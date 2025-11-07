Britanicul care a promovat România în lume a devenit cetățean român cu acte în regulă
National.ro, 7 noiembrie 2025 11:50
Jurnalistul și producătorul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele care au pus România pe harta turismului mondial, a depus joi jurământul de credință față de țară. Devine astfel, oficial, cetățean român. Alături de el, alți 30 de oameni – veniți din țări aflate pe toate continentele – au depus jurământul de credință, în cadrul unei
Acum 30 minute
11:50
11:40
Pe 4 noiembrie avionul cargo MD11 înmatriculat N259UP, cu numărul de serie McDonnell Douglas 48417 și numărul de linie 467, aparținând companiei americane UPS s-a prăbușit imediat după desprinderea de pe pista 17R (dreapta) a aeroportului internațional Louisville din Statele Unite. Conform procedurilor standard în aviație s-a instituit imediat o comisie de anchetă a NTSB
Acum o oră
11:30
Accident grav, care a implicat trei autoturisme, s-a produs vineri dimineață, pe Autostrada Soarelui. O persoană a decedat, vineri, în urma unui accident rutier produs pe sensul de mers Constanţa -Bucureşti, la kilometrul 68, în care au fost implicate trei autoturisme, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Călăraşi. Șoferul primului autoturism a frânat
11:10
Elon Musk a primit pachetul salarial uriaș pe care l-a dorit. Va fi cel mai bine plătit CEO din lume # National.ro
Acţionarii Tesla au votat joi în favoarea uriaşului pachet de compensaţii destinat CEO-ului Elon Musk, evaluat la aproape 1.000 de miliarde de dolari. Acționarii Tesla au aprobat joi un pachet salarial care l-ar putea transforma pe Elon Musk, cel mai bogat om din lume, în cel mai bine plătit CEO din lume. Acționarii Tesla au
Acum 2 ore
11:00
Meteorologii au emis prognoza pe patru săptămâni. Cum va fi vremea în intervalul 10 noiembrie – 8 decembrie # National.ro
Aflăm de la meteorologi cum arată prognoza pentru următoarele patru săptămâni și unde se vor semnala precipitații în a doua parte a lunii noiembrie și în primele zile din decembrie. Astfel, conform estimărilor făcute publice vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în prima săptămână a intervalului pentru care a fost emisă prognoza va ploua
10:40
Alertă la o bază militară din SUA: Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după deschiderea unui pachet suspect # National.ro
Un incident ce a avut loc la o bază militară de lângă Washington a trimis în atenția cadrelor medicale mai multe persoane. Totul, după ce a fost deschis un pachet considerat a fi de natură suspectă. S-a deschis o anchetă pentru a se lămuri întreaga situație. Un pachet suspect a fost livrat la o bază
10:30
Badantele românce care lucrează în Italia pot câştiga, de-acum, un salariu mai mare. Legea este clară şi intră în vigoare # National.ro
Badantele românce care au mers să muncească în Italia pot câştiga, de-acum, salarii mari mari, după ce sindicatele și patronatele au semnat proiectul de acord pentru reînnoirea Contractului Colectiv Național de Muncă Domestică, un document ce majorează salariile și extinde drepturile sociale pentru peste două milioane de muncitori, dintre care zeci de mii sunt români.
