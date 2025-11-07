Accident rutier la Răucești – o femeie și o fetiță de 4 ani au ajuns la spital
Monitorul de Neamț , 7 noiembrie 2025 09:50
Un autoturism a părăsit carosabilul și a lovit o bornă kilometrică pe DN 15C, în comuna Răucești. Două persoane, între care o copilă de 4 ani, au fost transportate la spital. Un accident rutier la Răucești s-a produs joi, 6 noiembrie, în jurul orei 15:50, pe DN 15C. În urma impactului, o femeie de aproximativ […] Articolul Accident rutier la Răucești – o femeie și o fetiță de 4 ani au ajuns la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum o oră
09:50
Acum 2 ore
08:40
Examen pentru atestarea detectivilor particulari la IPJ Neamț, pe 4 decembrie 2025 # Monitorul de Neamț
Inspectoratul de Poliție Județean Neamț organizează pe 4 decembrie examenul de atestare a detectivilor particulari. Candidații pot depune dosarele până la 17 noiembrie 2025. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț anunță organizarea unui examen pentru atestarea detectivilor particulari la IPJ Neamț, care va avea loc pe 4 decembrie 2025, la sediul instituției din strada Eroilor nr. […] Articolul Examen pentru atestarea detectivilor particulari la IPJ Neamț, pe 4 decembrie 2025 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 24 ore
20:30
CSM Ceahlăul are un meci crucial la Dumbrăviţa, sâmbătă, 8 noiembrie, în etapa a XIII-a a Legii 2. Conform declaraţiilor oficialilor clubului, partida este importantă iar echipa obligată să obţină o victorie pentru a nu pierde contactul cu plutonul echipelor din fruntea clasamentului. În prezent Ceahlăul este pe locul 14, cu 12 puncte, după patru […] Articolul Ceahlăul – meci crucial la Dumbrăviţa apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Corpul social al României seamănă, tot mai mult, cu un organism slăbit, expus, fără anticorpi, în care dăunătorii nu mai pătrund pe ascuns: ei defilează nestingheriți, se înmulțesc, își fac cuiburi în zonele vitale și transformă țesutul viu al societății într-o materie bolnavă, lipsită de reacție. O invazie lentă, dar continuă, a transformat România într-un […] Articolul A apărut o masivă invazie de dăunători în corpul social românesc apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Două menţiuni au obţinut elevii nemţeni la Concursul Naţional de Fizică Evrika, desfăşurat recent la Braţov. Lotul nemţean a fost format din patru elevi de la două dintre cele mai importante colegii din judeţ, respectiv Petru Rareş şi Roman Vodă. Menţiunile au fost obţinute de Teodor Marghidan, de la CN Petru Rareş, clasa a VII-a, […] Articolul Menţiuni pentru elevii nemţeni la Concursul Naţional de Fizică Evrika apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:00
Bătrânul care s-a împuşcat în cap în timp ce era „live" pe o reţea de socializare a decedat
Bătrânul care s-a împuşcat în cap în timp ce era „live” pe o reţea de socializare a decedat. Poliţiştii vor continua cercetările pentru o încadrare juridică modificată, respectiv ucidere din culpă și uz de armă fără drept. Reamintim că un bărbat, în vârstă de 74 de ani, s-a împuşcat în cap, luni, 3 noiembrie, în Roman. “La […] Articolul Bătrânul care s-a împuşcat în cap în timp ce era „live” pe o reţea de socializare a decedat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Reabilitarea Secţiei Oncologie a Spitalului Judeţean a ajuns în faza… întâlnirilor. Una cu noul director al spitalului a avut loc la mijlocul acestei săptămâni, alta va avea loc săptămâna viitoare când vor veni şi cei de la DSP şi ISU. Cică pentru a definitiva proiectul. Bune şi întâlnirile acestea, nu zice nimeni că nu. Dar […] Articolul Reabilitarea Oncologiei – faza întâlnirilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:50
Un copil în vârstă de 10 ani s-a accidentat, joi, 6 noiembrie, în timp ce mergea cu bicicleta spre şcoală. “La data de 6 noiembrie a.c., ora 11:10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Cotu Vameș. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a […] Articolul Copil accidentat în timp ce mergea cu bicicleta spre şcoală apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
