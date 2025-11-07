Ion Cristoiu: „Începe epoca proletariatului DIGITAL”
Gândul, 7 noiembrie 2025 09:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre schimbările sociale și economice de după Al Doilea Război Mondial. Invitatul a făcut referire și la revenirea lui Donald Trump, care arată nevoia de echilibru social. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Revenirea […]
• • •
Acum 5 minute
10:20
Imagini de groază din casa unei femei. A fost sfătuită să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot
Imagini de groază surprinse în casa unei femei din Balfast. Un clip care a devenit viral pe TikTok a stârnit numeroase reacții în rândul internauților după ce au sesizat o fantomă. Oamenii au fost îngroziți de apariția misterioasă și au sfătuit-o pe femeie să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot. Imagini șocate surprinse […]
10:20
Ion Cristoiu: „Kiev Post a dus o campanie împotriva României. Au construit un FAKE NEWS împotriva puterii de la București"
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat scandalul izbucnit în România după informațiile publicate de Kiev Post privind retragerea trupelor americane de pe teritoriul țării. Totodată, acesta a abordat și complexitatea relațiilor dintre ucraineni și ruși, pe care o explică prin contextul istoric. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
Acum 15 minute
10:10
De la comemorare, la sărbătoare! Organizatorul Marșului – 10 ani de Colectiv a fost surprins alături de președintele Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă. ONG-istul a mai lucrat în trecut cu un alt USR-ist, Vlad Voiculescu. Încearcă USR să se cațere pe drama Colectiv pentru câștiguri politice cu ajutorul rețelelor de ONG-uri?
„A fost nevoie să moară oameni ca guvernul să demisioneze”. Declarația sinistră a lui Klaus Iohannis încă bântuie societatea, chiar și după 10 ani. Dar iată că și comemorarea tragediei de la Colectiv ar putea fi „confiscată” politic. Marian Rădună, organizatorul Marșului Colectiv, cel care a provocat scandalul care a dus la schimbarea din funcție […]
10:10
Necunoscuta „ZAPOROJIE". Cea mai mare centrală nucleară din Europa ar putea fi conectată la liniile energetice ale Rusiei. Semnal de alarmă: „Pornirea unui singur reactor într-o zonă de război activă ar multiplica de nenumărate ori amenințarea unui nou Cernobîl"
În data de 30 octombrie 2025, specialiștii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) au transmis un avertisment care nu poate fi trecut cu vederea. Cea mai mare instalație nucleară din Europa a fost împinsă în pragul dezastrului ca urmare a războiului din Ucraina. Liniile electrice care alimentează Centrala Nucleară Zaporojie au fost distruse, iar oficialii […]
10:10
Imagini șocate din casa unei femei. A fost sfătuită să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot # Gândul
Imagini de groază surprinse în casa unei femei din Balfast. Un clip care a devenit viral pe TikTok a stârnit numeroase reacții în rândul internauților după ce au sesizat o fantomă. Oamenii au fost îngroziți de apariția misterioasă și au sfătuit-o pe femeie să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot. Imagini șocate surprinse […]
10:10
Scrisoarea de revoltă a Congresului SUA împotriva retragerii trupelor din România: „Bucureștiul, un partener strategic și un pilon al apărării NATO"
Planul Pentagonului de a retrage 700 de militari americani din România provoacă o reacție fără precedent în Congresul SUA. Democrații și republicanii au semnat împreună o scrisoare oficială de protest către secretarul Apărării, avertizând că o astfel de decizie ar „transmite un semnal de slăbiciune” în fața Rusiei, în plin război în Ucraina. România este […]
