General german: „Rusia poate ataca NATO mâine” – Trei factori decid escaladarea
Lumea Politică, 7 noiembrie 2025 11:50
Un atac limitat al Rusiei asupra teritoriului NATO este „plauzibil chiar de mâine”, avertizează general-locotenentul Alexander Sollfrank, comandantul operațiunilor comune ale armatei germane. Într-un interviu exploziv pentru Reuters, preluat de Hotnews, Sollfrank descrie forțele ruse ca fiind capabile de un „atac mic, rapid, limitat regional”, deși Moscova este încă prinsă în Ucraina. Decizia finală depinde […] The post General german: „Rusia poate ataca NATO mâine” – Trei factori decid escaladarea first appeared on Lumea Politică.
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 30 minute
11:50
Un atac limitat al Rusiei asupra teritoriului NATO este „plauzibil chiar de mâine”, avertizează general-locotenentul Alexander Sollfrank, comandantul operațiunilor comune ale armatei germane. Într-un interviu exploziv pentru Reuters, preluat de Hotnews, Sollfrank descrie forțele ruse ca fiind capabile de un „atac mic, rapid, limitat regional”, deși Moscova este încă prinsă în Ucraina. Decizia finală depinde […] The post General german: „Rusia poate ataca NATO mâine” – Trei factori decid escaladarea first appeared on Lumea Politică.
Acum o oră
11:30
Magheru și Calea Victoriei, primele zone pe care Ciprian Ciucu vrea să le renoveze ca primar general. „Partidul extremist” # Lumea Politică
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei și primarul Sectorului 6, a recunoscut că Bucureștiul „nu arată foarte bine” în prezent, exprimându-și intenția de a începe îmbunătățirile urbane cu zonele centrale Magheru și Calea Victoriei. El se bazează pe „teoria votului util” în campania electorală și speră că oamenii vor vota pentru candidatul cu cele […] The post Magheru și Calea Victoriei, primele zone pe care Ciprian Ciucu vrea să le renoveze ca primar general. „Partidul extremist” first appeared on Lumea Politică.
11:10
Claudiu Năsui: „Victoria lui Mamdani a declanșat o explozie de fericire în USR. Fără nicio ironie, ar trebui să ne bucurăm” # Lumea Politică
Claudiu Năsui a criticat reacția majorității din USR față de victoria noului primar musulman al New Yorkului, Zohran Mamdani, numind entuziasmul partidului o „explozie de fericire” neașteptată. Năsui a remarcat că, deși motivele sunt diferite, întreaga formațiune guvernamentală pare să celebreze această victorie și și-a exprimat speranța că planurile sociale ale lui Mamdani — plafonarea […] The post Claudiu Năsui: „Victoria lui Mamdani a declanșat o explozie de fericire în USR. Fără nicio ironie, ar trebui să ne bucurăm” first appeared on Lumea Politică.
Acum 2 ore
10:40
Bolojan, primele declarații despre întâlnirea cu Fănel Bogoș și mega-dosarul de corupție în care îi apare numele: „Ne-am dat mâna/ Nu mai rețin exact ce mi-a zis” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, joi seara la Digi 24, despre întâlnirea cu Fănel Bogoș și mega-dosarul de corupție în care îi apare numele. Gândul a publicat în exclusivitate că numele premierului apare într-un dosar de corupție și trafic de influență, împreună cu mai mulți generali rezerviști din servicii de informații. Printre inculpații din dosar se […] The post Bolojan, primele declarații despre întâlnirea cu Fănel Bogoș și mega-dosarul de corupție în care îi apare numele: „Ne-am dat mâna/ Nu mai rețin exact ce mi-a zis” first appeared on Lumea Politică.
10:40
Strada cu 11 treceri de pietoni în doar 260 de metri: Localnicii au umor: „Au avut vopsea” # Lumea Politică
Viceprimarul recunoaște că „par multe”, dar susține că „nu constituie un impediment din punct de vedere al circulației”. Fiecare trecere este semnalizată cu câte două indicatoare pe sens. În Râmnicu Sărat, pe o stradă de 260 de metri, au fost trasate 11 treceri de pietoni. La fiecare 20-25 de metri, șoferii abia pornesc și trebuie […] The post Strada cu 11 treceri de pietoni în doar 260 de metri: Localnicii au umor: „Au avut vopsea” first appeared on Lumea Politică.