În luna noiembrie, plata indemnizațiilor de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav se va realiza în două tranșe. Această măsură este necesară deoarece sumele alocate din TVA, prin Legea bugetului de stat nr. 9/2025, pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizațiilor de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav, virate de […] Articolul Anunț privind plata indemnizațiilor de însoțitor pentru persoanele cu handicap apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Proiectul BullyingLess la Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț, în parteneriat cu polițiștii nemțeni și profesori din Turcia
Polițiștii nemțeni și cadrele didactice din România și Turcia s-au implicat într-o serie de activități educativ-preventive dedicate siguranței elevilor și reducerii fenomenului de bullying. Proiectul BullyingLess la Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț: polițiștii și profesorii din România și Turcia au derulat o serie de activități interactive pentru prevenirea violenței și promovarea unui climat educațional sigur […] Articolul Proiectul BullyingLess la Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț, în parteneriat cu polițiștii nemțeni și profesori din Turcia apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Poliția Bicaz: mai multe ordine de protecție ca anul trecut și mii de sancțiuni aplicate
Polițiștii din Bicaz au intensificat acțiunile pentru protejarea cetățenilor, aplicând sancțiuni de peste 1,3 milioane de lei și emițând mai multe ordine de protecție ca anul trecut. Autoritățile raportează mai multe ordine de protecție ca anul trecut și o scădere a numărului de accidente rutiere. Polițiștii din Bicaz au acționat constant pentru prevenirea faptelor ilegale […] Articolul Poliția Bicaz: mai multe ordine de protecție ca anul trecut și mii de sancțiuni aplicate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Piatra Neamț, 4 decembrie 2025 – Lanțul românesc de restaurante FRYDAY anunță deschiderea oficială a noului său Drive-Thru din Piatra Neamț, parte din strategia de extindere accelerată la nivel național. Investiția în noua unitate depășește 2 milioane de euro și include echipamente și tehnologii de ultimă generație, similare celor utilizate de principalele lanțuri internaționale de […] Articolul FRYDAY deschide un nou restaurant Drive-Thru la Piatra Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:30
State de plată falsificate la un ocol silvic din Neamţ. Percheziţii într-un dosar cu prejudiciu de 200.000 de lei
Trei mandate de percheziţie au fost puse în aplicare pe 5 noiembrie într-un dosar de abuz în serivciu şi fals. Suspiciunile sunt că la un ocol silvic din Neamţ au fost falsificate statele de plată cauzându-se un prejudiciu de 200.000 de lei. “În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de […] Articolul State de plată falsificate la un ocol silvic din Neamţ. Percheziţii într-un dosar cu prejudiciu de 200.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Șofer prins băut la volan în Ceahlău, cu o alcoolemie de 0,74 mg/l în aerul expirat
Un șofer prins băut la volan în Ceahlău a fost depistat de polițiști în cursul zilei de 5 noiembrie. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal. Depistat în trafic de polițiștii din Ceahlău „La data de 5 […] Articolul Șofer prins băut la volan în Ceahlău, cu o alcoolemie de 0,74 mg/l în aerul expirat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Noapte de controale pe DN2 – transport ilegal de material lemnos la Tețcani, dosar penal pentru șofer
Un bărbat de 33 de ani, din județul Suceava, a fost prins în flagrant în timp ce transporta o cantitate de cherestea ce depășea avizul de însoțire. Un transport ilegal de material lemnos la Tețcani a fost depistat, în noaptea de 5 noiembrie, de polițiștii Secției Rurale Săbăoani. Șoferul, un bărbat de 33 de ani […] Articolul Noapte de controale pe DN2 – transport ilegal de material lemnos la Tețcani, dosar penal pentru șofer apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Descoperire cumplită: o femeie și-a găsit fiul spânzurat în curtea locuinței, la Borlești
