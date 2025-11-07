Ion Cristoiu: În cazul scandalului de la Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu | Congresul PSD - congresul ultimei stații pentru partid
ActiveNews.ro, 7 noiembrie 2025 09:50
Jurnalul meu video | 6 noiembrie 2025: În cazul scandalului de la Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu | Congresul PSD - congresul ultimei stații pentru partid.
• • •
Acum 30 minute
10:00
Încă o lovitură pentru Putin: SUA blochează achiziția Gunvor a activelor Lukoil: "Președintele Donald Trump a spus clar că războiul din Ucraina trebuie să se încheie imediat” # ActiveNews.ro
SUA au refuzat să acorde permisiunea comerciantului internațional de petrol Gunvor de a cumpăra active străine ale celei mai mari companii private de petrol și gaze din Rusia, Lukoil.
Acum o oră
09:50
Ion Cristoiu: În cazul scandalului de la Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu | Congresul PSD - congresul ultimei stații pentru partid
Jurnalul meu video | 6 noiembrie 2025: În cazul scandalului de la Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu | Congresul PSD - congresul ultimei stații pentru partid.
09:30
Afaceristul Fănel Bogoș, reținut de procurorii DNA pentru dare de mită de 1,5 milioane de euro către prim-ministrul României, Ilie Bolojan # ActiveNews.ro
Potrivit surselor judiciare, Bogoș a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de șantaj și cumpărare de influență. După ce a fost adus la sediul DNA în cursul după-amiezii, acesta ar fi refuzat să dea declarații în fața anchetatorilor...
Acum 2 ore
09:20
Ionuț Moșteanu, declarații șocante: ”Este o chestiune de timp până când vom vedea război. Trebuie să fim pregătiți!” # ActiveNews.ro
În ziua în care secretarul general al NATO s-a aflat în România și la scurt timp după ce o parte a trupelor SUA au părăsit România, Ionuț Moșteanu a aruncat în spațiul public declarații extrem de alarmiste.
09:10
Administrația Trump a tăiat finanțarea pentru Radio Europa Liberă: ”Subminarea aliaților nu servește poporului american” # ActiveNews.ro
Directorul executiv al Agenției SUA pentru Media Globală (USAGM), Kari Lake, a informat legislatorii într-o scrisoare că Washingtonul va suspenda serviciul în limba maghiară al postului Radio Europa Liberă / Radio Libertatea (RFE/RL).
08:50
Donald Trump spune că India „a încetat în mare măsură să mai cumpere petrol din Rusia” și că, dacă prim-ministrul Narendra Modi îi va adresa o invitație, va vizita țara în 2026.
Acum 12 ore
01:50
Guvernul Bolojan si-a anunțat intenția de a desființa Institutul Elie Wiesel din cauza acțiunilor sale de distrugere sistematică a valorilor românești # ActiveNews.ro
Guvernul Bolojan si-a anunțat intenția de a desființa Institutul Elie Wiesel din cauza acțiunilor sale de distrugere sistematică a valorilor românești.
00:40
Musulmani în Times Square: „Nu ne vom opri până când islamismul nu va intra în fiecare casă... Vreau să se audă în fiecare district. Fiecare ar trebui să tremure. Brooklyn ar trebui să-l audă. Bronxul ar trebui să-l audă. Queens ar trebui să-l audă... Nu există niciun Dumnezeu demn de închinare în afară de Allah!”
6 noiembrie 2025
23:30
Pictorul Catedralei, Daniel Codrescu, și râvnitorul Pr. Nicolae Crângașu, premiați de Patriarhul Daniel cu Ordinul ”Credință și Comuniune” alături de cei implicați în sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului # ActiveNews.ro
„Felicităm pe toți cei care au fost evidențiați prin acest nou ordin patriarhal, Credință și comuniune. Acest ordin are chipul Sfintei Treimi. Atât engolpionul pe care l-au primit ierarhii, cât și crucea pectorală pe care au primit-o clericii, cât și crucea insignă pe care au primit-o mirenii, deoarece Sfânta Treime este izvorul vieții și unității Bisericii”, a spus
23:20
ÎPS Teodosie, în predică: ”Pentru cei care nu-L iau pe Dumnezeu în seamă, nu îi așteaptă nici bucurie, nici lumină, ci focul cel întunecat, care aduce negreală și tristețe asupra sufletelor”. Sf. Luca, chip al nevoinței curate, Mărturisitorii, pilde vii # ActiveNews.ro
„Toți au înțeles din această ploaie cu pucioasă că este pedeapsa lui Dumnezeu. Căci atunci când omul nu păstrează dreapta credință și nu se pocăiește, vine focul pedepsei asupra noastră.”
