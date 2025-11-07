Operaţiunea JUPITER – Tranzacţii cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu Gazprom Rusia / Prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro
HotNews.ro, 7 noiembrie 2025 08:30
Şapte dintre percheziţiile făcute, vineri, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, într-un dosar care vizează delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu prejudiciu…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
08:50
VIDEO Dominic Fritz prezintă întrebările de la interviul pentru cetățenia română. „Enumerați două zeități dacice / Ce știți despre Steaua București?” # HotNews.ro
Preşedintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a prezentat joi seară, pe pagina sa de Facebook, o serie de întrebări care se pun la interviul pentru obținerea cetățeniei române, pentru care se pregătește. Edilul Timișoarei…
Acum 10 minute
08:40
Studiul global Every Can Counts 2025: România accelerează tranziția către economie circulară cu una dintre cele mai rapide adopții SGR din lume # HotNews.ro
71% dintre oameni, la nivel global, susțin sistemele de garanție-returnare (SGR), iar încrederea în eficiența acestora se află la cel mai ridicat nivel de până acum. Acest lucru deschide drumul către sisteme circulare care mențin…
Acum 30 minute
08:30
Operaţiunea JUPITER – Tranzacţii cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu Gazprom Rusia / Prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro # HotNews.ro
Şapte dintre percheziţiile făcute, vineri, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, într-un dosar care vizează delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu prejudiciu…
08:30
Elon Musk jubilează după ce Tesla i-a aprobat pachetul de compensații fără precedent în istoria Wall Street: „E nebunie curată” # HotNews.ro
Directorul general (CEO-ul) Tesla, Elon Musk, a obținut joi aprobarea acționarilor producătorului de mașini electrice pentru un pachet de compensații de o scală fără precedent în istoria corporatistă: un trilion de dolari, transmite Reuters. Planul…
08:30
VIDEO Nou atac american asupra unei nave ce ar fi transportat droguri. Mesajul lui Pete Hegseth „către toți narcoteroriștii care amenință țara noastră” # HotNews.ro
Un nou atac american în Marea Caraibelor împotriva unei nave acuzate de trafic de droguri a făcut trei morți, a anunțat miercuri ministrul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit AFP. Acest atac a fost efectuat…
Acum 2 ore
07:30
Câtorva persoane li s-a făcut rău după ce un pachet suspect a fost livrat la o bază militară de lângă Washington # HotNews.ro
Mai multor persoane li s-a făcut rău și au ajuns la spital după ce un pachet suspect a fost livrat la o bază militară americană din Maryland, potrivit CNN și Reuters. Într-un comunicat al bazei…
07:10
PSD își alege azi noua conducere / Sorin Grindeanu e singurul candidat și vine cu schimbări de statut # HotNews.ro
Social-democrații își aleg vineri noul președinte de partid, precum și echipa de conducere și urmează să valideze o serie de modificări ale statutului partidului. După congres, PSD nu se va mai autodefini ca progresist. Sorin…
07:10
PNL, lovit de un scandal de corupție. Afacerist dus de trezorierul PNL în birou la premier. Ce s-a discutat? Ilie Bolojan, în direct la HotNews, vineri, de la 11:00 # HotNews.ro
După apariția stenogramelor din dosarul DNA Iași, în care un om de afaceri vorbește despre o întâlnire „în biroul lui Bolojan”, premierul confirmă existența unei discuții de 15 minute, dar afirmă că discuția „nu a…
07:00
De ce cresc de la an la an vânzările de Black Friday și cum ajung românii să cumpere lucruri de care nu au nevoie # HotNews.ro
Black Friday a devenit în România un ritual anual al cumpărăturilor. Deși mulți spun că reducerile sunt o păcăleală, cifrele arată altceva: de la an la an, magazinele bat recorduri de vânzări. Fenomenul spune multe…
07:00
Din 7 sondaje date publicității din 17 august până în 31 octombrie, analizate de HotNews, primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu conduce în unul, e la egalitate în unul și în 5 dintre studii vine pe…
07:00
LIVE TEXT Black Friday 2025 Între recesiune și reduceri, românii își păstrează pofta de cumpărături, în ciuda semnalelor economice negative # HotNews.ro
Black Friday a ajuns la ediția cu numărul 15 în România, iar ziua de azi este din nou una excepțională, momentul cu cele mai multe cumpărături online din tot anul. Deși economia dă semne de…
Acum 4 ore
06:50
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, amână redeschiderea marelui complex hotelier din Elveția FOTO # HotNews.ro
