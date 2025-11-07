Bucuresti.ro - Este Bucureștiul un oraș sigur? Ce trebuie să știi
Profit.ro, 7 noiembrie 2025 08:20
Dacă te gândești să vizitezi Bucureștiul și te întrebi cât de precaut ar trebui să fii, pe străzile acestuia, avem o veste bună: nu te stresa!
• • •
Mulți oameni au obiceiul de a ține pâinea în frigider, crezând că astfel îi prelungesc prospețimea.
Cum reușesc pisicile să aterizeze mereu în picioare?
Asocierea formată din Daimler Truck & Bus Romania (lider) și Raiffeisen Leasing IFN a depus singura ofertă în cadrul unei licitații organizate de Societatea de Transport București pentru achiziționarea în leasing financiar a 30 autobuze urbane diesel hibrid de 18 metri.
EGGER Romania, bornă majoră privind economia circulară: 1 milion de tone de lemn colectat prin rețeaua Timberpak # Profit.ro
Economia circulară nu mai este un concept de viitor, ci o realitate tot mai prezentă în viața comunităților, o realitate construită pas cu pas de companii care privesc sustenabilitatea ca parte din ADN-ul lor.
Colectarea separată de deșeuri. Patru oferte în Sectorul 6. Bugetul depășește un miliard de lei # Profit.ro
Supercom, RER Ecologic Service Bucureșiti REBU și asocierile BIN GO Solutions (lider) și Blue Planet Services, respectiv Urban Grup Enviroment (lider), MUD Recycling și Compania Rrompres Service s-au înscris la licitația organizată de Primăria Sector 6 pentru furnizarea de servicii de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate.
FOTO Renault face curat în colecția de mașini: 100 de mașini istorice și din motorsport, scoase la licitație pentru public # Profit.ro
Fanii Renault vor avea ocazia să cumpere unele dintre cele mai frumoase și valoroase automobile Renault din istoria acestei mărci, în urma unei acțiuni demarate împreună cu o companie de licitații.
DOCUMENT Reorganizare la Vamă: Se taie la jumătate posturile de conducere și se revine la normal după ce a crescut anul trecut numărul de șefi. Va fi redistribuit personal din structura centrală în teritoriu # Profit.ro
Numărul funcțiilor de conducere din cadrul Autorității Vamale Române (AVR) se va reduce la jumătate, prevede un document oficial analizat de Profit.ro. Măsura de acum, luată cu scopul de a mai diminua cheltuielile bugetare, inversează în mare excesele introduse anul trecut tot de AVR.
VIDEO Chișinăul nu exclude naționalizarea. Toate drumurile duc la Litasco. Aeroportul din Chișinău și o cincime din stațiile din Republica Moldova puternic afectate de sancțiunile impuse Lukoil # Profit.ro
Republica Moldova și, în principal, Aeroportul Chișinău, a cărui infrastructură este deținută de Lukoil, ar putea fi puternic afectate de sancțiunile impuse de SUA și Marea Britanie gigantului rus, oficialitățile de la Chișinău neexcluzând, potrivit agenției Tass, posibilitatea naționalizării activelor deținute de acesta peste Prut.
Autoritățile române, în ceață pe tema Lukoil. Gunvor ar putea revinde din activele Lukoil dacă tranzacția va fi aprobată de SUA. În România, rușii condiționau înstrăinarea stațiilor de cea a rafinăriei # Profit.ro
Gunvor, care are un acord semnat cu gigantul Lukoil în vederea preluării companiei care deține activele internaționale ale rușilor, inclusiv rafinăria Petrotel Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării din România, nu exclude posibilitatea vânzării unora din business-urile pe care ar urma să le preia dacă va găsi cumpărători interesați și mai potriviți pentru administrarea acestora.
DOCUMENT Trei mari furnizori se bat să vândă statului sute de mii de MWh de energie, pentru 1.000 de structuri publice # Profit.ro
Trei mari furnizori au depus oferte la licitația prin care statul român vrea să cumpere ″la grămadă″, în mod centralizat, energie electrică pentru alimentarea locurilor de consum a 1.000 de structuri ale sale, reprezentând sedii de instituții publice centrale, județene, regionale și locale, primării, școli, spitale, unități militare, penitenciare și altele.
