SURPRIZĂ Umbrărescu ridică un minioraș, cu locuințe, școli, parcuri FOTO

Premierul Bolojan a confirmat informația transmisă anterior de Profit.ro conform căreia majorarea impozitelor pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede, ca și schimbările pregătite la plafonul CASS pentru activități independente, modificările la regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul se vor întoarce în Parlament, pentru a reintra pe circuitul pentru vot, după decizia Curții Constituționale a României (CCR). În schimb, reforma administrației centrale ar urma să fie legiferată tot prin angajarea răspunderii Guvernului pe legea respectivă.