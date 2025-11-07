Ion Cristoiu: „Războiul hibrid este cea mai perfidă ÎNȘELĂTORIE a popoarelor”
Gândul, 7 noiembrie 2025 11:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat ideea de război hibrid, susținând că aceasta ar fi o armă folosită împotriva Rusiei și menită să inducă o stare de alertă în rândul populației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu explică faptul […]
Acum 5 minute
11:50
Președintele Nicușor Dan nu susține creșterea salariului minim: „Mărirea poate să scoată o grămada de firme de pe piață” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis la summit-ul „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia, că nu susține creșterea salariului minim, deoarece mărirea ar putea să scoată o grămadă de firme de pe piață. „Ne ar plăcea ca salariul minim sa fie mare. Tot timpul e o chestiune de echilibru, despre ce-si poate permite economia. […]
Acum 15 minute
11:40
Kitty Cepraga, în vârstă de 45 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care, cu ani în urmă, a decis să plece în Italia. Cristina Cepraga s-a făcut remarcată la ”Școala Vedetelor”. Ulterior, aceasta a ales să se stabilească în Italia, acolo unde și-a făcut o carieră ca actriță și regizoare. Acum, aceasta […]
11:40
Bitcoin nu a apărut peste noapte, dar până în momentul în care mulți români au început să-l observe, era deja prezent peste tot. De la pizzele pierdute în memoria colectivă până la investițiile corporative, povestea Bitcoin este una incredibilă. Tot ce poate face acest articol este să prezinte momentele esențiale pe care România le-a ratat […]
11:40
Maia Sandu a oferit „Ordinul Onoarei” pentru președintele Federației de Judo, inculpat într-un dosar penal. Care a fost justificarea pentru decorație # Gândul
Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din R. Moldova”, vizat într-un dosar penal de extorcare, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu „Ordinul Onoarei” în data de 10 octombrie, scrie Ziarul de Gardă. Andrei Golban este președintele Federației de Judo din R. Moldova din martie 2015. În 1998 a fost ales cel […]
Acum 30 minute
11:30
Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday: cumpără timp pentru tine sau dăruiește relaxare la prețuri speciale # Gândul
Cel mai valoros cadou al sezonului: timp de calitate. Doar pe 7 noiembrie. București, 7 noiembrie 2025 – Therme București reinventează Black Friday și lansează Relaxing Friday 2025, cea mai avantajoasă ofertă a anului. Doar astazi, vineri, 7 noiembrie 2025, exclusiv online, pe www.therme.ro și în aplicația MyTherme, poti achiziționa Vouchere One Day Holiday cu […]
11:30
După refuzuri și bâlbâieli, Nicușor Dan a acceptat cu greu să răspundă la întrebarea cu privire la întâlnirea lui Bolojan cu afaceristul arestat. I-a găsit scuze și circumstanțe atenuante premierului: e normală întâlnirea dintre politicieni și oameni de afaceri # Gândul
Prezent la la Summitul „Dialog pentru dezvoltare”, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre întâlnirea din Palatul Victoria dintre premierul Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos. Inițial a refuzat să răspundă la întrebarea reporterilor. După insistențele jurnaliștilor a dat răspuns. „Este normală interacțiunea între oameni politici și oameni de afaceri. Ce înseamna jnteracțiune – ce se discuta acolo bineînțeles că nu trebuie ca o limita de […]
11:30
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 7 noiembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
11:30
Europa Connect – Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical # Gândul
La Bruxelles, în cadrul evenimentului Europa Connect – Health EU Summit, organizat de vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu și promovat de Gândul, oficiali europeni, responsabili din sănătate și lideri ai industriei medicale au discutat despre viitorul politicilor de sănătate din Uniunea Europeană. Întâlnirea de nivel înalt a fost dedicată viitorului politicilor europene de sănătate a […]
Acum o oră
11:20
Întârziere istorică de Black Friday la eMAG. S-au comandat cu 31% mai multe produse în primele 30 de minute, față de anul trecut # Gândul
Ediția cu numărul 15 a celui mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday, a început la 08:07 cu un interes care a atins cote maxime. Încă din primele secunde oamenii s-au grăbit să comande experiențe, lingouri de aur, carne de porc dar și un număr uriaș de produse electrocasnice, electronice, auto și pentru […]