Acum 30 minute
10:00
Operațiunea JUPITER 4- ziua 5. Percheziții în 88 de locații. Liberty Galați acuzată de evaziune fiscală de 300 milioane de lei prin afaceri cu GAZPROM
Operaţiunea JUPITER 4, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, a ajuns în cea de-a cincea zi. Polițiștii efectuează 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii. Procurorii au descins la șefii combinatului Liberty Galați UPDATE: Procurorii Parchetului […]
Acum o oră
09:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre schimbările sociale și economice de după Al Doilea Război Mondial. Invitatul a făcut referire și la revenirea lui Donald Trump, care arată nevoia de echilibru social. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Revenirea […]
09:40
Operațiunea JUPITER 4 – ziua 5. Descinderi la 88 de locații. Infracţiuni privind Codul fiscal și jocurile de noroc. Pagubă de 300 de milioane de euro
Operaţiunea JUPITER 4, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, a ajuns în cea de-a cincea zi. Polițiștii efectuează 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii. ”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi […]
09:40
Trei persoane ucise după ce armata SUA a deschis focul asupra unei nave suspecte în Caraibe. Trump: „America este în război cu cartelurile de droguri"
Armata Statelor Unite a efectuat, joi, un nou atac asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în apele internaționale din Marea Caraibilor, ucigând trei persoane. Administrația Trump a anunțat oficial Congresului că SUA se află acum într-un război direct împotriva cartelurilor de droguri. Armata americană a efectuat joi un atac letal asupra unei ambarcațiuni […]
09:40
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend
O dimineață friguroasă în Capitală și în țară, cu ploi, burniță, ceață și intensificări ale vântului. Au fost emise coduri de ceață de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru județele Botoșani, Suceava și Harghita, valabile până la ora 10:00 ale acestei zile. Prognoza meteo pentru vineri – 7 noiembrie 2025 – a fost transmisă […]
09:30
Noi REGULI pentru obținerea permisului de conducere, în Europa. Ce trebuie să știe șoferii români
Uniunea Europeană (UE) schimbă regulile la obținerea permisului de conducere, una dintre cele mai importante modificări vizând examenul practic, care va include noi teste pentru a evalua comportamentele la volan și riscurile din trafic. Candidații vor trebui, astfel, să demonstreze că înțeleg pericolele asociate cu unghiul mort, utilizarea telefonului mobil, deschiderea neglijentă a portierelor și […]
09:30
Calendar ortodox 8 noiembrie 2025. Sfinții Mihail și Gavril, sărbătoarea cu cruce roșie. Iată ce nu trebuie să faci în această zi
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt cunoscuți în tradiția populară drept conducătorii cetelor de îngeri și călăuze ale sufletelor în drumul spre rai. Sfântul Arhanghel Gavril este considerat mesagerul veștilor bune, întrucât el a fost cel care le-a vestit Sfinților Părinți Ioachim și Ana nașterea Fecioarei Maria. Arhanghelul Mihail este cel care transmite rugăciunile adresat […]
Acum 2 ore
09:10
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi VREMEA în perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru intervalul 10 noiembrie – 8 decembrie 2025, potrivit căreia sunt așteptate temperaturi ușor ridicate mediilor multianuale și un regim pluviometric variabil pe regiuni. Săptămâna 10 – 17 noiembrie 2025 Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, […]
09:10
Oana Gheorghiu rupe tăcerea după acuzațiile că ar fi plătit campanii „antisuveraniste": „Nicio vedetă nu a primit BANI de la Dăruiește Viață"
Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat, printr-o postare pe Facebook, după apariția unor acuzații privind activitatea sa în cadrul asociației „Dăruiește Viață”. Gheorghiu dezminte categoric informațiile potrivit cărora fondurile din donații ar fi fost redirecționate către campanii politice sau artiști, precizând că toate proiectele au fost realizate transparent, în beneficiul pacienților și al spitalelor publice din […]
09:10
Fermierii renunță la o cultură esențială pentru România. Promisiunile Ministerului Agriculturii
După ce anul acesta a fost suspendat programul prin care statul oferea un ajutor de 3.000 de euro pe hectar, tot mai mulți fermieri români renunță la o cultură care, până nu demult, părea o adevărată gură de oxigen pentru micii producători. Programul fusese gândit pentru a reduce importurile și pentru a încuraja producția locală, […]
09:00
Operațiunea JUPITER 4. Descindere în forță la 88 de locații. Sunt vizate infracţiuni privind Codul fiscal și jocurile de noroc # Gândul
Operaţiunea JUPITER 4, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, a ajuns în cea de-a cincea zi. Polițiștii efectuează 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii. ”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi […]
08:50
Ionuț Moșteanu își recunoaște EȘECUL în relațiile dintre Franța și România, în domeniul Apărării: „Au fost greșeli. Multe vorbe, puține fapte"
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi seara, la Digi24, că există o ruptură între Franța și România, în ceea ce privește securitatea militară. Moșteanu a precizat că nu trupele franceze nu vor veni pe teritoriul țării noastre, pentru a suplimenta plecarea militarilor americani. Mai mult, ministrul a recunoscut că, din partea României, „au fost […]
08:50
Meteorologii au emis VREMEA pentru următoarele patru săptămâni. Care e prognoza pentru perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025 # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru intervalul 10 noiembrie – 8 decembrie 2025, potrivit căreia sunt așteptate temperaturi ușor ridicate mediilor multianuale și un regim pluviometric variabil pe regiuni. Săptămâna 10 – 17 noiembrie 2025 Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, […]
08:40
Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută din serialul „Shirley Valentine", rol care i-a adus o nominalizare la Oscar
Actrița Pauline Collins, cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, a murit la vârsta de 85 de ani, a anunțat familia sa, joi, precizând că s-a stins liniștită, înconjurată de familia sa, în azilul de bătrâni din Highgate, nordul Londrei. Artista suferea, de mai mulți ani, de boala Parkinson. „Pauline a însemnat atât de multe lucruri pentru […]
08:40
Haos pe aeroporturile americane. Sute de zboruri ANULATE la 40 de aeroporturi din cauza blocajului guvernamental
Criza politică de la Washington provoacă haos în transportul aerian american. Sute de zboruri au fost anulate vineri, după ce Administrația Federală a Aviației a anunțat reducerea traficului aerian la 40 de aeroporturi din SUA, din cauza prelungirii blocajului guvernamental. Companiile aeriene avertizează că situația s-ar putea agrava în următoarea săptămână dacă nu se ajunge […]
08:40
Pentru milioane de pensionari din România, talonul de pensie reprezintă documentul care confirmă venitul lunar și dovedește plata contribuțiilor din anii de muncă. Puțini știu că nu toate cupoanele de pensii arată la fel. Dacă talonul este unul roz înseamnă că este cel obișnuit, așa-numitul „cupon de pensie gri” semnalează o situație mai specială: pensia […]
08:40
Gigi Becali a găsit vinovații pentru eșecul FCSB cu FC Basel: „În Europa nu văd nebunii din astea. Cum să faci așa ceva?"
