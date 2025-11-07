Eleganță ultracentrală și eficiență nZEB: EAS Residence redefinește locuirea premium în Oradea cu două noi proiecte exclusiviste (FOTO/VIDEO)
Bihoreanul, 7 noiembrie 2025 08:30
Într-un oraș care respiră istorie, dar trăiește în ritmul prezentului, piața imobiliară din Oradea atinge un nou etalon de excelență odată cu lansarea a două noi proiecte rezidențiale semnate de EAS|Residence. După ce a stabilit un reper important devenind primul dezvoltator imobiliar din Oradea certificat GREEN HOMES de către Romania Green Building Council (RoGBC), compania continuă să inoveze, aducând în prim-plan dotări peste standardele nZEB (Nearly Zero-Energy Building) și un nivel de confort nemaiîntâlnit.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
08:30
Eleganță ultracentrală și eficiență nZEB: EAS Residence redefinește locuirea premium în Oradea cu două noi proiecte exclusiviste (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Într-un oraș care respiră istorie, dar trăiește în ritmul prezentului, piața imobiliară din Oradea atinge un nou etalon de excelență odată cu lansarea a două noi proiecte rezidențiale semnate de EAS|Residence. După ce a stabilit un reper important devenind primul dezvoltator imobiliar din Oradea certificat GREEN HOMES de către Romania Green Building Council (RoGBC), compania continuă să inoveze, aducând în prim-plan dotări peste standardele nZEB (Nearly Zero-Energy Building) și un nivel de confort nemaiîntâlnit.
Acum o oră
08:00
Calendar pe 25 de ani: Calendarul aniversar al BIHOREANULUI trece în revistă subiecte de primă pagină din anul 2000 încoace (FOTO) # Bihoreanul
Cu ocazia celor 25 de ani de la apariție, BIHOREANUL a pregătit un calendar aniversar. Am ales din fiecare an al acestui sfert de veac un subiect de primă pagină, pentru a ne aminti, împreună, prin ce am trecut și cu cine am avut de-a face.
Acum 2 ore
07:40
Producătorul local de modă StarShinerS lansează reduceri de Black Friday la creațiile proprii. Brandul orădean StarShinerS, cunoscut pentru colecțiile sale realizate în atelierul propriu din Palota, la doar 10 minute de Oradea, dă startul uneia dintre cele mai așteptate campanii ale anului: Black Friday 2025.
Acum 12 ore
22:00
Formaţia FC Bihor va disputa sâmbătă un nou joc în campionatul ligii secunde. De această dată, roş-albaştrii au meci pe teren propriu, de la ora 11, cu CS Tunari, o echipă aflată în subsolul clasamentului şi care traversează o perioadă critică. Meciul nu va fi televizat, de aceea se aşteaptă ca şi numărul spectatorilor să fie mai mare de această dată. Erik Lincar avertizează însă că „întâlnim o echipă cu cuţitul la os”.
21:30
Rebelul Horea Vușcan a apărut cu un Cadillac la prezentarea propriei cărți „revoluționare”: „Trocul Digital. Sfârșitul Banilor, al Bitcoinului și al Sclaviei Moderne” (FOTO) # Bihoreanul
În fața Bibliotecii Județene din Oradea n-a mai tras niciodată, precis, un Cadillac de epocă, interminabil, până joi seară, când de la volanul unei astfel de limuzine a descins un... autor. Unul care, după cum a recunoscut, „nu le are” nici cu bibliotecile, nici cu cărțile, dar este obsedat de idei ciudate. Este vorba despre Horea Vușcan, cândva o beizadea, devenit „părintele” a ceea ce numește „prima și singura teorie economică care elimină definitiv inflația, deflația și crizele financiare, și propune o separație între stat și monedă”.
20:40
VIDEO / Premierul Ilie Bolojan dă detalii despre întâlnirea cu Fănel Bogoș, protagonist într-un dosar DNA de corupție: „Nu mi-a cerut nimic, nu s-a făcut nicio numire” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a dat detalii, joi seara, în direct la Digi24, despre întâlnirea cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu – între timp suspendat, și cu omul de afaceri controversat din același județ, Fănel Bogoș, ambii protagoniști într-un dosar DNA de corupție. Premierul a spus că nu i s-a cerut nimic în acea întâlnire, în schimb afaceristul i s-a plâns de diferite probleme pe care le întâmpină cu autoritățile statului.