ULTIMA ORĂ Gunvor își retrage oferta făcută Lukoil, inclusiv pentru Petrotel și benzinăriile din România, în urma refuzului SUA de a aproba tranzacția. Trezoreria SUA: Gunvor - marioneta Kremlinului # Profit.ro
Rafinăria Petrotel și rețeaua de 320 de benzinării din România ale Lukoil vor rămâne, cel puțin deocamdată, în proprietatea gigantului rus, trader-ul Gunvor anunțând că își retrage oferta în urma refuzului Departamentului Trezoreriei SUA de a refuza acordarea unei licențe în acest sens.
A zecea ediție FIDELIS din 2025 începe astăzi, fiind programată pentru intervalul 7-14 noiembrie.
Vodafone digitalizează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
ULTIMA ORĂ OMV Petrom și Romgaz au dat statul în judecată. Judecătorii spun că nu au ce face # Profit.ro
OMV Petrom și Romgaz, doi dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România, operatori de centrale de generare de curent electric pe bază de gaze naturale, au dat statul în judecată pentru a-l obliga să le plătească în total peste 494 milioane lei, relevă date analizate de Profit.ro.
ULTIMA ORĂ GRAFICE România nu a intrat în sezonul rece cu depozitele pline 100% cu gaze. A început deja să extragă # Profit.ro
Companiile din România au început de la 1 noiembrie să extragă gaze înmagazinate din depozitele interne, care au intrat în această iarnă pline în capacitate de 98,6%, relevă date analizate de Profit.ro.
Samsung Electronics Romania, subsidiară locală a grupului sud-coreean Samsung, a consemnat în intervalul 2015 - 2024 un avans al cifrei de afaceri de 78,4%, de la 3,31 miliarde de lei la 5,9 miliarde de lei. De asemenea, profitul net a urcat de aproape două ori, la 108,91 milioane de lei.
Noul șef Renault Group, impresionat de fabrica în care se produce Dacia Sandero: „Maroc este cheia pentru viitorul companiei.” # Profit.ro
Uzina Renault Group din Maroc, care asamblează cel mai vândut model al mărcii Dacia, se bucură de o atenție specială din partea noii conduceri a companiei francezi, ca urmare a sprijinului consistent pe care îl primește din partea statului marocan.
Victorie pentru Elon Musk, cel mai bine plătit CEO din lume. A primit pachetul salarial uriaș pe care l-a dorit # Profit.ro
Acționarii Tesla au votat în favoarea uriașului pachet de compensații destinat CEO-ului Elon Musk
Administrația Străzilor București (ASB) a primit câte două oferte pentru realizarea lucrărilor necesare consolidării și reabilitării pasajelor Bucur-Obor și Lujerului din Capitală.
China va învinge Statele Unite în cursa inteligenței artificiale, a avertizat directorul general al Nvidia, Jensen Huang.
Deși piețele externe au fost „pe roșu”, investitorii de la BVB au reușit să împingă indicele celor mai lichide acțiuni pe noi culmi.
Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru Bulgaria, anunțând că sunt modificări privind circulația pe drumurile publice.
Charlie Ottley, care a promovat România, a primit cetățenia română: O mare onoare; România e acum și casa mea legală # Profit.ro
Jurnalistul britanic Charlie Ottley, producător al documentarelor care au promovat România în lume, 'Flavours of Romania' și 'Wild Carpathia,' a depus, la București, jurământul în calitate de cetățean român, după o așteptare de 2 ani.
ULTIMA ORĂ Creșterile de taxe, înapoi la Parlament. Bolojan confirmă Profit.ro: Majorările de impozit pe locuințe, mașini, câștiguri la bursă și din criptomonede vor fi readoptate în Parlament. Reforma administrației, prin asumare # Profit.ro
Premierul Bolojan a confirmat informația transmisă anterior de Profit.ro conform căreia majorarea impozitelor pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede, ca și schimbările pregătite la plafonul CASS pentru activități independente, modificările la regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul se vor întoarce în Parlament, pentru a reintra pe circuitul pentru vot, după decizia Curții Constituționale a României (CCR). În schimb, reforma administrației centrale ar urma să fie legiferată tot prin angajarea răspunderii Guvernului pe legea respectivă.