10:30
Premierul Bolojan sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu: „Cetățenii ne vor judeca pe fiecare la timpul potrivit” # Lumea Politică
Șeful Guvernului respinge acuzațiile de anti-americanism: “Nu există nimeni în Guvern care să aibă astfel de percepții. Relația cu SUA este strategică”. Premierul Ilie Bolojan îi ia apărarea, întârziat, Oanei Gheorghiu, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat aspru numirea acesteia în funcția de vicepremier al României. Oana Gheorghiu a fost “pusă la zid” […] The post Premierul Bolojan sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu: „Cetățenii ne vor judeca pe fiecare la timpul potrivit” first appeared on Lumea Politică.
10:20
Afaceristul cu intrare la Bolojan, Fănel Bogos, arestat preventiv. Procurorii l-au acuzat de șantaj și cumpărare de influență # Lumea Politică
Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru că și-ar fi folosit influența pentru a aranja întâlnirea dintre Bogos și premierul Bolojan. PNL l-a suspendat din toate funcțiile. Tribunalul Vaslui a decis arestarea preventivă a afaceristului vasluian Fănel Bogos, acuzat, de procurorii anticorupție, de șantaj și cumpărare de influență, transmite B1TV. […] The post Afaceristul cu intrare la Bolojan, Fănel Bogos, arestat preventiv. Procurorii l-au acuzat de șantaj și cumpărare de influență first appeared on Lumea Politică.
Acum 24 ore
17:10
Candidatul independent, Vlad Gheorghe, îl acuză pe candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, candidatul USR, că i-ar fi furat sloganul de campanie. ”Azi, la 15 zile de când mi-am lansat campania „UnSingurBucuresti, UnSingurPrimar, VladGheorghe”, un alt contracandidat mi-a plagiat sloganul”, scrie Gheorghe într-o postare pe Facebook. Cătălin Drulă, candidatul USR, a respins acuzația lui […] The post Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-ar fi plagiat sloganul first appeared on Lumea Politică.
17:10
Soluția propusă de ministra Mediului pentru amendarea celor care hrănesc urșii pe Transfăgărășan # Lumea Politică
Ministrul Mediului vrea un parteneriat cu Ministerului Afacerilor Interne (MAI) privind monitorizarea video continuă a unor zone cu risc, precum Transfăgărășan, astfel încât pe baza probelor video să fie amendați automat persoanele care hrănesc urșii în libertate. Guvernul a aprobat joi o ordonanță de urgență care introduce noi reguli pentru împușcarea urșilor care pătrund în localități și […] The post Soluția propusă de ministra Mediului pentru amendarea celor care hrănesc urșii pe Transfăgărășan first appeared on Lumea Politică.
17:00
Baronul PSD care a amenințat că va chema minerii revine asupra declarațiilor sale. „Nu e vorba de mineriade, ci de demnitate” # Lumea Politică
După ce a amenințat că va chema minerii la grevă pentru a-i demonstra lui Ilie Bolojan „că Guvernul nu este Oradea și nici județul Bihor”, președintele Consiliului Județean Hunedoara, social-democratul Laurențiu Nistor a transmis, joi, că „nu e vorba de mineriade, ci de demnitate”. „ Dacă spui «miner» în România, unii cred că imediat pleacă […] The post Baronul PSD care a amenințat că va chema minerii revine asupra declarațiilor sale. „Nu e vorba de mineriade, ci de demnitate” first appeared on Lumea Politică.
16:50
Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire. Tatăl manelistului, după ce a fost întrebat unde sunt : „Lasă vrăjeala, nu mă ispiti” # Lumea Politică
Cântărețul Dani Mocanu și fratele său Ionuț Nando Mocanu nu au fost găsiţi la locuinţa de domiciliu din Ştefăneşti, Argeş, pentru a fi încarcerați după ce au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor. Ei au fost dați în urmărire, iar datele lor au fost publicate pe site-ul Poliției Române la rubrica „persoane urmărite”. Dani […] The post Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire. Tatăl manelistului, după ce a fost întrebat unde sunt : „Lasă vrăjeala, nu mă ispiti” first appeared on Lumea Politică.