Acum 24 ore
19:10
Meghan Markle revine pe platourile de filmare. Ducesa de Sussex va juca într-o comedie după opt ani de pauză # Bihoreanul
După aproape un deceniu de pauză, Meghan Markle, soția Prințului Harry, își reia cariera actoricească. Ducesa va juca într-o comedie alături de Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid și Henry Golding.
18:40
Şanţ după şanţ. Electrica Distribuţie amenajează 40 de kilometri de reţea subterană de înaltă tensiune în Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Constructorii au săpat şanţuri pentru îngroparea reţelelor, printre altele, în zona Aeroportului, pe strada Oneştilor, de-a lungul Căii Borşului şi au spart pista pentru alergare din tartan de pe strada Sovata. Lucrările se fac în contextul în care societatea Distribuţie Energie Electrică România amenajează, pe fonduri europene, 40 de kilometri de reţea de înaltă tensiune subterană. La finalul lucrărilor, 20 de kilometri de reţea de 110 kV, în prezent montată aerian pe stâlpi în oraş, va fi desfiinţată.
18:10
Sechestre pe 142 de terenuri și 9 mașini, în dosarul administratorului Semcereal Sălard reţinut pentru fraudă # Bihoreanul
Bogdan Tîrpe, administratorul producătorului de cereale Semcereal Sălard, reținut pentru că ar fi înșelat furnizori de la care a achiziționat produse de peste 14 milioane de euro, are o mare parte din avere pusă sub sechestru. Joi, anchetatorii au indisponibilizat 142 de terenuri și nouă mașini, în valoare totală de 7,1 milioane de lei, care aparțin acestuia și firmei sale.
18:00
Din data de 29 septembrie 2025, ORDA a început controlul general privind activitatea desfăşurată, în perioada 2023 - 2024, de un număr de 15 organisme de gestiune colectivă, verificările fiind efectuate conform prevederilor legale în vigoare.
17:40
Noul conducător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice este Claudiu-Lucian Pop, episcop de Cluj-Gherla. Acesta a fost ales de Sinodul Episcopilor, în perioada 2-6 noiembrie, ca Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice și Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș. Înscăunarea sa va avea loc în data de 15 noiembrie în Blaj.
17:10
Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire de Poliția Română după condamnarea definitivă pentru tentativă de omor # Bihoreanul
Cântărețul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost dați în urmărire joi de Poliția Română, după ce nu au fost găsiți la domiciliul din Ștefănești, județul Argeș, pentru a fi duși la penitenciar. Cei doi au fost condamnați definitiv în aceiași zi la pedepse cu închisoarea pentru tentativă de omor.
16:50
VIDEO / Un bărbat beat a agresat doi polițiști la locul unui accident rutier în Bihor. Dosarul a stat pe loc cât a fost protestul procurorilor # Bihoreanul
Un incident în care un polițist a fost rănit după ce a fost atacat de un bărbat beat, în timpul cercetărilor desfășurate la un accident rutier de pe DJ 763, lângă Cociuba Mică, a fost făcut public abia joi, la aproape trei luni de la faptă, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea. Tot abia joi agresorul a fost plasat sub control judiciar, fiind inculpat pentru două infracțiuni de ultraj și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
15:30
Zeci de elevi orădeni au descoperit patrimoniul cultural și natural al județului, într-o serie de excursii educative organizate în cadrul proiectului „Atelier de Istorie Bihoreană”, derulat de Asociația Rotary Club Oradea Insignis, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, și finanțat de Primăria Oradea.
14:50
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din satele Oșorhei, Fughiu, Alparea, Cheriu, Felcheriu și Sărand că în ziua de vineri 07.11.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a noii conducte de aducțiune apă din zona drumului comunal DC44 Fughiu, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 09.00 şi 16.00.
14:40
Imagini scandaloase cu un primar din România, care ar agresa sexual o angajată în biroul său. Poliția a deschis o anchetă (VIDEO) # Bihoreanul
O serie de imagini scandaloase care-l arată pe un primar din județul Bistrița-Năsăud - este vorba despre Traian Simionca, edilul comunei Livezile - în timp ce pare să o agreseze sexual pe una dintre angajatele din primărie, încercând să o dezbrace și sărutând-o pe corp. Setul de fotografii ar fi ajuns în spațiul public după ce chiar edilul le-ar fi distribuit din greșeală pe WhatsApp. Simionca susține că pozele au fost trucate cu ajutorul AI.