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au decis să amâne redeschiderea complexului hotelier de 5 stele Waldhaus Flims Wellness Resort – o unitate celebră, cu o istorie de aproape 150 de ani, din localitatea…
06:10
Black Friday este ziua în care băncile ne roagă să cheltuim, iar economiștii-șefi ai acelorași bănci ne cer să ne abținem E acel moment al anului în care reclamele devin o specie aparte de literatură…
Acum 12 ore
00:40
Explicație pentru valul masiv de concedieri din SUA: Efectul inteligenței artificiale, mai rău decât revoluția industrială # HotNews.ro
Disponibilizări masive în birourile Amazon, UPS și Target (un lanț de magazine universale din SUA). Alte grupuri din multe sectoare (bănci precum Citigroup și JP Morgan Chase, lideri digitali precum Meta-Facebook și Salesforce, giganți din…
00:10
SuperLiga: Apelul lui Bergodi către jucători înaintea meciului cu echipa care le-a încurcat pe FCSB și Craiova # HotNews.ro
Universitatea Cluj deschide etapa a 16-a din SuperLiga, vineri, de la ora 18, în compania ultimei clasate. În ciuda situației din clasament, Metaloglobus a surprins recent, reușind să o învingă pe FCSB (2-1) și apoi…
00:00
DOCUMENT Unic candidat la șefia PSD, Sorin Grindeanu spune, în moțiunea cu care vrea să câștige, că „trebuie să construim o cultură a competiției” # HotNews.ro
Moțiunea cu care candidează Sorin Grindeanu la președinția PSD, în cadrul congresului extraordinar de vineri, este intitulată „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”. „Trebuie să construim o cultură a competiției, bazată și pe idei nu…
00:00
SuperLiga: A fost anunțat programul etapelor 18 și 19, inclusiv pentru derby-ul dintre FCSB și Dinamo # HotNews.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat când vor avea loc meciurile din etapele 18 și 19, iar duelul dintre FCSB și Dinamo se va juca sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30. Etapa a…
6 noiembrie 2025
23:40
Un politolog explică de ce alegerile din 7 decembrie sunt un test pentru Nicușor Dan. Trei motive din cauza cărora cursa pentru București e mai strânsă ca niciodată # HotNews.ro
Scrutinul din Capitală din 7 decembrie nu va fi doar o competiție între partide, ci și un test politic pentru președintele Nicușor Dan, afirmă politologul Cristian Preda într-un articol publicat pe platforma 1848 Comunitatea Liberală.…
23:30
Bombardiere americane B-52, în survol de-a lungul coastei venezuelene, într-o nouă demonstrație de forță în regiune # HotNews.ro
Două bombardiere B-52 ale armatei SUA au zburat joi deasupra Mării Caraibilor, paralel cu coasta Venezuelei, arată datele de urmărire a zborurilor, potrivit AFP. Zborul a avut loc în contextul campaniei militare lansate de Washington…
22:50
Trump se bucură de retragerea lui Nancy Pelosi, „o femeie malefică”: „A fost o povară imensă pentru țară” # HotNews.ro
Președintele republican al SUA, Donald Trump, a criticat-o joi pe democrata Nancy Pelosi, despre care a spus că „a făcut un mare serviciu țării” prin decizia de a se retrage când i se încheie actualul…
22:50
Tribunalul Vaslui a decis în urmă cu puțin timp aresatarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos, care e acuzat de procurorii anticorupție de șantaj și cumpărare de influență. În cazul celorlalți trei inculpați, judecătorul…
22:20
Ministrul Apărării, despre sistemul american anti-drone din România: „Îl testăm și urmează să fie integrat” / Avantajul față de „armamentul tradițional” # HotNews.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu a declarat, vineri, la Digi24, că sistemul Merops a venit „de la partenerii americani” și este în prezent în teste „de integrare cu sistemele de comandă și control NATO” din România. Ministrul…
22:10
Un român provoacă stupoare în Germania. A desenat cu propriul sânge svastici pe zeci de mașini și ziduri # HotNews.ro
Poliția din Hanau, oraș german care a fost scena unui atac armat comis de un extremist de dreapta în urmă cu cinci ani, a arestat un bărbat român suspectat că a desenat svastici pe automobile,…
21:50
Sistem american anti-drone, dislocat în România și Polonia: „Vor fi drone contra drone” # HotNews.ro
România și Polonia vor instala un nou sistem de arme pentru a se apăra împotriva dronelor rusești, după incursiunile recente în spațiul aerian al NATO, au declarat pentru Associated Press oficiali militari ai alianței. Este…
21:40
Guvernul Marii Britanii ia în considerare introducerea unei taxe noi în cazul vehiculelor electrice, potrivit anunțului făcut joi, în ceea ce cabinetul a descris drept o intenție de a face „un sistem mai echitabil pentru…