11:20
Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o echipă de cercetători români. Unde se află și pe ce suprafață se întinde # Gândul
O echipă de cercetători români au înfruntat poate cel mai mare coșmar al tuturor celor care suferă de arachnofobie (teama de păianjeni și alte arahnide n.r.). Au descoperit, în interiorul unei peșteri de la granița dintre Grecia și Albania, cea mai mare pânză de păianjen din lume – o „metropolă de păianjeni”. Peste 100.000 de […]
11:20
11:20
Nicușor Dan s-a trezit „expert” în economie și avertizează EUROPA: „Va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China” # Gândul
Președintele Nicușor Dan participă la summitul „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia, unde a susținut un discurs în care a vorbit atât despre problemele din mediul antreprenorial privat din România, cât și despre economia din Europa. Nicușor Dan a precizat că Europa trebuie să își reevalueze strategiile economice pentru a rămâne competitivă pe […]
11:10
Orbán afirmă că o întâlnire între Putin și Trump la Budapesta ar putea avea loc „în câteva zile” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat pentru publicația Magyar Nemzet că o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump la Budapesta ar putea avea loc „în câteva zile”, de îndată ce ambele vor rezolva câteva „probleme”. Premierul Ungariei se întâlnește vineri la Washington cu președintele Donald Trump, în cadrul unui summit bilateral, în care Orban […]
11:10
Congresul PSD cu un singur candidat. Dispare „progresist” din statutul partidului. O scurtă istorie a formațiunii politice de la Iliescu la Grindeanu # Gândul
Congresul PSD, în cadrul căruia va fi aleasă o nouă conducere, are loc vineri la Romexpo. Singurul candidat la preşedinţia formaţiunii este Sorin Grindeanu. După Revoluție, partidul a suferit modificări în privința numelui, a siglei, a statutului și au fost aleși nu mai puțin de opt președinți, unii dintre ei având dublu mandat. Sorin Grindeanu […]
11:00
Viktor Orban anunță o posibilă întâlnire între Trump și Putin la Budapesta. Premierul se pregătește pentru summitul bilateral cu liderul SUA # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat pentru publicația Magyar Nemzet că o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump la Budapesta ar putea avea loc „în câteva zile”, de îndată ce ambele vor rezolva câteva „probleme”. Premierul Ungariei se întâlnește vineri la Washington cu președintele Donald Trump, în cadrul unui summit bilateral, în care Orban […]
11:00
Primul centru premium de îngrijire seniori din România. Vitalitas implementează programul de neurofeedback # Gândul
Centrul de excelență Vitalitas din Snagov devine primul centru rezidențial din România pentru seniori care implementează un program complet de neurofeedback destinat rezidenților centrului, cu cea mai avansată aparatură de analiză și antrenament cerebral. Programul, coordonat de Roxana Pănoiu, psiholog clinician și psihoterapeut, marchează o etapă de pionierat în domeniul recuperării cognitive și al îmbunătățirii […]
Acum 2 ore
10:50
România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești # Gândul
România și Polonia vor instala sistemul american Merops, o tehnologie de ultimă generație bazată pe inteligență artificială, capabilă să detecteze și să neutralizeze dronele rusești rapid și la costuri reduse. Amplasarea sistemelor face parte din strategia NATO de creare a unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic, în contextul intensificării incursiunilor aeriene și a amenințărilor […]
10:50
Un nou miting de protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii ies în stradă miercuri. Opriri simbolice în fața a OPT ministere # Gândul
Blocul Național Sindical (BNS) anunță că organizează miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 10.00, un miting de protest în Piața Victoriei din București, urmat de un marș până la Piața Constituției. Sindicaliștii vor avea opriri simbolice în fața principalelor instituții responsabile pentru politicile economice și sociale ale țării: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul […]
10:50
Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre lipsa de demnitate a politicienilor români și despre felul în care România continuă să se poarte ca o țară „mică”, dependentă de alții. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu: „Rutte e un […]
10:50
Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA? # Gândul
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu se întreabă, în cea mai recentă pastilă video a sa, de ce premierul Ilie Bolojan nu a fost „înhățat” de Direcția Națională Anticorupție (DNA) În „Scandalul Vaslui”, pentru că – susține el – premierul „a comis un abuz în serviciu”. Știre în curs de actualizare… Vă mai recomandăm: Omul de […]
10:40
Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb # Gândul
Americanul Elon Musk, omul care deține deja titlul de „cel mai bogat om din lume“ a primit șansa de a deveni și primul trilionar din istorie, relatează jurnaliștii de la Associated Press. Miliardarul a câștigat joi votul acționarilor, care i-ar oferi CEO-ului Tesla acțiuni în valoare de 1 trilion de dolari dacă atinge anumite obiective […]
10:30
Mirel Rădoi, eliminat la Rapid Viena – Universitatea Craiova, 0-1. A explicat ce s-a întâmplat și a analizat prima VICTORIE din Conference League # Gândul
Mirel Rădoi a fost eliminat în minutul 19 al meciului dintre Universitatea Craiova și Rapid Viena, din Conference League. Echipa din Bănie a câștigat prin golul lui Oleksandr Romanchuk în minutul 37. Rădoi a luat primul cartonaș galben după câteva minute de joc, iar în minutul 19 s-a certat cu un jucător advers și a […]
10:30
Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră # Gândul
Găurile negre reprezintă ancorele gravitaționale misterioase, terifiante și fascinante, ale fiecărei galaxii, inclusiv a galaxiei noastre, ele joacă un rol crucial în reglarea formării stelelor. Sunt cele mai întunecate și extreme obiecte din Univers, iar oamenii curioși sunt atrași de ele precum moliile la o flacără de 100.000 de mase solare. În noua sa carte, […]
10:20
Imagini de groază din casa unei femei. A fost sfătuită să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot # Gândul
Imagini de groază surprinse în casa unei femei din Balfast. Un clip care a devenit viral pe TikTok a stârnit numeroase reacții în rândul internauților după ce au sesizat o fantomă. Oamenii au fost îngroziți de apariția misterioasă și au sfătuit-o pe femeie să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot. Imagini șocate surprinse […]
10:20
Ion Cristoiu: „Kiev Post a dus o campanie împotriva României. Au construit un FAKE NEWS împotriva puterii de la București” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat scandalul izbucnit în România după informațiile publicate de Kiev Post privind retragerea trupelor americane de pe teritoriul țării. Totodată, acesta a abordat și complexitatea relațiilor dintre ucraineni și ruși, pe care o explică prin contextul istoric. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
10:10
De la comemorare, la sărbătoare! Organizatorul Marșului – 10 ani de Colectiv a fost surprins alături de președintele Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă. ONG-istul a mai lucrat în trecut cu un alt USR-ist, Vlad Voiculescu. Încearcă USR să se cațere pe drama Colectiv pentru câștiguri politice cu ajutorul rețelelor de ONG-uri? # Gândul
„A fost nevoie să moară oameni ca guvernul să demisioneze”. Declarația sinistră a lui Klaus Iohannis încă bântuie societatea, chiar și după 10 ani. Dar iată că și comemorarea tragediei de la Colectiv ar putea fi „confiscată” politic. Marian Rădună, organizatorul Marșului Colectiv, cel care a provocat scandalul care a dus la schimbarea din funcție […]
10:10
Necunoscuta „ZAPOROJIE”. Cea mai mare centrală nucleară din Europa ar putea fi conectată la liniile energetice ale Rusiei. Semnal de alarmă: „Pornirea unui singur reactor într-o zonă de război activă ar multiplica de nenumărate ori amenințarea unui nou Cernobîl” # Gândul
În data de 30 octombrie 2025, specialiștii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) au transmis un avertisment care nu poate fi trecut cu vederea. Cea mai mare instalație nucleară din Europa a fost împinsă în pragul dezastrului ca urmare a războiului din Ucraina. Liniile electrice care alimentează Centrala Nucleară Zaporojie au fost distruse, iar oficialii […]
10:10
10:10
Scrisoarea de revoltă a Congresului SUA împotriva retragerii trupelor din România: „Bucureștiul, un partener strategic și un pilon al apărării NATO” # Gândul
Planul Pentagonului de a retrage 700 de militari americani din România provoacă o reacție fără precedent în Congresul SUA. Democrații și republicanii au semnat împreună o scrisoare oficială de protest către secretarul Apărării, avertizând că o astfel de decizie ar „transmite un semnal de slăbiciune” în fața Rusiei, în plin război în Ucraina. România este […]