14:30
Un orădean a alertat autorităţile, miercuri după-amiază, după ce a găsit un obiect pe care l-a considerat periculos în curtea casei sale. Ajunși la fața locului, pirotehniştii ISU Crișana au descoperit că era vorba despre fost o grenadă defensivă rămasă neexplodată din cel de-Al Doilea Război Mondial.
13:50
Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor # Bihoreanul
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat de Curtea de Apel Brașov la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, după o bătaie într-o benzinărie din Pitești. Manelistul mai primise la începutul anului și o condamnare de 6 ani și 5 luni pentru proxenetism, dar a scăpat de acea pedeapsă datorită unei decizii a CCR privind prescripția răspunderii penale.
13:30
Oradea cu restricții. Circulația din girația de lângă Dedeman va fi deviată pe drumul colector al DN 79 (FOTO) # Bihoreanul
Comisia tehnică pe probleme de circulație, reunită joi sub conducerea viceprimarului Teofil Filimon, a instituit noi restricții de circulație în Oradea. Începând de vineri, circulația prin sensul giratoriu de lângă intrarea la Dedeman va fi deviată pe drumul colector paralel cu DN 79 spre Arad. Apoi, începând de luni până pe 20 decembrie, circulația mașinilor pe sub podul Decebal va fi deviată pe rute ocolitoare.
13:10
Percheziții la un important producător de cereale din Sălard, acuzat că și-a înșelat furnizorii cu circa 14 milioane de euro. Administratorul a fost reţinut # Bihoreanul
Au fost percheziții, joi, la sediul și punctele de lucru ale unui important producător de cereale din Sălard, precum și la domiciliul administratorului, care a și fost reținut pentru 24 de ore. Acesta este suspectat că ar fi înșelat mai mulți furnizori din țară cu peste 70 de milioane de lei – aproape 14 milioane de euro –, cumpărând produse pe care știa că nu le poate plăti și garantând plățile cu aceleași bunuri gajate succesiv la mai mulți creditori.
13:00
Percheziții la un important producător de cereale din Sălard, acuzat că și-a înșelat furnizorii cu peste 14 milioane de euro. Administratorul a fost reţinut # Bihoreanul
Au fost percheziții, joi, la sediul și punctele de lucru ale unui important producător de cereale din Sălard, precum și la domiciliul administratorului, care a și fost reținut pentru 24 de ore. Acesta este suspectat că ar fi înșelat mai mulți furnizori din țară cu peste 70 de milioane de lei – peste 14 milioane de euro –, cumpărând produse pe care știa că nu le poate plăti și garantând plățile cu aceleași bunuri gajate succesiv la mai mulți creditori.
12:30
Un nou club orădean de judo iese la rampă: micii samurai de la Judo Team Oradea au cucerit Timișoara # Bihoreanul
Cupa Internațională „Constantin Ali Bogdan” la judo, competiţie care s-a desfăşurat la Timișoara, a scos la suprafaţă o nouă echipă orădeană. Este vorba despre Judo Team Oradea, club recent înfiinţat şi care este condus de fosta sportivă Andreea Mateaş. Micii judoka ai acestui club au surprins plăcut prin prestaţiile avute, dar şi medaliile cucerite.
12:00
Angajat al unei case de amanet din Oradea, reţinut pentru o delapidare de 2,5 milioane lei. Banii i-a cheltuit la păcănele # Bihoreanul
Un angajat al unei case de amanet din Oradea a fost reținut pentru 24 de ore şi este anchetat pentru delapidare, după ce, în ultimii ani, şi-a însuşit peste 2,5 milioane de lei din casieria firmei. Potrivit anchetatorilor, mare parte din bani ar fi fost apoi cheltuită la păcănele.
11:40
Cinci echipe de studenți ai Universității din Oradea își vor prezenta ideile de afaceri la un festival de antreprenoriat și inovație care va avea loc în Portugalia, la finalul lunii noiembrie. Tinerii au fost selectați în finala unui program dedicat antreprenoriatului și derulat de UO în cadrul alianței europene EU Green.
11:40
Un (b)loc la înălțime! Unde se ridică și cum va arăta cel mai mare bloc de locuințe din Oradea (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Firma Construcții Bihor ridică pe amplasamentul fostei cantine din strada Berzei 3 cel mai mare bloc de locuințe din Oradea, înalt de 51 de metri. Proiectat după cele mai înalte standarde, la nici 10 minute de centrul orașului, ansamblul de clădiri, cu un turn de 13 etaje deservit de lifturi rapide și peste 100 de parcări, majoritatea subterane, va cuprinde în premieră adevărate „case la bloc”, cu scară interioară dispuse pe două niveluri.
