BREAKING Șefii Combinatului Liberty Galați, acuzați de procurori de evaziune fiscală de 300 milioane de euro. Șefii combinatului ar fi delapidat fonduri guvernamentale cu ajutorul Gazprom și ar fi scos ilegal din țară profiturile companiei care e în pragul insolvenței
G4Media, 7 noiembrie 2025 08:30
Procurorii Parchetului General au făcut vineri percheziții la persoane din conducerea companiei Liberty, care deține combinatul de la Galați, potrivit informațiilor G4Media. Parchetul General a... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
08:40
Bolile de care ne feresc animalele de companie. Câinele și pisica ne eliberează de stres mai eficient decât oamenii / Sunt „doctorii fără halat” # G4Media
Animalele de companie ne influențează sănătatea și echilibrul emoțional, dar beneficiile trebuie să fie reciproce. Nu doar oamenii trebuie să se bucură de compania lor, ci... © G4Media.ro.
08:40
Șeful McLaren șochează F1: „Prefer să pierd titlul în fața lui Verstappen decât să favorizez pe Norris sau Piastri” # G4Media
Mai sunt doar patru etape până la finalul sezonului din Formula 1, iar Zak Brown, directorul executiv al celor de la McLaren, surprinde lumea Marelui... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:30
BREAKING Șefii Combinatului Liberty Galați, acuzați de procurori de evaziune fiscală de 300 milioane de euro. Șefii combinatului ar fi delapidat fonduri guvernamentale cu ajutorul Gazprom și ar fi scos ilegal din țară profiturile companiei care e în pragul insolvenței # G4Media
Procurorii Parchetului General au făcut vineri percheziții la persoane din conducerea companiei Liberty, care deține combinatul de la Galați, potrivit informațiilor G4Media. Parchetul General a... © G4Media.ro.
Acum o oră
08:10
Fritz despre întrebările de la interviul pentru primirea cetățeniei române: ”Sunt atât de grele, că mulți români n-ar putea să răspundă” / ”Enumerați două zeități dacice” / ”Ce este Ministerul Public? Eu știu, știți și voi?” # G4Media
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a prezentat pe pagina sa de Facebook o serie de întrebări care se pun de obicei la interviul pentru acordarea cetățeniei... © G4Media.ro.
08:10
Mai multe persoane de la baza militară Andrews, unde preşedintele Donald Trump s-a aflat miercuri, s-au îmbolnăvit după ce au primit un pachet suspect cu pulbere albă / Anchetă amplă în desfăşurare # G4Media
Un pachet suspect a fost livrat, joi, la baza militară Andrews din Maryland, ceea ce a cauzat îmbolnăvirea mai multor persoane şi transportul acestora la... © G4Media.ro.
08:10
SUA a lovit o altă ambarcaţiune în Caraibe / 3 persoane au fost ucise / Administrația Trump a anunțată că se află acum într-un ”conflict armat” împotriva cartelurilor de droguri # G4Media
Armata americană a efectuat, joi, un atac asupra unei nave în Caraibe, ucigând trei persoane, potrivit secretarului Apărării, Pete Hegseth, transmite News.ro, care citează CNN.... © G4Media.ro.
07:50
EXCLUSIV Semnătura ministrului Sănătății din Republica Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați de Parchetul General din România că le-au obținut fraudulos / Emil Ceban era rector la momentul presupusei ilegalități / El ar putea fi audiat de procurori # G4Media
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:40
Trump anunță că ar putea ridica sancțiunile împotriva Iranului: ”Vom vedea ce se întâmplă, dar sunt deschis la asta” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că Iranul a solicitat ridicarea sancţiunilor americane şi s-a declarat „deschis” la discuţii, informează AFP, transmite Agerpres. „Iranul... © G4Media.ro.
07:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu dezminte că „Dăruiește viață” s-ar fi implicat financiar în campanii antisuveraniste # G4Media
La o săptămână după ce a preluat funcția de vicepremier pentru reformă, Oana Gheorghiu dezminte informații răspândite în spațiul public potrivit cărora ar fi redirecționat... © G4Media.ro.
07:30
Cum ne-au „hăck-uit” pisicile creierul. Misterul care ne face dependenți emoțional de micile feline, dezlegat de știință # G4Media
Pisicile s-ar putea să fi găsit cheia către chimia creierului nostru, susțin oamenii de știință. Sentimentul pe care iubitorii de animale îl au când mângâie... © G4Media.ro.
