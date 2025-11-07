Ion Cristoiu: În cazul scandalului de la Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu | Congresul PSD - congresul ultimei stații pentru partid

16:40

Drumul scurt de la marxism la neomarxism se face prin condamnarea lui Radu Gyr, iar haita urlă unită: Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, G4 Media, Institutul Ellie Wiesel și ceilalți tovarăși de tip Tismăneanu și a la Bănescu care, atât de tare "au condamnat" comunismului, încât au devenit una cu el.