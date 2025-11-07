Canada ia în considerare participarea la Eurovision

10:00

Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări, joi, că de când este premier, nici o numire pe care a făcut-o, care a depins de el, nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare, el precizând, despre calitatea clasei politice din România, cî este cea pe care o avem, cu bune şi cu rele şi şi votul pe care l-am avut împotriva lumii politice arată şi nivelul calităţii clasei politice