10:00
Operațiunea JUPITER 4- ziua 5. Percheziții în 88 de locații. Liberty Galați acuzată de evaziune fiscală de 300 milioane de lei prin afaceri cu GAZPROM # Gândul
Operaţiunea JUPITER 4, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, a ajuns în cea de-a cincea zi. Polițiștii efectuează 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii. Procurorii au descins la șefii combinatului Liberty Galați UPDATE: Procurorii Parchetului […]
Acum 4 ore
09:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre schimbările sociale și economice de după Al Doilea Război Mondial. Invitatul a făcut referire și la revenirea lui Donald Trump, care arată nevoia de echilibru social. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Revenirea […]
09:40
Operațiunea JUPITER 4 – ziua 5. Descinderi la 88 de locații. Infracţiuni privind Codul fiscal și jocurile de noroc. Pagubă de 300 de milioane de euro # Gândul
Operaţiunea JUPITER 4, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, a ajuns în cea de-a cincea zi. Polițiștii efectuează 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii. ”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi […]
09:40
Trei persoane ucise după ce armata SUA a deschis focul asupra unei nave suspecte în Caraibe. Trump: „America este în război cu cartelurile de droguri” # Gândul
Armata Statelor Unite a efectuat, joi, un nou atac asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în apele internaționale din Marea Caraibilor, ucigând trei persoane. Administrația Trump a anunțat oficial Congresului că SUA se află acum într-un război direct împotriva cartelurilor de droguri. Armata americană a efectuat joi un atac letal asupra unei ambarcațiuni […]
09:40
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend # Gândul
O dimineață friguroasă în Capitală și în țară, cu ploi, burniță, ceață și intensificări ale vântului. Au fost emise coduri de ceață de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru județele Botoșani, Suceava și Harghita, valabile până la ora 10:00 ale acestei zile. Prognoza meteo pentru vineri – 7 noiembrie 2025 – a fost transmisă […]
09:30
Noi REGULI pentru obținerea permisului de conducere, în Europa. Ce trebuie să știe șoferii români # Gândul
Uniunea Europeană (UE) schimbă regulile la obținerea permisului de conducere, una dintre cele mai importante modificări vizând examenul practic, care va include noi teste pentru a evalua comportamentele la volan și riscurile din trafic. Candidații vor trebui, astfel, să demonstreze că înțeleg pericolele asociate cu unghiul mort, utilizarea telefonului mobil, deschiderea neglijentă a portierelor și […]
09:30
Calendar ortodox 8 noiembrie 2025. Sfinții Mihail și Gavril, sărbătoarea cu cruce roșie. Iată ce nu trebuie să faci în această zi # Gândul
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt cunoscuți în tradiția populară drept conducătorii cetelor de îngeri și călăuze ale sufletelor în drumul spre rai. Sfântul Arhanghel Gavril este considerat mesagerul veștilor bune, întrucât el a fost cel care le-a vestit Sfinților Părinți Ioachim și Ana nașterea Fecioarei Maria. Arhanghelul Mihail este cel care transmite rugăciunile adresat […]
09:10
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi VREMEA în perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025 # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru intervalul 10 noiembrie – 8 decembrie 2025, potrivit căreia sunt așteptate temperaturi ușor ridicate mediilor multianuale și un regim pluviometric variabil pe regiuni. Săptămâna 10 – 17 noiembrie 2025 Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, […]
09:10
Oana Gheorghiu rupe tăcerea după acuzațiile că ar fi plătit campanii „antisuveraniste”: „Nicio vedetă nu a primit BANI de la Dăruiește Viață” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat, printr-o postare pe Facebook, după apariția unor acuzații privind activitatea sa în cadrul asociației „Dăruiește Viață”. Gheorghiu dezminte categoric informațiile potrivit cărora fondurile din donații ar fi fost redirecționate către campanii politice sau artiști, precizând că toate proiectele au fost realizate transparent, în beneficiul pacienților și al spitalelor publice din […]
09:10
Fermierii renunță la o cultură esențială pentru România. Promisiunile Ministerului Agriculturii # Gândul