După meciul FC Basel – FCSB 3-1, Gigi Becali a afirmat că mai mulți jucători sunt vinovați pentru înfrângerea din Europa League. Adrian Șut, schimbat la pauză cu Edjouma, dar care nici el nu l-a convins pe finanțatorul FCSB, Bîrligea, Miculescu sau Dennis Politic sunt jucătorii pe care i-a criticat Gigi Becali. FCSB a rămas […]
08:30
Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută, mai ales, din serialul „Shirley Valentine” # Gândul
Actrița Pauline Collins, cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, a murit la vârsta de 85 de ani, a anunțat familia sa, joi, precizând că s-a stins liniștită, înconjurată de familia sa, în azilul de bătrâni din Highgate, nordul Londrei. Artista suferea, de mai mulți ani, de boala Parkinson. „Pauline a însemnat atât de multe lucruri pentru […]
Acum 4 ore
08:20
FCSB a pierdut meciul cu FC Basel din Europa League. Elias Charalambous are un remarcat: „A fost cu adevărat fantastic"
FCSB a fost învinsă de FC Basel, cu 3-1, în etapa a patra a Europa League. Au marcat Xherdan Shaqiri (19 – penalty, 73) și Ibrahim Salah (88) pentru elvețieni și Darius Olaru (57) a înscris pentru echipa roș-albastră. Campioana României are următoarele rezultate în grupa Europa League: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 […]
08:20
Alertă la baza militară din SUA vizitată de Trump. Mai multe persoane s-au îmbplnăvit după ce au primit un pachet suspect cu pulbere albă
Mai multe persoane au fost transportate la spital, joi, după ce au intrat în contact cu o substanță necunoscută dintr-un pachet suspect deschis la baza militară Joint Base Andrews din Maryland, la o zi după vizita fostului președinte Donald Trump. Un incident grav de securitate s-a petrecut joi la baza militară Joint Base Andrews, aflată […]
08:10
(Ep. 1) Harta defrișării industriei României. Uzinele din Transilvania s-au „ras". Petru Ianc, cercetător metalurgist, în exclusivitate pentru Gândul: „Importăm aproape tot"
Cum a ajuns Transilvania, una dintre cele mai industrializate regiuni ale României să-și piardă aproape toate fabricile și uzinele. Gândul l-a contactat în exclusivitate pe inginerul Petru Ianc, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, care explică pas cu pas cum s-a prăbușit industria și de ce viitorul ar putea fi chiar […]
08:10
Un bărbat a descoperit o adevărată COMOARĂ, în timp ce săpa o piscină în grădina sa. Iar autoritățile i-au spus că pot să o păstreze
Un francez din Neuville-sur-Saône, de lângă Lyon s-a mutat în localitate de aproximativ un an, iar în urmă cu doar câtev aluni s-a apucat să sape în grădina sa pentru amenajarea unei piscine. Așa a descoperit o adevărată comoară… În pământ erau îngropate mai multe lingouri de aur și, conform legii, bărbatul a anunțat imediat […]
07:40
Ion Cristoiu: „Prin BRUXELLES-IZAREA PSD-ului, au pierdut o mare parte care a fost preluată de AUR"
În emisiunea Marius Tucă din 6 noiembrie 2025, Ion Cristoiu exprimă opinia că actualul congres al PSD este esențial pentru viitorul partidului. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Publicistul Ion Cristoiu subliniază tensiunea dintre necesitatea ca PSD să devină „frecventabil” și acceptat pe plan european, dar în același timp să păstreze sprijinul electoratului tradițional. […]
07:40
MAE avertizează cu privire la noi reguli de circulație în Bulgaria. Ce trebuie să știe șoferii români despre amenzile rutiere
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe șoferii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că autoritățile bulgare au modificat legislația rutieră, introducând obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite în trafic. Mai mult, noile reguli nu permit achitarea amenzilor în numerar. Plata se face exclusiv prin card bancar, direct la […]
07:20
7 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se naște Albert Camus. Se sting Steve McQueen și Dean Stockwell
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 7 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Albert Camus, născut pe 7 noiembrie 1913, în Mondovi, o mică localitate din Algeria franceză, a fost un scriitor, filosof și jurnalist francez, considerat una dintre cele mai importante figuri ale existențialismului. […]
07:10