21:20
Consilierul care are două roluri în cadrul Administrației Prezidențiale, decorat de Nicușor Dan și cu gradul diplomatic de ambasador # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat joi un decret prin care Marius Lazurca primește gradul diplomatic de ambasador. Lazurca este consilier prezidențial pentru securitate națională și politică externă și a fost unul dintre numele vehiculate pentru…
21:10
Traficul aerian a fost suspendat la Aeroportul Gothenburg-Landvetter de pe coasta vestică a Suediei, joi, după observarea unor drone în zona aeroportului, a anunțat autoritatea de aviație civilă, citată de cotidianul Aftonbladet, potrivit Reuters. Publicația…
20:50
„O raritate medicală”. Asistată de o echipă de 25 de doctori, o germancă a născut cvintupleți # HotNews.ro
O femeie din Germania a născut cvintupleți într-un spital din Berlin. Spitalul de obstetrică Charité a anunțat joi că cei cinci bebeluși, trei fete și doi băieți, s-au născut la sfârșitul lunii septembrie, scrie agenția…
20:40
O întrebare care apare de fiecare Black Friday este „La ce oră va începe eMAG?”. Compania nu anunță ora, ci spune în general că va porni campania „dimineața devreme”. Ce ne spune însă matematica pentru…
20:30
Rușii se reorientează spre vinurile locale, pe fondul sancțiunilor occidentale. „Sunt cele mai bune” # HotNews.ro
Rafturile supermarketurilor din Rusia, cândva dominate de vinurile franceze Burgundia și de vinurile italiene Barolo, sunt acum aprovizionate cu o gamă largă de vinuri autohtone, în condițiile în care sancțiunile occidentale împing consumatorii către podgoriile…
20:20
Rețeta antistres a lui Mark Rutte, dezvăluită la București. „Cel mai mare hobby al meu e să dorm” # HotNews.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, a afirmat joi, într-un dialog cu studenți și profesori ai Universității din București, că rețeta lui împotriva stresului este pasiunea pentru ceea ce face și umorul pe care îl găsește în…
20:10
Black Friday 2025. Un antreprenor dezvăluie secretul murdar al reducerilor dintr-un domeniu de mare interes: „Nu ai cum să reduci un preț cu 50% fără să-l fi umflat înainte” # HotNews.ro
E deja plină campanie de Black Friday 2025, când magazine din domenii multiple se laudă că oferă reduceri substanțiale, dar, pe piața materialelor de construcții, un comerciant online din România denunță „iluzia” ofertelor speciale din…
20:10
„Nu există nimeni în Guvern cu percepții anti-americane”. Bolojan, întrebat dacă Grindeanu a greșit cu declarațiile despre numirea Oanei Gheorghiu: „Cetățenii ne vor judeca la timpul potrivit” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, la Digi24, că în Guvernul României „nu există nimeni care să aibă percepții anti-americane”, după ce Sorin Grindeanu a criticat numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, afirmând…
20:00
Gică Popescu, investiție uriașă: fostul fotbalist a inaugurat un complex comercial de top. Cât a cheltuit | FOTO # HotNews.ro
Gheorghe Popescu (58 de ani) și-a inaugurat, miercuri, complexul comercial din municipiul Hunedoara. Investiția totală depășește 7 milioane de euro, iar întreaga construcție este realizată de compania deținută de Gheorghe Popescu. Complexul comercial din municipiul…
20:00
Când și cum vrea Ilie Bolojan să fie adoptate pachetele privind pensiile magistraților și reforma în administrație. Premierul avertizează că dobânzile ar putea ajunge la „3% din PIB” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că adoptarea măsurilor de reformă în ceea ce privește pensiile magistraților și reforma în administrația locală și centrală „este o necesitate” pentru ca anul viitor „să…
Acum 24 ore
19:50
VIDEO Bolojan, despre trezorierul PNL vizat în dosarul omului de afaceri Bogos: PNL a luat decizia corectă. Nu dăm noi sentințe # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut joi seară prima reacție publică după ce Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui și totodată trezorierul formațiunii liberale, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile,…
19:10
Black Friday 2025 la Samsung: reduceri de până la 45% și o experiență digitală care schimbă regulile jocului # HotNews.ro
În 2025, Samsung a transformat Black Friday într-o experiență digitală de durată, desfășurată pe toată perioada Black Days, perioada lor de reduceri bombă. Nu mai e vorba de o singură zi cu oferte, ci de…
19:10
Cea mai bogată femeie din Rusia, miliardara Kim, și-a finalizat divorțul, la un an după confruntarea sângeroasă de la sediul celui mai mare retailer online din Rusia # HotNews.ro
