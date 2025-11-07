SUA: Concedierile din octombrie au atins cel mai ridicat nivel pentru această lună din ultimii 22 de ani
Bursa, 7 noiembrie 2025 08:30
Numărul anunţurilor de concedieri în Statele Unite a crescut semnificativ în octombrie, atingând cel mai înalt nivel pentru această lună din 2003, pe fondul ajustărilor făcute de companii în contextul exploziei investiţiilor în inteligenţă artificială, arată un raport al firmei de consultanţă Challenger, Gray and Christmas, citat de CNBC.
Acum 10 minute
08:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că o forţă internaţională va fi desfăşurată 'foarte curând' în Gaza, la o zi după ce Statele Unite au anunţat un proiect de rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU menit să sprijine planul de pace al preşedintelui american, informează AFP.
Acum 30 minute
08:30
Acum o oră
08:10
Google a anunţat joi lansarea pe scară largă a celui mai avansat cip de inteligenţă artificială al său, Tensor Processing Unit (TPU) de generaţia a şaptea, denumit Ironwood, într-o mişcare menită să atragă companiile AI care caută alternative la dominaţia Nvidia, transmite CNBC.
08:10
Consiliul de Securitate al ONU a ridicat joi sancţiunile împotriva preşedintelui interimar sirian Ahmed al-Sharaa, o decizie simbolică cu doar câteva zile înainte de vizita istorică a acestuia la Casa Albă, informează AFP.
08:00
Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastei sale estice, a afirmat, vineri, armata din Coreea de Sud. Aceasta nu a oferit alte detalii, relatează Reuters.
07:50
Germania anunţă joi că susţine Belgia cu ajutoare în contracararea survolării unor drone, în urma unei multiplicări a unor zboruri suspecte ale unor aparate neidentificate pe teritoriul belgian în ultimele săptămâni, relatează AFP.
07:50
Principalele pieţe bursiere europene au închis joi în teritoriu negativ, investitorii concentrându-se pe o nouă rundă de rezultate corporative. Indicele paneuropean Stoxx 600 a scăzut cu 0,7%, majoritatea sectoarelor şi burselor naţionale încheind ziua pe roşu, transmite CNBC.
Acum 2 ore
07:40
Sorin Grindeanu se pregăteşte să fie uns preşedinte cu puteri depline al Partidului Social Democrat, fiind unicul candidat în cadrul Congresului care începe de la ora 13:00. Va fi votată şi o nouă conducere a partidului, prin care actualul preşedinte interimar s-a asigurat că îşi ţine oamenii din partid aproape - vin nume noi, iar lideri cu state vechi pleacă acasă.
07:40
Acţionarii Tesla au votat joi în favoarea uriaşului pachet de compensaţii destinat CEO-ului Elon Musk, evaluat la aproape 1.000 de miliarde de dolari, cu un sprijin de peste 75%, potrivit rezultatelor anunţate la adunarea generală anuală a companiei, desfăşurată în Texas, transmite CNBC.
07:00
Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi, în deplasare, scor 1-3, confruntarea cu echipa elveţiană FC Basel, în a patra etapă a grupei din Liga Europa. Roş-albaştrii au evoluat în zece din minutul 12.
07:00
Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea austriacă Rapid Viena, obţinând prima victorie într-o grupă europeană pentru olteni.
Acum 12 ore
00:00
Un nou studiu internaţional arată că femeile pot preveni şi trata mai eficient bolile coronariene prin exerciţii fizice, comparativ cu bărbaţii, chiar şi atunci când durata activităţii este semnificativ mai mică.
00:00
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a reacţionat la criticile potrivit cărora ar fi fost prea dur la adresa sindicatelor din învăţământ, precizând că respectă dreptul profesorilor de a protesta, dar le cere acestora moderaţie şi responsabilitate în exprimarea nemulţumirilor.
00:00
Prognoza pentru RomâniaPe parcursul zilei cerul va fi noros în jumătatea de sud a ţării, unde local va ploua, iar în restul teritoriului înnorările vor fi temporare şi ploile se vor semnala pe areale mici, cu precădere în Transilvania.