În emisiunea Marius Tucă din 3 noiembrie 2025, Valentin Stan a comentat pe marginea deciziei SUA de a retrage parțial trupele militare din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a subliniat contradicțiile și tensiunile generate în Congresul american, unde unii membri din comisiile de apărare critică decizia, considerând-o contrară politicii tradiționale […]
Acum 6 ore
06:10
Cum va fi influențată iarna 2025-2026 de VORTEXUL polar. Estimările meteorologilor pentru Gândul. „Nu excludem episoade cu condiții severe"
Luna decembrie ar putea debuta cu temperaturi mai scăzute decât în mod normal, însă Centrul European de Prognoză pe Medie Durata (ECMWF) estimează că vom avea o iarnă caldă în mare parte din Europa. Potrivit climatologului Roxana Bojariu, această caracterizare generală nu exclude apariția unor episoade cu condiții severe de iarnă. „Evident că ar putea, […]
05:10
Părinții a zeci de elevi ai unei școli din Ialomița sunt anchetați pentru pornografie infantilă. Ce postaseră adulții pe grupul de WhatsApp al clasei
Zeci de părinți ai căror copii învață la o școală din Ialomița sunt cercetați de procurorii DIICOT într-un dosar de pornografie infantilă. Aceștia sunt acuzați că ar fi deținut și distribuit prin intermediul aplicației WhatsApp un sticker care reprezenta un cap de copil și un organ sexual masculin, însoțite de un mesaj vulgar. Ceea ce […]
05:10
Cazul primarului care și-a hărțuit sexual angajata. Psiholog, în exclusivitate pentru GÂNDUL: „Este una dintre cele mai grave forme de ABUZ de PUTERE"
Sunt agresate pe stradă, în mijloacele de transport în comun, la serviciu sau acasă, lucru care le induce în fiecare moment o stare de frică și nesiguranță. Statisticile existente în România lui 2025 dezvăluie o realitate cruntă și anume faptul că o femeie este bătută la fiecare patru minute în România, iar multe și-au pierdut […]
Acum 12 ore
00:20
Bolojan se încurcă în minciuni. Îl apără pe șeful PNL Vaslui și spune că e liberal de 30 de ani. De fapt Barbu este traseist de 30 de ani. A trecut pe la PSD, UNPR si PPDD, înainte de PNL
Președintele PNL și premierul României, Ilie Bolojan, nu-și cunoaște nici trezorierul propriului partid, nu numai prevederile legale obligatorii pentru funcția sa de înaltă demnitate publică. Într-un interviu acordat Digi 24, Ilie Bolojan a spus că Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui și „gardianul” banilor publici ai PNL de la centru – este nici mai mult, nici […]
6 noiembrie 2025
23:30
Miruță visează producție de tancuri la Petrești, rachete și drone: „Este o dezvoltare de la zero". România abia produce pulberi acum
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că de la anul, la Petrești, județul Dâmbovița, va porni o fabricație nouă care va produce tancuri și obuziere autopropulsate. El spune că România va produce unele echipamente în țară, altele în parteneriat, iar pentru anumite sisteme complexe va cumpăra „de pe raft”. Ministrul afirmă că deciziile privind ce […]
23:30
Omul de afaceri Fănel Bogos, care s-a întâlnit cu premierul Bolojan, a fost arestat preventiv. Ce acuzații îi aduc procurorii anticorupție
Tribunalul Vaslui a decis în urmă cu puțin timp aresatarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos, cel care s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan. El este acuzat de procurorii anticorupție de șantaj și cumpărare de influență. Miercuri, Mediafax a scris, citând stenograme din dosar, că Bogos a apelat la „rețele de influență” pentru a […]
23:00
Fiica Elenei Lasconi vrea înarmarea grupării teroriste HAMAS. Oana Lasconi a transmis mai multe mesaje controversate pe rețelele de socializare
Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a stârnit un val de reacții în mediul online după ce a postat pe rețelele sociale mai multe mesaje radicale pro-Hamas și împotriva existenței statului Israel. Într-un clip devenit viral, Oana afirmă că ar „înarma Hamas până în dinți” și a susținut că gruparea teroristă are dreptul să se apere. […]
22:50
Gigantul Carrefour a dat mai multe informații privind posibila sa plecare din România și anunță că va continua să investească în țara noastră, dar și să își extindă rețeaua de magazine. Pe scurt, mesajul Carrefour ar fi că este în România și continuă să investească aici, potrivit Stirile Pro TV. În rapoartele oficiale, prezentate investitorilor, […]
