Dinamo, dată în judecată Familia unei legende cere daune » „Este un dosar de amploare excepțională”
Golazo.ro, 7 noiembrie 2025 11:50
Mihaela Nunweiller (54 de ani), fiica fostului fotbalist dinamovist Lică Nunweiller, a intentat acțiune în instanță împotriva clubului Dinamo și a altor entități care folosesc în scopuri comerciale numele „Nunweiller” fără acordul familiei.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:10
„N-aș spune că a fost o luptă grea” Xherdan Shaqiri și-ar fi dorit mai multe reușite în meciul cu FCSB: „Cu siguranță am fi putut” # Golazo.ro
Basel - FCSB 3-1. Xherdan Shaqiri (34 de ani) a venit cu o scurtă reacție după succesul din Europa League contra campioanei României.
Acum 2 ore
10:30
Mirel Rădoi, apărat Un fost internațional e de partea tehnicianului, după tensiunile din Bănie: „Ăsta e motiv?” # Golazo.ro
Rapid Viena - U Craiova 0-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) exclude o posibilă plecare a lui Mirel Rădoi, din cauza tensiunilor care există în tabăra oltenilor.
10:20
Pariu respectat Vicecampionii europeni s-au făcut blonzi , ca Generația de Aur la CM ’98! # Golazo.ro
Vicecampionii europeni la tenis de masă s-au făcut blonzi, inspirați de fotbaliștii din Generația de Aur!
Acum 4 ore
10:00
Alege România? Flavius Daniliuc, tentat să joace sub comanda lui Mircea Lucescu: „Am sentimente pozitive pentru țară” # Golazo.ro
Basel - FCSB 3-1. Flavius Daniliuc (24 de ani), jucător austriac de origine română, a oferit câteva reacții la finalul partidei din Elveția.
10:00
„Nu a fost o coincidență” Ce scrie presa din Elveția despre eșecul lui FCSB: „Basel a primit un ajutor enorm! ” # Golazo.ro
BASEL - FCSB 3-1. Ziariștii elvețieni au scris despre victoria obținută de formația antrenată de Ludovic Magnin (46 de ani) în fața campioanei României.
Acum 6 ore
07:20
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap” # Golazo.ro
O fostă gimnastă antrenată de Camelia Voinea în anii 2000, la clubul Farul Constanța, o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice inimaginabile
Acum 12 ore
01:40
Rapid Viena - U Craiova 0-1. Mihai Rotaru, patronul oltenilor, l-a lăudat pe Oleksandr Romanchuk (25 de ani) după ce a adus victoria.
01:20
„La Craiova nu e bine când e liniște” Nicușor Bancu, declarație savuroasă după succesul cu Rapid Viena: „E bun și un pic de scandal” # Golazo.ro
Rapid Viena - U Craiova 0-1. Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul oltenilor, este optimist cu vedere la forma echipei.
01:20
„O victorie total meritată” Sorin Cârțu: „Putea fi o diferență și mai mare” + Ce spune de eliminarea lui Rădoi # Golazo.ro
RAPID VIENA - U CRAIOVA 0-1. Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a vorbit despre partida din etapa #3 din Conference League.
01:00
„Puteam să mai marcăm” Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram # Golazo.ro
RAPID VIENA - U CRAIOVA 0-1. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre prima victorie obținută de echipa sa în Conference League.
00:40
„Îmi vine să plâng!” Eroul Craiovei, euforic după succesul cu Rapid Viena: „Am făcut istorie” # Golazo.ro
Rapid Viena - U Craiova 0-1. Oleksandr Romanchuk (25 de ani), marcatorul singurului gol al partidei, a fost vizibil emoționat după meci.
00:30
Nu avem o problemă cu jocul propriu-zis, cu fotbalul, ci cu felul în care ne raportăm la fotbal ca activitate guvernată de un regulament.
00:20
Blănuță a spart gheața Atacantul român a reușit primul gol la Dinamo Kiev! Victorie categorică în Conference League # Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) a reușit primul gol în tricoul lui Dinamo Kiev, chiar în cupele europene.
00:00
Explicațiile lui Cristiano De ce a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota: „Au fost două motive. Sunt mulțumit de decizie” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a spus de ce nu a mers la înmormântarea colegului său de la naționala Portugaliei, Diogo Jota.
6 noiembrie 2025
23:30
Rădoi, un car de nervi FOTO. Tehnicianul Craiovei, eliminat în Austria după ce a văzut două „galbene” în 7 minute! # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a fost eliminat, în minutul 20, al meciului cu Rapid Viena.
23:10
„Nu ne băteau în viața lor în 11” Pe cine a luat la țintă patronul FCSB după eșecul cu Basel: „Nu știu de ce mai încerc” # Golazo.ro
BASEL - FCSB 3-1. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre evoluția echipei sale, la finalul partidei din Elveția.