10:10
Când se va redeschide liceul „Dimitrie Bolintineanu”, de lângă blocul afectat de explozia din Rahova. Programul elevilor, redus # National.ro
Peste doar câteva zile, elevii s-ar putea întoarce la cursuri, cu prezență fizică, la liceul „Dimitrie Bolintineanu", din sectorul 5 al Capitalei. Unitatea de învățământ se află în apropierea blocului afectat de explozia devastatoare de pe Calea Rahovei, ce a avut loc în urmă cu trei săptămâni, pe 17 octombrie. Elevii Liceului Dimitrie Bolintineanu, afectat
Acum 4 ore
10:00
Moment şocant în Biroul Oval, de faţă cu Donald Trump. Un bărbat s-a prăbuşit chiar când se vorbea despre medicamente! VIDEO # National.ro
Au fost scene şocante, joi, în Biroul Oval, de faţă cu Donald Trump. Un bărbat s-a prăbuşit în timpul unei conferinţe de presă în timpul căreia republicanul anunţa un acord de reducere a preţului medicamentelor pentru slăbit. Findlay, director executiv la compania de produse biologice Novo Nordisk, stătea în picioare, lângă biroul preşedintelui Trump, dar
09:30
Ilie Bolojan spune că nu cresc TVA-ul şi alte taxe în 2026, dar nu e sigur. Care e condiţia de bază pentru evitarea unor biruri noi # National.ro
Premierul României a afirmat, joi seară, că TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte în 2026. Totuşi, există o condiţie de bază pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Bolojan a adăugat că, indiferent cine este la guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem. Prim-ministrul a
09:00
Sorin Grindeanu se pregăteşte să devină, astăzi, președintele PSD cu drepturi depline. Candidează singur pentru postul de lider al social-democraţilor # National.ro
PSD se reuneşte, vineri, într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD. După alegerile prezidențiale din luna mai, Marcel Ciolacu a demisionat de la șefia PSD, iar interimatul a fost preluat de Sorin Grindeanu. De vineri, 7 noiembrie, Grindeanu devine președintele
08:30
Percheziții la combinatul Liberty Galați, într-o anchetă ce vizează deturnarea a 292 de milioane de euro din credite EximBank # National.ro
Autoritățile au efectuat, vineri dimineaţă, percheziții la combinatul siderurgic Liberty Galați, într-un dosar privind posibila delapidare a unor credite EximBank în valoare de aproximativ 292 de milioane de euro. Ancheta vizează modul în care fondurile acordate de banca de stat au fost folosite de companie, existând suspiciuni că o parte semnificativă a banilor nu a
Acum 6 ore
07:10
Acum 8 ore
05:40
BERBEC Tranzitele de astăzi sunt bune pentru a te purta astfel încât să atragi în mod natural resursele potrivite către tine. Pot exista relații bune cu oamenii cu care interacționați în timp ce vă îndepliniți sarcinile și îndatoririle zilnice sau pot apărea oportunități de afaceri. Te simți bine să fii productiv, să aduci mai multă
Acum 24 ore
21:10
20:10
Uniunea Europeană nu a reușit să aprobe un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, folosind activele rusești înghețate, în urma opoziției Belgiei. Liderii a 26 de țări din blocul comunitar (Ungaria s-a abținut) au solicitat Comisiei Europene să „prezinte, cât mai curând posibil, opțiuni de sprijin financiar pe baza unei evaluări a
19:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a venit la București cu un mesaj clar: România trebuie să cheltuiască mai mult pentru apărare. Pentru români, însă, vizita sa amintește mai degrabă de vremurile în care delegațiile FMI aterizau cu „rețete economice" ce aduceau austeritate, nu prosperitate. Vizita „olandezului zburător" este, pentru omul de rând, asemănătoare cu
19:00
Sindicaliștii din ANAF: Digitalizarea nu se va face. Ar însemna controale la firmele protejate # National.ro
Liderul sindicaliștilor din ANAF atrage atenția că cel mai important element al digitalizării este analiza de risc, care ar dinamita sistemul de protecție pentru anumite firme, însă aceasta nu se face în mod deliberat. În fapt, digitalizarea este deja făcută, singurul element lipsă, care este și cel esențial, este soft-ul care să analizeze datele colectate,
18:20
Barcelona a scăpat cu un punct în Belgia, 3-3 cu Club Brugge, într-un meci care a expus din nou vulnerabilitățile defensive ale echipei lui Hansi Flick. Gazdele au profitat de mai multe ori de linia defensivă extrem de avansată, iar un gol le-a fost anulat controversat în minutul 90+1. Thierry Henry, fost jucător al Barcelonei,
18:10
Creșterea cheltuielilor pare să alimenteze o spirală periculoasă a datoriilor. Pe măsură ce statele zonei euro își dezvăluie planurile bugetare pentru 2026, atenția se concentrează din nou asupra deficitului, dinamicii datoriei și sustenabilității finanțelor publice, indicatori care au pierdut din importanță în perioada de redresare post-pandemică. Ultimul raport al Fondului Monetar Internațional prevede o deteriorare
17:50
Salariul minim european, în pericol. Danemarca și Suedia au cerut, în instanță, anularea Directivei # National.ro
