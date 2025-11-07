Când este bine să oprești căldura iarna pentru a face economie. Trucurile care își scad factura la încălzire
7 noiembrie 2025
Există câteva trucuri care ne ajută să plătim mai puțin atunci când primim factura la încălzire, fără să tremurăm de frig în case. Când este bine să oprești căldura iarna ca să faci economie. Experții vin cu câteva sfaturi importante ca să nu golim buzunarele iarna. Sfaturile experților pentru a plăti mai puțin la încălzire […]
Gigi Becali face REVOLUȚIE la FCSB. A anunțat, deja, transferurile pentru la iarnă. „Vor veni sigur!” # Gândul
Eșecul din Elveția, 1-3 pe terenul lui FC Basel, l-a convins pe Gigi Becali că trebuie să întărească serios lotul de jucători dacă vrea să facă performanță. În acest sens, latifundiarul din Pipera a anunțat că pregătește revoluția la gruparea „roș-albastră”, în iarnă. FCSB a pierdut și în etapa a 4-a din grupele Europa League […]
Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul partidului: USR trebuie să plece din această coaliție Știre în curs de actualizare
România nu mai face față inflației. INS confirmă cifrele dezastruoase. Aproape 3,6 milioane de români erau săraci în 2024 # Gândul
Românii nu mai fac față inflației și cheltuielilor. Rata sărăciei relative a fost de 19% în 2024, adică aproape 3,6 milioane de români, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Astfel, anul trecut, aproape 1 din 5 locuitori din România trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% […]
PSD – de la Iliescu, la Grindeanu. Congresul a început. În sală sunt prezenți foștii președinți: Năstase, Geoană, Ponta și Ciolacu # Gândul
PSD – de la Iliescu, la Grindeanu. Congresul a început. În sală sunt prezenți foștii președinți: Năstase, Geoană, Ponta și Ciolacu.
Dominic Fritz se plânge de dificultatea întrebărilor pentru cetățenie. Ce l-a pus în dificultate pe șeful USR # Gândul
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se pregătește pentru testul de obținere a cetățeniei române, și a prezentat pe pagina sa de Facebook o serie de întrebări care se pun de obicei la interviul pentru acordarea cetățeniei române. Dominic Fritz se plânge că testul pentru obținerea cetățeniei este prea dificil și susține în continuare că există români […]
Incidente grave la Filarmonica din Paris. Un concert susținut de Orchestra din Israel a fost întrerupt de fumigene și ciocniri între spectatori # Gândul
Concertul Orchestrei Filarmonice din Israel, la Filarmonica din Paris, a fost întrerupt de trei ori, seara trecută, relatează BFMTV. Mai multi indivizi au aruncat fumigene în încercarea de a întrerupe evenimentul. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată cum bombe fumigene au fost aruncate pe scenă, de un grup de indivizi, iar sala începe să […]
Nicușor Dan, pierdut în spațiu, acum și în timp. „Este o negociere în cadrul UE, care se va finaliza la sfârșitul anului trecut” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a avut câteva momente de confuzie și în cadrul summit-ului „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia. După ce șefa de protocol l-a ajutat, din nou, să-și găsească locul în sală, șeful de la Cotroceni a făcut și gafă imensă în timpul discursului pe care l-a citit de pe o foaie […]
Lukoil rămâne fără cumpărător după ce Gunvor Group și-a retras oferta. De ce s-a blocat achiziția companiei rusești # Gândul
Gunvor Group a anunțat joi că renunță la decizia de a cumpăra activele Lukoil din străinătate după ce Statele Unite au declarat că nu vor aproba niciodată această preluare. Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, are ca termen limită 21 noiembrie să își vândă activele pe care le deține, după care orice […]
FOTO. Mihai Trăistariu vrea să facă BANI și din pictură. ”În pandemie, mi-a oferit cineva pe un tablou 500 de euro” # Gândul
Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, vrea să își îmbunătățească veniturile și din tablourile pe care le pictează. Cântărețul face bani din spectacolele pe care le susține și de la evenimentele la care participă. De asemenea, are și afaceri în turism. Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoralul românesc, în Mamaia […]
O victorie și o înfrângere, acesta este bilanțul participării românești în cupele europene, de la mijlocul acestei săptămâni. FCSB a pierdut la Basel, în Elveția, în timp ce Universitatea Craiova s-a impus la Viena pe terenul Rapidului austriac. Acum, cele două cluburi își fac tot felul de calcule privind calificarea în primăvara europeană. Cum se […]