22:50
ÎPS Teodosie, în predică: ”Pentru cei care nu-L iau pe Dumnezeu în seamă, nu îi așteaptă nici bucurie, nici lumină, ci focul cel întunecat, care aduce negreală și tristețe asupra sufletelor”. Sf. Luca – chip al nevoinței curate, Sfinții mărturisitori, pil # ActiveNews.ro
„Toți au înțeles din această ploaie cu pucioasă că este pedeapsa lui Dumnezeu. Căci atunci când omul nu păstrează dreapta credință și nu se pocăiește, vine focul pedepsei asupra noastră.”
22:20
Primarul ugandezo-indian al New York-ului l-a provocat pe Trump în primul său discurs: ”Ne-a trădat națiunea”. Trump despre Mamdani dacă va bloca agenții ICE în New York: ”Atunci îl vom aresta. N-avem nevoie de comuniști în țara noastră” - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a avertizat că primarul ales al orașului New York (NYC), Zohran Mamdani, a avut un „start prost” după ce Mamdani l-a provocat pe președinte în discursul său de victorie de marți seara.
Acum 24 ore
21:00
Colaps în Biroul Oval: Un reprezentant al industriei farmaceutice a căzut la podea în timpul unei declarații de presă, chiar în fața lui Donald Trump- VIDEO # ActiveNews.ro
Un reprezentant al industriei farmaceutice s-a prăbușit chiar în Biroul Oval în timpul unei declarații de presă susținute alături de președintele SUA, Donald Trump.
20:50
Eminescu, la 6 noiembrie 1881, perfect actual: Interesul pungii și stomacului câtorva sute de paraziți bugetari de proveniență din câteșipatru colțurile lumii determină soarta economică și politică a poporului românesc - ”CESTIUNEA DUNĂRII…” # ActiveNews.ro
Pentru a rămânea la putere sunt în stare să facă orice și să dea orice, și Dunăre, și Basarabie, și Moldovă, și Oltenie ; c-un cuvânt – tot, numai bugetul să le rămâie la îndemână și moșiile statului să le arendeze pe nimic și păsuiți să fie. Idealul statului român nu este dezvoltarea poporului românesc, ci prefacerea visteriei într-un spital de nevolnici etnici
20:00
Avocații lui Călin Georgescu cer CAB să restituie rechizitoriul la PICCJ. Procurorul Remus Popa, șeful SUP PICCJ, care a confirmat rechizitoriul, a efectuat el însuși acte de urmarire penală în dosar # ActiveNews.ro
Avocații lui Călin Georgescu cer CAB să restituie rechizitoriul la PICCJ, deoarece procurorul Remus Popa, șeful SUP PICCJ, care figurează că ar fi confirmat rechizitoriul, a făcut el însuși acte de urmărire penală în dosar,
19:10
Daniela Damian: Ghid ANTI-MANIPULARE pentru părinți, copii și cadre didactice (II). Copii din ciclul primar # ActiveNews.ro
După ce am analizat în prima parte cum funcționează manipularea la copiii de vârstă preșcolară și cum sistemul de recompensă dopaminergic poate fi activat de conținutul media, revenim cu o nouă etapă esențială în parcursul copilăriei: vârsta școlarului mic, adică între 6 și 10 ani.
18:40
Trezorierul PNL pus sub control judiciar de DNA în afacerea cu intrarea de 1.500.000 de euro la Premierul României Ilie Bolojan. Mihai Barbu dezvăluie cum se ferește șeful PNL să fie înregistrat de SRI. Narcisa Iorga: ”Nu-l văd bine pe Bolojan” # ActiveNews.ro
Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui (foto st) și totodată Trezorierul partidului condus de Ilie Bolojan (foto dr.), premierul României, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, au confirmat surse judiciare.