Polițiștii din cadrul Secției Rurale Borlești au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, în urma tragicului eveniment. Un bărbat găsit spânzurat în curtea locuinței, în comuna Borlești, a fost descoperit chiar de mama sa, în dimineața zilei de 5 noiembrie. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei. Cercetarea la […] Articolul Descoperire cumplită: o femeie și-a găsit fiul spânzurat în curtea locuinței, la Borlești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ieri
10:10
Tragedie pe calea ferată: o femeie accidentată mortal în gara Roznov, de un convoi de manevră
Polițiștii și pompierii din Neamț au intervenit luni seară în stația CFR Roznov, unde o femeie a fost găsită fără viață între liniile de cale ferată. O femeie accidentată mortal în gara Roznov a fost descoperită, în noaptea de 5 noiembrie, între liniile de cale ferată. Echipajele ISU și IPJ Neamț au intervenit la fața […] Articolul Tragedie pe calea ferată: o femeie accidentată mortal în gara Roznov, de un convoi de manevră apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:40
ANAF organizează licitații la Piatra-Neamț și Roman – autovehicule confiscate, prețuri de la 5.000 la 36.000 lei
Licitațiile ANAF Neamț din noiembrie 2025 aduc la vânzare autoutilitare și autoturisme confiscate, printre care se numără un Mercedes-Benz Sprinter, o KIA Sorento și un Audi Q5. Evenimentele vor avea loc la Piatra Neamț și Roman, în datele de 12 și 18 noiembrie, potrivit informațiilor oficiale transmise de instituție. Licitație ANAF la Piatra-Neamț – 12 […] Articolul ANAF organizează licitații la Piatra-Neamț și Roman – autovehicule confiscate, prețuri de la 5.000 la 36.000 lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
5 noiembrie 2025
20:30
Balul Excelenţei, organizat de Asociaţia Alumni Colegiul Naţional Petru Rareş Piatra Neamţ, a ajuns la ediţia a VI-a. Ediţie care va avea loc pe 15 noiembrie, în Salonul Clasic al Hotelului Central, cu începere de la ora 19. „E o activitate pe care o facem o singură dată pe an. Noi, din păcate zic eu, […] Articolul Colegiul Naţional Petru Rareş: Balul Excelenţei, ediţia a VI-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
Frica de adevăr nu se vede, nu face zgomot și nu lasă urme vizibile. Totuși, ea e mai periculoasă decât orice lanț sau închisoare, pentru că se strecoară în suflet și-l imobilizează. În România de astăzi, adevărul a devenit un lux, iar frica de el, o regulă nescrisă: se vorbește pe jumătate, se spune totul […] Articolul Frica de adevăr – noua formă de sclavie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Atenţie şoferi: stâncă în pericol de prăbuşire în Bicaz-Chei. Intervin cei de la Drumuri
Echipele DRDP Iași şi SVSU Bicaz-Chei vor interveni, pe 06 noiembrie 2025, începând cu ora 10, pe versantul aferent DN 12C, km 35+245, Bicaz-Chei, județul Neamț (zona carierei de calcar). Vor fi executate lucrări de derocare a unei stânci cu pericol de prăbușire. „Intervenția va fi realizată de echipaje ale SVSU Bicaz-Chei, echipele DRDP Iași […] Articolul Atenţie şoferi: stâncă în pericol de prăbuşire în Bicaz-Chei. Intervin cei de la Drumuri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Consilierii judeţeni nemţeni au aprobat, în ședința din 28 octombrie 2025, documentația tehnico-economică – faza DALI pentru proiectul de investiții „Consolidare și eficientizare energetică clădire administrativă Pietricica, str. Gavril Galinescu nr. 11, Piatra Neamț”. Valoarea totală a proiectului este de 55.438.798 lei (TVA inclus), acesta fiind propus spre finanțare prin Programul Național de Consolidare a […] Articolul Proiect pentru reabilitarea clădirii Pietricica apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Bilanțul Poliției Târgu-Neamț 2025: 487 de infracțiuni sesizate și peste 4.000 de intervenții în primele 9 luni ale anului
Bilanțul Poliției Târgu-Neamț pentru primele nouă luni ale anului 2025 evidențiază o scădere a infracțiunilor stradale și o creștere a intervențiilor în cazuri de violență domestică. Polițiștii au derulat peste 70 de acțiuni preventive, au emis 85 de ordine de protecție provizorii și au intervenit la aproape 2.400 de apeluri 112 în zona urbană și […] Articolul Bilanțul Poliției Târgu-Neamț 2025: 487 de infracțiuni sesizate și peste 4.000 de intervenții în primele 9 luni ale anului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