Bolojan: TVA sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția este să construim un buget serios. Jumătate din deficit, 3% din PIB, se va duce la anul pe dobânzi # Profit.ro
Premierul Bolojan a declarat că TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția de bază, însă, este construirea unui buget serios, în condițiile în care deficitul bugetar va trebuie să se apropie de 6% din PIB, iar jumătate din acesta - 3% din PIB - va fi cheltuit pe dobânzile la împrumuturi.
Bolojan povestește cum a ajuns în biroul său un om de afaceri pentru care ar fi intervenit trezorierul PNL. ”Mi-a fost prezentat ca posibil candidat în Vaslui.” # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a povestit că președintele PNL Vaslui și trezorier al partidului, suspendat între timp din aceste funcții, i-a solicita o întâlnire pentru a-i prezenta pe mul de afaceri vasluian Fănel Bogos drept un posibil candidat liberal.
Comisia Europeană a lansat o anchetă privind importurile de anvelope pentru autoturisme, camioane ușoare și autobuze din China, argumentând că a primit dovezi suficiente că producătorii chinezi primesc beneficii neechitabile din partea guvernului.
Polonezii de la Maspex preiau controlul Purcari - Aviz primit din România, Bulgaria, Moldova # Profit.ro
Operațiunea de piață, de peste 600 milioane lei, prin care grupul polonez Maspex devine acționar majoritar la producătorul basarabean de vinuri Purcari a primit aprobarea de la Consiliile Concurenței din România, Bulgaria și Republica Moldova.
Vânzarea La Cocoș - REACȚIA proprietarului Lidl și Kaufland după ce Concurența a indicat probleme # Profit.ro
Grupul german Schwarz, care operează în România rețelele de magazine Kaufland și Lidl și intenționează acum să preia și magazinele La Cocoș, transmite Profit.ro - după ce Consiliul Concurenței a identificat o serie de îngrijorări concurențiale legate de tranzacție - că este încrezător că va putea crea, prin dialog, o bază care va duce la o aprobare rapidă a tranzacției.
Certificatul de înmatriculare al mașinii este digital începând de-acum, în Germania, un pas care continuă inițiativele de digitalizare a documentelor oficiale, în mai multe țări europene.
Prezentat în premieră în vara acestui an, noul SUV Mazda CX-5 este acum lansat oficial pe piață, reprezentanța mărcii din România anunțând și prețul la care poate fi comandat.
Președintele Vladimir Putin a promovat cel puțin 24 de rude în poziții guvernamentale sau funcții în companii de stat, probabil un record pentru conducătorii Rusiei din ultimii 100 de ani, a relatat joi publicația independentă de investigații rusească Proekt, citată de The Moscow Times.
FOTO O șefă din RA-APPS a fost numită director general provizoriu la producătorul de căldură al Capitalei # Profit.ro
Consiliul de Administrație al companiei de stat Electrocentrale București (ELCEN), cel mai mare producător de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire al Capitalei și unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din țară, a numit un nou director general provizoriu al societății.
Banca Transilvania dă din nou startul la Bank Friday, cu cea mai amplă selecție de oferte de până acum # Profit.ro
Banca Transilvania, prima instituție financiară din România care a adus conceptul de Black Friday și pe piața de banking, încă din 2014, revine, pe 7 noiembrie, cu o nouă ediție Shopping Bank Friday.
FOTO Renault lansează oficial noul Twingo electric, la "sub 20.000 de euro". Va fi produs în Slovenia împreună cu un model Dacia # Profit.ro
Cel mai ieftin automobil electric al mărcii Renault a fost lansat oficial și poate fi rezervat de clienți odată cu lansarea oficială. Compania franceză a anunțat și specificațiile tehnice ale noului model care va fi fabricat pe aceleași linii de producție cu viitorul model Dacia.