Rămășițele pământești ale lui Grigore Ghyka vor fi repatriate și depuse la ONB. Ultimul domn al Moldovei a deschis calea unirii Principatelor # Gândul
Rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka vor fi aduse din Franța și depuse duminică la Opera Națională București. Evenimentul este deschis publicului și face parte dintr-o serie de ceremonii oficiale și comemorative care se vor derula în perioada următoare, în mai multe orașe. Ultimul domn al Moldovei a jucat un rol cheie în procesul […]
Cele patru ZODII care vor beneficia de protecție divină, timp de 5 ani! Se anunță bunăstare și fericire, pentru acești nativi # Gândul
Astrologii anunță o perioadă de bunăstare, fericire și abundență pentru anumiți nativi. Este vorba de patru zodii, care vor avea parte de o adevărată protecție divină, timp de 5 ani, iar banii vin din toate părțile și nu vor mai fi niciodată o problemă. Astfel, vor strânge averi cu ușurință, iar destinul le deschide larg […]
Lukoil rămâne fără cumpărător după ce Gunvor -„marioneta Kremlinului”- nu mai vrea să cumpere activele companiei rusești # Gândul
Gunvor Group a anunțat joi că renunță la decizia de a cumpăra activele Lukoil din străinătate după ce Statele Unite au declarat că nu vor aproba niciodată această preluare. Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, are ca termen limită 21 noiembrie să își vândă activele pe care le deține, după care orice […]
Mașina supranumită „Micuța Lacrimă” a ajuns la RAR București: „Nu ați văzut prea multe astfel de modele în trafic” # Gândul
„Micuța Lacrimă” a ajuns la RAR București și a atras atenția tuturor celor pasionați de autoturisme de colecție. Mașina albastră SAAB 96 a fost fabricată în 1973. Un SAAB 96 din 1973 a fost observat la centrul RAR București-Grivița, unde a atras atenția prin designul său distinctiv în formă de lacrimă. Modelul acesta întâlnit rar […]
România luptă cu poluarea prin promisiuni. Suntem pe primul loc în clasamentul UE, cu cel mai ridicat grad de poluare # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că românii vor putea ști ce aer respiră în timp real. Potrivit Agenţiei Europene de Mediu, România se situează pe primul loc în clasamentul UE cu cel mai ridicat grad de poluare. Ţara noastră are o concentraţie medie de particule în suspensie de 16, în timp ce ale altor ţări […]
România, campioana europeană a poluării, se aliniază standardelor UE de informare publică. Buzoianu: „Românii vor ști ce aer respiră în timp real” # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că românii vor putea ști ce aer respiră în timp real. Potrivit Agenţiei Europene de Mediu, România se situează pe primul loc în clasamentul UE cu cel mai ridicat grad de poluare. Ţara noastră are o concentraţie medie de particule în suspensie de 16, în timp ce ale altor ţări […]
Proteste masive în Letonia. Oamenii se opun ca țara să se retragă din Convenția de la Istanbul. Ocupă primul loc în Europa la numărul de femei ucise # Gândul
Peste 10.000 de oameni s-au adunat, seara trecută, la Riga, pentru a protesta împotriva posibilei retrageri a Letoniei din Convenția de la Istanbul, relatează publicația Lente.lv. Semnat de 45 de țări și de Uniunea Europeană începând cu 2019, tratatul Consiliului Europei are scopul de a standardiza sprijinul pentru femeile care sunt victime ale violenței, inclusiv […]
Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României: „N-am stabilit o dată” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va merge în Parlament pentru a oferi explicațiile cerute de parlamentari. PSD și AUR au solicitat prezența prim-ministrului după anunțul americanilor privind retragerea unor trupe din România. Invitația nu a fost încă onorată din cauza programului încărcat. Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri în cadrul unui interviu acordat HotNews […]
Președintele Nicușor Dan nu susține creșterea salariului minim: „Mărirea poate să scoată o grămada de firme de pe piață” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis la summit-ul „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia, că nu susține creșterea salariului minim, deoarece mărirea ar putea să scoată o grămadă de firme de pe piață. „Ne ar plăcea ca salariul minim sa fie mare. Tot timpul e o chestiune de echilibru, despre ce-si poate permite economia. […]
Kitty Cepraga, în vârstă de 45 de ani, a explicat care a fost motivul pentru care, cu ani în urmă, a decis să plece în Italia. Cristina Cepraga s-a făcut remarcată la ”Școala Vedetelor”. Ulterior, aceasta a ales să se stabilească în Italia, acolo unde și-a făcut o carieră ca actriță și regizoare. Acum, aceasta […]