00:00
Belgia trage semnalul de alarmă: 300 miliarde euro - active financiare ale Rusiei -, dispărute în sistemul financiar global # Bursa
Cu excepţia Belgiei, care a devenit involuntar centrul atenţiei globale în privinţa activelor suverane ruseşti îngheţate, restul Occidentului păstrează o tăcere densă, aproape impenetrabilă, arată un articol publicat ieri de Euronews.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a scăzut la 5,72%, de la 5,73% în ziua anterioară.
00:00
Incendiile de vegetaţie fără precedent şi creşterea accelerată a temperaturilor globale ameninţă să anuleze decenii de progres în protecţia şi refacerea pădurilor din emisfera nordică, potrivit unui nou raport al Comisiei Economice pentru Europa a ONU (UNECE), publicat şi citat de Reuters.
00:00
Lucian Streche, expert financiar: 'Black Friday a devenit un test de stres pentru disciplina financiară a românilor and #8221; # Bursa
*(Interviu cu Lucian Streche, expert financiar) Reporter: Black Friday a devenit, în ultimul deceniu, un simbol al consumului. Din perspectiva ta, cum s-a schimbat comportamentul financiar al românilor în această perioadă şi ce spune acest lucru despre modul în care privim banii?Lucian Streche: Black Friday a devenit un test de stres pentru disciplina financiară a românilor. În ultimii zece ani, am trecut de la curiozitate la dependenţă de oferte. Ce spune asta despre relaţia noastră cu banii? Că încă confundăm economisirea cu cheltuiala. Când economia prin reducere devine justificare pentru cheltuială neplanificată, nu mai vorbim despre management financiar, ci despre auto-sabotaj cu reduceri de 30%.
00:00
Erste Group Bank AG a raportat rezultate solide aferente primelor nouă luni din 2025, pe fondul unei creşteri importante pe toate pieţele în care grupul activează, două treimi din profituri provenind din băncile din Europa Centrală şi de Est.
00:00
NATO-Industry Forum 2025: Europa trebuie să accelereze inovaţia şi producţia în industria de apărare # Bursa
Investiţii consistente în apărare, creşteri rapide ale producţiei şi un ecosistem industrial care inovează mai repede decât adversarii reprezintă condiţiile pentru securitatea europeană, au afirmat ieri participanţii la Forumul NATO pentru industria de apărare, eveniment care s-a desfăşurat la Bucureşti, în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan, secretarului general al NATO - Mark Rutte şi comandantului Suprem Aliat pentru Transformare, generalul Pierre Vandier.
00:00
Unul dintre laureaţii Nobel pentru economie din acest an, profesorul Joel Mokyr, a publicat în 2016 cartea 'A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy', unde subliniază că 'motoarele progresului tehnologic şi, în cele din urmă, ale performanţei economice au fost atitudinea şi aptitudinea'.
00:00
Bursele europene au urmat un curs negativ ieri, în majoritate, atenţia fiind îndreptată în continuare spre raportările financiare ale companiilor.
00:00
Ei bine, s-a găsit totuşi un subiect solid pe care lumea să poată bate cîmpii, cu temei. Cît mai îndelung şi cît mai apăsat.
00:00
Caută cineva cuvîntul cheie, emblematic, pentru vremurile pe care le trăim de vreo trei decenii încoace? Vă ofer eu o propunere. O ipoteză, desigur: and #8221;Demolare and #8221;.
00:00
Începutul lunii noiembrie m-a găsit la Cracovia, am ajuns acolo împins de un amestec de motive şi curiozităţi: geopolitice, culturale, istorice şi personale. A contat în alegere şi contextul global - o lume tensionată, care pare să-şi caute din nou reperele -, dar şi cel personal, financiar.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,06 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0845 lei/euro.
6 noiembrie 2025
22:00
Comisia Europeană a decis oficial să suspende o parte din a doua plată către Bulgaria în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în valoare de 214,5 milioane de euro, invocând eşecul autorităţilor de la Sofia de a implementa o reformă anticorupţie esenţială, potrivit publicaţiei Novinite.
