O amintire a lui Ilie Bolojan din vremea în care era prefect de Bihor: „Au venit oameni care mi-au spus că au un copil bun”
HotNews.ro, 7 noiembrie 2025 11:50
Premierul Ilie Bolojan a povestit, la HotSpot, un moment de acum două decenii, când era prefect din Bihor și când au venit la el persoane care ar fi vrut intervenții pentru aranjarea unor concursuri pentru…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
12:00
Bolojan: „Da, eu aduc veștile proaste. Dar ce să fac? Nu s-a înghesuit nimeni timp de trei săptămâni să fie prim-ministru” / Episod povestit de premierul României # HotNews.ro
„Ca prim-ministru nu te poți uita în permanență în sondaje, ca să mai câștigi jumătate de punct”, a explicat Ilie Bolojan într-un dialog purtat vineri la emisiunea HotSpot a HotNews. Întrebat dacă nu crede că…
12:00
Invicta. Un invadator letal din America Latină a străpuns pentru prima dată apărarea europeană. În SUA provoacă pagube de peste 6 miliarde de dolari pe an, o singură țară în lume a reușit să-l elimine # HotNews.ro
Un invadator letal din America Latină a străpuns pentru prima dată apărarea europeană, stabilindu-se în Sicilia și amenințând să se răspândească pe tot continentul, scrie CNN. Furnica roșie de foc importată (Solenopsis invicta) — clasificată…
Acum 30 minute
11:50
O amintire a lui Ilie Bolojan din vremea în care era prefect de Bihor: „Au venit oameni care mi-au spus că au un copil bun” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a povestit, la HotSpot, un moment de acum două decenii, când era prefect din Bihor și când au venit la el persoane care ar fi vrut intervenții pentru aranjarea unor concursuri pentru…
11:50
Ilie Bolojan, întrebat dacă e uzual să vină la Guvern colegi de partid cu afaceriști, după scandalul penal care lovește PNL. Explicațiile premierului despre întâlnirea cu Fănel Bogos # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, în studioul HotNews, despre întâlnirea întâlnirea pe care a avut-o la Palatul Victoria cu omul de afaceri Fănel Bogos, arestat de DNA pentru șantaj și cumpărare de influență. Bolojan…
11:40
Începând de astăzi, 7 noiembrie, până vineri, 14 noiembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, prin intermediul băncilor…
11:40
Unul dintre cei mai apropiați susținători ai lui George Simion s-a trezit cu administratorul și contabila firmei ridicați de procurori și cu un sechestru uriaș: „Vânătoare de vrăjitoare” # HotNews.ro
Procurorii au pus sechestru pe afacerile și proprietățile omului de afaceri clujean Platinia, Vasile Pușcaș, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea…
11:40
Viktor Orbán se întâlnește cu Trump la Casa Albă pentru a-i cere acordul într-o chestiune „de viață și de moarte” pentru Ungaria # HotNews.ro
Premierul maghiar susține că Budapesta trebuie să cumpere în continuare petrol rusesc, în ciuda cererilor SUA, deoarece nu are alternativă, și va încerca să-i transmită asta lui Trump vineri la Washington. Criticii sunt în dezacord,…
Acum o oră
11:30
AI@Work:HR – conferința care arată cum oamenii și tehnologia învață să colaboreze în fiecare zi # HotNews.ro
Interviu cu Rami Rostom, CTO, Net-Connect Group Inteligența artificială nu mai e un subiect rezervat specialiștilor în tehnologie. A devenit parte din viața profesională a fiecăruia dintre noi, indiferent de domeniu. Iar tocmai această deschidere…
11:30
VIDEO Un ucrainean periculos, condamnat la 12 ani de închisoare în ţara sa pentru infracțiuni grave, prins la Brașov # HotNews.ro
Un ucrainean care a făcut parte dintr-o grupare organizată, condamnat la 12 ani de închisoare pentru şantaj şi vătămare corporală gravă în Ucraina, a fost prins joi la Braşov, anunță vineri Poliția Română. „Ieri, 6…
11:20
Șase migranți au murit după ce șoferul român a încercat să scape de poliția din Bulgaria și a făcut accident # HotNews.ro
Șase migranți au murit și patru persoane au fost rănite după ce mașina în care se aflau a avut un accident în timpul unei urmăriri a poliției în apropierea orașului Burgas, de la Marea Neagră,…
11:10
Un bărbat și-a băgat un cablu de iPhone în nas, a făcut o mică avere peste noapte, iar acum a fost condamnat la închisoare în Irlanda. „Reputația sa probabil nu va mai fi recuperată niciodată” # HotNews.ro
O vedetă sportivă irlandeză a fost condamnată ieri la cinci ani și jumătate de închisoare după ce a pretins că are cancer pentru a-și înșela prietenii și familia și a obține 345.000 de lire sterline,…
Acum 2 ore
11:00
O țară izolată de pe Drumul Mătăsii a creat o zonă economică specială cu care vrea să atragă investitori în inteligența artificială # HotNews.ro
