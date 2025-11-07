Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia: „România are resurse, idei şi oameni capabili. Avem nevoie de coerenţă, de un plan de care să ne şi ţinem”
Ziarul Financiar, 7 noiembrie 2025 12:00
Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei Patronale Concordia: „România are resurse, idei şi oameni capabili. Avem nevoie de coerenţă, de un plan de care să ne şi ţinem”
Transgaz, campionul absolut al Bursei, face cel mai aşteptat anunţ din energie: Gazul din Marea Neagră va ajunge în conducte din toamna lui 2027. Salt de aproape 60% în producţia internă. Este economia gata? # Ziarul Financiar
„Conform prognozelor, până în anul 2030 cu perspectiva anului 2050 producţia de gaze naturale terestru este de aşteptat să scadă, menţinerea unui grad redus de dependenţă faţă de importuri fiind condiţionată astfel de exploatarea rezervelor de gaze naturale descoperite în Marea Neagră. Primele gaze naturale din proiectul Neptun Deep, gaz exploatat de OMV Petrom şi Romgaz în Marea Neagră, vor fi extrase şi transportate prin gazoductul Tuzla-Podişor începând din toamna anului 2027. Volumele de gaze naturale anuale estimate sunt de aproximativ 8,16 mld. m3/an (87,6 TWh/an) (ce vor intra din perimetrul Neptun Deep în reţeaua naţională de transport gaze naturale“, se arată în Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale publicat de Transgaz şi actualizat în septembrie anul acesta. Perioada pe care este făcut planul este 2024-2033.
Cu ajutorul statului, furnizorii de energie au făcut afaceri şi profituri colosale în 2022, prin intermediul schemei de plafonare şi compensare. Acum, tot statul strigă „prejudiciu“ pe un mecanism creat de el. Tinmar, luat în vizor # Ziarul Financiar
Mai multe evenimente cheie au creat posibilitatea unică pentru unele companii din zona de comerţ cu energie de a bifa afaceri şi profituri de vis în 2022, unul dintre cei mai complicaţi ani la nivel mondial. Primele semne apăruseră din 2021, dar abia în 2022, prin intervenţia directă a statului român, companiile de furnizare au întors un scenariu de coşmar, marcat de scumpirea enormă a energiei, într-o şansă de câştig fabuloasă. În 2023, lucrurile s-au detensionat pe piaţa energiei, lucru care a dus la scăderea preţurilor şi deci la evoluţii similare pentru multe afaceri din acest domeniu. Ce s-a întâmplat de fapt?
Alex Milcev, EY: Nesiguranţa fiscală afectează mai mult încrederea investitorilor decât impactul financiar al măsurilor. Nu s-a făcut cu adevărat reformă fiscală. Lipsa de coordonare a adus o stare de nesiguranţă în sfera companiilor internaţionale de unde vin miliarde de euro în fiecare an # Ziarul Financiar
Creşterile de TVA şi accize pentru anumite produse nu înseamnă cu adevărat o reformă fiscală, iar mişcarea necoordonată pe această zonă a creat o stare de nesiguranţă foarte mare în mediul companiilor multinaţionale, care pentru România reprezintă miliarde de euro care intră anual.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Matei Oprea, cofondator şi CEO, Venevo - platformă de crowdlending: Căutăm o finanţare de un milion de euro pentru a ajunge la cât mai multe IMM-uri şi investitori. Până acum am investit circa 250.000 euro, iar acum aşteptăm autorizarea de la ASF pentru lansare # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Venevo, o nouă platformă de finanţare participativă prin împrumuturi (crowdlending), vizează atragerea unei runde de finanţare de un milion de euro, necesară în principal pentru marketing şi pentru educarea publicului din România cu privire la acest tip de investiţii. Compania se află în prezent în proces de autorizare la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi estimează lansarea oficială în primăvara anului 2026. Până în acest moment, investiţia totală în proiect, realizată din fonduri proprii, se ridică la aproximativ 250.000 de euro.