Acum 24 ore
22:50
Momentul care a făcut diferența Darius Olaru a dezvăluit ce s-a discutat în vestiarul FCSB după înfrângerea cu FC Basel # Golazo.ro
Basel - FCSB 2-1. Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul campioanei României, a identificat momentul în care s-a rupt echilibrul.
22:40
„Puteam obține mai mult” Daniel Bîrligea, după eșecul cu Basel: „Am jucat de la egal la egal și în 10” # Golazo.ro
BASEL - FCSB 3-1. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a vorbit despre înfrângerea din Elveția.
22:40
„Ne-au bătut din nimic!” MM Stoica, iritat de eșecul cu Basel: „Înfrângere nemeritată! Rar se întâmplă așa ceva” # Golazo.ro
FC Basel - FCSB 3-1. Mihai Stoica, președintele CA al campioanei, a vorbit despre eșecul suferit de echipa sa în etapa #4 din Europa League.
22:40
„Meritam puncte” Elias Charalambous, mulțumit de reacția jucătorilor: „N-au cedat, au arătat caracter, atitudine” # Golazo.ro
BASEL - FCSB 3-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a vorbit despre evoluția elevilor săi.
21:50
Olaru, ce GOLAZO FOTO. Faza serii în Europa: căpitanul FCSB a marcat un gol de senzație cu Basel # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a restabilit egalitatea în meciul cu Basel printr-o execuție de senzație.
21:40
„Steaua București!” MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, i-a oferit o replică lui Florin Talpan, juristul CSA Steaua, chiar de la Basel.
21:20
Tranzacție istorică la Milano AC Milan și Inter au devenit proprietarele stadionului San Siro » Când se va construi noul stadion # Golazo.ro
Cluburile AC Milan și Inter Milano au devenit proprietarele arenei San Siro, după ce au cumpărat stadionul de la Primăria orașului Milano.
21:10
BASEL - FCSB. Campioana României a jucat din nou fără sponsorul principal pe tricou.
20:50
Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare! # Golazo.ro
BASEL - FCSB. Campioana s-a trezit cu meciul compromis în doar 4 minute după două gafe de amatori făcute de doi dintre cei mai experimentați jucători: Ștefan Târnovanu (25 de ani) și Siyabonga Ngezana (28 de ani).
20:30
Liniște totală FOTO. Imagini de la momentul de reculegere ținut în memoria lui Emeric Ienei înainte de Basel - FCSB # Golazo.ro
Meciul dintre Basel și FCSB a început cu un minut de reculegere în memoria lui Emeric Ienei.
20:10
„Cine este fotbalistul preferat?” Primarul din New York a răspuns fără ezitare + Este fanul unei echipe din Premier League # Golazo.ro
Zohran Mamdani (34 de ani), proaspăt alesul primar al orașului New York, a dezvăluit echipa de fotbal pe care o susține.
20:00
Amendă uriașă! Titularul de la FCSB l-a enervat pe Becali cu viața extrasportivă: „I-am zis să vină cu nevasta aici” # Golazo.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul de la FCSB, a fost amendat din cauza problemelor din viața extrasportivă.
19:40
Scandal în UFC FBI a intrat pe fir pentru o luptă suspectă de blat: „Vom fi cel mai mare dușman al vostru” # Golazo.ro
FBI a a deschis o anchetă pentru o posibilă trucare a luptei din UFC dintre Yadier del Valle (29 de ani) și Isaac Dulgarian (29 de ani).
19:30
Tănase, ședință cu Becali Ce i-a spus patronului despre Olaru: „Nea Gigi, fac și asta dacă e nevoie!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu Florin Tănase (30 de ani) referitor la situația lui Darius Olaru (27 de ani).
19:20
Djokovic vs. Alcaraz Duel tare încă din grupe la Turneul Campionilor! Cum arată meciurile + cine se bate pe ultimul loc disponibil # Golazo.ro
Grupele Turneului Campionilor au fost trase la sorți, astăzi, la Torino, deși nu se cunosc toți sportivii calificați.
18:40
Scene șocante în Turcia Un pugilist britanic a atacat cu brutalitate un taximetrist » Ce pedeapsă riscă # Golazo.ro
Boxerul Ross Kitchen a atacat brutal un taximetrist, în timp ce se afla în Turcia.
18:30
Cine mai înțelege UEFA? Prins la mijloc în războiul FCSB - CSA! Cum a fost prezentat Emeric Ienei înainte de Basel - FCSB # Golazo.ro
FC BASEL - FCSB. UEFA a anunțat deținătorii TV cu câteva ore înainte de meciul despre momentul de reculegere care va fi ținut în memoria lui Emeric Ienei, decedat miercuri, la 88 de ani.
