Britanicul care a promovat România în lume a devenit cetățean român cu acte în regulă

09:30

Premierul României a afirmat, joi seară, că TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte în 2026. Totuşi, există o condiţie de bază pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Bolojan a adăugat că, indiferent cine este la guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem. Prim-ministrul a […] The post Ilie Bolojan spune că nu cresc TVA-ul şi alte taxe în 2026, dar nu e sigur. Care e condiţia de bază pentru evitarea unor biruri noi first appeared on Ziarul National.