Bitcoin nu a apărut peste noapte, dar până în momentul în care mulți români au început să-l observe, era deja prezent peste tot. De la pizzele pierdute în memoria colectivă până la investițiile corporative, povestea Bitcoin este una incredibilă. Tot ce poate face acest articol este să prezinte momentele esențiale pe care România le-a ratat […]
Maia Sandu a oferit „Ordinul Onoarei” pentru președintele Federației de Judo, inculpat într-un dosar penal. Care a fost justificarea pentru decorație # Gândul
Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din R. Moldova”, vizat într-un dosar penal de extorcare, a fost decorat de președinta Maia Sandu cu „Ordinul Onoarei” în data de 10 octombrie, scrie Ziarul de Gardă. Andrei Golban este președintele Federației de Judo din R. Moldova din martie 2015. În 1998 a fost ales cel […]
Therme București transformă Black Friday în Relaxing Friday: cumpără timp pentru tine sau dăruiește relaxare la prețuri speciale # Gândul
Cel mai valoros cadou al sezonului: timp de calitate. Doar pe 7 noiembrie. București, 7 noiembrie 2025 – Therme București reinventează Black Friday și lansează Relaxing Friday 2025, cea mai avantajoasă ofertă a anului. Doar astazi, vineri, 7 noiembrie 2025, exclusiv online, pe www.therme.ro și în aplicația MyTherme, poti achiziționa Vouchere One Day Holiday cu […]
După refuzuri și bâlbâieli, Nicușor Dan a acceptat cu greu să răspundă la întrebarea cu privire la întâlnirea lui Bolojan cu afaceristul arestat. I-a găsit scuze și circumstanțe atenuante premierului: e normală întâlnirea dintre politicieni și oameni de afaceri # Gândul
Prezent la la Summitul „Dialog pentru dezvoltare”, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre întâlnirea din Palatul Victoria dintre premierul Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos. Inițial a refuzat să răspundă la întrebarea reporterilor. După insistențele jurnaliștilor a dat răspuns. „Este normală interacțiunea între oameni politici și oameni de afaceri. Ce înseamna jnteracțiune – ce se discuta acolo bineînțeles că nu trebuie ca o limita de […]
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 7 noiembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Europa Connect – Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical # Gândul
La Bruxelles, în cadrul evenimentului Europa Connect – Health EU Summit, organizat de vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu și promovat de Gândul, oficiali europeni, responsabili din sănătate și lideri ai industriei medicale au discutat despre viitorul politicilor de sănătate din Uniunea Europeană. Întâlnirea de nivel înalt a fost dedicată viitorului politicilor europene de sănătate a […]
Întârziere istorică de Black Friday la eMAG. S-au comandat cu 31% mai multe produse în primele 30 de minute, față de anul trecut # Gândul
Ediția cu numărul 15 a celui mai mare eveniment de shopping din an, Black Friday, a început la 08:07 cu un interes care a atins cote maxime. Încă din primele secunde oamenii s-au grăbit să comande experiențe, lingouri de aur, carne de porc dar și un număr uriaș de produse electrocasnice, electronice, auto și pentru […]
Cea mai mare pânză de păianjen din lume a fost descoperită de o echipă de cercetători români. Unde se află și pe ce suprafață se întinde # Gândul
O echipă de cercetători români au înfruntat poate cel mai mare coșmar al tuturor celor care suferă de arachnofobie (teama de păianjeni și alte arahnide n.r.). Au descoperit, în interiorul unei peșteri de la granița dintre Grecia și Albania, cea mai mare pânză de păianjen din lume – o „metropolă de păianjeni”. Peste 100.000 de […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat ideea de război hibrid, susținând că aceasta ar fi o armă folosită împotriva Rusiei și menită să inducă o stare de alertă în rândul populației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Ion Cristoiu explică faptul […]
Nicușor Dan s-a trezit „expert” în economie și avertizează EUROPA: „Va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China” # Gândul
Președintele Nicușor Dan participă la summitul „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia, unde a susținut un discurs în care a vorbit atât despre problemele din mediul antreprenorial privat din România, cât și despre economia din Europa. Nicușor Dan a precizat că Europa trebuie să își reevalueze strategiile economice pentru a rămâne competitivă pe […]
