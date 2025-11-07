​Preşedintele Nicuşor Dan către mediul de afaceri: Este un moment în care mediul privat şi statul trebuie să înceapă să colaboreze. Vă încurajez că veniţi cu politici gata scrise şi gata să fie implementate, acolo unde, în mod normal, statul ar trebui să o facă

09:45

Mai multe evenimente cheie au creat posibilitatea uni­că pentru unele companii din zona de comerţ cu energie de a bifa afaceri şi profituri de vis în 2022, unul dintre cei mai complicaţi ani la nivel mondial. Primele semne apăruseră din 2021, dar abia în 2022, prin intervenţia directă a statului român, companiile de furnizare au întors un scenariu de coşmar, marcat de scumpi­rea enormă a energiei, într-o şansă de câştig fabuloasă. În 2023, lucrurile s-au detensio­nat pe piaţa energiei, lucru care a dus la scă­derea preţurilor şi deci la evoluţii similare pentru multe afaceri din acest domeniu. Ce s-a întâm­plat de fapt?