14:40
Franța suspendă platforma Shein după scandalul păpușilor sexuale cu chipuri de copii. „Am mobilizat toate serviciile statului în această problemă” # Lumea Politică
Guvernul francez a anunțat miercuri, 5 noiembrie, că suspendă platforma Shein, în urma scandalului vânzării de către gigantul vânzărilor online a unor păpuşi sexuale copii. Suspendarea va avea loc „pe timpul necesar ca platforma să demonstreze puterilor publice că toate conţinuturile sale sunt în conformitate cu legile şi reglementările noastre”, anunţă Ministerul Econimiei şi Finaţelor. „Un […] The post Franța suspendă platforma Shein după scandalul păpușilor sexuale cu chipuri de copii. „Am mobilizat toate serviciile statului în această problemă” first appeared on Lumea Politică.
13:00
Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare # Lumea Politică
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele interpretului a primit şapte ani de detenţie. urtea de Apel Braşov, unde a fost strămutat dosarul de tentativă de omor în care manelistul Dani Mocanu şi fratele acestuia au fost judecaţi, a pronunţat o pedeapsă mai blândă în cazul […] The post Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare first appeared on Lumea Politică.
12:20
Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de prezidențială” # Lumea Politică
Theodor Paleologu a fost invitat la emisiunea radio moderată de Vlad Craioveanu, la Digi FM, unde a vorbit și despre candidatul la Primăria Capitalei din partea USR-ului, Cătălin Drulă. Paleologu l-a criticat dur pe Drulă despre care a declarat că, prin candidatura la Primăria Bucureștiului, tatonează terenul pentru o viitoare candidatură la președinția României. Theodor Paleologu […] The post Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de prezidențială” first appeared on Lumea Politică.
Ieri
10:50
Mark Rutte la București, despre războiul perpetuu: „Amenințarea Rusiei nu se încheie când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume” # Lumea Politică
Secretarul general NATO subliniază necesitatea investiției de 5% din PIB în apărare până în 2035 și accelerarea producției de muniții și echipamente. Mark Rutte, secretarul general al NATO, a transmis un mesaj ferm în cadrul NATO-Industry Forum 2025, eveniment desfășurat joi la București. Oficialul a subliniat că amenințarea Rusiei nu se va încheia atunci când […] The post Mark Rutte la București, despre războiul perpetuu: „Amenințarea Rusiei nu se încheie când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume” first appeared on Lumea Politică.
10:30
Nicușor Dan, la Forumul NATO: „Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. România este mai apărată ca oricând” # Lumea Politică
Președintele anunță creșterea bugetului de apărare spre 5% din PIB până în 2035 și subliniază că țara are potențial industrial puternic, dar neglijat în ultimii ani. Președintele României, Nicușor Dan, a vrut să transmită un mesaj ferm în cadrul NATO-Industry Forum 2025, unde a subliniat că reînarmarea României este o necesitate, nu o opțiune. Într-un […] The post Nicușor Dan, la Forumul NATO: „Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. România este mai apărată ca oricând” first appeared on Lumea Politică.
07:20
Imagini din satelit dezvăluie noul submarin al lui Putin: „Este de-a dreptul terifiant” # Lumea Politică
Submarinul Habarovsk, echipat cu drona nucleară Poseidon, a fost văzut pentru prima dată complet. Putin: “Nu există nimic asemănător nicăieri altundeva în lume”. Noul submarin nuclear al lui Putin a fost văzut pentru prima dată, după ce un satelit l-a detectat andocat la șantierul naval din Sevmash, în Rusia. El este construit pentru a transporta […] The post Imagini din satelit dezvăluie noul submarin al lui Putin: „Este de-a dreptul terifiant” first appeared on Lumea Politică.
07:10
Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Stenograme despre 1,5 milioane euro pentru întâlnire # Lumea Politică
Afaceristul Fănel Bogos a ajuns în biroul premierului prin intermediul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui. Bolojan confirmă întâlnirea de 15 minute, dar neagă orice urmări ale acesteia. Rețeaua rezerviștilor din jurul afaceristului Fănel Bogos a reușit să ajungă cu protejatul până în biroul premierului Ilie Bolojan. Cum l-a dus rețeaua rezerviștilor pe afacerist în […] The post Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Stenograme despre 1,5 milioane euro pentru întâlnire first appeared on Lumea Politică.
06:50
Prima reacție a lui Călin Georgescu după apariția stenogramelor: „Nu am avut niciun contract, colaborare sau discuție cu persoanele menționate” # Lumea Politică
Fostul candidat prezidențial neagă „angajarea fictivă” în Austria și afirmă că nu cunoaște persoanele implicate în schema dezvăluită din dosarul rezerviștilor SRI și SIE. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a reacționat după ce în presă au apărut mai multe stenograme din dosarul rezerviștilor SRI și SIE din Vaslui. În urma acelor documente a […] The post Prima reacție a lui Călin Georgescu după apariția stenogramelor: „Nu am avut niciun contract, colaborare sau discuție cu persoanele menționate” first appeared on Lumea Politică.