07:30
Un judecător care a depășit viteza legală a contestat amenda: a spus că avea impresia că e urmărit de un fost inculpat / Poliția a renunțat să se apere în instanță # G4Media
Un judecător a ajuns în fața colegilor, cerându-le să-i anuleze amenda primită pentru viteză și conducere periculoasă, scrie Ziarul de Iași. A explicat că se... © G4Media.ro.
07:20
Mazda CX-5 2025 ajunge în România. SUV-ul japonez rămâne un concurent pentru Tiguan și Sportage # G4Media
Mazda deschide un nou capitol pentru CX-5, modelul care de mai bine de un deceniu este unul dintre cele mai apreciate SUV-uri din clasa compactă.... © G4Media.ro.
07:10
Trump, după retragerea din politică a lui Nancy Pelosi: ”O femeie oribilă care a făcut treabă proastă” / ”Cred că ea face un mare serviciu ţării retrăgându-se” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a catalogat-o joi drept o ”femeie oribilă care a făcut treabă proastă” pe Nancy Pelosi, după ce această opozantă feroce a... © G4Media.ro.
07:10
Un pachet suspect ar fi îmbolnăvit mai mulţi oameni dintr-o bază militară americană / ”O anchetă este în curs de desfăşurare” # G4Media
Un pachet suspect a fost livrat la o bază militară americană din Maryland, ceea ce a cauzat îmbolnăvirea mai multor persoane şi a dus la... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:40
Noiembrie e luna dovlecilor. Americanii prepară cu el niște delicioase batoane pufoase și aromate, cu sau fără un strat generos de glazură # G4Media
Dacă e să ne luăm după gust, e imposibil de catalogat dovleacul strict în categoria fructelor sau a legumelor, fiind dulce, cu atât mai mult... © G4Media.ro.
06:40
Peste 3500 de delegați din toată țara, la Congresul PSD de astăzi de la București / Liderii politici externi nu au fost invitați la eveniment / Grindeanu, candidat unic pentru șefia PSD / Ar urma să fie aprobată și o modificare în statutul partidului # G4Media
Social democrați din toată țara – peste 3500 de delegați – participă vineri la Congresul extraordinar al PSD, desfășurat la Romexpo, de la ora 13:00,... © G4Media.ro.
06:10
Trei pentru titlul mondial din F1: Norris, Piastri și Verstappen promit spectacol în Brazilia # G4Media
Formula 1 revine, iar Marele Premiu al Braziliei este unul extrem de important în economia luptei pentru titlul de campion din 2025. Va exista și... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:40
BREAKING Fără precedent: Acționarii Tesla aprobă pachetul salarial de un trilion de dolari pentru Elon Musk # G4Media
Acționarii Tesla Inc. au aprobat un pachet salarial de 1 trilion de dolari pentru directorul executiv Elon Musk, cea mai mare sumă acordată vreodată unui... © G4Media.ro.
00:20
BREAKING Lansarea „Grand Theft Auto VI”, amânată din nou, cu șase luni, până în noiembrie 2026 # G4Media
Take-Two Interactive Software Inc. a amânat din nou lansarea mult așteptatului joc video Grand Theft Auto (GTA) VI, cu șase luni, până în noiembrie 2026,... © G4Media.ro.
00:20
Acţionarii Tesla aprobă pachetul salarial de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk, cu peste 75% din voturi # G4Media
Acţionarii Tesla au votat joi în favoarea uriaşului pachet de compensaţii destinat CEO-ului Elon Musk, evaluat la aproape 1.000 de miliarde de dolari, cu un... © G4Media.ro.
00:10
00:10
Compania La Fântâna își prezintă soluțiile de îmbunătățire a calității apei la FoodService & Hospitality Expo 2025 (8 – 10 noiembrie) Nu mai e un... © G4Media.ro.
00:10
Mai mulți congressmani americani îi cer Secretarului Apărării Pete Hegseth să-și reconsidere decizia de retragere a peste 700 de soldați din flancul estic al NATO # G4Media
De la nivelul Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanți din SUA, congressmanul democrat Bill Keating anunță că a fost formulată o scrisoare oficială prin... © G4Media.ro.
00:00
Universitatea Craiova a câștigat primul meci său meci pe tabloul principal al Conference League, joi seară, cu formația austriacă Rapid Viena, în deplasare, în etapa... © G4Media.ro.