22:00
Marea Britanie analizează o taxă pentru maşinile electrice pentru a echilibra sistemul fiscal auto # Bursa
Guvernul britanic ia în considerare introducerea unei taxe pentru vehiculele electrice, cu scopul de a crea and #8222;un sistem mai echitabil pentru toţi şoferii and #8221;, potrivit unui anunţ citat de AFP.
21:20
Traficul aerian a fost oprit pe aeroportul din Göteborg după apariţia unor drone în spaţiul aerian # Bursa
Traficul a fost suspendat joi pe aeroportul Gothenburg-Landvetter, situat pe coasta de vest a Suediei, după ce una sau mai multe drone au fost observate deasupra zonei, a anunţat agenţia suedeză de aviaţie civilă LFV.
21:00
Câţiva membri ai partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se vor deplasa săptămâna viitoare în Rusia, într-o vizită care provoacă controverse pe fondul tensiunilor persistente dintre cele două ţări, transmite agenţia dpa.
20:50
20:30
O curte de apel din Olanda a respins joi solicitarea mai multor organizaţii pro-palestiniene care cereau oprirea exporturilor de arme către Israel şi interzicerea comerţului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate, potrivit Reuters.
20:20
Forţele ruse sunt pe punctul de a captura oraşul Pokrovsk, din estul Ucrainei, în ceea ce ar putea deveni cea mai importantă victorie a Moscovei din 2023 şi până în prezent, potrivit presei internaţionale.
20:10
Austria descoperă un depozit de armament la Viena şi arestează un britanic suspectat de legături cu Hamasul # Bursa
Guvernul austriac a anunţat joi că a descoperit arme de foc ascunse într-un depozit din Viena, în urma unei anchete internaţionale care vizează o celulă teroristă apropiată de mişcarea islamistă Hamas, relatează AFP.
20:10
Justiţia ucraineană a condamnat, pentru prima dată, un militar rus la închisoare pe viaţă pentru executarea unui prizonier de război ucrainean, potrivit AFP.
20:00
Ilie Bolojan explică întâlnirea cu afaceristul Fănel Bogos şi afirmă că and #8222;nu s-a întâmplat absolut nimic and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că întrevederea cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, reţinut de DNA pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, a fost una scurtă şi fără consecinţe.
Acum 24 ore
19:20
Nancy Pelosi, prima şi singura femeie care a condus Camera Reprezentanţilor a SUA, a anunţat joi că nu va mai candida pentru un nou mandat, punând capăt unei cariere politice de aproape 40 de ani la Washington, potrivit presei americane.
19:10
Muzeul Luvru din Paris rămâne vulnerabil în faţa furturilor, potrivit unui raport al Curţii de Conturi din Franţa, care arată că doar 39% dintre sălile muzeului erau dotate cu camere de supraveghere în 2024, relatează Reuters. Modernizările sistemului de securitate nu vor fi finalizate înainte de anul 2032, deşi auditul de siguranţă a început încă din 2015.
19:00
Oficial NATO la Bucureşti: and #8222;Industria europeană şi cea americană de apărare nu sunt separate, ci interconectate and #8221; # Bursa
Ţările europene nu ar trebui să limiteze achiziţiile militare doar la producătorii de pe continent, pentru că industria de apărare europeană şi cea americană sunt strâns legate şi se completează reciproc - este mesajul transmis la Bucureşti de Tarja Jaakkola, asistenta secretarului general al NATO pentru Industria de Apărare, Inovare şi Armamente (ASG D2IA).
18:50
Jensen Huang, CEO Nvidia: and #8222;China va câştiga cursa inteligenţei artificiale and #8221; # Bursa
China este and #8222;pe punctul de a câştiga cursa and #8221; pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale de nouă generaţie, a avertizat Jensen Huang, CEO-ul companiei americane Nvidia, citat de AFP. El a cerut Washingtonului să îşi revizuiască politica privind exporturile de cipuri avansate, pentru a nu pierde teren în faţa Beijingului.