Directiva salariului minim european ar putea fi anulată, după ce Danemarca și Suedia au introdus o acțiune în acest sens la Curtea de Justiție a UE. Îngrijorat de această perspectivă, Blocul Național Sindical a transmis la CJUE o contribuție cu titlu informativ, în care atrage atenția asupra implicațiilor sociale, economice și juridice ale Directivei (UE)
17:40
Benfica trăiește un coșmar european sub comanda lui Jose Mourinho. Campioana Portugaliei a pierdut din nou, 0-1 cu Bayer Leverkusen, și a rămas una dintre cele două echipe fără punct în actuala ediție a Ligii Campionilor, alături de Ajax. Benfica, fără punct și fără busolă Patru meciuri, patru înfrângeri, doar două goluri marcate și opt
17:30
Majoritatea celor 27 de guverne ale Uniunii Europene au convenit asupra unor noi obiective de reducere a poluării, dar numai prin slăbirea legilor existente și încetinirea eforturilor interne menite să reducă tocmai această poluare. Compromisul a fost întâmpinat cu ușurare de oficialii Comisiei Europene, deoarece se temeau de un eșec în ajunul negocierilor climatice COP30
17:10
Ascensiunea fulminantă a lui Zohran Mamdani la funcția de primar al orașului New York a încurajat partidele de stânga din Europa, demonstrând că o agendă radicală fără rezerve ar putea contribui la declinul forțelor de dreapta la nivel național. De la Londra la Berlin, stângiștii l-au aclamat pe Mamdani, un socialist în vârstă de 34
16:40
Apropierea iernii nu înseamnă doar temperaturi tot mai scăzute. Și planuri pentru zilele libere din luna decembrie, de sărbători. Dat fiind faptul că iarna aduce în peisaj și ninsori și depuneri de zăpadă, mulți șoferi se pregătesc din timp de instalarea sezonului rece. Iar aceste pregătiri ale autoturismelor aduc și cheltuieli pe măsură. Mai ales
16:30
A fost o vreme când consilierul politic Alain Minc îl lăuda pe Emmanuel Macron, comparându-l cu generalii lui Napoleon: un om extraordinar, binecuvântat atât cu talent, cât și cu noroc. Opt ani mai târziu, Minc spune că Macron este „cel mai rău" președinte de la fondarea celei de-a Cincea Republici în 1958. Narcisismul liderului de
16:10
Semnalele unei posibile acțiuni militare americane împotriva Venezuelei se intensifică. The Wall Street Journal a relatat că administrația Trump a identificat ținte militare în Venezuela, pregătind terenul pentru atacuri aeriene menite să-l forțeze pe Nicolas Maduro să se retragă. Alte surse, precum Miami Herald, vorbesc chiar despre o decizie iminentă de a lovi instalații militare venezuelene. Casa
15:50
Pe fondul creșterii prețurilor la toate produsele, scăderea volumului cifrei de afaceri cu amănuntul, înregistrată atât în România, cât și în UE, arată clar că sărăcia a pus stăpânire pe întreaga Uniune Europeană. În țara noastră, cele mai mari scăderi ale consumului s-au înregistrat la produsele alimentare, iar în statele UE, cetățenii au tăiat din
15:40
Pământurile rare sunt un grup de 17 elemente, până de curând puțin cunoscute în afara laboratoarelor de chimie, dar vitale pentru industriile de înaltă tehnologie, de la avioane de vânătoare, submarine și sateliți până la telefoane mobile, vehicule electrice, turbine eoliene și baterii. China controlează 61% din exploatările miniere mondiale și 92% din rafinare, potrivit
15:30
Explicații de la Guvern: „A durat 15 minute, nu mai mult”. Ce spune Dogioiu despre discuția lui Bolojan cu omul de afaceri reținut de DNA – VIDEO # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, în data de 23 septembrie, la Palatul Victoria, o discuție de „15 minute" cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, și cu omul de afaceri Fănel Bogos, rezultă din precizările făcute, joi, de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Totul, ca răspuns la întrebările jurnaliștilor venite în contextul informațiilor apărute
14:50
1. Rutte, secretar general al NATO și oaspete de seamă la București. "Dacă va avea loc un atac în România, sunt 31 de state NATO care vor veni să o salveze." Domnul Rutte nu putea să-i spună asta doar lui Nicușor? De ce trebuia să o facă în public? Ca să-i zgândăre pe unii, ca
14:30
13:10
Ultimul sondaj: cu cine votează românii, dacă mâine ar fi alegeri! Are mai mulți simpatizanți decât PSD și PNL la un loc # National.ro
Au apărut datele celui mai recent sondaj de opinie. E vorba despre un sondaj INSCOP ale cărui rezultate au fost făcute publice joi, 6 noiembrie. Partidul condus de George Simion figurează primul în intențiile de vot ale
12:40
Cântărețul Dani Mocanu a aflat joi, 6 noiembrie, decizia definitivă a instanței. Interpretul de manele a fost condamnat în dosarul de tentativă de omor în care fusese deferit justiției. Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare în dosarul de tentativă de omor, anunță Antena3. E vorba despre […] The post Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare. Ce pedeapsă a primit first appeared on Ziarul National.