18:30
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar” # Golazo.ro
Dinamoviștii vor face un gest superb în memoria lui Emeric Ienei, fostul antrenor legendar al al Stelei.
18:20
Ce ia Trump în loc de Nobel! Președintele FIFA a inventat un premiu special pentru liderul american # Golazo.ro
Gianni Infantino a anunțat noul Premiu FIFA pentru Pace, o distincție care va fi oferită în premieră pe 5 decembrie, în timpul tragerii la sorți a grupelor CM 2026
17:50
„Avem o șansă bună la victorie” Olaru și Bîrligea, optimiști înainte de meciul Basel: „Caracterul și atitudinea ne-au adus puncte” # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani) și Daniel Bîrligea (25 de ani) au prefațat duelul cu Basel din etapa #4 a Europa League.
17:00
A suferit un infarct Directorul sportiv al unui club din La Liga a fost transportat de urgență la spital: „Starea lui este stabilă, dar gravă” # Golazo.ro
Fran Garagarza, directorul sportiv al lui Espanyol, a suferit marți un infarct miocardic acut și a fost transportat de urgență la spital.
17:00
Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP) a clarificat din nou speculațiile despre o eventuală retragere a sa.
16:40
Ce le-a cerut Chivu Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter, după victoria din Liga Campionilor în fața celor de la Kairat Almaty # Golazo.ro
Inter - Kairat Almaty 2-1. Cristi Chivu, antrenorul formației italiene, a avut o discuție cu jucătorii săi imediat după partida din runda #4 din Liga Campionilor.
16:30
„FCSB ar trebui să câștige” Latovlevici, mesaj pentru roș-albaștri înainte de meciul cu Basel » Amintiri despre duelul cu Salah, de acum 12 ani # Golazo.ro
Basel - FCSB. Iasmin Latovlevici (39 de ani), fostul jucător al roș-albaștrilor, le-a dat sfaturi elevilor lui Elias Charalambous (45 de ani).
16:20
„Jefuiți!” Van Basten are o concluzie radicală după Club Brugge - Barcelona: „Nici nu l-a atins” # Golazo.ro
Marco van Basten, unul dintre marii atacanți ai anilor ‘80-’90, protestează după ce arbitrul Anthony Taylor a anulat golul marcat de Club Brugge în prelungiri. Și a rămas 3-3 cu Barcelona
16:20
Liga 1 versus Liga Campionilor Cum arată raportul audiențelor TV între meciurile tari din UCL și cele din campionatul intern # Golazo.ro
În ultima săptămână, Liga 1 și Champions League au propus derby-uri și meciuri extrem de spectaculoase.
16:10
Vești bune pentru Ceahlăul Clubul din Liga 2 ar putea scăpa de faliment: „Suntem în discuții finale” # Golazo.ro
Anton Măzărianu, fostul finanțator al celor de la Ceahlăul, a vorbit despre posibilul faliment al clubului din Piatra Neamț.
16:10
Gică Popescu, investiție uriașă FOTO. Fostul fotbalist a inaugurat complexul comercial din Hunedoara # Golazo.ro
Gheorghe Popescu și-a inaugurat miercuri complexul comercial din municipiul Hunedoara.
15:30
Dragomir, Forrest Gump în Champions League Tricolorul de la Pafos a bifat încă un trofeu de maratonistul meciului. A surclasat doi jucători de 50 de milioane de euro # Golazo.ro
Pafos a furnizat o surpriză de proporții miercuri, în Liga Campionilor: a bătut-o pe Villarreal, cu Vlad Dragomir titular și integralist.
15:10
„Să-i călcăm pe ochi!” Unul dintre eroii de la Sevilla își amintește mesajul lui Ienei înaintea finalei CCE # Golazo.ro
Gabi Balint, povestind după aproape 40 de ani discursul lui Emeric Ienei în vestiarul de pe „Sanchez Pizjuan”, la Steaua - Barcelona 2-0.
15:00
Genoa are un nou antrenor Echipa lui Dan Șucu l-a instalat pe Daniele De Rossi, legenda lui AS Roma # Golazo.ro
Daniele De Rossi (42 de ani) a fost numit oficial antrenor la Genoa.
14:40
Tony Allen (43 de ani), fost jucător NBA, a fost arestat în Arkansas pentru posesie de droguri. Fostul baschetbalist de la Memphis Grizzlies se afla în mașină alături de prietenul său, William Hatton, când au fost opriți pentru un control rutier.
14:40
Controverse în Anglia Fotbalul englez schimbă regulile și renunță la minutul de reculegere pentru dezastrele din afara fotbalului » Care sunt motivele # Golazo.ro
Fotbalul englez va renunța la minutele de reculegere pentru dezastre globale, după ce s-a constatat că astfel de gesturi și-au pierdut impactul.