18:10
Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, trezorier al partidului, s-a prezentat joi la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut, alături de alte trei persoane, pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, ambele în formă continuată, potrivit News.ro.
18:10
Grupul MOL propune un and #8222;Nivel Minim European de Competitivitate and #8221; pentru relansarea industriei europene # Bursa
Grupul MOL atrage atenţia asupra riscurilor la care este expusă baza industrială a Europei din cauza costurilor ridicate ale energiei, birocraţiei şi reglementărilor complexe, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Compania propune introducerea unui Nivel Minim European de Competitivitate, un cadru comun pentru politici industriale coerente şi aplicabile la nivelul Uniunii Europene.
18:00
Serghei Şoigu a afirmat că statul trebuie să creeze condiţii care să încurajeze cetăţenii să se mute voluntar în Siberia, prin salarii decente, subvenţii şi beneficii care să facă regiunea atractivă pentru specialişti, transmite presa internaţională.
18:00
Parlamentul Bulgariei a creat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă a lui George Soros # Bursa
Parlamentul Bulgariei a creat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă a lui George SorosParlamentul Bulgariei a aprobat înfiinţarea unei comisii de anchetă care va analiza presupusa influenţă în ţară a miliardarului şi filantropului american George Soros, potrivit unui material publicat de HotNews.ro, care citează agenţia EFE.Comisia a fost propusă de partidul DPS-Nou Început, condus de Delian Peevski, un oligarh bulgar sancţionat de SUA şi Regatul Unit pentru corupţie, şi a fost sprijinită de guvernul de coaliţie format din GERB (conservator-populist), Partidul Socialist (prorus) şi formaţiunea antisistem ITN. Măsura a fost aprobată cu 111 voturi pentru, 51 împotrivă şi 43 de abţineri, potrivit ziarului Banker.Comisia va funcţiona timp de trei luni şi îşi propune să investigheze finanţarea şi eventualele legături ale lui Soros cu partide politice, instituţii publice, mediul academic, presa şi structurile de afaceri din Bulgaria, notează Agerpres.Iniţiativa a fost criticată de opoziţia proeuropeană Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democratică (PP-DB), care a calificat-o drept o acţiune bazată pe and #8222;teorii ale conspiraţiei and #8221;. Comitetul Helsinki din Bulgaria a denunţat, la rândul său, caracterul politic al demersului, amintind că Fundaţia pentru o Societate Deschisă, înfiinţată de Soros în 1990, a sprijinit constant proiecte de educaţie, drepturile omului şi integrare a minorităţii rome.Delian Peevski, considerat unul dintre cei mai influenţi oameni din mass-media şi sistemul judiciar bulgar, a promis încă din ianuarie că va and #8222;elibera ţara de influenţa lui Soros and #8221;, acuzându-l pe filantrop de legături cu jurnalişti care i-au investigat interesele economice.George Soros, în vârstă de 94 de ani, este fondatorul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă şi o figură frecvent vizată în campaniile politice din Europa de Est, unde este acuzat de finanţarea organizaţiilor care promovează valori democratice şi anticorupţie.
18:00
Franţa cere Uniunii Europene să investigheze and #8222;fără întârziere and #8221; compania Shein # Bursa
Guvernul francez solicită Comisiei Europene să declanşeze o anchetă urgentă împotriva platformei chineze de comerţ online Shein, acuzată că a încălcat reglementările europene prin vânzarea de produse ilegale, inclusiv păpuşi sexuale cu aspect infantil şi arme interzise, citând Reuters.
17:50
Camera de Comerţ Elveţia-România a marcat 25 de ani de parteneriat bilateral printr-o gală aniversară # Bursa
Peste 200 de invitaţi - membri, colaboratori şi parteneri ai Camerei de Comerţ Elveţia-România (CCE-R) - au participat marţi seară, 5 noiembrie 2025, la Gala Aniversară de 25 de ani, organizată la hotelul InterContinental Athenee Palace Bucharest, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Evenimentul a celebrat un sfert de secol de activitate dedicată dezvoltării relaţiilor economice, culturale şi de prietenie dintre Elveţia şi România.