Ieri
11:50
Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, dar mai mică decât era anunțat inițial. Bonurile de masă vor crește până la 45 de lei, de la 40 de lei, cât sunt în prezent. Și totuși, majorarea este mai mică decât era anunțat inițial. Din negocierile purtate de Guvern și patronate și sindicate, […] The post Crește valoarea tichetelor de masă. E oficial, Coaliția a agreat o majorare first appeared on Ziarul National.
11:50
Haos în SUA, din cauza blocajului bugetar: reducere cu 10% a zborurilor pe cele mai importante aeroporturi din țară # National.ro
De la blocaj guvernamental, la un posibil blocaj în sfera transportului aerian. Administrația Federală a Aviației din Statele Unite a anunțat că are în vedere să reducă traficul aerian cu 10% pe 40 dintre cele mai mari aeroporturi. Administrația Federală a Aviației (FAA) din Statele Unite a anunțat miercuri că intenționează să reducă cu 10% […] The post Haos în SUA, din cauza blocajului bugetar: reducere cu 10% a zborurilor pe cele mai importante aeroporturi din țară first appeared on Ziarul National.
11:30
Bolojan a luat banii, pentru CASS, din indemnizațiile mamelor, dar suma adunată e ridicolă! Nici nu se observă la bugetul de Sănătate # National.ro
Premierul Ilie Bolojan a vrut să acopere gaura de la buget cu bani din indemnizaţiile mamelor. Le-a aplicat un impozit de 10% pe indemnizațiile primite în concediul de îngrijire a copilului. Momentan, PSD are un proiect de lege în Parlament prin care vrea să anuleze măsura. S-a observat că decizia aduce foarte puțini bani la […] The post Bolojan a luat banii, pentru CASS, din indemnizațiile mamelor, dar suma adunată e ridicolă! Nici nu se observă la bugetul de Sănătate first appeared on Ziarul National.
11:10
Vești nu dintre cele mai bune pentru angajații OMV Petrom. Au început disponibilizările, iar procesul va continua și în perioada următoare. Se estimează că vor fi reduse aproximativ 1.000 de posturi. Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din România, dar și din regiune, confirmă, potrivit Profit.ro, cifrele privind […] The post OMV Petrom dă afară 1000 de oameni, deși compania a înregistrat profituri record! first appeared on Ziarul National.
11:00
Spiritul comercial al Crăciunului a venit cu mult înaintea celui religios. Brazii se vând deja la preţuri halucinante! # National.ro
Cu 7 săptămâni înainte de Crăciun, comercianţii au început să vândă brazi, dar la preţuri exorbitante. Şi nici nu sunt naturali, pentru că, logic, nu ar rezista în case până la venirea Sărbătorilor. Astfel, pomii artificiali ating preţuri halucinante. Dedeman vinde brad artificial cu 4.463 lei Cel mai scump brad artificial de pe piaţă, comercializat […] The post Spiritul comercial al Crăciunului a venit cu mult înaintea celui religios. Brazii se vând deja la preţuri halucinante! first appeared on Ziarul National.
10:40
Nicușor Dan pune bugetul României la dispoziția NATO. Ce promisiuni i-a făcut președintele lui Mark Rutte – VIDEO # National.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a participat, joi, la NATO-Industry Forum 2025, eveniment ce are loc la Bucureşti. Șeful statului a afirmat că ameninţările tot mai diverse cu care ne confruntăm în prezent „ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate”. Potrivit spuselor președintelui, făcute în prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte, „reînarmarea nu […] The post Nicușor Dan pune bugetul României la dispoziția NATO. Ce promisiuni i-a făcut președintele lui Mark Rutte – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:30
Cine sunt bugetarii care scapă de concedierile lui Ilie Bolojan. Guvernul nu se „atinge” de aceşti angajaţi din domenii-cheie # National.ro
Liderii politici au ajuns la un acord pentru reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi eliberați din funcție. Vor dispărea 30% din numărul total de posturi posibile din instituțiile publice locale, însă nu vor pleca acasă mai mult de 20% din numărul de locuri de muncă efectiv ocupate. Practic, vor fi daţi afară 13.000 […] The post Cine sunt bugetarii care scapă de concedierile lui Ilie Bolojan. Guvernul nu se „atinge” de aceşti angajaţi din domenii-cheie first appeared on Ziarul National.