Sumele uriașe puse la bătaie pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială și construirea centrelor de date necesare pentru funcționarea acestora atrag atenția inclusiv în unele dintre cele mai izolate țări din lume, guvernul din Uzbekistanul…
10:50
Cum pot adulții fumători să facă alegeri informate? Mihai Bundoi, Philip Morris România: „Știința din spatele produselor fără fum este una foarte bine argumentată și realizată după cele mai stricte reguli ale cercetării științifice” # HotNews.ro
Philip Morris România și-a aliniat misiunea la obiectivul global al companiei: crearea unui viitor fără fum. În ultimii 20 de ani, compania a investit în cercetare și inovare pentru a dezvolta sisteme care încălzesc tutunul…
10:50
Integrarea noțiunii de consimțământ în definiția penală a violului a fost publicată vineri Monitorul Oficial din Franța, la zece zile după adoptarea sa în Parlament, în urma unui lung proces legislativ în care au colaborat…
10:30
ANM anunță ploi însemnate, vânt puternic și ninsori la munte, până duminică dimineață / Două județe intră sub cod galben # HotNews.ro
Meteorologii au emis, vineri, o atenţionare cod galben de ploi importante cantitativ, valabilă până duminică dimineaţa în judeţele Gorj şi Mehedinţi, precum şi o informare de ploi puternice și vânt şi ce vizează arii mai…
10:30
Olanda e gata să cedeze în disputa cu China privind preluarea producătorului de cipuri Nexperia și îi cere să reia exporturile # HotNews.ro
Guvernul olandez este pregătit să suspende ordonanța prin care a preluat controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia, dacă China va relua exporturile de cipuri esențiale, a relatat vineri agenția Bloomberg, citată de Reuters. Potrivit surselor…
10:20
O rară alianță bipartizană din Congresul SUA critică dur Pentagonul pentru retragerea parțială din România, cere anularea deciziei și lansează un avertisment # HotNews.ro
O coaliție formată de republicani și democrați din Congresul SUA anunță printr-o scrisoare către Pentagon că se opune planului de a redimensiona trupele din România, avertizând că această mișcare ar putea transmite un mesaj de…
10:10
Universitatea Cluj şi Metaloglobus se întâlnesc vineri, de la ora 18:00, în prima etapă a returului din SuperLigă, notează Prima Sport. Debut bun pentru Bergodi pe banca lui U: victorie în campionat şi Cupă, apoi…
Acum 4 ore
10:00
După vizita făcută în China, Viorica Dăncilă a fost numită președinte și director general la Casa Româno-Chineză, anunță grupul Niro # HotNews.ro
Fostul premier Viorica Dăncilă a preluat funcţia de preşedinte şi director general al Casei Româno – Chineze, o asociație privată care spune că „are ca scop principal îmbunătățirea dialogului și cooperării dintre cele două țări”,…
10:00
Un general german avertizează că Rusia poate lansa în orice moment un atac limitat asupra NATO și că totul depinde de 3 factori # HotNews.ro
Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat asupra teritoriului NATO, însă o decizie în acest sens ar depinde de fermitatea pe care o arată aliații occidentali, a avertizat un important general german…
10:00
Gunvor nu mai cumpără activele Lukoil din străinătate. SUA au transmis că nu vor aproba niciodată un acord cu „marioneta Kremlinului” / Ce se întâmplă cu rafinăria Petrotel şi benzinăriilor Lukoil din România # HotNews.ro
Traderul de mărfuri Gunvor Group a anunţat joi că își retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale ale celei mai mari companii petroliere private din Rusia, Lukoil, după ce SUA au declarat că nu vor…
09:50
Meciul dintre Farul Constanța și FC Botoșani, liderul de moment din SuperLiga, este programat vineri, 7 noiembrie, de la ora 20.30. Patru succese, două rezultate de egalitate și doar o înfrângere este palmaresul înregistrat de…
09:40
Granturi de 40.000 euro și sprijin în digitalizare și ESG pentru IMM-uri prin xGrow, programul lansat de Academia de Sustenabilitate și Pluxee România # HotNews.ro
Programul xGrow vizează dezvoltarea pe termen lung a rezilienței întreprinderilor mici și mijlocii din patru regiuni cheie ale României, prin infuzia de know-how și prin granturi nerambursabile directe. Obiectivul xGrow este acela de a oferi…
09:30
09:30
VIDEO Momentul în care Elon Musk începe să danseze alături de roboți umanoizi la adunarea acționarilor Tesla # HotNews.ro
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a oferit un moment inedit la adunarea acționarilor Tesla, el urcând pe scenă și dansând alături de roboți umanoizi după ce investitorii au aprobat un plan de compensații de un trilion…