17:50
INDAGRA and INDAGRA FOOD 2025 au atras peste 35.000 de vizitatori şi au generat parteneriate şi investiţii pentru lanţul agroalimentar # Bursa
INDAGRA and INDAGRA FOOD 2025 au atras peste 35.000 de vizitatori şi au generat parteneriate şi investiţii pentru lanţul agroalimentarEdiţia din acest an a târgurilor INDAGRA and INDAGRA FOOD, organizate la ROMEXPO, s-a încheiat cu rezultate solide şi proiecte concrete, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Peste 35.000 de vizitatori şi 420 de companii din 20 de ţări au participat la evenimentul care a pus accent pe parteneriate, inovaţie şi investiţii în agricultura şi industria alimentară românească. Gradul de internaţionalizare a ajuns la 28%, iar suprafaţa expoziţională a depăşit 27.800 de metri pătraţi.Pe parcursul celor cinci zile de târg, fermieri, procesatori, companii de tehnologie, universităţi, autorităţi şi organizaţii profesionale au folosit platforma INDAGRA ca spaţiu de dialog aplicat. Conferinţele and #8222;AGROVISION - Inovaţie, rezilienţă şi sustenabilitate în agricultura României and #8221; şi and #8222;Produsul românesc - identitate, competitivitate şi oportunităţi în lanţul agroalimentar and #8221;, alături de demonstraţiile live, zona zootehnică şi show-urile culinare, au generat contacte relevante şi soluţii practice pentru industrie. and #8222;INDAGRA and INDAGRA FOOD 2025 a fost o ediţie construită strategic pentru rezultate concrete şi colaborări autentice. Am pus bazele unui format care îi ajută pe profesionişti să vadă soluţii aplicate, să discute direct cu furnizorii şi să îşi planifice investiţiile cu încredere and #8221;, a declarat Oana Netbai, Director Comercial ROMEXPO.Printre partenerii principali ai ediţiei s-au numărat Agro TV, Clubul Fermierilor Români, Asociaţia pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR), LAPAR, Fundaţia Civitas (CoopNet), APCPR, Universitatea Româno-Americană, USAMV Bucureşti, Atelierele ILBAH şi Asociaţia Pizzarilor Profesionişti din România.Ediţia 2025 a confirmat rolul INDAGRA and INDAGRA FOOD drept platforme strategice pentru afacerile agroalimentare din România, un spaţiu unde se discută realist despre viitorul agriculturii, se testează soluţii şi se construiesc parteneriate cu impact pe termen lung.
17:50
CCIB şi Federaţia Camerelor Indiene de Comerţ şi Industrie au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru consolidarea cooperării economice România-India # Bursa
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a semnat un Memorandum de Înţelegere cu Federaţia Camerelor Indiene de Comerţ şi Industrie (FICCI), în cadrul Forumului de Afaceri and #8222;India-Romania Business Opportunities Day and #8221;, organizat la Palatul CCIB, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
17:40
Asociaţia Environ: De Black Friday, deşeurile electronice cresc cu până la 15% faţă de o lună obişnuită # Bursa
Creşterea record a vânzărilor de produse electrice şi electronice în perioada Black Friday aduce, an de an, un efect mai puţin discutat: o explozie a deşeurilor electronice, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Environ. Volumul de echipamente electrice şi electronice vândute creşte cu până la 45%, ceea ce generează o majorare de 10-15% a deşeurilor (DEEE).
17:30
Interesul românilor pentru campaniile de reduceri de Black Friday se menţine la un nivel ridicat şi în acest an, potrivit unui studiu realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio, transmis redacţiei. Aproximativ 87% dintre respondenţi au declarat că intenţionează să participe la Black Friday 2025, iar peste jumătate (56%) afirmă că au făcut cumpărături în fiecare ediţie anterioară.