Urmează ZF HR Conference 2025: Bugete, oameni şi eficienţă. După un deceniu de creştere, piaţa muncii a dat semne de prudenţă anul acesta. Ce urmează în 2026? # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează, pe 13 noiembrie 2025, cea de-a cincea ediţie a ZF HR Conference. Tema ediţiei din acest an – „Bugete, oameni şi eficienţă. De la presiune la progres – cum construim organizaţii puternice în 2026“ – vine într-un an cu presiune pe departamentele de resurse umane, o presiune care se vede şi în statisticile oficiale despre evoluţia pieţei muncii.
ZF Live. Bursă. Cum se impozitează acţiunile în România: diferenţe între platformele rezidente şi nerezidente, cotele aplicabile în funcţie de perioada deţinerii şi modalităţile de compensare a pierderilor # Ziarul Financiar
În România, modul în care se calculează impozitul pe tranzacţiile cu acţiuni depinde în mare măsură de platforma utilizată de investitor. Pentru platformele rezidente, câştigurile obţinute din vânzarea acţiunilor sunt supuse reţinerii la sursă: 1% dacă acţiunea a fost deţinută mai mult de un an şi 3% pentru acţiunile păstrate mai puţin de un an.
Bursă. Cu un randament de peste 50% de la început de an, cât potenţial de creştere mai are preţul aurului? Analist: Deşi nu excludem corecţii pe termen scurt, metalul poate rămâne pe radarele investitorilor # Ziarul Financiar
În contextul tensiunilor geopolitice şi al incertitudinilor economice mondiale, aurul a înregistrat creşteri istorice în 2025, cu un randament de peste 50% de la începutul anului.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. De ce stagnează acţiunile TeraPlast după ce compania a revenit pe profit? Mihai Chişu, eVote: Emitentul poate reintra în favoarea investitorilor de retail pe măsură ce se confirmă trendul profitabilităţii # Ziarul Financiar
Producătorul de materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa (simbol bursier TRP) a revenit pe profit în primele nouă luni din 2025, după un an anterior în pierdere, pe fondul creşterii cererii şi al extinderii externe.
ZF Private Health. Medicul Daniela Ionescu, fondatoarea unei reţele ORL, a deschis a patra clinică, o investiţie de 1,5 mil. euro, în Bucureşti. „Problemele respiratorii au nevoie de o abordare integrată“ # Ziarul Financiar
Reţeaua de clinici ORL Dr. Daniela Ionescu se extinde cu o nouă unitate medicală în Bucureşti, o investiţie de 1,5 milioane de euro. Noua clinică, denumită Suvenir, este a patra din reţea şi funcţionează ca un centru multidisciplinar dedicat respiraţiei şi afecţiunilor asociate.
Business sportiv. România a devenit pentru prima dată campioană mondială la dans sportiv. Cum arată acest sport pe plan local, care a ajuns să numere printre cei mai mulţi sportivi legitimaţi? # Ziarul Financiar
România a câştigat pentru prima dată titlul de campioană mondială la dans sportiv, la categoria adulţi standard, după ce Rareş Cojoc şi Andreea Emilia Matei s-au clasat pe primul loc în competiţia Transylvanian Grand Prix 2025, care a avut loc weekendul trecut la Sibiu.
ZF Agropower. Nicolae Apopi, fermier din Timiş care lucrează 2.700 de hectare: Anul 2025 a fost bun pentru culturile de grâu şi de orz, însă ne nemulţumeşte preţul. Este ca acum şase-şapte ani şi chiar cu producţiile mari nu ajungem la pragul de rentabilitate # Ziarul Financiar
Nicolae Apopi, proprietarul companiilor AgroBaden Banat şi Popagra, ce cultivă cu cereale 2.700 de hectare în judeţul Timiş, spune că anul acesta grâul şi orzul au fost surprize plăcute, aducându-i producţii foarte bune, însă chiar şi în aceste condiţii nu a atins pragul de rentabilitate din cauza preţurilor mici.