După ce anul acesta a fost suspendat programul prin care statul oferea un ajutor de 3.000 de euro pe hectar, tot mai mulți fermieri români renunță la o cultură care, până nu demult, părea o adevărată gură de oxigen pentru micii producători. Programul fusese gândit pentru a reduce importurile și pentru a încuraja producția locală, […]
09:00
Operațiunea JUPITER 4. Descindere în forță la 88 de locații. Sunt vizate infracţiuni privind Codul fiscal și jocurile de noroc # Gândul
Operaţiunea JUPITER 4, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, a ajuns în cea de-a cincea zi. Polițiștii efectuează 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii. ”Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi […]
08:50
Ionuț Moșteanu își recunoaște EȘECUL în relațiile dintre Franța și România, în domeniul Apărării: „Au fost greșeli. Multe vorbe, puține fapte” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi seara, la Digi24, că există o ruptură între Franța și România, în ceea ce privește securitatea militară. Moșteanu a precizat că nu trupele franceze nu vor veni pe teritoriul țării noastre, pentru a suplimenta plecarea militarilor americani. Mai mult, ministrul a recunoscut că, din partea României, „au fost […]
08:50
08:40
Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar # Gândul
Actrița Pauline Collins, cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, a murit la vârsta de 85 de ani, a anunțat familia sa, joi, precizând că s-a stins liniștită, înconjurată de familia sa, în azilul de bătrâni din Highgate, nordul Londrei. Artista suferea, de mai mulți ani, de boala Parkinson. „Pauline a însemnat atât de multe lucruri pentru […]
08:40
Haos pe aeroporturile americane. Sute de zboruri ANULATE la 40 de aeroporturi din cauza blocajului guvernamental # Gândul
Criza politică de la Washington provoacă haos în transportul aerian american. Sute de zboruri au fost anulate vineri, după ce Administrația Federală a Aviației a anunțat reducerea traficului aerian la 40 de aeroporturi din SUA, din cauza prelungirii blocajului guvernamental. Companiile aeriene avertizează că situația s-ar putea agrava în următoarea săptămână dacă nu se ajunge […]
08:40
Pentru milioane de pensionari din România, talonul de pensie reprezintă documentul care confirmă venitul lunar și dovedește plata contribuțiilor din anii de muncă. Puțini știu că nu toate cupoanele de pensii arată la fel. Dacă talonul este unul roz înseamnă că este cel obișnuit, așa-numitul „cupon de pensie gri” semnalează o situație mai specială: pensia […]
08:40
Gigi Becali a găsit vinovații pentru eșecul FCSB cu FC Basel: „În Europa nu văd nebunii din astea. Cum să faci așa ceva?” # Gândul
După meciul FC Basel – FCSB 3-1, Gigi Becali a afirmat că mai mulți jucători sunt vinovați pentru înfrângerea din Europa League. Adrian Șut, schimbat la pauză cu Edjouma, dar care nici el nu l-a convins pe finanțatorul FCSB, Bîrligea, Miculescu sau Dennis Politic sunt jucătorii pe care i-a criticat Gigi Becali. FCSB a rămas […]
08:30
08:20
FCSB a pierdut meciul cu FC Basel din Europa League. Elias Charalambous are un remarcat: „A fost cu adevărat fantastic” # Gândul
FCSB a fost învinsă de FC Basel, cu 3-1, în etapa a patra a Europa League. Au marcat Xherdan Shaqiri (19 – penalty, 73) și Ibrahim Salah (88) pentru elvețieni și Darius Olaru (57) a înscris pentru echipa roș-albastră. Campioana României are următoarele rezultate în grupa Europa League: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 […]
08:20
Alertă la baza militară din SUA vizitată de Trump. Mai multe persoane s-au îmbplnăvit după ce au primit un pachet suspect cu pulbere albă # Gândul
Mai multe persoane au fost transportate la spital, joi, după ce au intrat în contact cu o substanță necunoscută dintr-un pachet suspect deschis la baza militară Joint Base Andrews din Maryland, la o zi după vizita fostului președinte Donald Trump. Un incident grav de securitate s-a petrecut joi la baza militară Joint Base Andrews, aflată […]
08:10
(Ep. 1) Harta defrișării industriei României. Uzinele din Transilvania s-au „ras”. Petru Ianc, cercetător metalurgist, în exclusivitate pentru Gândul: „Importăm aproape tot” # Gândul
Cum a ajuns Transilvania, una dintre cele mai industrializate regiuni ale României să-și piardă aproape toate fabricile și uzinele. Gândul l-a contactat în exclusivitate pe inginerul Petru Ianc, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România, care explică pas cu pas cum s-a prăbușit industria și de ce viitorul ar putea fi chiar […]