VIDEO Maratonul Medika TV: Tehnică modernă: Piele fermă și kilograme puține cu ajutorul medicului Mohamad Delbani # Profit.ro
Persoanele care trec printr-un proces masiv de slăbire se confruntă deseori cu problema excesului de piele.
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a început controlul general privind activitatea desfășurată, între 2023-2024, de 15 organisme de gestiune colectivă # Profit.ro
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) anunță că a început controlul general privind activitatea desfășurată, în perioada 2023 – 2024, de cincisprezece organisme de gestiune colectivă, verificările fiind efectuate conform prevederilor legale în vigoare.
Gigantul MOL vrea ca UE să adopte 9 ″metareguli″ de care să țină cont în orice reglementare a economiei # Profit.ro
Conglomeratul petrolier MOL din Ungaria, cu vânzări de 34,4 miliarde dolari și profit operațional EBITDA de 2,88 miliarde dolari anul trecut, vrea ca Uniunea Europeană să adopte un set de 9 ″metareguli″ de care să țină cont în orice reglementare a economiei, pentru asigurarea unui nivel minim european de competitivitate.
BHB Avenue, unul dintre cele mai premiate proiecte imobiliare la gala Romanian Property Awards # Profit.ro
Proiectul BHB Avenue, dezvoltat de BHB Properties, a strălucit la Gala Romanian Property Awards 2025, cel mai important eveniment al industriei imobiliare din România, consolidând poziția companiei ca lider în domeniul dezvoltărilor imobiliare și arhitecturale din Capitală.
VIDEO Maratonul Medika TV: Un deceniu de excelență în estetică și înfrumusețare, la Swiss Clinique. Ce spune managerul Valentin Burada # Profit.ro
Prezentă în 42 de orașe din România, Swiss Clinique dovedește că frumusețea înseamnă invoație, pasiune și rigurozitate
VIDEO Maratonul Medika TV: Legătura dintre estetică și sănătate orală la vârsta a treia. Dr. Lorelei Nassar: „În această etapă a vieții reabilitarea dentară complexă este prioritară” # Profit.ro
Estetica are directă legătură și cu sănătatea orală. Lipsa dinților ne poate afecta fizionomia, de aceea este important să apelăm la serviciile medicilor stomatologi pentru a beneficia de implanturi dentare.
Rețea care aducea imigranți ilegali din Africa și Asia, destructurată de autoritățile moldovene # Profit.ro
O grupare criminală specializată în traficul ilegal de persoane din Africa și Asia prin sudul Moldovei spre România a fost destructurat de autoritățile de peste Prut.
VIDEO Maratonul Medika TV: Importanța consulturilor interdisciplinare înainte de intervențiile estetice, explicată de dr. Ioan Bogdan Furtună # Profit.ro
Intervențiile estetice se bucură de o largă popularitate atât în rândul doamnelor, cât și în rândul domnilor.
Renault dezvaluie Twingo E-Tech electric
IL TACCHINO – inovația românească ce transformă restaurantele rapide într-un model de business scalabil și premium # Profit.ro
Un concept care combină gastronomie modernă, tehnologie și eficiență operațională.
Statul român poate executa silit participația majoritară, de 80,6858% din capital, a Gabriel Resources, la compania Roșia Montană Gold Corporation, dezvoltatorul proiectului minier aurifer eșuat omonim.
Locuitorii din Sviștov traversează din ce în ce mai des Dunărea spre România pentru a cumpăra fructe și legume din piața mare a orașului românesc Zimnicea.
Globalworth, cel mai mare proprietar de birouri din România, numește 2 directori la conducere # Profit.ro
Globalworth, cel mai mare proprietar de birouri din România, a anunțat demisia CEO-ului Dennis Selanis și numirea în locul acestuia a doi directori executivi.
Google vrea să-și trimită cipurile de AI în spațiu, unde să fie plasate pe orbita joasă a Pământului, pentru a fi alimentate în permanență cu energie solară.
