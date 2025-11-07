Nicușor Dan s-a trezit „expert” în economie și avertizează EUROPA: „Va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China”

08:10

Cum a ajuns Transilvania, una dintre cele mai industrializate regiuni ale României să-și piardă aproape toate fabricile și uzinele. Gândul l-a contactat în exclusivitate pe inginerul Petru Ianc, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, care explică pas cu pas cum s-a prăbușit industria și de ce viitorul ar putea fi chiar […]