O gospodărie din Târgu-Neamţ a fost cuprinsă de flăcări, miercuri, 5 noiembrie, de la un coş de fum neprotejat termic. „La ora 10:35 pompierii au fost solicitați să intervină în orașul Târgu-Neamț pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Ogoarelor. La locul solicitării s-au deplasat trei echipaje de pompieri cu două […] Articolul Incendiu de la coş de fum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Avertisment ANPC: verificați magazinul online și alegeți plăți sigure în perioada Black Friday
ANPC avertizează: verificați magazinul online și alegeți plăți sigure în perioada Black Friday. Ofertele spectaculoase pot ascunde capcane, iar specialiștii recomandă atenție sporită la site-uri false, taxe ascunse și tranzacții nesigure. Prudență în fața ofertelor tentante „Pe măsură ce se apropie perioada marilor reduceri de Black Friday, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) reamintește consumatorilor […] Articolul Avertisment ANPC: verificați magazinul online și alegeți plăți sigure în perioada Black Friday apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Noul Cod de Deontologie Medicală: reguli clare pentru medici, protecție în plus pentru pacienți
Documentul se va aplica de la 1 ianuarie 2026 și este obligatoriu pentru toți medicii membri CMR. Noul Cod de Deontologie Medicală, adoptat de Adunarea Generală Națională a Colegiului Medicilor din România, actualizează regulile profesiei pentru era digitală: de la medicina bazată pe dovezi științifice și combaterea dezinformării, până la comunicarea în spațiul public, telemedicină […] Articolul Noul Cod de Deontologie Medicală: reguli clare pentru medici, protecție în plus pentru pacienți apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Tâlhar după gratii: un bărbat din Răucești, condamnat la doi ani și trei luni de închisoare
Un bărbat din Răucești, condamnat pentru tâlhărie, a fost prins de polițiștii din cadrul Secției Rurale Târgu-Neamț și încarcerat în Penitenciarul Bacău. Tâlhar după gratii, în urma unei acțiuni a polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț. Un bărbat de 31 de ani, din Răucești, a fost condamnat la peste doi ani de închisoare […] Articolul Tâlhar după gratii: un bărbat din Răucești, condamnat la doi ani și trei luni de închisoare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Dosare penale pe șoselele din Neamț: unul pentru alcool, altul pentru permis suspendat
Polițiștii din Bicaz și Roznov au depistat doi șoferi care au încălcat legislația rutieră: unul conducea cu permisul suspendat, iar celălalt era sub influența alcoolului. Dosare penale pe șoselele din Neamț, după ce polițiștii au surprins doi bărbați la volan — unul fără drept de a conduce, altul sub influența băuturilor alcoolice. Conducea cu permisul […] Articolul Dosare penale pe șoselele din Neamț: unul pentru alcool, altul pentru permis suspendat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:20
Un bărbat din Piatra-Neamț a fost reținut după ce a mers la locuința fratelui său din Făurei și a provocat scandal, încălcând ordinul de protecție emis pe numele său. S-a dus la fratele său să facă scandal, deși avea interdicția de a se apropia la mai puțin de 100 de metri de domiciliul acestuia. A […] Articolul S-a dus la fratele său să facă scandal, deși avea ordin de protecție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:30
27 de persoane decedate și peste 680 rănite în accidentele din Neamț – bilanțul Poliției Rutiere
Datele Poliției Neamț arată o scădere a numărului de victime față de anul trecut, însă bilanțul rămâne îngrijorător: 550 de accidente și 27 de persoane decedate în primele nouă luni ale anului 2025. În județul Neamț, 27 de persoane au decedat în urma celor 550 de accidente rutiere produse între 1 ianuarie și 30 septembrie […] Articolul 27 de persoane decedate și peste 680 rănite în accidentele din Neamț – bilanțul Poliției Rutiere apare prima dată în Monitorul de Neamț.