06:20
Planul „rezerviștilor” de a-l scoate din țară pe Călin Georgescu, la limita legii. Interceptări # Lumea Politică
Stenogramele din dosarul rezerviștilor SRI și SIE din Vaslui dezvăluie un plan clar de a-l scoate din țară pe Călin Georgescu, deși acesta se afla sub control judiciar. Pentru a-l putea scoate, Georgescu a fost angajat fictiv într-o firmă din Viena, controlată de omul de afaceri Hanț Constantin Dănuț. Acest artificiu era menit să îi […] The post Planul „rezerviștilor” de a-l scoate din țară pe Călin Georgescu, la limita legii. Interceptări first appeared on Lumea Politică.
5 noiembrie 2025
16:40
”A fost visul meu. Ne facem plăcerile”. Un deputat PSD a fost filmat la volanul unui bolid de peste 100.000 de euro # Lumea Politică
Deputatul PSD Răzvan Iulian Ciortea conduce o mașină de peste 100.000 de euro care nu apare în declarația de avere și are în conturi mai mulți bani decât veniturile oficiale, arată o investigație Snoop. Bolidul aparţine unei firme de dispozitive medicale care este condusă de prietenul parlamentarului. La rândul ei, și soția deputatului Răzvan Iulian Ciortea, […] The post ”A fost visul meu. Ne facem plăcerile”. Un deputat PSD a fost filmat la volanul unui bolid de peste 100.000 de euro first appeared on Lumea Politică.
16:30
Primarul PNL al Slatinei îl contrazice pe șeful său, Ilie Bolojan: “Dezmățul financiar la care s-a referit premierul e exagerat” # Lumea Politică
Primarul Slatinei a afirmat, în direct, la Antena 3 CNN, că instituţia pe care o conduce se va supune legii, după ce decizia luată de liderii Coaliției, de a elimina 10% din posturile efectiv ocupat în administraţia locală, va fi publicată în Monitorul Oficial, dar l-a şi contrazis pe Ilie Bolojan în privinţa cheltuielilor din […] The post Primarul PNL al Slatinei îl contrazice pe șeful său, Ilie Bolojan: “Dezmățul financiar la care s-a referit premierul e exagerat” first appeared on Lumea Politică.
16:20
Un primar PSD apare într-o serie de fotografii în care agresează sexual o femeie în biroul Primăriei. Edilul susține că sunt realizate cu AI # Lumea Politică
Mai multe fotografii cu primarul comunei Livezile din județul Bistrița, Traian Simionca, s-au viralizat în ultimele ore, potrivit publicației locale Bistrițeanul. În imagini acesta pare că agresează sexual o femeie. În replică, edilul susține că fotografiile sunt false, că au fost realizate cu AI și că e victima unei farse. Publicația locală susține că imaginile au […] The post Un primar PSD apare într-o serie de fotografii în care agresează sexual o femeie în biroul Primăriei. Edilul susține că sunt realizate cu AI first appeared on Lumea Politică.
15:30
George Simion, împreună cu Anca Alexandrescu în sectorul primarului Ciucu: „Ceea ce vedeți în spatele meu nu este un ghetou, ci este sectorul 6” # Lumea Politică
Președintele AUR, George Simion, alături de candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, au mers în sectorul 6, al contracandidatului liberal, Ciprian Ciucu. Liderul AUR a lansat un apel către cetățeni în care i-a îndemnat să vină în piața Universității, sâmbătă 8 noiembrie pentru a strânge semnături pentru Anca Alexandrescu. George Simion a declarat că sectorul lui […] The post George Simion, împreună cu Anca Alexandrescu în sectorul primarului Ciucu: „Ceea ce vedeți în spatele meu nu este un ghetou, ci este sectorul 6” first appeared on Lumea Politică.
