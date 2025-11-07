Urban.ro - Cel mai bun restaurant în 2025 se află în Italia și este creația celui mai tânăr chef din lume cu trei stele Michelin. Cu cine a intrat România a intrat în competiție

07:20

Gunvor, care are un acord semnat cu gigantul Lukoil în vederea preluării companiei care deține activele internaționale ale rușilor, inclusiv rafinăria Petrotel Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării din România, nu exclude posibilitatea vânzării unora din business-urile pe care ar urma să le preia dacă va găsi cumpărători interesați și mai potriviți pentru administrarea acestora.