4 noiembrie 2025
20:30
Ioan-Anton Măzărianu, CEO Comes SA, a dat o veste bună pentru suporterii CSM Ceahlăul. În proporţie de 99% finanţarea echipei este rezolvată. Conform informaţiilor oferite de omul de afaceri, se va realiza o finanţare în acest an şi apoi de anul viitor o finanţare lunară, timp de 12 luni, pentru a acoperi cheltuielile necesare. „Chiar […] Articolul Veste bună pentru finanţarea Ceahlăului. Visul galben-negru poate continua apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
În vechea baladă a Mioriței, conflictul nu era doar între trei păstori, ci între trei lumi. Ungureanul, vrânceanul și moldoveanul nu păstoreau doar turme, ci idealuri. Pe munte, printre stânci și oi, se ascundea drama unui popor care își ucide mereu propriul frate atunci când acesta încearcă să viseze altfel. Astăzi, povestea se repetă. Baciul […] Articolul Baciul ungurean și cel vrâncean vor să-l omoare pe moldoveanul social-democrat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
■ Mihaela Chiruță și Georgiana Murariu vor conduce sâmbătă, 8 noiembrie 2025, meciul Gyor – Strohamar, în etapa 7 a fazei grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin ■ în 2025, cele două au oficiat una dintre semifinalele European League, tot la feminin, iar săptămâna trecută au arbitrat meciuri la CM U17 ■ Premieră pentru arbitrajul […] Articolul Arbitre din Neamţ – delegare în Liga Campionilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Maestrul Marcel Iureş, prezent zilele trecute la Piatra Neamţ, a primit o diplomă de recunoştinţă din partea municipalităţii pietrene. „La Piatra-Neamț, începutul de săptămână a fost despre artă, dăruire și dragostea față de public. A fost o zi care ne-a amintit că orașul nostru nu înseamnă doar locul din care pornesc artiști, ci și locul […] Articolul Diplomă de recunoştinţă pentru Marcel Iureş, oferită de primarul de Piatra apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
Două dosare penale la un control de rutină – de ce se fac vinovați cei opriți în trafic, la Pângărați
Polițiștii din Neamț au întocmit două dosare penale la un control de rutină, iar acum anchetează de ce se fac vinovați o femeie care conducea fără permis și proprietarul autoturismului aflat în dreapta. Control de rutină în Pângărați „La data de 3 noiembrie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț, în […] Articolul Două dosare penale la un control de rutină – de ce se fac vinovați cei opriți în trafic, la Pângărați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Expoziția de pictură Ecaterina Ganea – culoare, emoție și lumină la Biblioteca Județeană
Expoziția de pictură Ecaterina Ganea marchează debutul artistic al autoarei în spațiul expozițional al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu“ Neamț, unde publicul poate descoperi lucrări inspirate de culoare, emoție și echilibru interior. „Se spune că «ochii sunt lumina sufletului». Ochii cu care eu văd, interpretez și transpun imaginea pe pânză îmi dezvăluie un univers în care […] Articolul Expoziția de pictură Ecaterina Ganea – culoare, emoție și lumină la Biblioteca Județeană apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Mircea Titus Romanescu expune „Jurnal de călătorie 1964 – 2025" la Piatra-Neamț – o incursiune în peste șase decenii de creație
„Jurnal de călătorie 1964 – 2025” este noua expoziție a pictorului Mircea Titus Romanescu, deschisă la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț. Publicul poate admira lucrări în acuarelă și pastel, care surprind peste 60 de ani de creație artistică. O expoziție care reunește decenii de creație Evenimentul, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala […] Articolul Mircea Titus Romanescu expune „Jurnal de călătorie 1964 – 2025” la Piatra-Neamț – o incursiune în peste șase decenii de creație apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Vânători-Neamț au depistat, la începutul lunii noiembrie, un bărbat care recoltase trufe fără autorizație în Pădurea Secu. Un bărbat din comuna Bârgăuani a fost sancționat după ce a fost surprins de jandarmi cu 1,5 kilograme de trufe recoltate ilegal la Secu. Întreaga cantitate a fost confiscată, iar valoarea amenzii […] Articolul 1,5 kilograme de trufe recoltate ilegal, confiscate la Secu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Biciclist băut la Horia: 0,91 mg/l alcool și o „oprire bruscă" pe treptele magazinului
Un bărbat de 70 de ani din Horia a încheiat plimbarea cu bicicleta pe scările unui magazin, după ce s-a dezechilibrat pe fondul consumului de alcool. O „oprire bruscă” pe treptele magazinului a pus capăt plimbării unui biciclist băut din Horia. Bărbatul de 70 de ani avea 0,91 mg/l alcool în aerul expirat și a […] Articolul Biciclist băut la Horia: 0,91 mg/l alcool și o „oprire bruscă” pe treptele magazinului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:20
Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), instituție aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a recepționat 24 de locuințe destinate tinerilor din comuna Săbăoani, județul Neamț. 24 de locuințe ANL pentru tineri în Săbăoani au fost recepționate de Agenția Națională pentru Locuințe, investiția ridicându-se la peste 5,5 milioane de lei. Proiectul completează programul național […] Articolul ANL a finalizat 24 de locuințe pentru tineri în comuna Săbăoani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:00
Accident rutier în Piatra-Neamț: o femeie a ajuns la spital, după ce un șofer nu a acordat prioritate
Un accident rutier în Piatra-Neamț s-a produs pe 4 noiembrie, pe strada locotenent Drăghescu, după ce un șofer de 46 de ani nu ar fi acordat prioritate unui autoturism condus de un tânăr de 24 de ani. Neacordare de prioritate pe strada locotenent Drăghescu „În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în […] Articolul Accident rutier în Piatra-Neamț: o femeie a ajuns la spital, după ce un șofer nu a acordat prioritate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:30
Paradox în Neamț după inundații: numărul caselor asigurate a scăzut, deși județul s-a numărat printre cele mai afectate de viituri în luna iulie. Paradox în Neamț după inundații. Deși zeci de gospodării au fost afectate în vara acestui an, datele transmise de PAID România arată că numărul locuințelor asigurate în județ a scăzut. Situația este […] Articolul Paradox în Neamț după inundații: numărul caselor asigurate a scăzut apare prima dată în Monitorul de Neamț.