11:00
România ne uneşte: Concert extraordinar Paul Surugiu Fuego şi Ansamblul Folcloric Naţional "Transilvania", la Oradea Arena # Bihoreanul
Oradea se pregăteşte de sărbătoare cu ocazia Zilei Naţionale a României! Pe 28 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Oradea Arena, publicul este invitat la spectacolul grandios "România ne uneşte - Drag de Oradea, drag de România noastră!", un eveniment dedicat unităţii, tradiţiei şi bucuriei de a fi român.
10:50
Victorie importantă în Cipru pentru baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea, în FIBA Europe Cup # Bihoreanul
Echipa de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea a obţinut o victorie foarte importantă miercuri seară în Cipru, fapt care o menţine cu şanse bune de calificare pentru faza următoare a FIBA Europe Cup. Roş-albaştrii s-au impus cu scorul de 89-86 în faţa celor de la Petrolina AEK Larnaca, după ce Kris Richard a adus coşul victoriei în ultima secundă de joc.
10:10
Agenda Oradiei abundă în evenimente și în această lună, de la o nouă ediție a festivalului de jazz la concertul lui Thomas Anders. Casa Darvas - La Roche va găzdui lucrări valoroase nemaivăzute la Oradea, iar pe scena Teatrului Regina Maria se va juca o celebră piesă a lui Arthur Miller.
09:00
Sperietoarea din parcare: Accesul la parkingul Iosif Vulcan din Oradea arată deplorabil (FOTO) # Bihoreanul
După lăsarea întunericului, orădenii sunt tentați mai curând să-și lase mașinile pe marginea drumului la ieșirea din oraș decât în parcarea Iosif Vulcan din buricul târgului. Văzută din stradă, curtea acesteia, acoperită de întuneric, flancată la intrare de o clădire în prăbușire cu calcanul dărăpănat și de un imobil cu fațada acoperită de schele, arată deplorabil.
Ieri
08:10
„Hai că-i mai cer la fraier”: Un primar PSD din Bihor a ajuns în conflict cu un afacerist care l-a finanțat în campanie # Bihoreanul
Un primar PSD din Bihor a ajuns în conflict cu un afacerist care i-a dat bani în campanie. După ce s-a codit luni întregi să-i închidă barul, ai cărui clienți i-ar fi terorizat pe localnici, edilul din Bratca, Dan Precup, l-a amendat pe patronul-sponsor, care ripostează acuzându-l că e persecutat fiindcă a refuzat să mai „cotizeze” la politican.
07:40
Percheziții în Oradea într-un dosar de evaziune fiscală de peste 10,7 milioane lei. Un cetățean italian și firme din industria încălțămintei, vizați de anchetă # Bihoreanul
Un cetăţean italian s-a ales cu dosar penal, iar sediul firmelor pe care le reprezintă, precum și locuinţa sa au fost percheziţionate, într-o investigație ce vizează fraude fiscale de peste 10,7 milioane de lei, prin neplata contribuțiilor salariale cu reţinere la sursă ale angajaţilor și cereri fictive de rambursare a TVA. Italianul patronează, împreună cu soţia lui, cetățean slovac, patru firme profilate pe fabricarea încălțămintei în Bihor.
5 noiembrie 2025
23:40
Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Emeric Ienei va fi depus vineri după-amiază la Stadionul „Iuliu Bodola” # Bihoreanul
Orădenii își vor putea lua rămas-bun de la marele antrenor Emeric Ienei, vineri, când între orele 16:00 și 19:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al reputatului antrenor, personalitate marcantă a fotbalului românesc, va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola”.
22:00
Călin Cheregi este oficial noul coordonator al Centrului de Copii şi Juniori de la FC Bihor # Bihoreanul
Clubul FC Bihor l-a prezentat, miercuri, pe noul coordonator al Centrului de Copii şi Juniori, antrenorul Călin Cheregi, cel care a mai lucrat la FC Bihor, însă la defunctul club, intrat în faliment în anul 2016. Cheregi a început colaborarea cu clubul orădean din această vară, dar oficializarea lui în funcţie s-a produs la 1 octombrie.