15:10
Nota pe care o dă Sorin Grindeanu relației cu premierul Bolojan: „Undeva într-o zonă mediocră” # Lumea Politică
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Antena 3, că nota pe care ar da-o relației sale cu primul-ministru Ilie Bolojan este una „ de trecere”, însă a spus că nimeni nu are pretenția la existența unei prietenii între ei. „Nu a fost una de prietenie nici înainte, nu e nici acuma, e una (o […] The post Nota pe care o dă Sorin Grindeanu relației cu premierul Bolojan: „Undeva într-o zonă mediocră” first appeared on Lumea Politică.
13:30
Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: Nu s-a luat o decizie în coaliție privind concedierea a 13.000 de oameni # Lumea Politică
Sorin Grindeanu a declarat că nu s-a luat nicio decizie în coaliție privind reducerea posturilor din administrația centrală și locală, respectiv concedierea a 13.000 de bugetari. Președintele interimar al PSD a negat că în coaliția de marți s-au luat decizii cu privire la reforma din administrație în contextul în care se așteaptă date clare de la […] The post Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: Nu s-a luat o decizie în coaliție privind concedierea a 13.000 de oameni first appeared on Lumea Politică.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Şedinţă ca la uşa cortului, la CJ Brăila. Consilier PNL către şeful Consiliului Judeţean: „Nu ţi-e ruşine să-mi spui tu mie «zât!», porcule?” # Lumea Politică
O şedinţă de consiliu judeţean, la Brăila, a încins spiritele între consilierul PNL, Ovidiu Nechita, şi şeful CJ Brăila, Iulian Chiriac. Cei doi s-au înjurat ca la uşa cortului din cauză că Nechita i-a solicitat lui Chiriac opinia asupra unor amendamente la proiectele de pe ordinea de zi, apoi i-a spus că „este irelevant cuvântul […] The post Şedinţă ca la uşa cortului, la CJ Brăila. Consilier PNL către şeful Consiliului Judeţean: „Nu ţi-e ruşine să-mi spui tu mie «zât!», porcule?” first appeared on Lumea Politică.
10:50
Reacția ministrului Radu Marinescu, după eliberarea cumnatului lui Geoană și a fostului ministru de finanțe. „Trebuie să aplicăm legea” # Lumea Politică
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a calificat drept „absolut regretabilă” decizia Instanței Supreme prin care fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și fostul președinte al Eximbank, Ionuț Costea, au fost eliberați, după ce magistrații au admis o cale extraordinară de atac, recursul în casație, constatând că faptele erau prescrise. Marinescu a precizat că această cale poate […] The post Reacția ministrului Radu Marinescu, după eliberarea cumnatului lui Geoană și a fostului ministru de finanțe. „Trebuie să aplicăm legea” first appeared on Lumea Politică.
10:30
Zohran Mamdani, socialistul imigrant care a cucerit New York-ul: Victorie istorică împotriva lui Cuomo și Trump și ce înseamnă asta pentru SUA # Lumea Politică
Zohran Mamdani, un democrat socialist de 34 de ani, imigrant din Uganda cu origini indiene, a devenit marți, 4 noiembrie 2025, al 111-lea primar al New York-ului, învingându-l pe fostul guvernator Andrew Cuomo cu peste 50% din voturi. Prima victorie a stângii progresiste după alegerile prezidențiale din 2024, obținută cu o coaliție de tineri, imigranți […] The post Zohran Mamdani, socialistul imigrant care a cucerit New York-ul: Victorie istorică împotriva lui Cuomo și Trump și ce înseamnă asta pentru SUA first appeared on Lumea Politică.
10:10
Prefectul Capitalei trage un semnal de alarmă după explozia din Rahova: „Se poate întâmpla oricând o nenorocire similară” # Lumea Politică
Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, avertizează că tragedia din Rahova – explozia care a ucis trei persoane și a rănit alte 15 – riscă să se repete oricând, din cauza rețelelor de gaze vechi și a neglijenței. Declarațiile sale vin pe fondul unui val de apeluri la 112 pentru miros de gaze, dar și după un […] The post Prefectul Capitalei trage un semnal de alarmă după explozia din Rahova: „Se poate întâmpla oricând o nenorocire similară” first appeared on Lumea Politică.
09:30
Medici din România, bănuiți că au obținut rezidențiat fals în Republica Moldova. Percheziții în București și în țară # Lumea Politică
Procurorii suspectează că studiile de rezidențiat la Universitatea „Nicolae Testemițanu” din Chișinău nu au avut loc în realitate, medicii fiind salariați cu normă întreagă în România. Procurorii și polițiștii fac, miercuri, 5 noiembrie, 14 percheziții într-un dosar care vizează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a […] The post Medici din România, bănuiți că au obținut rezidențiat fals în Republica Moldova. Percheziții în București și în țară first appeared on Lumea Politică.