10:00
Moldova se „uneşte” cu Muntenia! Autoritățile au anunţat când vor circula românii pe autostradă de la București la Focșani # National.ro
Ziua Naţională a României vine cu un cadou pentru şoferi. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, de la 1 decembrie 2025, românii vor putea parcurge integral Autostrada Moldovei (A7) între București și Focșani, odată cu finalizarea lucrărilor pe lotul Ploiești-Buzău. Autorităţile au confirmat că, până la finalul lunii noiembrie, va […] The post Moldova se „uneşte” cu Muntenia! Autoritățile au anunţat când vor circula românii pe autostradă de la București la Focșani first appeared on Ziarul National.
10:00
Legea RCA și subteranele pieței de asigurări. Cum s-a evitat o lovitură de proporții împotriva șoferilor români # National.ro
Florin Pandele, vicepreședinte COTAR, atrage atenția că, sub pretextul transpunerii unei directive europene, un grup de parlamentari și reprezentanți ai ASF au încercat să promoveze modificări care ar fi lovit direct în cei peste 10 milioane de șoferi români și ar fi generat pierderi anuale de peste 2 miliarde de euro pentru bugetul de stat. […] The post Legea RCA și subteranele pieței de asigurări. Cum s-a evitat o lovitură de proporții împotriva șoferilor români first appeared on Ziarul National.
09:30
Scandal într-o comună din România: imaginile cu primarul care agresează sexual o angajată în biroul său au devenit virale # National.ro
Traian Simionca, primarul din comuna Livezile, județul Bistriţa-Năsăud, apare în câteva imagini distribuite masiv pe reţelele sociale, unde pare că agresează sexual o femeie, faptele având loc chiar în biroul edilului. Primarul susţine că totul e realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale şi că nu a comis faptele. Poliţiştii au deschis un dosar penal. Primarul susține […] The post Scandal într-o comună din România: imaginile cu primarul care agresează sexual o angajată în biroul său au devenit virale first appeared on Ziarul National.
09:00
Important furnizor de energie, bănuit că a păcălit statul pentru a încasa subvenții uriașe. Percheziții în mai multe locații # National.ro
Mai multe percheziții au loc la această oră la firmele din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie. Firmele din grupul Tinmar sunt acuzate că tranzacționau energie între ele ca să îi crească artificial prețul și să deconteze mai mult de la stat în cadrul schemei de plafonare-compensare, potrivit unor surse citate […] The post Important furnizor de energie, bănuit că a păcălit statul pentru a încasa subvenții uriașe. Percheziții în mai multe locații first appeared on Ziarul National.
08:30
Deja morții de la Rahova au fost îngropați și lumea începe să uite de caz sub noianul de știri referitoare la candidații la Primăria Capitalei. Dar parcă morții și răniții de la Rahova nu vor să se lase! Am făcut cunoscut și mulțumesc pentru aceasta, întregii mass media naționale, Notificarea publică cu privire la riscul […] The post Ridicați licența Distrigaz! Efectul unei Notificări publice first appeared on Ziarul National.
08:30
07:20
05:30
BERBEC Trebuie să lași idei noi să intre în viața ta sau în moduri de abordare a lucrurilor care sunt diferite de cele cu care ești obișnuit. Dacă vă schimbați mentalitatea și nu credeți că știți totul, mintea dvs. va fi foarte receptivă și puteți lua decizii interesante. TAUR Tot ceea ce propuneți astăzi nu […] The post Horoscop 6 noiembrie 2025 – Vei rezolva totul cu ușurință first appeared on Ziarul National.
5 noiembrie 2025
23:20
Compozitorul Horia Moculescu se află internat în stare gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, potrivit unor surse medicale citate de presa centrală. Artistul, în vârstă de 88 de ani, este tratat pe secția ATI, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ în ultimele zile. De-a lungul ultimilor ani, […] The post Horia Moculescu, internat în stare gravă la Spitalul Matei Balș (surse) first appeared on Ziarul National.
