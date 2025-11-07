Congres PSD 2025: Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului: „Începem un nou capitol pentru PSD”

Newsweek.ro, 7 noiembrie 2025 08:20

Partidul Social Democrat își alege, vineri, noua conducere în cadrul Congresului extraordinar de la ...

Acum 5 minute
09:00
Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani Newsweek.ro
Coria Corbu a fost până vara aceasta președinta Înaltei Curți. La 52 de ani s-a pensionat. Pe baza v...
Acum 15 minute
08:50
Taifunul Kalmaegi a lovit Vietnamul. În Filipine a omorât aproape 190 de oameni Newsweek.ro
Cel puţin cinci persoane au murit în Vietnam după ce taifunul Kalmaegi a lovit regiunile de coastă c...
Acum 30 minute
08:40
Panică pe aeroportul din Bruxelles. Trafic aerian suspendat, după apariția unei drone suspecte Newsweek.ro
Traficul aerian a fost întrerupt, joi seară, pe aeroportul internațional Bruxelles-Zaventem, după ce...
Acum o oră
08:30
Pachet suspect livrat la o bază militară din SUA. Mai multe persoane s-au îmbolnăvit Newsweek.ro
Un pachet suspect a fost livrat la o bază militară din SUA. Mai multe persoane s-au îmbolnăvit. Preş...
08:20
Congres PSD 2025: Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului: „Începem un nou capitol pentru PSD” Newsweek.ro
Partidul Social Democrat își alege, vineri, noua conducere în cadrul Congresului extraordinar de la ...
08:10
Furncile roșii de foc au invadat Europa. Pot provoca daune imense și sunt mortale. Pot ajunge în România? Newsweek.ro
venite din America de Sud, Furncile roșii de foc au ajuns în Europa și pot provoca daune imense. Fur...
Acum 2 ore
07:50
Omul de afaceri Fănel Bogos - arestat preventiv; trei inculpați - plasați sub control judiciar Newsweek.ro
Omul de afaceri Fănel Bogos, reținut pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, a fost ar...
07:40
Ce amendă riscă românii care aruncă frunzele uscate la tomberon? Nu sunt considerate gunoi menajer Newsweek.ro
Toamna, frunzele căzute pot crea probleme dacă sunt aruncate la tomberon. Legea prevede amenzi pentr...
07:30
Ce face statul român să clarifice situația afacerilor Lukoil în România după sancțiunile americane? Nimic Newsweek.ro
Nici o autoritate a statului român nu întreprinde nici un fel de acțiune pentru a clarifica situația...
07:20
Horoscop 8 noiembrie. Capricornii află ceva important. Gemenii sunt agitați. Peștii, îndrăzneți Newsweek.ro
Horoscop 8 noiembrie. Capricornii află ceva important. Gemenii sunt agitați. Peștii, îndrăzneți. Săg...
07:10
RECORD: 87 de dosare de pensie judecate la CCR într-o singură zi. Ce decizii au primit pensionarii DOCUMENT Newsweek.ro
Aproape 90 de dosare au fost doar ieri pe masa jduecătorilor CCR. Pensionari individual sau în grup ...
Acum 4 ore
07:00
Fructul care ține răceala la distanță și ajută digestia. Gospodinele îl pun în tartă Newsweek.ro
Afinele sunt un adevărat aliat al sănătății: pline de vitamine, antioxidanți și fibre, întăresc imun...
Acum 12 ore
22:20
Ilie Bolojan, înainte de Congresul PSD: &#34;Le doresc cu toată consideraţia succes şi responsabilitate&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul lie Bolojan, lider al PNL, a transmis un mesaj, înainte de Congresul PSD: "Le doresc ...
21:50
Minele de cărbune inundate din Marea Britanie ar putea furniza căldură ieftină, cu emisii reduse de carbon Newsweek.ro
Minele de cărbune care au fost inundate, din Marea Britanie, ar putea să furnizeze căldură ieftină, ...
21:40
VIDEO Avion militar al Rusiei cu echipaj la bord, doborât în Sudan cu sistem antiaerian din China Newsweek.ro
Forțele antiguvernamentale din Sudan au doborât un avion Il-76 cu echipaj rusesc la bord, folosind u...
21:30
„Mitul ținutului limbii”: ce trebuie să faci cu adevărat când cineva leșină. Explicațiile medicului Diana Cimp Newsweek.ro
Când cineva își pierde cunoștința sau leșină, instinctul multora este să încerce să-i „țină limba” p...
