Ion Cristoiu: „Începe epoca proletariatului DIGITAL”

Înainte de Brexit, mulți români aduceau mașini second-hand din Marea Britanie, țară unde volanul este pe dreapta, și le înmatriculau în România fără prea mari bătăi de cap. Dar după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, importurile s-au redus, deoarece aceste mașini trebuie acum adaptate. mai precis, volanul trebuie mutat pe partea stângă înainte de […]