22:40
Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 6 noiembrie 2025, comentează cererea lui Zohran Mamdani (34 de ani) și prima întrebare legată de vot. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu face o comparație între entuziasmul popular față de Zohran Mamdani și cel față de Călin Georgescu, subliniind că amândoi au beneficiat […]
22:40
O femeie a născut cinci copii la spitalul Charité din Berlin, un eveniment foarte rar, după cum subliniază reprezentanții maternității citați de agenția germană dpa. Nașterea a avut loc la sfârșitul lunii septembrie, iar mama și nou-născuții, două fete și trei băieți, sunt OK. „Nașterea unor cvintupleți este o raritate medicală”, se arată într-un comunicat al […]
22:20
Ionuț Moșteanu confirmă că sistemul american anti-dronă MEROPS a ajuns în România: „Îl testăm și urmează să fie integrat"
Invitat în cadrul unei emisiuni TV, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a confirmat prezența sistemului anti-dronă MEROPS în România. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a declarat că România are deja instalat un sistem anti-dronă de ultimă generație, bazat pe inteligența artificială. Acesta a menționat că echipamentul este în faza de testare și integrare. „Da, e în România de ceva […]
22:20
Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe Octav Stroici, românul mort la Roma: „Plângea de durere"
Octav Stroici, românul în vârstă de 66 de ani care și-a pierdut viața după ce a fost prins sub turnul prăbușit din Roma, a fost mereu cu gândul la familia sa, în ultimele sale clipe. Asta au spus pompierii care au participat la acțiunea de salvare. Ancheta mai scoate la iveală și faptul că firma […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Anca Alexandrescu, Ion Cristoiu, Gigi Nețoiu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a celor mai […]
22:00
Se mai pot înmatricula în România mașinile cu volan pe dreapta? Cum poți trece fără probleme de RAR
Înainte de Brexit, mulți români aduceau mașini second-hand din Marea Britanie, țară unde volanul este pe dreapta, și le înmatriculau în România fără prea mari bătăi de cap. Dar după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, importurile s-au redus, deoarece aceste mașini trebuie acum adaptate. mai precis, volanul trebuie mutat pe partea stângă înainte de […]
21:50
Ionuț Moșteanu spune că există informații SECRETE în legătură cu retragerea trupelor americane din România: „Nu se pot spune la televizor"
Invitat în cadrul unei emisiuni TV, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a declarat că există informații secrete în legătură cu retragerea trupelor americane din România. Acesta spune că unele detalii pot fi discutate doar într-un cadru controlat și nu pot fi făcute publice „la televizor”. Întrebat dacă există informații secrete legate de această retragere a trupelor […]
21:40
În ediția din 6 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a lansat o critică dură la adresa președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl consideră lipsit de experiență politică și ușor de influențat de către cei din jur, în contextul vizitei lui Mark Rutte în România și a declarațiilor despre „războiul […]
21:40
Ionuț Moșteanu a confirmat că există informații SECRETE în legătură cu retragerea trupelor americane din România: „Nu se pot spune la televizor” # Gândul
Invitat în cadrul unei emisiuni TV, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a declarat că există informații secrete în legătură cu retragerea trupelor americane din România. Acesta spune că unele detalii pot fi discutate doar într-un cadru controlat și nu pot fi făcute publice „la televizor”. Întrebat dacă există informații secrete legate de această retragere a trupelor […]
Acum 24 ore
21:20
Divorțul la notar rămâne una dintre cele mai rapide și mai accesibile modalități de a încheia o căsătorie pe cale amiabilă. Fără procese lungi și fără stres suplimentar, această procedură simplificată le oferă soților posibilitatea de a se separa în doar câteva săptămâni, cu costuri mai mici și mai multă discreție. Divorțul la notar este […]
