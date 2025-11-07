Congresmenii SUA din Comisia pentru Afaceri Externe, scrisoare pentru Pentagon pentru a nu retrage trupele din România

07:10

Un grup de cercetători britanici cere guvernului să introducă avertismente de sănătate pe produsele din carne procesată, precum baconul și șunca, după ce noi dovezi arată că aceste alimente pot crește riscul de cancer. Conservanții pe bază de nitriți, folosiți pentru a păstra culoarea și gustul cărnii, sunt considerați responsabili pentru zeci de mii de cazuri de cancer în ultimul deceniu, iar oamenii de știință susțin că pot fi înlocuiți cu alternative mai sigure.