17:10
Lavinia Bădeanu: Capcanele spațiului virtual. Sfaturi pentru părinți: Cum sunt manipulați copiii prin TikTok, media și publicitate - Conferință VIDEO Familia Ortodoxă # ActiveNews.ro
Într-o lume în care granițele dintre real și virtual devin tot mai fluide, Lavinia Bădeanu a abordat modul în care mediul digital ne influențează gândirea, relațiile, valorile și libertatea interioară.
16:50
ZOHRAN MAMDANI SAU TROȚKI S-A ÎNTORS LA NEW YORK. Discursul înflăcărat din Brooklyn al lui Lev Davidovici Bronstein: ”Romanovii au dispărut, Hohenzollernii sunt următorii”” # ActiveNews.ro
Instalarea comunistului Zohran Mamdani, susținut, aparent paradoxal, atât de musulmani cât și de evreii tradiționaliști, la conducerea celebrei metropole New York City a fost marcată azi de cotidianul New York Post prin coperta de mai sus
14:30
6 noiembrie: Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia; Sf. Ier. Gherman # ActiveNews.ro
În ziua de 6 noiembrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul, arhiepiscopul Constantinopolului; Cuviosului Luca din Tavromenia; Sfântului Ierarh Gherman, arhiepiscop de Kazan.
13:50
Marea Moartă trage să moară. Acest loc unic de pe pământ se află în primejdie să dispară. El trebuie salvat cu orice preț.
13:40
Promisiuni respectate: Un an de Trump – Școli fără ideologia LGBT și sfârșitul cenzurii Big Tech și al farsei climatice # ActiveNews.ro
La un an de la începerea celui de-al doilea mandat, președintele Donald J. Trump își revendică o serie impresionantă de realizări, susținând că promisiunile făcute în campanie au fost respectate cu rapiditate și determinare.
13:40
JUSTIȚIA CU DOUĂ FEȚE: Devalizatorii de milioane de euro ai României Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, eliberați - Cezar Avrămuță, târât cu cătușele la mâini prin instanțe pentru că a fluturat Tricolorul # ActiveNews.ro
Cazurile recente de eliberări „surprinzătoare” ridică semne de întrebare despre criteriile aplicate în sistemul judiciar. De ce unii scapă rapid, iar alții așteaptă luni de zile o decizie?
12:20
Într-o lume în care granițele dintre real și virtual devin tot mai fluide, Lavinia Bădeanu a abordat modul în care mediul digital ne influențează gândirea, relațiile, valorile și libertatea interioară.
12:10
JUSTIȚIA CU DOUĂ FEȚE: Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, eliberați printr-o cale extraordinară - recurs în casație # ActiveNews.ro
Cazurile recente de eliberări „surprinzătoare” ridică semne de întrebare despre criteriile aplicate în sistemul judiciar. De ce unii scapă rapid, iar alții așteaptă luni de zile o decizie?
12:00
Viorica Petrescu, partenera de viață a lui Cezar Avrămuță, descrie iadul prin care acesta a trecut: trei luni de detenție abuzivă, confirmate ca ilegale de instanță. Textul ei denunță suferința, umilința și abuzul instituțional la care a fost supus.
11:50
Deputatul Andrei Gușă (AUR): Reîncepe propaganda progresistă! Macron înlocuiește USAID cu un fond internațional care va subvenționa ”presa de interes public”, totul pe banii cetățenilor UE # ActiveNews.ro
Reîncepe propaganda progresistă, pentru că, după ce Donald Trump a închis programul USAID, care sponsoriza presa democrată, progresistă din Uniunea Europeană și nu numai, ei bine, prin declarația de la Paris, unde au...
11:30
Preotul Adrian Agachi: 315.000 de persoane s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale # ActiveNews.ro
Aproximativ 315.000 de persoane au trecut și s-au închinat prin Altarul Catedralei Naționale, a declarat, joi, pentru AGERPRES, preotul Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al...