09:10
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție de ÎCCJ. Cât au de plată # Lumea Politică
Decizia a fost pronunțată în urma aplicării Deciziei CCR nr.50/2025. Obligațiile civile și măsurile de confiscare rămân valabile – peste 7 milioane lei și 4 milioane euro. Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu au fost eliberați marți în urma prescripției faptelor, după o decizie luate de Curtea Supremă. […] The post Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție de ÎCCJ. Cât au de plată first appeared on Lumea Politică.
08:50
Justiția franceză anchetează Shein, AliExpress, Temu și Wish pentru protecția minorilor. Shein și AliExpress, acuzați că vindeau păpuși sexuale cu aspect de copii # Lumea Politică
Ministrul economiei amenință cu interzicerea accesului Shein pe piața franceză “dacă aceste comportamente se repetă”. Shein a șters anunțurile și a retras categoria “produse pentru adulți”. Înainte de deschiderea magazinului fizic de la Paris al Shein programată miercuri, giganții asiatici ai vânzărilor online trebuie să se apere pe un nou front: justiția a deschis, în […] The post Justiția franceză anchetează Shein, AliExpress, Temu și Wish pentru protecția minorilor. Shein și AliExpress, acuzați că vindeau păpuși sexuale cu aspect de copii first appeared on Lumea Politică.
4 noiembrie 2025
16:10
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL # Lumea Politică
Un sondaj realizat de Novel Research în perioada 24-31 octombrie 2025, la comanda PNL, arată o competiție strânsă pentru Primăria București. Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) au peste 24% în intenția de vot. Potrivit sondajului, clasamentul votanților cu opțiune declarată este următorul: ➤Ciprian Ciucu (PNL) – 26,4% ➤Daniel Băluță (PSD) – 24,5% ➤Cătălin Drulă (USR) – […] The post Ciprian Ciucu și Daniel Băluță ”luptă” umăr la umăr pentru Primăria Capitalei. Sondaj realizat la comanda PNL first appeared on Lumea Politică.
15:50
Eugen Teodorovici candidează pentru Primăria Capitalei: „Când eram ministru, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani” # Lumea Politică
Eugen Teodorovici candidează pentru funcția de primar general al Capitalei. Fostul ministru al Finanțelor a declarat pentru Digi24.ro că se bazează pe susținerea lui Victor Ponta, așa cum l-a susținut la rândul său în campania pentru alegerile prezidențiale. „Da, candidez. Nu am nicio legătură, nimic, cu nicio formațiune politică, candidez independent. Sunt în curs de […] The post Eugen Teodorovici candidează pentru Primăria Capitalei: „Când eram ministru, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani” first appeared on Lumea Politică.
15:00
Cătălin Drulă nu e deranjat că Nicuşor Dan a încălcat Constituţia pentru a-l sprijini în competiţia pentru Bucureşti. Drulă: „Constituţia, un mit!” # Lumea Politică
În ziua lansării candidaturii pentru Primăria Capitalei, Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?”. Nicuşor Dan s-a refugiat într-un mix de râs şi incertitudine. Şi Cătălin Drulă a fost întrebat recent cam acelaşi lucru. Răspunsurile sale sunt, însă, cât se poate de bizare. […] The post Cătălin Drulă nu e deranjat că Nicuşor Dan a încălcat Constituţia pentru a-l sprijini în competiţia pentru Bucureşti. Drulă: „Constituţia, un mit!” first appeared on Lumea Politică.
12:50
Reacția lui Călin Georgescu, după lansarea Ancăi Alexandrescu de către AUR: „Când sufletul unui popor se ridică, nimeni nu poate să-l îngenuncheze” # Lumea Politică
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale și figură centrală a mișcării suveraniste, a catalogat alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei drept „o farsă”, la ieșirea de la controlul judiciar. Declarațiile sale vin după ce AUR, partidul condus de George Simion, a lansat-o pe jurnalista Anca Alexandrescu ca și candidat independent, marcând o divergență clară între poziția […] The post Reacția lui Călin Georgescu, după lansarea Ancăi Alexandrescu de către AUR: „Când sufletul unui popor se ridică, nimeni nu poate să-l îngenuncheze” first appeared on Lumea Politică.