Via Transilvanica. Comunităţile, pe unde trece Via Transilvanica, profită de pe urma acestui proiect pentru a-şi creşte veniturile. „Văd turiştii ca pe o potenţială sursă de a-şi rotunji veniturile, dar încă nu văd un business din care să trăiască“ # Ziarul Financiar
Via Transilvanica începe să îşi producă din efecte, iar după deschiderea traseului au apărut şi businessuri. Oamenii din comunităţile prin care trece traseul au început să deschidă unităţi de cazare, puncte gastronomice sau chiar cafenele pentru turişti. Totuşi, micii antreprenori văd, momentan, o oportunitate de a-şi rotunji veniturile, dar nu pentru a trăi exclusiv dintr-o afacere aflată pe Via Transilvanica.
Ömer Tetik, Banca Transilvania, avertizează: România trebuie să lupte şi să fie o destinaţie competitivă pentru investiţii străine şi locale. Trebuie să atragem capital şi investiţii, altfel nu putem relansa economia. Capitalul trebuie să fie bine primit # Ziarul Financiar
Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, cea mai mare bancă din România după active, a vorbit într-un interviu acordat ZF despre condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca economia să se relanseze. El susţine că avem nevoie să atragem investiţii şi capital, dar pentru acest lucru capitalul trebuie să fie bine primit, să existe fiscalitate prietenoasă şi o legislaţie clară, lipsită de birocraţie.
Zentiva România a investit 56 mil. lei în 2024: „Avem un plan multianual de investiţii“ # Ziarul Financiar
Producătorul de medicamente Zentiva, cu două fabrici în Bucureşti, a realizat investiţii de 56 mil. lei în 2024 (peste 10 mil. euro), iar planurile de dezvoltare continuă. În prezent, compania se uită spre creşterea capacităţii de producţie şi reducerea impactului asupra mediului.
Dariusz Pietrzak, Enterprise Investors, avertizează: Deşi Europa Centrală şi de Est creşte mai repede decât restul Europei, investitorii occidentali alocă mai puţini bani pentru regiune # Ziarul Financiar
Dariusz Pietrzak, investor relations partner la Enterprise Investors, unul dintre primii investitori financiari care au pariat pe România la finalul anilor ’90, spune că deşi Europa Centrală şi de Est creşte mai repede decât restul Europei, investitorii occidentali alocă mai puţini bani pentru regiune, preferând să se orienteze către vest, cu precădere către SUA.
Bursă. Finanţe personale. Cum se impozitează acţiunile în România. Diferenţe între platformele rezidente şi nerezidente, cotele aplicabile în funcţie de perioada deţinerii şi modalităţile de compensare a pierderilor # Ziarul Financiar
În România, modul în care se calculează impozitul pe tranzacţiile cu acţiuni depinde în mare măsură de platforma utilizată de investitor.
Ömer Tetik, Banca Transilvania: Continuăm strategia de a fi finanţatorul principal al proiectelor strategice din România. Câştigăm cotă de piaţă şi pe segmentul companiilor mari. Dimensiunea băncii ne permite să fim competitivi în relaţia cu orice tip de client, inclusiv firmele foarte mari # Ziarul Financiar
Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România după active, continuă strategia de a fi finanţatorul principal al proiectelor strategice din România, după ce în acest an banca a fost fie finanţator direct, fie aranjor în credite sindicalizate pentru proiecte importante în infrastructură, în energie - producţie şi transport - precum şi în energie regenerabilă, spune şeful băncii, ömer Tetik.
Business sportiv. În ce mai investesc sportivii? Pe lângă construirea şi amenjarea centrelor şi cluburilor sportive, imobiliarele devin cel mai atractiv sector, unde marja de profit poate fi de circa 10-15% pe an # Ziarul Financiar
Banii câştigaţi din fotbal, tenis sau alte sporturi au început să fie investiţi nu doar în cluburi sau centre sportive, aşa cum se întâmpla în cazul multor sportivi retraşi din activitatea de pe teren. În ultimii ani, sportivii au început să îşi plaseze banii şi în domenii diferite de cel sportiv, ca investiţii pe termen mediu sau lung. Unul dintre cele mai râvnite sectoare este chiar cel imobiliar, unde marjele de profit sunt, în medie, între 10% şi 15%.