09:10
VIDEO China a lansat cu mare fast „Fujian”, al treilea și cel mai modern portavion pe care l-a construit vreodată # HotNews.ro
Punerea în funcțiune săptămâna aceasta a celui mai recent portavion al Chinei marchează un nou capitol în efortul de modernizare militară al țării, însă analiștii în domeniul securității și diplomații regionali afirmă că, înainte de…
09:10
VIDEO Un director executiv a leșinat în Biroul Oval, în timpul unei conferințe de presă despre medicamente. Cum a reacționat Trump # HotNews.ro
Un director executiv dintr-o companie farmaceutică a leșinat joi în Biroul Oval de la Casa Albă, în timp ce președintele Donald Trump anunța un acord cu producătorii de medicamente de reducere a preţului medicamentelor pentru…
09:00
Canada vrea să participe la Eurovision. O foarte cunoscută cântăreață canadiană a câștigat deja concursul, dar reprezentând Elveția # HotNews.ro
Canada studiază posibilitatea de a participa la concursul Eurovision, această dorință fiind strecurată în cele 500 de pagini ale bugetului guvernului lui Mark Carney, dezvăluit marţi, potrivit News.ro. În acest document, guvernul afirmă că „analizează…
08:50
VIDEO Dominic Fritz prezintă întrebările de la interviul pentru cetățenia română. „Enumerați două zeități dacice / Ce știți despre Steaua București?” # HotNews.ro
Preşedintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a prezentat joi seară, pe pagina sa de Facebook, o serie de întrebări care se pun la interviul pentru obținerea cetățeniei române, pentru care se pregătește. Edilul Timișoarei…
08:40
Studiul global Every Can Counts 2025: România accelerează tranziția către economie circulară cu una dintre cele mai rapide adopții SGR din lume # HotNews.ro
71% dintre oameni, la nivel global, susțin sistemele de garanție-returnare (SGR), iar încrederea în eficiența acestora se află la cel mai ridicat nivel de până acum. Acest lucru deschide drumul către sisteme circulare care mențin…
08:30
Operaţiunea JUPITER – Tranzacţii cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu Gazprom Rusia / Prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro # HotNews.ro
Şapte dintre percheziţiile făcute, vineri, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, într-un dosar care vizează delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu prejudiciu…
08:30
Elon Musk jubilează după ce Tesla i-a aprobat pachetul de compensații fără precedent în istoria Wall Street: „E nebunie curată” # HotNews.ro
Directorul general (CEO-ul) Tesla, Elon Musk, a obținut joi aprobarea acționarilor producătorului de mașini electrice pentru un pachet de compensații de o scală fără precedent în istoria corporatistă: un trilion de dolari, transmite Reuters. Planul…
08:30
VIDEO Nou atac american asupra unei nave ce ar fi transportat droguri. Mesajul lui Pete Hegseth „către toți narcoteroriștii care amenință țara noastră” # HotNews.ro
Un nou atac american în Marea Caraibelor împotriva unei nave acuzate de trafic de droguri a făcut trei morți, a anunțat miercuri ministrul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit AFP. Acest atac a fost efectuat…
Acum 6 ore
07:30
Câtorva persoane li s-a făcut rău după ce un pachet suspect a fost livrat la o bază militară de lângă Washington # HotNews.ro
Mai multor persoane li s-a făcut rău și au ajuns la spital după ce un pachet suspect a fost livrat la o bază militară americană din Maryland, potrivit CNN și Reuters. Într-un comunicat al bazei…
07:10
PSD își alege azi noua conducere / Sorin Grindeanu e singurul candidat și vine cu schimbări de statut # HotNews.ro
Social-democrații își aleg vineri noul președinte de partid, precum și echipa de conducere și urmează să valideze o serie de modificări ale statutului partidului. După congres, PSD nu se va mai autodefini ca progresist. Sorin…
07:10
PNL, lovit de un scandal de corupție. Afacerist dus de trezorierul PNL în birou la premier. Ce s-a discutat? Ilie Bolojan, în direct la HotNews, vineri, de la 11:00 # HotNews.ro
După apariția stenogramelor din dosarul DNA Iași, în care un om de afaceri vorbește despre o întâlnire „în biroul lui Bolojan”, premierul confirmă existența unei discuții de 15 minute, dar afirmă că discuția „nu a…
07:00
De ce cresc de la an la an vânzările de Black Friday și cum ajung românii să cumpere lucruri de care nu au nevoie # HotNews.ro
Black Friday a devenit în România un ritual anual al cumpărăturilor. Deși mulți spun că reducerile sunt o păcăleală, cifrele arată altceva: de la an la an, magazinele bat recorduri de vânzări. Fenomenul spune multe…
