sechestru pentru recuperarea a 46,7 milioane lei de la companie # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat verdictul final în procesul dintre Statul Român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și compania Gabriel Resources (Jersey) Limited, legat de recuperarea cheltuielilor efectuate în arbitrajul internațional. Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a decis definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, […]
Dezvăluiri, planul PSD: Dacă Băluță ajunge primarul Capitalei, Piedone va candida pentru Primăria Sector 4. Fiul lui Piedone este primar în Sectorul 5 # Aktual24
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (candidat PNL la Primăria Capitalei), a dezvăluit că PSD și Cristian Popescu Piedone au pus la cale un plan prin care, după ce Daniel Băluță ajunge primar general, inclusiv cu susținerea lui Piedone, la Primăria Sectorului 4 să vină înapoi Piedone. Piedone a fost primar în Sectorul 4 în perioada […]
„Un semnal de alarmă asurzitor”. Curtea de Conturi a Franței critică dur măsurile de securitate de la Muzeul Luvru # Aktual24
Pierre Moscovici, șeful celei mai înalte instituții de audit din Franța, a precizat într-un raport aspru critic de joi că jaful de la Luvru de luna trecută a fost un „semnal de alarmă asurzitor” pentru securitatea muzeului, care se desfășura într-un „ritm lamentabil de inadecvat”. O ședință a consiliului de administrație al Luvru este programată […]
Cum a ajuns afaceristul Bogos în biroul premierului Bolojan: ”Am văzut această nebunie”. Cel care l-a adus este audiat joi la DNA # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că, în data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, iar acesta a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogos, motivul audienţei fiind chestiuni politice, la nivelul filialei. Ea a […]
NATO a depășit Rusia în producția de muniție, a anunțat la București secretarul general al NATO # Aktual24
Până de curând, Rusia era înaintea aliaților NATO în producția de muniție. Cu toate acestea, situația s-a schimbat dramatic. Conform discursului secretarului general al NATO, Mark Rutte, la forumul NATO de la București, Alianța și-a accelerat ritmul și a mers înainte. Secretarul general al NATO a declarat că lumea se confruntă cu amenințări reale și […]
Blue Origin planifică o a doua lansare a mega-rachetei New Glenn în competiția cu SpaceX, pe 9 noiembrie # Aktual24
Compania spațială Blue Origin a lui Jeff Bezos este în sfârșit pregătită pentru a doua lansare a rachetei sale super-grele New Glenn. Miercuri, compania a anunțat că va încerca lansarea chiar duminică, 9 noiembrie, de la Complexul de Lansare Spațială de la Cape Canaveral, Florida. Prima lansare a rachetei New Glenn a avut loc în […]
Surprize în Norvegia. Autobuzele fabricate în China pot fi oprite de la distanță, ceea ce necesită o securitate sporită anti-hacking # Aktual24
Operatorul norvegian de transport public Ruter a declarat că va introduce cerințe de securitate mai stricte și va intensifica măsurile anti-hacking după ce un test efectuat pe noile autobuze electrice Yutong, fabricate în China, a arătat că producătorul le poate opri de la distanță. Operatorul de transport a precizat că rezultatele testelor publicate săptămâna trecută […]
Regimul pro-rus din Georgia acuză Ucraina că îi obstrucționează aderarea la UE: ”Nimeni nu vrea să intre într-o confruntare cu Rusia” # Aktual24
Ministrul georgian de Externe, Maka Bochorishvili, a declarat că Ucraina creează obstacole în calea Georgiei către UE. Potrivit lui Bochorishvili, încă din primele zile de la începerea agresiunii la scară largă a Rusiei, Georgia a făcut tot posibilul să își declare întotdeauna sprijinul politic pentru Ucraina, relatează Gurcia Online. De asemenea, ea a criticat evaluarea […]
Lovitură pentru Belgrad. Comisia Europeană anunță că Serbia prezintă riscuri de securitate pentru UE prin emiterea pașapoartelor sale către ruși # Aktual24
Comisia Europeană a cerut autorităților sârbe să efectueze „verificări de securitate amănunțite” atunci când acordă cetățenia sârbă cetățenilor ruși. Acest lucru a fost menționat într-un raport întocmit de Comisia Europeană privind Serbia ca țară candidată la UE pe 4 noiembrie. Raportul precizează că rușii care devin cetățeni sârbi dobândesc dreptul de a călători fără vize […]
Administrația Trump ordonă reducerea cu 10% a zborurilor în contextul blocarii activității guvernului și lipsei de finanțare pentru agențiile guvernamentale # Aktual24
Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat miercuri că va reduce traficul aerian cu 10% pe 40 de piețe „cu volum mare”, o măsură susținută de guvernul federal. Reducerea va începe vineri și are scopul de a menține siguranța în timpul blocării acvtivității guvernului în curs, relatează Deutsche Welle. Reducerea va afecta mii de zboruri […]
Cazul Fănel Bogoș, DNA vine cu noi detalii: amplu mecanism de corupție, Bogoș încerca să obțină 13 milioane de lei de la stat # Aktual24
DNA a prezentat, joi, detalii în legătură cu infracțiunile comise de afaceristul vasluian Fănel Bogos. DNA cere ca Bogos sa fie băgat în arest preventiv pentru 30 de zile, el fiind acum reținut. Procurorii DNA Iași au descoperit un amplu mecanism de corupție în care s-ar fi implicat omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș, administratorul […]
Medicii greci au început o grevă de 48 de ore, cerând salarii mai mari și rezolvarea crizei de personal din sistemul de sănătate al țării. Acțiunea, organizată de Federația Sindicatelor Medicilor (Oenge), include un miting în fața Ministerului Sănătății din Atena. „Acțiunea marchează o escaladare și este un răspuns la încercările de a minimiza realitatea. […]
Primul „grătar cosmic”: astronauții chinezi au gătit aripioare picante și friptură în imponderabilitate, pe stația spațială Tiangong – VIDEO # Aktual24
China a marcat un nou pas spectaculos în explorarea spațială — și, de data aceasta, nu este vorba despre un experiment științific clasic, ci despre… gătit. Echipajul misiunii Shenzhou-21, aflat la bordul stației spațiale Tiangong, a devenit primul din lume care a reușit să prepare un grătar veritabil în condiții de imponderabilitate. Potrivit imaginilor difuzate […]
Cunoscutul manelist Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Minuta instanței Tip solutie: Soluţionare Solutia pe scurt: În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, inculpatul Mocanu Daniel şi partea civilă […]
Liderul republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, avertizează: „Dacă democrații vor câștiga alegerile din 2026, Trump va fi suspendat din prima zi” # Aktual24
Liderul republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a lansat un avertisment exploziv: dacă democrații preiau controlul Camerei la alegerile de jumătate de mandat din 2026 (midterms), președintele Donald Trump va fi supus unui proces de suspendare și destituire imediat, reducând mandatul său la doar doi ani. Declarația, citată de The Hill, a fost făcută în […]
O explozie produsă la o uzină chimică din Mississippi a provocat o scurgere masivă de amoniac – sute de oameni au fost evacuați # Aktual24
O explozie puternică a zguduit miercuri după-amiaza uzina CF Industries din Yazoo City, Mississippi, provocând o scurgere masivă de amoniac anhidru și determinând evacuarea urgentă a sute de rezidenți din zonele învecinate. Incidentul, care a avut loc în jurul orei 16:25 (ora locală), a generat un nor toxic galben-portocaliu, vizibil de la kilometri distanță, și […]