12:30
Black Friday: „Cea mai mare păcăleală a lunii noiembrie” – Comerciantul dintr-un domeniu în expansiune care demască iluzia reducerilor de 50% # Lumea Politică
Black Friday promite reduceri spectaculoase, dar în domeniul materialelor de construcții, ofertele de 40-50% sunt adesea o „iluzie” și „o manipulare în ambalaj”, avertizează Cosmin Raileanu, fondatorul platformei Depozit Virtual. Într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, antreprenorul denunță trucurile retailerilor care umflă prețurile înainte de campanie pentru a simula scăderi masive, profitând de necunoașterea clienților privind calitatea […] The post Black Friday: „Cea mai mare păcăleală a lunii noiembrie” – Comerciantul dintr-un domeniu în expansiune care demască iluzia reducerilor de 50% first appeared on Lumea Politică.
12:00
Dosarul Micula: Cum au ajuns frații să primească sute de milioane euro ajutor de stat ilegal – și cum încearcă să evite returnarea banilor # Lumea Politică
Frații Ioan și Viorel Micula au obținut în 2013, prin arbitraj internațional, despăgubiri de 180 de milioane de euro de la statul român, pentru abrogarea unor facilități fiscale acordate în 1998 prin OUG. Comisia Europeană a declarat în 2015 plata ca ajutor de stat ilegal, obligând România să recupereze sumele – circa 400 de milioane […] The post Dosarul Micula: Cum au ajuns frații să primească sute de milioane euro ajutor de stat ilegal – și cum încearcă să evite returnarea banilor first appeared on Lumea Politică.
11:30
Promisiunea lui Ciprian Ciucu, candidatul oficial PNL pentru Primăria Capitalei: „Bucureștiul va fi un oraș plăcut, sigur și bine pus la punct” # Lumea Politică
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședinte PNL, a fost validat cu unanimitate de voturi în Biroul Politic Național al partidului ca și candidat la Primăria Capitalei pentru alegerile parțiale din 7 decembrie 2025. Anunțul, făcut miercuri, 5 noiembrie, marchează startul unei campanii intense, în care Ciucu promite o viziune pe șase ani pentru „punerea […] The post Promisiunea lui Ciprian Ciucu, candidatul oficial PNL pentru Primăria Capitalei: „Bucureștiul va fi un oraș plăcut, sigur și bine pus la punct” first appeared on Lumea Politică.
11:20
Trump intervine în alegerile pentru primăria New York-ului împotriva „candidatului comunist Zohran Mamdani”. Amenințarea președintelui # Lumea Politică
Liderul republican îl susține pe democratul Andrew Cuomo și amenință că va bloca fondurile federale destinate orașului dacă socialistul Mamdani câștigă alegerile de marți. Liderul republican de la Casa Albă a decis să susțină un democrat în scrutinul de marți pentru primăria metropolei americane, numai pentru a-l împiedica pe Mamdani, un politician tânăr care se […] The post Trump intervine în alegerile pentru primăria New York-ului împotriva „candidatului comunist Zohran Mamdani”. Amenințarea președintelui first appeared on Lumea Politică.
10:50
Șefa DNA Iași și procurorii ei cer creșterea salariilor cu 60%, la nivelul procurorilor EPPO. Tribunalul a respins cererea # Lumea Politică
Procurorii susțin că munca lor este similară cu cea de la Parchetul European, dar judecătorii au considerat imposibilă compararea directă din cauza diferențelor de regim de numire și salarizare. Creșterea cu 60% a salariilor solicitată de șapte procurori DNA Iași, inclusiv șefa Serviciului Teritorial, a fost respinsă de instanță. Ei susțin că munca lor este […] The post Șefa DNA Iași și procurorii ei cer creșterea salariilor cu 60%, la nivelul procurorilor EPPO. Tribunalul a respins cererea first appeared on Lumea Politică.
10:20
Mesajul lui George Simion la susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu: „Bucureștenii au de ales între 3 candidați ai sistemului” # Lumea Politică
Liderul AUR, George Simion, a transmis, luni seara, în cadrul unei declarații de presă că o susține pe Anca Alexandrescu la primăria Capitalei. „Alegerea AUR pentru o candidatură cu șanse a poporului român, a tuturor celor nemulțumiți, a celor care vor să pună cruce caracatiței și grupurilor mafiote care sunt, în acest moment, înșirate la Primăria Municipiului […] The post Mesajul lui George Simion la susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu: „Bucureștenii au de ales între 3 candidați ai sistemului” first appeared on Lumea Politică.
