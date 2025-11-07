General german: „Rusia poate ataca NATO mâine” – Trei factori decid escaladarea

14:50

AUR decide, luni seară, pe cine susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, iar partidul condus de George Simion are în considerare mai multe „opțiuni”, au anunțat liderii partidului, într-o conferință de presă. AUR se reunește astăzi, de la ora 19.00, în ședința Consiliului Național de Conducere, pentru a decide pe cine susține […] The post AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria București / Petrișor Peiu: „Nu avem cum să nu participăm la alegeri” first appeared on Lumea Politică.