21:20
Ilie Bolojan: Anul viitor nu vor creşte nici TVA, nici alte taxe. &#34;Să construim un buget serios&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că anul viitor nu vor creşte nici TVA, nici alte taxe. "Să constru...
21:10
Cartel în sectorul derivatelor financiare. UE deschide o anchetă împotriva Nasdaq şi Deutsche Börse Newsweek.ro
Suspecţi de cartel în sectorul derivatelor financiare. UE deschide o anchetă împotriva Nasdaq şi Deu...
20:50
Cine sunt escrocii care au lipit false coduri QR pe panourile de parcare din Sectorul 1 Newsweek.ro
Cine sunt escrocii care au avut ideea să lipească false coduri QR, pe panourile de parcare din Secto...
20:40
Acţiunile Gabriel Resources sunt sub sechestru asigurător, ca garanţie necesară pentru recuperarea creanţelor Newsweek.ro
Înalta Curte a decis ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurător, ca o garan...
20:30
Mai pot fi înmatriculate în România mașinile cu volan pe dreapta? Cum pot trece fără probleme de RAR Newsweek.ro
Înainte de Brexit, mulți români aduceau mașini second-hand din Marea Britanie, țară unde volanul est...
20:20
VIDEO Sebastian Burduja: &#34;Să depindem mai mult de noi înșine și nu să depindem de alții&#34; Newsweek.ro
Fostul ministru al Energiei, liberalul Sebastian Burduja, spune că România trebuie să depindă mai mu...
20:10
VIDEO Alexandru Georgescu (ICI): Avem rol de coordonare pe protecția infrastructurilor critice de Energie Newsweek.ro
Alexandru Georgescu, senior expert la ICI Bucureşti, spune că entitatea are rol de coordonare în pro...
Acum 24 ore
19:50
FOTO O femeie gardian a sedus un deținut. Camerele i-au surpris în debara. Ea a intrat la pușcărie, el a ieșit Newsweek.ro
O polițistă de închisoare care „s-a îndrăgostit cu adevărat” de un deținut a fost condamnată la înch...
19:40
Metoda prin care poți tăia ceapa fără să îți dea lacrimile. Cum trebuie să fie cuțitul? Newsweek.ro
Metoda prin care poți tăia ceapa fără să îți dea lacrimile. Cum trebuie să fie cuțitul? Cercetătorii...
19:30
Secretarul NATO, București: „Alianța depășește Rusia în muniție. Avem armament mai mult ca niciodată” Newsweek.ro
NATO a depășit Rusia în producția de muniție după ani de întârziere, a declarat secretarul general M...
19:20
Supermarket, amendat din cauză că vindea jeleuri ale căror ambalaje aveau desenate frcute. Aveau E-uri Newsweek.ro
Inspectorii Protecției Consumatorului au amendat un supermarket în care fructele de pe pungile de je...
19:20
Este bine să-ți săruți pisica pe botic? Află ce spun veterinarii despre alintatul felinelor Newsweek.ro
Este bine să-ți săruți pisica pe botic? Află ce spun veterinarii despre alintatul felinelor. Descope...
19:00
CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a participat la Adunar...
19:00
Serghei Lavrov nu mai e în grațiile lui Putin. Cu le l-a supărat ministrul de Externe pe liderul de la Kremlin Newsweek.ro
Lavrov, care a condus Ministerul de Externe al Rusiei timp de peste două decenii, a lipsit în mod no...
18:50
Pâinea pe care oamenii trebuie să o consume zilnic. Conține mai multe fibre decât pâinea preparată cu maia Newsweek.ro
Pâinea pe care oamenii trebuie să o consume zilnic. Conține mai multe fibre decât pâinea preparată c...
18:40
Costul dronei Chinei Feilong-300D, de 7 ori mai mic decât cel al Shahed. Este letală la numai 10.000$ Newsweek.ro
China are propria copie a rachetelor Shahed, la un preț extrem de mic, de aproximativ 7 ori mai ieft...
18:20
Horoscop weekend 8-9 noiembrie Probleme pentru Leu pe TikTok. Fecioară, parte de drame. Bani pentru Balanța Newsweek.ro
Mâine e ultima zi de muncă. Așa că trebuie să știti ce vă rezervă astrele. Avem Horoscop weekend 8-9...