21:40
Șeful NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan, la București: „Dacă este atacată, 31 de state vor veni să salveze România” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat miercuri într-o vizită oficială la București, a avut întâlniri cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și alți oficiali români. În cadrul declarațiilor comune de presă de la Palatul Cotroceni, Rutte a transmis un mesaj ferm de solidaritate aliată: „Dacă această țară este atacată, sunt alte 31 de state care vor veni să salveze România. Așa funcționează NATO”.
20:50
Un cuplu din Cefa, reținut pentru contrabandă cu țigări. La percheziții au fost găsite 30.000 de țigarete și mii de euro # Bihoreanul
Un bărbat de 54 de ani și o femeie de 49 de ani din Cefa, soț și soție, sunt cercetați pentru contrabandă cu țigarete, după ce polițiștii bihoreni au descoperit în locuința lor peste 30.000 de țigarete nemarcate sau marcate necorespunzător, bani în lei și euro, și au estimat un prejudiciu de peste 40.000 de lei. Cei doi au fost reținuți și ulterior plasați sub control judiciar.
20:10
Lumânări pentru o legendă: FC Bihor l-a omagiat pe Emeric Ienei pe Stadionul „Iuliu Bodola” (FOTO) # Bihoreanul
Întregul colectiv al echipei de seniori a clubului FC Bihor s-a adunat miercuri seara, pe terenul de joc al Stadionului „Iuliu Bodola”, pentru a aduce un omagiu celui care a fost Emeric Ienei, una dintre cele mai mari personalități ale fotbalului bihorean și românesc, plecat la cele veșnice, în cursul dimineții. Toți jucătorii, dar și cei din stafful tehnic și administrativ, au depus lumânări în fața portretului marelui antrenor.
19:50
„Drumul spre casă”: noul scurtmetraj al tânărului regizor salontan Marian Fărcuț va avea premiera la un festival din Germania # Bihoreanul
La 26 de ani, tânărul salontan Marian Fărcuț lansează un nou scurtmetraj, filmat în întregime la Salonta. Premiera comediei „Drumul spre casă” va avea loc în Germania, în cadrul celei de-a 35-a ediții a Festivalului Internațional de Film Cottbus.
19:00
Poliţiştii au descins din nou la "magnatul gunoaielor" care a vrut să țepuiască Eco Bihor cu 17 milioane de lei. I-au pus sechestru pe mall-ul din Cluj # Bihoreanul
Polițiștii și procurorii bihoreni au descins pentru a doua oară, în acest an, la două dintre firmele magnatului maramureșean Vasile Pușcaș, iar administratorul și doi directori ai companiilor au fost ridicați pentru audieri. Acţiunea s-a derulat într-un dosar privind acuzații de delapidare și înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 22,35 milioane de lei, cea mai mare parte în dauna fostului administrator al gropii de gunoi din Oradea, Eco Bihor.
18:40
Numele lui Bolojan, într-un dosar al DNA ce îl vizează pe un afacerist din Vaslui. Premierul: traficul de influență trebuie sancționat # Bihoreanul
Numele premierului Ilie Bolojan a fost menționat într-un dosar al DNA deschis pentru trafic de influență și vizând, între alții, un afacerist vasluian care le-ar fi cerut unor lideri locali să-i intermedieze o întâlnire cu șeful Guvernului, pentru a obține schimbarea șefului DSVSA din județul său. Procurorii arată, însă, că nu există elemente care să indice o implicare a premierului în faptele cercetate, numele său fiind pomenit de afacerist în discuții telefonice interceptate, iar Bolojan atrage atenția că astfel de mijlociri atrag răspunderea legală și trebuie sancționate.
18:20
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă în Cimitirul Rulikowski din Oradea, au anunțat reprezentanții clubului Steaua București, cu care fostul tehnician de legendă a cucerit în 1986 Cupa Campionilor Europeni.
17:50
Într-o lume în care tehnologia promite soluții rapide, există momente când simplitatea câștigă teren. Încălzirea locuinței nu este doar despre temperatură, ci și despre atmosfera pe care o creezi în jurul tău. Alegerea sistemului potrivit influențează nu doar confortul, ci și costurile lunare, estetica și chiar modul în care percepi spațiul. În acest context, opțiunile tradiționale revin în discuție, mai ales când oferă un echilibru între eficiență și durabilitate.