09:50
Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei, cu susținerea AUR. „Le vom da lovitura de grație, la statul paralel” # Lumea Politică
Consiliul Național al AUR a desemnat-o pe Anca Alexandrescu candidată susținută de partid la Primăria Capitalei, a anunțat liderul formațiunii George Simion. „Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare, la statul paralel”, a afirmat […] The post Anca Alexandrescu candidează la Primăria Capitalei, cu susținerea AUR. „Le vom da lovitura de grație, la statul paralel” first appeared on Lumea Politică.
3 noiembrie 2025
15:10
Grindeanu spune că nu l-a surprins prezenţa lui Nicuşor Dan la USR: “Drulă are nevoie de proptele” # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a spus marți, într-o conferință de presă, că nu a fost surprins de prezența lui Nicușor Dan la evenimentul de lansare al candidatului USR Cătălin Drulă „Pentru mine nu a fost o surpriză prezența președintelui Nicușor Dan la USR fiindcă știm cu toții – Cătălin Drulă are nevoie de […] The post Grindeanu spune că nu l-a surprins prezenţa lui Nicuşor Dan la USR: “Drulă are nevoie de proptele” first appeared on Lumea Politică.
14:50
AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria București / Petrișor Peiu: „Nu avem cum să nu participăm la alegeri” # Lumea Politică
AUR decide, luni seară, pe cine susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, iar partidul condus de George Simion are în considerare mai multe „opțiuni”, au anunțat liderii partidului, într-o conferință de presă. AUR se reunește astăzi, de la ora 19.00, în ședința Consiliului Național de Conducere, pentru a decide pe cine susține […] The post AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria București / Petrișor Peiu: „Nu avem cum să nu participăm la alegeri” first appeared on Lumea Politică.
13:00
Sondaj PNL: Ciucu 26,4%, Băluță 24,5%, Drulă 18,7% în cursa pentru Primăria București # Lumea Politică
Potrivit unui sondaj comandat de PNL, 26,4% dintre respondenți l-ar alege pe Ciprian Ciucu, candidatul liberal, pentru Primăria București, în timp ce pe locul al doilea se situează Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 24,5%. Potrivit unui sondaj comandat de PNL, 26,4% dintre respondenți l-ar alege pe Ciprian Ciucu, candidatul liberal, pentru Primăria București, în timp […] The post Sondaj PNL: Ciucu 26,4%, Băluță 24,5%, Drulă 18,7% în cursa pentru Primăria București first appeared on Lumea Politică.
11:50
Ilie Bolojan a transmis, duminică, într-un comunicat de presă, că a primit „cu interes” invitația PSD și AUR în Parlament la „Ora premierului”, însă a spus că ziua de luni este una foarte încărcată și nu poate da curs solicitării celor două partide. Prim-ministrul a adăugat că va cere conducerii Parlamentului să reprogrameze „Ora premierului” […] The post Ilie Bolojan anunță că nu merge luni în Parlament, la solicitarea lui Grindeanu first appeared on Lumea Politică.
11:40
O fostă membră SOS şi soţul ei au fost reţinuţi, după ce au bătut doi vecini şi le-au luat telefoanele. Încă un suspect e căutat # Lumea Politică
O fostă membră a partidului S.O.S. România (SOS), Amalia Bellantoni, a fost reținută de polițiști, după ce și-ar fi agresat doi vecini, soţ şi soţie. La conflict au participat atât soţul politicianei, italianul Domenico Bellantoni, care a fost şi el dus la secţie de mascaţi, dar şi un alt bărbat, care, momentan, este căutat de […] The post O fostă membră SOS şi soţul ei au fost reţinuţi, după ce au bătut doi vecini şi le-au luat telefoanele. Încă un suspect e căutat first appeared on Lumea Politică.
11:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Antena 3 CNN că decizia privind majorarea salariului minim pe economie a fost amânată de premierul Ilie Bolojan, măsură pe care o consideră „înțeleaptă” având în vedere dezacordul partenerilor sociali, sindicate și patronate. „Până la urmă, ce să înțeleagă oamenii? Va crește salariul minim? Va merge PSD-ul până la capăt cu […] The post Crește sau nu salariul minim? Ministrul Muncii vine cu lămuriri first appeared on Lumea Politică.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.