Orbán afirmă că o întâlnire între Putin și Trump la Budapesta ar putea avea loc „în câteva zile” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat pentru publicația Magyar Nemzet că o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump la Budapesta ar putea avea loc „în câteva zile”, de îndată ce ambele vor rezolva câteva „probleme”. Premierul Ungariei se întâlnește vineri la Washington cu președintele Donald Trump, în cadrul unui summit bilateral, în care Orban […]
Congresul PSD cu un singur candidat. Dispare „progresist” din statutul partidului. O scurtă istorie a formațiunii politice de la Iliescu la Grindeanu # Gândul
Congresul PSD, în cadrul căruia va fi aleasă o nouă conducere, are loc vineri la Romexpo. Singurul candidat la preşedinţia formaţiunii este Sorin Grindeanu. După Revoluție, partidul a suferit modificări în privința numelui, a siglei, a statutului și au fost aleși nu mai puțin de opt președinți, unii dintre ei având dublu mandat. Sorin Grindeanu […]
Viktor Orban anunță o posibilă întâlnire între Trump și Putin la Budapesta. Premierul se pregătește pentru summitul bilateral cu liderul SUA # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat pentru publicația Magyar Nemzet că o întâlnire între Vladimir Putin și Donald Trump la Budapesta ar putea avea loc „în câteva zile”, de îndată ce ambele vor rezolva câteva „probleme”. Premierul Ungariei se întâlnește vineri la Washington cu președintele Donald Trump, în cadrul unui summit bilateral, în care Orban […]
Primul centru premium de îngrijire seniori din România. Vitalitas implementează programul de neurofeedback # Gândul
Centrul de excelență Vitalitas din Snagov devine primul centru rezidențial din România pentru seniori care implementează un program complet de neurofeedback destinat rezidenților centrului, cu cea mai avansată aparatură de analiză și antrenament cerebral. Programul, coordonat de Roxana Pănoiu, psiholog clinician și psihoterapeut, marchează o etapă de pionierat în domeniul recuperării cognitive și al îmbunătățirii […]
România și Polonia ridică „zidul anti-drone” la granița NATO. Sistemul american Merops cu AI detectează, urmărește și distruge rapid țintele rusești # Gândul
România și Polonia vor instala sistemul american Merops, o tehnologie de ultimă generație bazată pe inteligență artificială, capabilă să detecteze și să neutralizeze dronele rusești rapid și la costuri reduse. Amplasarea sistemelor face parte din strategia NATO de creare a unui „zid anti-drone” de-a lungul flancului estic, în contextul intensificării incursiunilor aeriene și a amenințărilor […]
Un nou miting de protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii ies în stradă miercuri. Opriri simbolice în fața a OPT ministere # Gândul
Blocul Național Sindical (BNS) anunță că organizează miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 10.00, un miting de protest în Piața Victoriei din București, urmat de un marș până la Piața Constituției. Sindicaliștii vor avea opriri simbolice în fața principalelor instituții responsabile pentru politicile economice și sociale ale țării: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul […]
Ion Cristoiu: „RUTTE este un funcționar. Poți să nu faci sărbătoare națională din vizita lui în România” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre lipsa de demnitate a politicienilor români și despre felul în care România continuă să se poarte ca o țară „mică”, dependentă de alții. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu: „Rutte e un […]
Ion Cristoiu: În Scandalul Vaslui, Ilie Bolojan a comis un abuz în serviciu. De ce nu l-a înhățat DNA? # Gândul
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu se întreabă, în cea mai recentă pastilă video a sa, de ce premierul Ilie Bolojan nu a fost „înhățat” de Direcția Națională Anticorupție (DNA) În „Scandalul Vaslui”, pentru că – susține el – premierul „a comis un abuz în serviciu”. Știre în curs de actualizare… Vă mai recomandăm: Omul de […]
Acționarii Tesla își pun încrederea în Elon Musk. Americanul a primit șansa de a deveni primul trilionar din istorie. Ce trebuie să facă în schimb # Gândul
Americanul Elon Musk, omul care deține deja titlul de „cel mai bogat om din lume“ a primit șansa de a deveni și primul trilionar din istorie, relatează jurnaliștii de la Associated Press. Miliardarul a câștigat joi votul acționarilor, care i-ar oferi CEO-ului Tesla acțiuni în valoare de 1 trilion de dolari dacă atinge anumite obiective […]
Mirel Rădoi, eliminat la Rapid Viena – Universitatea Craiova, 0-1. A explicat ce s-a întâmplat și a analizat prima VICTORIE din Conference League # Gândul
Mirel Rădoi a fost eliminat în minutul 19 al meciului dintre Universitatea Craiova și Rapid Viena, din Conference League. Echipa din Bănie a câștigat prin golul lui Oleksandr Romanchuk în minutul 37. Rădoi a luat primul cartonaș galben după câteva minute de joc, iar în minutul 19 s-a certat cu un jucător advers și a […]