11:10
Petrișor Peiu (senator AUR): ”Scumpirile vor continua și lunile următoare, calvarul inflaționist se va amplifica” # ActiveNews.ro
Liderul grupului AUR din Senat, Petrișor Peiu, avertizează că România se confruntă cu o nouă spirală inflaționistă, după ce prețurile la energie au crescut cu 13% în primele nouă luni ale anului 2025.
11:00
Promisiuni respectate: Un an de Trump – Școli fără ideologia LGBT și sfârșitul cenzurii Big Tech și a farsei climatice # ActiveNews.ro
La un an de la începerea celui de-al doilea mandat, președintele Donald J. Trump își revendică o serie impresionantă de realizări, susținând că promisiunile făcute în campanie au fost respectate cu rapiditate și determinare.
11:00
Un om de afaceri normal la cap nu are niciun motiv să arunce pe fereastră un milion și jumătate de euro pentru a-i merge trebuirile mai bine. Iar dacă este cinstit, nu are cum să extragă o asemenea sumă din propria contabilitate.
10:30
”Pace prin forță” – mesajul lui Mark Rutte și Nicușor Dan la NATO Industry Forum 2025 de la București # ActiveNews.ro
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, și președintele României, Nicușor Dan, au participat, joi, la NATO Industry Forum 2025, organizat la București.
10:30
Ce se întâmplă în Europa? Ce se întâmplă cu Europa? Ceface Uniunea Europeană? Ce va urma? Lumea se întreabă; mulți încearcă să dea unrăspuns.
Ieri
10:20
Uniunea Europeană pregătește un plan pentru deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare în caz de conflict cu Rusia. Oficialii de la Bruxelles descriu această inițiativă drept un fel de „Schengen militar”.
09:50
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre victoria de la New York a lui Zohran Mamdani, candidatul Partidului Democrat.
09:00
Promisiuni respectate: Un an de Trump – Școli fără ideologia LGBT și sfârșitul cenzurii Big Tech # ActiveNews.ro
La un an de la începerea celui de-al doilea mandat, președintele Donald J. Trump își revendică o serie impresionantă de realizări, susținând că promisiunile făcute în campanie au fost respectate cu rapiditate și determinare.
01:50
Ilie Bădescu: FENOMENUL TRUMP la un an de la Revoluția Normalității. De la cancel culture la revoluția ascetică. Funcția catehonică a Americii lui Trump # ActiveNews.ro
„România, în ce-o privește, arată ca și cum ar trebui să se pregătească - o repet cu vocea lui Anton Golopenția, unul dintre sfinții temniței bolșevice -, pentru o lungă perioadă de iernat”.
00:10
Nu era cu putință ca acest neam românesc să fi dăinuit dacă Dumnezeu nu trimitea oameni care să ne ridice, să ne încurajeze, să ne reașeze în rostul nostru. În fiecare epocă am avut astfel de trimiși ai lui Dumnezeu. Ei au fost eroi și sfinți.
5 noiembrie 2025
23:10
Călin Georgescu dezminte mizeria presei securiste care încearcă o diversiune pentru a acoperi scandalul întâlnirii de 1.500.000 de euro a lui Ilie Bolojan cu un milionar reținut azi de DNA # ActiveNews.ro
Pentru a abate atenția de la mita de 1.500.000 de euro dată de un milionar pentru o întâlnire cu premierul și șeful PNL Ilie Bolojan, presa securistă a ventilat din dosarul respectiv niște declarații fantasmagorice legate de Călin Georgescu.
22:30
Va veni iarna și odată cu ea tăcerea care nu va mai apăsa, ci care va binecuvânta. Lumea se va acoperi de alb, iar peste alb se va așeza o pace neobișnuită, ca o așteptare a Cerului. În această liniște, două cărți vor intra în lume. Nu ca simple volume, ci ca daruri trimise de Sus.
22:10
Vedeta Digi24 Ionela Năstase a aflat întâmplător că are cancer. ”A fost mișto 2021. M-am vaccinat (de trei ori, chiar), nu am facut Covid și asta-i mare realizare, nu?” # ActiveNews.ro
„Eu nu am avut simptome. Nu am simțit că 'e ceva în neregulă'. Dar am fost la medic, așa cum fac regulat, pentru că am învățat să nu-mi neglijez sănătatea. Prevenția face parte din felul meu de a fi și pot spune, cu mâna pe inimă, că disciplina mi-a salvat viața.”