6 noiembrie 2025
23:40
Elias Charalambous, după noul eșec din Europa League cu Basel: „ Am simţit că am avut posibilitatea de a scoate mai mult din meciul acesta” # G4Media
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după meciul cu Basel, scor 1-3, că este puţin dezamăgit, el precizând că a simţit că... © G4Media.ro.
23:20
Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Dorohoi / Flăcările au cuprins o parte dintre bunurile aflate în altar # G4Media
Un incendiu a afectat, joi seară, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Dorohoi, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, transmite Agerpres.... © G4Media.ro.
23:20
Trump se gândeşte la un ”plan B” în cazul în care Curtea Supremă a SUA îi invalidează taxele vamale. Guvernul său se teme că va fi obligat să restituie sumele încasate şi că va pierde o pârghie de presiune asupra restului lumii # G4Media
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că ”va trebui să pregătească un plan B” în cazul în care Curtea Supremă a Statelor Unite va invalida... © G4Media.ro.
23:10
Un francez a găsit în grădina casei lingouri şi monede de aur în valoare de 800.000 de dolari / Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică # G4Media
Un bărbat a descoperit lingouri şi monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro (800.000 de dolari) în timp ce săpa o piscină... © G4Media.ro.
23:00
Câinii și secretul longevității oamenilor. Știința a descoperit noi biomarkeri în sângele patrupedelor care încetinesc ritmul îmbătrânirii # G4Media
Un studiu amplu efectuat pe câini de companie a descoperit potențiali noi biomarkeri ai îmbătrânirii care ar putea într-o zi să ajute atât animalele, cât și oamenii... © G4Media.ro.
23:00
Moşteanu a discutat cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina despre oportunităţile de cooperare în domeniul industriei militare # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a avut joi o întrevedere cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Hvozdiar, în marja NATO – Industry Forum... © G4Media.ro.
23:00
Radu Miruță: Am obținut 92 de milioane de euro în plus și drept de veto în contractul cu Rheinmetall # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță, dezvăluie la B1 TV că a renegociat contractul cu Rheinmetall, obținând pentru România condiții cu 92 de milioane de euro mai... © G4Media.ro.
23:00
Kazahstan va adera la Acordurile Abraham, anunţă un oficial american / SUA speră că aderarea Kazahstanului să ajute la revigorarea Acordurilor Abraham, a căror extindere a fost suspendată în timpul războiului din Gaza # G4Media
Kazahstan va adera joi la Acordurile Abraham, un proces lansat de preşedintele american Donald Trump în timpul primului său mandat şi care a dus la... © G4Media.ro.
22:20
Moţiunea echipei Grindeanu pentru Congresul PSD: Ne recunoaştem greşelile şi nu le repetăm. Ne modernizăm fără să ne pierdem identitatea. Rămânem partidul echilibrului şi al decenţei # G4Media
Moţiunea echipei lui Sorin Grindeanu pentru Congresul PSD care va avea loc vineri se doreşte ”reformă raţională şi profundă – o schimbare de abordare”. ”Reforma... © G4Media.ro.
22:20
Evaluarea măsurilor luate de România în procedura de deficit excesiv, prezentată de Comisia Europeană la final de noiembrie, spune şefa Reprezentanţei CE în România # G4Media
Comisia Europeană va prezenta, la finalul lunii noiembrie, propria sa evaluare cu privire la acţiunile efective întreprinse de România în cadrul procedurii de deficit excesiv,... © G4Media.ro.
22:20
VIDEO Primul trailer al controversatului film biografic despre Michael Jackson, lansat online / Rolul vedetei este interpretat de nepotul cântărețului, Jaafar Jackson, într-un film care îl va „umaniza, dar nu îl va edulcora” # G4Media
Primul trailer al filmului biografic despre Michael Jackson a fost lansat online după ce au apărut informații despre o producție problematică, scrie The Guardian. Filmările... © G4Media.ro.
22:10
Valoarea pieţei europene de apărare şi aerospaţială va ajunge la 183 de miliarde de dolari în 2025 # G4Media
Renault a anunțat lansarea noului Twingo E-Tech electric, un model de oraș care marchează revenirea unei denumiri emblematice în segmentul A. © G4Media.ro.
22:10
Renault relansează Twingo. Noul membru al familiei E-Tech promite 263 de KM și amenință poziția Daciei Spring pe piața mașinilor electrice ieftine # G4Media
Renault a anunțat lansarea noului Twingo E-Tech electric, un model de oraș care marchează revenirea unei denumiri emblematice în segmentul A. © G4Media.ro.