Un fizician a explicat ce s-ar întâmpla în cazul în care un om ar cădea într-o gaură neagră # Gândul
Găurile negre reprezintă ancorele gravitaționale misterioase, terifiante și fascinante, ale fiecărei galaxii, inclusiv a galaxiei noastre, ele joacă un rol crucial în reglarea formării stelelor. Sunt cele mai întunecate și extreme obiecte din Univers, iar oamenii curioși sunt atrași de ele precum moliile la o flacără de 100.000 de mase solare. În noua sa carte, […]
Imagini de groază din casa unei femei. A fost sfătuită să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot # Gândul
Imagini de groază surprinse în casa unei femei din Balfast. Un clip care a devenit viral pe TikTok a stârnit numeroase reacții în rândul internauților după ce au sesizat o fantomă. Oamenii au fost îngroziți de apariția misterioasă și au sfătuit-o pe femeie să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot. Imagini șocate surprinse […]
Ion Cristoiu: „Kiev Post a dus o campanie împotriva României. Au construit un FAKE NEWS împotriva puterii de la București” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat scandalul izbucnit în România după informațiile publicate de Kiev Post privind retragerea trupelor americane de pe teritoriul țării. Totodată, acesta a abordat și complexitatea relațiilor dintre ucraineni și ruși, pe care o explică prin contextul istoric. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
De la comemorare, la sărbătoare! Organizatorul Marșului – 10 ani de Colectiv a fost surprins alături de președintele Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă. ONG-istul a mai lucrat în trecut cu un alt USR-ist, Vlad Voiculescu. Încearcă USR să se cațere pe drama Colectiv pentru câștiguri politice cu ajutorul rețelelor de ONG-uri? # Gândul
„A fost nevoie să moară oameni ca guvernul să demisioneze”. Declarația sinistră a lui Klaus Iohannis încă bântuie societatea, chiar și după 10 ani. Dar iată că și comemorarea tragediei de la Colectiv ar putea fi „confiscată” politic. Marian Rădună, organizatorul Marșului Colectiv, cel care a provocat scandalul care a dus la schimbarea din funcție […]
Necunoscuta „ZAPOROJIE”. Cea mai mare centrală nucleară din Europa ar putea fi conectată la liniile energetice ale Rusiei. Semnal de alarmă: „Pornirea unui singur reactor într-o zonă de război activă ar multiplica de nenumărate ori amenințarea unui nou Cernobîl” # Gândul
În data de 30 octombrie 2025, specialiștii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) au transmis un avertisment care nu poate fi trecut cu vederea. Cea mai mare instalație nucleară din Europa a fost împinsă în pragul dezastrului ca urmare a războiului din Ucraina. Liniile electrice care alimentează Centrala Nucleară Zaporojie au fost distruse, iar oficialii […]
Imagini șocate din casa unei femei. A fost sfătuită să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot # Gândul
Imagini de groază surprinse în casa unei femei din Balfast. Un clip care a devenit viral pe TikTok a stârnit numeroase reacții în rândul internauților după ce au sesizat o fantomă. Oamenii au fost îngroziți de apariția misterioasă și au sfătuit-o pe femeie să părăsească imediat locuința sau să cheme un preot. Imagini șocate surprinse […]
Scrisoarea de revoltă a Congresului SUA împotriva retragerii trupelor din România: „Bucureștiul, un partener strategic și un pilon al apărării NATO” # Gândul
Planul Pentagonului de a retrage 700 de militari americani din România provoacă o reacție fără precedent în Congresul SUA. Democrații și republicanii au semnat împreună o scrisoare oficială de protest către secretarul Apărării, avertizând că o astfel de decizie ar „transmite un semnal de slăbiciune” în fața Rusiei, în plin război în Ucraina. România este […]
Operațiunea JUPITER 4- ziua 5. Percheziții în 88 de locații. Liberty Galați acuzată de evaziune fiscală de 300 milioane de lei prin afaceri cu GAZPROM # Gândul
Operaţiunea JUPITER 4, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, a ajuns în cea de-a cincea zi. Polițiștii efectuează 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii. Procurorii au descins la șefii combinatului Liberty Galați UPDATE: Procurorii Parchetului […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre schimbările sociale și economice de după Al Doilea Război Mondial. Invitatul a făcut referire și la revenirea lui Donald Trump, care arată nevoia de echilibru social. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Revenirea […]