03:20
3 noiembrie 2025
21:10
VIDEO: Un bătrân s-a împuşcat în cap. Poliţiştii au fost sesizaţi după o transmisiune live pe o reţea de socializare
Un bărbat, în vârstă de 74 de ani, s-a împuşcat în cap, luni, 3 noiembrie, în Roman. “La data de 3 noiembrie a.c., în jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de un bărbat, din județul Galați, cu privire la faptul că a văzut în cadrul unui live, pe o […] Articolul VIDEO: Un bătrân s-a împuşcat în cap. Poliţiştii au fost sesizaţi după o transmisiune live pe o reţea de socializare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
20:20
Viaţă de suporter: de la bănuţii adunaţi de sub tribună pentru mâncare la banii donaţi pentru Ceahlăul
Gelu Crăcană. Un personaj ce nu lipseşte din peisajul formaţiei Ceahlăul în ultimii peste 35 de ani. Apreciat de mulţi, contestat de unii, lui „nea Gelu” nu i se poate nega o mare calitate: pasiunea cu care iubeşte culorile galben-negru. Uneori poate prea năvalnică pasiunea, dar mereu prezentă. Un suflet, o viaţă de suporter. Sau […] Articolul Viaţă de suporter: de la bănuţii adunaţi de sub tribună pentru mâncare la banii donaţi pentru Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:30
România nu mai respiră. I-au pus tricolorul pe piept, iar poporul, obosit și resemnat, privește neputincios cum țara pe care o visa vie se stinge încet, sub lumina palidă a nepăsării colective. În loc de lacrimi, oamenii poartă zâmbete goale; în loc de rugăciuni, se aud glume despre cât de „bine” trăim. Și astfel, priveghiul nu […] Articolul România e moartă, poporul șade la priveghi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:20
Investiţia pentru amenajarea Bistriţei şi a afluenţilor din comunele Borva şi Farcaşa se doreşte a fi reluată. Cel puţin aşa (re)promit cei de la Consiliul Judeţean Neamţ. E drept că deocamdată suntem în faza… întâlnirilor de lucru. Sperăm să ajungem însă şi efectiv la „lucru”. Până atunci, comunicatul CJ Neamţ La inițiativa președintelui Consiliului Județean […] Articolul Se doreşte reluarea unei investiţii vitale pentru Borca şi Farcaşa apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
■ HC Pietricica a câștigat cu 21-16 (10-8), meciul cu LPS Piatra Neamț în Campionatul Național de Junioare 3 ■ a fost primul meci la nivel național între două echipe din Piatra Neamț ■ HC Pietricica Neamț și LPS Piatra Neamț au oferit un spectacol agreabil în Sala Ceahlăul, într-un meci de handbal de junioare […] Articolul HC Pietricica – LPS Piatra Neamț, pledoarie pentru handbal în Sala Ceahlăul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
COMES a participat la ediţia din 2025 a Topului Firmelor Nemţene, un eveniment de tradiție organizat, vineri, 31 octombrie, de Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ. „Această participare reprezintă o recunoaștere a muncii, pasiunii şi dedicării întregii noastre echipe, dar şi a contribuţiei pe care o aducem, zi de zi, la dezvoltarea industriei şi a […] Articolul COMES, la Topul Firmelor Nemţene 2025 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Motociclist din Bacău rănit după ce un șofer din Iași nu i-a acordat prioritate la Poiana Largului
Un motociclist de 57 de ani din județul Bacău a fost rănit, după ce un autoturism nu i-a acordat prioritate pe DN 15, în localitatea Poiana Largului. Motociclist din Bacău rănit într-un accident la Poiana Largului. Evenimentul rutier a avut loc în după-amiaza zilei de 2 noiembrie, pe Drumul Național 15, iar polițiștii au stabilit că […] Articolul Motociclist din Bacău rănit după ce un șofer din Iași nu i-a acordat prioritate la Poiana Largului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
