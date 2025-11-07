Aproape 900 de locuri de muncă vacante disponibile în Bihor. Cei mai căutați sunt șoferii pentru transport rutier de mărfuri

13:00

Au fost percheziții, joi, la sediul și punctele de lucru ale unui important producător de cereale din Sălard, precum și la domiciliul administratorului, care a și fost reținut pentru 24 de ore. Acesta este suspectat că ar fi înșelat mai mulți furnizori din țară cu peste 70 de milioane de lei – peste 14 milioane de euro –, cumpărând produse pe care știa că nu le poate plăti și garantând plățile cu aceleași bunuri gajate succesiv la mai mulți creditori.