22:00
Premierul Bolojan: „Nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie publică. E important să nu ieşi prost degeaba” # G4Media
Pemierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24 că nu guvernează după sondaje şi că şi-a asumat riscul de a ieşi „foarte prost” din... © G4Media.ro.
22:00
Românii cumpără mai puțin pe fondul prețurilor ridicate. Consumul scade pentru a doua lună consecutiv # G4Media
În fața prețurilor care nu își temperează creșterea, oamenii sunt mai rezervați la cumpărături. © G4Media.ro.
22:00
SUA prezintă un proiect al unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la Planul de Pace al lui Donald Trump în Fâşia Gaza # G4Media
Washingtonul le-a prezentat unor ţări partenere un proiect al unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU menită să susţină Planul de Pace al lui... © G4Media.ro.
21:50
Europa League: FCSB, înfrângere în Elveția cu Basel, scor 1-3 / Campioana României a jucat aproape tot meciul cu un om în minus # G4Media
FCSB a pierdut meciul cu FC Basel din etapa a patra a grupei de Europa League, scor 1-3, după ce a jucat în inferioritate numerică... © G4Media.ro.
21:40
Guvernatorul Deltei, Bogdan Bulete, anunţă că va căuta o soluţie pentru ca zona Carasuhat să rămână inundată # G4Media
Guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), Bogdan Bulete, a anunţat, joi, că va căuta o soluţie pentru ca zona Carasuhat să rămână inundată, în contextul... © G4Media.ro.
21:40
Profesoara americană împușcată de un elev de 6 ani în urmă cu doi ani a primit despăgubiri de 10 milioane de dolari # G4Media
O fostă profesoară din statul american Virginia, împușcată de un elev de 6 ani în urmă cu doi ani, a primit despăgubiri de 10 milioane... © G4Media.ro.
21:20
Black Friday 2025 | Ce friteuze cu aer cald (air fryer) merită urmărite în perioada de reduceri/ Ai oferte atât la cele mai noi modele cât și la cele clasice # G4Media
Dintre echipamentele de bucătărie, printre cele mai vânate în perioada de reduceri sunt friteuzele cu aer cald. Intrate în ultimii ani în viețile și bucătăriile... © G4Media.ro.
21:20
Filmuleț cu fostul șef al Bisericii Ortodoxe Ruse din Ungaria, acuzat de hărțuire sexuală de un intern anul trecut / Băiatul a publicat un video # G4Media
Presupusa hărțuire sexuală a unui stagiar de la catedrala ortodoxă rusă din Budapesta de către un înalt ierarh a scandalizat creștinii ortodocși și a dezvăluit... © G4Media.ro.
21:10
Șoferii firmei private care asigură transportul public în Alba Iulia spun că nu şi-au mai primit salariile de două luni / Ei au mers la Primărie și amenință că nu vor mai ieși pe trase # G4Media
Angajaţii Societăţii de Transport Public (STP) Alba Iulia, firma privată care asigură transportul public în municipiul Alba Iulia, în baza unui contract cu Primăria, ameninţă... © G4Media.ro.
21:00
Cehia va reduce ajutorul militar acordat Ucrainei, afirmă cel ce ar urma să fie noul ministru de externe / O îndepărtare de Kiev ar fi un „cadou de Crăciun” pentru Putin, a replicat actualul ministru de Externe # G4Media
Cehia — unul dintre cei mai fideli aliați ai Ucrainei — ia în considerare reducerea fluxului de arme și muniții atât de necesare forțelor de... © G4Media.ro.
20:50
O femeie din Germania a născut cvintupleţi într-un spital din Berlin, informează DPA, transmite Agerpres. Spitalul de obstetrică Charité a anunţat joi că cei cinci... © G4Media.ro.
20:40
Comisia Europeană anunţă noi norme de armonizare a calculelor emisiilor generate de transporturi în UE # G4Media
Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns miercuri Consiliul şi Parlamentul European cu privire la Regulamentul CountEmissionsEU, care creează un cadru comun al... © G4Media.ro.
20:40
Parteneriat între un producător de uleiuri și un specialist în baterii pentru o nouă generație de sisteme de răcire directă # G4Media
O nouă colaborare din industria auto promite să accelereze dezvoltarea bateriilor destinate vehiculelor electrice și hibride plug-in. Obiectivul este crearea unui modul capabil să răcească celulele direct,... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.