07:00
Din 7 sondaje date publicității din 17 august până în 31 octombrie, analizate de HotNews, primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu conduce în unul, e la egalitate în unul și în 5 dintre studii vine pe…
07:00
LIVE TEXT Black Friday 2025 Între recesiune și reduceri, românii își păstrează pofta de cumpărături, în ciuda semnalelor economice negative # HotNews.ro
Black Friday a ajuns la ediția cu numărul 15 în România, iar ziua de azi este din nou una excepțională, momentul cu cele mai multe cumpărături online din tot anul. Deși economia dă semne de…
06:50
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, amână redeschiderea marelui complex hotelier din Elveția FOTO # HotNews.ro
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au decis să amâne redeschiderea complexului hotelier de 5 stele Waldhaus Flims Wellness Resort – o unitate celebră, cu o istorie de aproape 150 de ani, din localitatea…
06:10
Black Friday este ziua în care băncile ne roagă să cheltuim, iar economiștii-șefi ai acelorași bănci ne cer să ne abținem E acel moment al anului în care reclamele devin o specie aparte de literatură…
Acum 12 ore
00:40
Explicație pentru valul masiv de concedieri din SUA: Efectul inteligenței artificiale, mai rău decât revoluția industrială # HotNews.ro
Disponibilizări masive în birourile Amazon, UPS și Target (un lanț de magazine universale din SUA). Alte grupuri din multe sectoare (bănci precum Citigroup și JP Morgan Chase, lideri digitali precum Meta-Facebook și Salesforce, giganți din…
00:10
SuperLiga: Apelul lui Bergodi către jucători înaintea meciului cu echipa care le-a încurcat pe FCSB și Craiova # HotNews.ro
Universitatea Cluj deschide etapa a 16-a din SuperLiga, vineri, de la ora 18, în compania ultimei clasate. În ciuda situației din clasament, Metaloglobus a surprins recent, reușind să o învingă pe FCSB (2-1) și apoi…
00:00
DOCUMENT Unic candidat la șefia PSD, Sorin Grindeanu spune, în moțiunea cu care vrea să câștige, că „trebuie să construim o cultură a competiției” # HotNews.ro
Moțiunea cu care candidează Sorin Grindeanu la președinția PSD, în cadrul congresului extraordinar de vineri, este intitulată „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”. „Trebuie să construim o cultură a competiției, bazată și pe idei nu…
00:00
SuperLiga: A fost anunțat programul etapelor 18 și 19, inclusiv pentru derby-ul dintre FCSB și Dinamo # HotNews.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat când vor avea loc meciurile din etapele 18 și 19, iar duelul dintre FCSB și Dinamo se va juca sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30. Etapa a…
6 noiembrie 2025
23:40
Un politolog explică de ce alegerile din 7 decembrie sunt un test pentru Nicușor Dan. Trei motive din cauza cărora cursa pentru București e mai strânsă ca niciodată # HotNews.ro
Scrutinul din Capitală din 7 decembrie nu va fi doar o competiție între partide, ci și un test politic pentru președintele Nicușor Dan, afirmă politologul Cristian Preda într-un articol publicat pe platforma 1848 Comunitatea Liberală.…
23:30
Bombardiere americane B-52, în survol de-a lungul coastei venezuelene, într-o nouă demonstrație de forță în regiune # HotNews.ro
Două bombardiere B-52 ale armatei SUA au zburat joi deasupra Mării Caraibilor, paralel cu coasta Venezuelei, arată datele de urmărire a zborurilor, potrivit AFP. Zborul a avut loc în contextul campaniei militare lansate de Washington…
Acum 24 ore
22:50
Trump se bucură de retragerea lui Nancy Pelosi, „o femeie malefică”: „A fost o povară imensă pentru țară” # HotNews.ro
Președintele republican al SUA, Donald Trump, a criticat-o joi pe democrata Nancy Pelosi, despre care a spus că „a făcut un mare serviciu țării” prin decizia de a se retrage când i se încheie actualul…
22:50
Tribunalul Vaslui a decis în urmă cu puțin timp aresatarea preventivă a omului de afaceri Fănel Bogos, care e acuzat de procurorii anticorupție de șantaj și cumpărare de influență. În cazul celorlalți trei inculpați, judecătorul…
22:20
Ministrul Apărării, despre sistemul american anti-drone din România: „Îl testăm și urmează să fie integrat” / Avantajul față de „armamentul tradițional” # HotNews.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu a declarat, vineri, la Digi24, că sistemul Merops a venit „de la partenerii americani” și este în prezent în teste „de integrare cu sistemele de comandă și control NATO” din România. Ministrul…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.