Tatiana Kim, fondatoarea retailerului online Wildberries și cea mai bogată femeie din Rusia, și fostul ei soț, Vladislav Bakalchuk, au finalizat acordul în cadrul procesului lor de divorț, a anunțat joi un tribunal din Moscova.…
19:10
Ilie Bolojan, prima reacție publică despre afaceristul vasluian. Premierul povestește cum a ajuns Bogos în biroul lui # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că omul de afaceri Fănel Bogos a fost la el în audiență la solicitarea președintelui PNL Vaslui, Mihai Barbu, care „are o vechime destul de mare”…
19:00
Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe o rețea de socializare a murit la spital # HotNews.ro
Bărbatul de 74 de ani, din orașul Roman, care s-a împuşcat în cap, la începutul acestei săptămâni, în timp ce făcea live pe o platformă de socializare, a murit la spital, au anunţat, joi, reprezentanţii…
18:40
„Nu trebuie să tolerăm asa ceva”. Academia Română oprește organizarea unei conferințe cu teorii anti-vaccin / Ministerul Sănătății face plângere la parchet # HotNews.ro
Organizatorii conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitală”, care a stârnit controverse după ce a avut loc și în luna septembrie, la Brașov, urmau să organizeze o nouă ediție a conferinței pseudoștiințifice pe 14 noiembrie, în amfiteatrul…
18:30
ULTIMA ORĂ Trump ajută involuntar România. Gigant japonez mută producția din China în România # HotNews.ro
Corporația japoneză Makita, specializată în producția de scule electrice, a decis să mute producția spre România și Thailanda, lăsând piața din China. Decizia a fost luată pentru a evita problemele generate de războiul taxelor vamale…
18:30
Mihai Barbu, suspendat „din toate funcțiile deținute” în cadrul PNL „pe durata aplicării controlului judiciar” # HotNews.ro
PNL a anunțat suspendarea lui Mihai Barbu „din toate funcțiile deținute în cadrul partidului”, joi seară, în contextul dosarului DNA care îl vizează. Joi, Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a plasat pe Mihai Barbu sub control…
18:20
Oficial: De ce este acuzat Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, care a fost plasat sub control judiciar # HotNews.ro
Direcția Națională Anticorupție a anunțat joi că Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui și totodată trezorierul partidului, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Liberalul, care este și președinte al…
18:10
Charlie Ottley a devenit cețățean român. Detalii despre „paradisul” unde îi place să locuiască / Jurnalistul indică „o problemă mare” din România # HotNews.ro
În timpul depunerii jurământului, Charley Ottley s-a încurcat puțin, fiind în mod vizibil foarte emoționat. După o așteptare de doi ani, jurnalistul și producătorul britanic de film Charley Ottley a depus joi, la București, jurământul…
18:10
Cum răspunde un înalt oficial NATO întrebat la București de ce nu ar trebui ca țările europene să cumpere armament doar din Europa # HotNews.ro
Țările europene din NATO au început în acest an o redirecționare a proceselor de înarmare și dotare cu echipamente militare spre marii producători europeni, după ce politicile administrației Trump referitoare la protecția SUA în cadrul…
18:00
Securitate precară la Luvru. Doar 39% dintre sălile muzeului aveau camere de supraveghere în 2024. Curtea de Conturi: „Modernizările vor dura ani de zile” # HotNews.ro
Muzeul Luvru a început un audit de securitate în urmă cu un deceniu, însă modernizările recomandate nu vor fi finalizate înainte de anul 2032, potrivit unui raport al Curții de Conturi publicat joi, întocmit înaintea…
18:00
„Colega noastră e în concediu medical”. Ce spun angajații din primăria Livezile, după ce edilul comunei a fost acuzat că a hărțuit sexual o angajată în biroul său # HotNews.ro
Secretara Primăriei Livezile a declarat că angajații instituției sunt „profund afectați” de scandalul în care este implicat primarul Traian Simionca, care a apărut în mai multe fotografii în ipostaze intime alături de o altă angajată…
17:40
Startup Nation: Percheziții la patroni de firme care au accesat 2,4 milioane lei prin program # HotNews.ro
Polițiștii și procurorii au făcut joi percheziții în București și 5 județe, la patroni de firme care au încercat să ia de la stat fonduri nerambursabile de 2,4 milioane de lei în total, prin programul…
17:40
Rusia vrea să îi convingă pe oameni să se mute „benevol și cu bucurie” în Siberia, „ca în timpul erei sovietice” # HotNews.ro
Siberia trebuie să devină centrul unei noi industrializări, iar statul rus trebuie să creeze condiții care să încurajeze oamenii să se mute în estul țării, a declarat Serghei Șoigu, secretar al Consiliului de Securitate și…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.