17:40
OraDeA Dramaturgia, proiect gratuit pentru tinerii autori din Bihor. Piesa lor de teatru poate ajunge spectacol # Bihoreanul
Autorii de piese de teatru pot participa la ateliere ținute de actori locali, care le vor pregăti creațiile pentru punerea în scenă sub formă de spectacole-lectură, unele vor fi publicate pe Liternet.ro, cel mai bun text urmând să fie montat la Teatrul DeLear. Activitățile au loc în cadrul proiectului OraDeA Dramaturgia, sunt gratuite și se adresează în special tinerilor din Bihor.
16:50
Administratorul unei firme de transport din Oradea, cercetat pentru evaziune, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat: 7,35 milioane lei # Bihoreanul
Administratorul unei firme de transport din Oradea a ajuns în anchetă pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, după ce a înregistrat în contabilitatea societăţii bonuri şi facturi false care atestă achiziții de carburant de 6,4 milioane lei și a scos din firmă peste 4,5 milioane lei pe baza documentelor false, bani cheltuiți în interes personal.
16:20
Oradea Transport Local S.A., cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, str. Atelierelor nr.12, cu datele de identificare: cod fiscal RO 63483 şi nr.RC J/05/1/1991, tel.0259/423.245, 0359/808.501, fax.0259/426.010, vinde, prin licitația care va avea loc la sediul societăţii, ȋn 17 noiembrie 2025, de la ora 10:00, trei autobuze Isuzu Novociti.
15:50
Premierul Ilie Bolojan, mesaj după moartea lui Emeric Ienei: „Noi, orădenii, ni-l amintim stând pe bancă sau pe o terasă în centrul orașului...” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri după amiaza, un mesaj de condoleanțe după moartea emblematicului antrenor Emeric Ienei, considerat una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc. Prim-ministrul amintește de performanțele fostului antrenor, dar și despre faptul că, în ultimii ani, acesta era o prezență zâmbitoare la terasele sau în spațiile publice din centrul Oradiei.
15:40
Două clasări pe podium pentru tinerii luptători de la LPS Bihorul, la un puternic turneu U13 desfăşurat la Budapesta (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii secţiei de lupte de la LPS Bihorul Oradea au avut o perioadă intensă în ultima săptămână, fiind angrenaţi atât în stagii de pregătire, cât şi în competiţii. Dintre aceştia s-au remarcat Darius Romocea şi Sara Dobrai, care au obţinut medalii la un puternic turneu destinat categoriei de vârstă U13, desfăşurat la Budapesta. Tot în Ungaria, dar la Eger şi Paralia, alţi patru luptători ai antrenorului Nelu Sandu Pop au participat la un stagiu de pregătire.
15:00
Index 30: La aniversarea a trei decenii de la înființare, Facultatea de Arte din Oradea organizează o expoziție inedită # Bihoreanul
Cadre didactice care au predat sau încă predau în cadrul Departamentului de Arte Vizuale al Facultății de Arte din Oradea vor expune împreună, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea facultății. Vernisajul va avea loc sâmbătă, de la ora 17, la Galeria Reperaj din Cetate.
14:10
Vă invităm la o nouă ediție a Dialogurilor Familia, joi, 5 noiembrie, de la ora 18, la Librăria Humanitas „Gheorghe Șincai”, din incinta Bibliotecii Județene Bihor. Scriitoarea Lili Crăciun va intra în dialog cu Mircea Pricăjan și Miron Beteg, pornind de la cel mai recent roman al său, Codicilul, apărut în 2024 la Editura pentru Artă și Literatură.
13:40
„Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi!”. Gheorghe Hagi, Gică Popescu, Marius Lăcătuș, Gabi Balint, reacții după moartea lui Emeric Ienei # Bihoreanul
Nume mari ale fotbalului românesc au reacționat după ce au aflat vestea morții legendarului Emeric Ienei, care s-a stins din viață miercuri la Oradea. Gheorghe Hagi a transmis că fostul antrenor a însemnat enorm pentru el, în timp ce Gică Popescu a amintit că acesta a inspirat generații întregi. Și reprezentanții Echipei Naționale a României au transmis un mesaj de condoleanțe.
13:30
Percheziții în Bihor și Cluj. Printre cei vizaţi e şi controversatul petrolist Gheorghe Ghiurău, paguba depăşeşte 9 milioane lei # Bihoreanul
Sunt percheziții, miercuri, în Bihor și Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală și producere ilegală de motorină nemarcată, cu un prejudiciu estimat la 9 milioane lei. Potrivit surselor BIHOREANULUI, anchetatorii au descins inclusiv la firme ale omului de afaceri orădean Gheorghe Ghiurău, cunoscut în sectorul petrolier.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.