18:10
Jurnalistul britanic Charlie Ottley a devenit cetățean român. Ministrul Justiției a fost prezent la ceremonie Newsweek.ro
Jurnalistul britanic Charlie Ottley a devenit cetățean român. Ministrul Justiției a fost prezent la ...
17:50
Cel mai vechi aliat al lui Putin, Serghei Lavrov, trimis în dizgrație după un eșec diplomatic major Newsweek.ro
Cel mai vechi aliat al lui Putin, Serghei Lavrov, trimis în dizgrație după un eșec diplomatic major....
17:30
Zece localități din România au fost atestate ca zone turistice. Află ce beneficii aduce acest statut nou Newsweek.ro
Zece localități din România au fost atestate ca zone turistice. Află ce beneficii aduce acest statut...
17:20
Se modifică criteriile de acordare pentru pensia (indemnizația) de handicap. Decizia, în Monitorul Oficial Newsweek.ro
A apărut în Monitorul Oficial Ordinul care schimbă modul în care se acordă indemnizațiile (pensiile)...
17:20
Muzeul Luvru din Paris nu va remedia problemele de securitate înainte de 2032, avertizează Curtea de Conturi Newsweek.ro
Muzeul Luvru din Paris nu va remedia problemele de securitate înainte de 2032, avertizează Curtea de...
17:20
Piața de criptomonede se clatină, Bitcoin în picaj. Peste 300.000.000.000 $ „șterși” din taste Newsweek.ro
Bitcoin este în picaj, a pierdut brusc aproximativ 6,2% din valoare. Iar piața de criptomonede se cl...
16:50
Cutremur de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc joi în zona seismică Vrancea, anunță INCDFP România Newsweek.ro
Cutremur de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc joi în zona seismică Vrancea, anunță INCDFP Români...
16:50
Ciprian Ciucu demontează un fake news despre un accident mortal. Ce transporta camionul? „Voi sesiza CNA” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu dezminte un alt fake news în legătură cu campania pentru alegerile la Primăria General...
16:40
Piața europeană de apărare și aerospațială va atinge 183 miliarde $ în 2025 și 235 miliarde $ în 2030 Newsweek.ro
Piața europeană de apărare și aerospațială va atinge 183 miliarde $ în 2025 și 235 miliarde $ în 203...
16:30
Ciprian Ciucu demontează o minciună lansată de George Simion. Adevărul despre blocul în care stau migranții Newsweek.ro
Ciprian Ciucu demontează o minciună lansată de George Simion în legătură cu un bloc din Sectorul 6 î...
16:30
Cine transmite Basel - FCSB și Rapid Viena - Craiova? De la ce oră se joacă meciurile? Newsweek.ro
La mijlocul acestei săptămâni continuă partidele din faza grupelor în cupele europene, pe afiș și cu...
16:20
9 samsari de mașini români au făcut o avere de peste 4.000.000 € în Italia. Le-a fost confiscată Newsweek.ro
În urma unei ample anchete, autoritățile din Italia au descoperit că 9 samsari de mașini români, car...
16:20
Bârlad: Tânăr de 31 de ani prins de DIICOT cu droguri de risc și mare risc, vândute inclusiv minorilor Newsweek.ro
Bârlad: Tânăr de 31 de ani prins de DIICOT cu droguri de risc și mare risc, vândute inclusiv minoril...
16:00
Polonia accelerează instruirea militară. 500.000 de oameni pregătiți până la finalul anului 2026 Newsweek.ro
Polonia accelerează instruirea militară. 500.000 de oameni pregătiți până la finalul anului 2026. Po...
15:50
Impozitul pe terenuri se va dubla. Impozitul pe case, după o grilă foare strictă. De când? Newsweek.ro
Impozitarea clădirilor la valoarea de piață se va realiza din 2027, după realizarea platformei eProp...
15:40
Marca de camioane și vehicule comerciale DAC renaște în „Orașul lui Stalin” cu piese chinezești Newsweek.ro
Marca de camioane și vehicule comerciale DAC, devenită cunoscută internațional pe vremea lui Ceaușes...
15:20
Marea Britanie trimite blindate de 500.000.000 lire sterline pe flancul estic al NATO în coasta lui Putin Newsweek.ro
Armata britanică a anunțat prima livrare de vehicule blindate Ajax, cu opt ani întârziere și pe fond...
