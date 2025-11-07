Canada ia în considerare participarea la Eurovision

22:20

România are programe care permit acces la testarea genetică, însă acest acces nu este unul echitabil, susţine profesorul doctor Maria Puiu, directorul adjunct al Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică (ICDG). Ea anunţă că există proiecte care au fost depuse, altele la care se lucrează, pentru ca un număr cât mai mare de persoane care au nevoie de testare genetică să beneficieze de aceasta.