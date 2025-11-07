Rusia – Vânzările de maşini noi au scăzut cu 22% în primele zece luni din 2025

18:10

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) și Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) au reacționat astăzi după-amiază, prin intermediul unui comunicat de presă transmis ziarului nostru, după ce ieri Economica.net a publicat un interviu cu vicepreședintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor din România (COTAR) Florin Pandele, în care acesta spunea că asociația sa a reușit să blocheze mai multe modificări legislative dorite de firmele de asigurări, care ar fi fost dăunătoare pentru toți șoferii din România.