22:00
Când se poate vizita și merge la sfintele slujbe de la Catedrala Mântuirii Neamului în luna noiembrie și de Ziua Națională și apoi de la Nașterea Domnului până pe 8 ianuarie 2025. 300.000 de români s-au închinat în Sfântul Altar al Catedralei # ActiveNews.ro
Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24.00).
19:50
În ziua în care secretarul NATO aterizează în România, bubuie dezvăluirile cu șpăgi pentru intrarea la Bolojan de 1.500.000 euro. STENOGRAMELE milionarilor cu legături SRI și SIE: „Două piese care conduc țara - una peste Nicușor și alta peste Isărescu” # ActiveNews.ro
Fănel Bogos a prezentat problema sa Laurei Iusein, căreia i-a remis suma de 500.000 euro în vederea rezolvării, și că Bogos a avut o întrevedere de 4 ore cu numitul Bolojan Ilie, prim ministrul României la sediul PNL București, Aleea Modrogan nr. 1
19:40
În ziua în care secretarul NATO aterizează în România, bubuie stenogramele cu șpăgi pentru intrarea la Bolojan de 1.500.000 euro. STENOGRAMELE milionarilor cu legături SRI și SIE # ActiveNews.ro
Fănel Bogos a prezentat problema sa Laurei Iusein, căreia i-a remis suma de 500.000 euro în vederea rezolvării, și că Bogos a avut o întrevedere de 4 ore cu numitul Bolojan Ilie, prim ministrul României la sediul PNL București, Aleea Modrogan nr. 1
19:10
Un an de la lansarea Dezbaterilor ”Pe Drept Cuvânt”, un fenomen creat de Florentin Țuca: Mai avem de apărat și amintirea străbunilor, dar și viitorul copiilor noștri - VIDEO # ActiveNews.ro
Privind înainte, poate că următoarea ediție a Dezbaterilor Pe Drept Cuvânt ar trebui să caute răspunsuri la întrebarea: Cum apărăm cea avem de apărat?
18:00
După ce, pe 30 octombrie,Donald Trump a anunțat reluarea de către SUA a testelor nucleare, VladimirPutin a dat și el un ordin simetric. Războiul Rece II a venit oficial pesteomenire.
17:40
Senatorul S.O.S. Dumitru Manea: Statul infractor și cetățeanul victimă - ”Cretinilor din Jandarmerie - ȘI MEDIA - Certitudinea e o publicație oficială și se găsește la chioșcurile de ziare, indiferent dacă vă place sau nu caracterul ei de opoziție” # ActiveNews.ro
Am citat comentariul unui cititor la unul din cele peste 50 de articole apărute în presa online după incidentul de la sfințirea Catedralei Naționale, când „un bărbat care distribuia ziare cu caracter fascist” „a fost săltat de Jandarmerie”.
17:20
Presa independentă și social media de azi spun că Drulă – junior, candidat USR la Primăria Generală a Capitalei, este fiul lui Drulă – senior, Gheorghe Drulă, ex-spion ceaușist acționând la Geneva, în anii 80, sub numele conspirativ de Claudiu Averescu.
16:40
Bănescu, Florian, Tismăneanu și G4media au atacat Catedrala, Grupul Tronos, BOR și pe Radu Gyr după dictarea Ambasadei Rusiei de la București și a MAE de la Moscova. Scuzele mizerabililor tot n-au venit # ActiveNews.ro
Drumul scurt de la marxism la neomarxism se face prin condamnarea lui Radu Gyr, iar haita urlă unită: Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, G4 Media, Institutul Ellie Wiesel și ceilalți tovarăși de tip Tismăneanu și a la Bănescu care, atât de tare "au condamnat" comunismului, încât au devenit una cu el.
15:30
Episodul „Tomahawk” a demonstrat că Statul Paralelmodelează nu doar deciziile de politică externă, ci și percepțiile despre ceeace este „posibil” sau „acceptabil” pentru liderul american.