Consiliul Concurenţei spune că preluarea La Cocoş de către proprietarul Lidl şi Kaufland poate duce la creşteri de preţuri în magazine şi la probleme pentru furnizori. Ce soluţii sunt? # Ziarul Financiar
Consiliul Concurenţei spune că preluarea a 70% din acţiuinile La Cocoş de proprietarul Lidl şi Kaufland poate duce la creşteri de preţuri în magazine şi la probleme pentru furnizori, motiv pentru care autoritatea cere grupului german Schwarz, cel mai mare jucător din retailul european şi unul dintre cei mai mari din lume, să vină cu propuneri care să înlăture aceste îngrijorări.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Se confimă temerea IT-iştilor la început de drum. Voicu Oprean, AROBS: Ne încadrăm în trendul general în care folosim IA în locul angajaţilor entry level. Juniorii au o viaţă foarte dificilă şi ar trebui să se agaţe de orice internship. Trebuie să tragă mai mult şi să fie mai adaptabili # Ziarul Financiar
Săptămâna aceasta, compania a anunţat preluarea pachetului majoritar de 65% al companiei GESS Engineering din Sibiu. Această mişcare marchează a treia tranzacţie importantă din 2025 şi se înscrie în viziunea fondatorului Voicu Oprean de a coagula jucători regionali pentru a crea un grup tehnologic capabil să concureze la nivel mondial.
Mesaje cheie de la NATO Industry Forum: Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Nu putem avea o apărare puternică fără o industrie puternică. Sunt mulţi bani pe masă pentru acest sector şi vor veni şi mai mulţi # Ziarul Financiar
Reînarmarea statelor NATO nu mai este o opţiune, ci o necesitate, a fost unul dintre mesajele principale de la NATO Industry Forum 2025, eveniment organizat la Bucureşti, care a reunit peste 800 de participanţi din 26 de state membre şi partenere şi mai mult de 300 de companii din industria de apărare.
ZF Live. Tudor Manea, eMAG Group: Bugetele pentru Black Friday de anul acesta au crescut, în medie, de la 3.100 la 3.300 de lei, şi a crescut şi numărul persoanelor care şi-au alocat mai mult de 5.000 lei. Dacă înainte erau 15% dintre oameni, anul acesta sunt 20% dintre oameni care vor să cheltuie mai mult de 5.000 lei, ceea ce arată că au încredere în acest eveniment # Ziarul Financiar
Black Friday a devenit „ziua de vârf“ a comerţului online, singura zi din an în care vânzările din mediul digital depăşesc retailul tradiţional. Tot mai mulţi consumatori intră în eveniment cu liste de achiziţii şi bugete pregătite în avans, a spus Tudor Manea, CEO al eMAG Group.
Business şi marketing în fotbal. Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal: FRF şi-a triplat veniturile în ultimii zece ani, de la 13 mil. euro în 2014 la 43 mil. euro în 2024. Fotbalul este un business şi va fi businessul cu cea mai mare creştere în următorii cinci ani. Cluburile de top din România pot ajunge la bugete anuale de 50 mil. euro # Ziarul Financiar
„FRF este singura federaţie relevantă din România fără acces la fonduri publice. Federaţia din Ungaria primeşte direct de la guvern 80 de milioane de euro în fiecare an“.
Când rezultatele pot să devină capital de încredere. Sistemul de companii din România a făcut profit de 1.000 miliarde de lei, adică 200 de miliarde de euro, în ultimii patru ani, 2021-2024 # Ziarul Financiar
Cele peste 900.000 de firme din România, care depun an de an bilanţul financiar, au strâns în perioada 2021-2024 un profit net total de aproape 1.000 mld. lei, arată datele primite de ZF de la Registrul Comerţului.
Profitul net al Raffaello Shoes Factory, cel mai mare producător de pantofi din România, a scăzut de aproape patru ori în 2024, la 3,4 mil. lei # Ziarul Financiar
Compania Raffaello Shoes Factory, cel mai mare producător de pantofi din România, deţinută de italienii de la Grisport, a realizat în 2024 o cifră de afaceri de 247,2 mil. lei (49,7 mil. euro), în scădere cu 21,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 315,1 mil. lei (63,7 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
