Lotul ales de Adrian Dulcea pentru meciurile naţionalei U19 din cadrul Turneului de Calificare la Euro-2026
News.ro, 7 noiembrie 2025 13:20
Naţionala U19 a României, pregătită de Adrian Dulcea, va susţine în perioada 9-18 noiembrie 2025 meciurile din cadrul Turneului de Calificare la Campionatul European U19 din 2026.
SUA - O învăţătoare care a fost rănită prin împuşcare la şcoală de un copil de 6 ani obţine despăgubiri de 10 milioane de dolari # News.ro
Un tribunal american a decis joi să-i fie acordate despăgubiri de 10 milioane de dolari unei învăţătoare rănite prin împuşcare de un elev de şase ani de la şcoala unde lucra, relatează AFP şi Reuters.
Congres PSD - Foştii preşedinţi Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta şi Marcel Ciolacu, prezenţi în sală / Viorica Dăncilă a declinat invitaţia # News.ro
Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta şi Marcel Ciolacu sunt prezenţi, vineri, în calitate de foşti preşedinţi ai PSD la congresul în care Sorin Grindeanu va deveni preşedinte ales al formaţiunii. Viorica Dăncilă, invitată la eveniment, nu a putut participa, iar Liviu Dragnea nu a primit invitaţie.
Bolojan: Tragem destul de multe ponoase după ce s-a întâmplat în anii trecuţi cu cheltuielile partidului. Fiecare conducere răspunde / Trebuie schimbată legea, bugetele pentru partide să fie, între campanii, la un nivel rezonabil # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că PNL tragem destul de multe ponoase după ce s-a întâmplat în anii trecuţi cu cheltuielile, pentru că partidul a rămas cu nişte datorii importante pe care trebuie să le achite, însă fiecare conducere răspunde pentru ceea ce a făcut. El a precizat că trebuie schimbată legea, iar bugetele pentru partide să fie, între campanii, la un nivel rezonabil. dar pentru asta e nevoie de un acord parlamentar.
Grupul Agroland vizează vânzări de 200 milioane euro până în 2030 şi ia în calcul să achiziţioneze magazine în vestul Europei # News.ro
Grupul Agroland raportează o creştere de 65% a profitului net în primele nouă luni, până la 9,5 milioane lei, la vânzări de 299 milioane lei, în creştere cu 13%, faţă de perioada similară din 2024. Grupul prezintă totodată strategia de dezvoltare până în 2030, care vizează vânzări de 200 milioane euro (circa 1 miliard de lei), prin integrare verticală, sustenabilitate şi digitalizare, dar şi extinderea în Europa de Vest, unde ia în calcul să preia magazine.
Kremlinul respinge speculaţiile în legătură cu o ruptură a relaţiilor între ministrul de externe Serghei Lavrov şi Vladimir Putin # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins vineri speculaţiile potrivit cărora ministrul rus de externe Serghei Lavrov ar fi căzut în dizgraţia preşedintelui Vladimir Putin, relatează Reuters.
Ilie Bolojan: I-am rugat pe colegii mei să nu dăm replici, să nu răspundem. Vă aduceţi aminte ce s-a întâmplat în urmă cu doi, trei ani, când partidele erau în şedinţa de guvern dimineaţa şi după amiaza se atacau pe toate posturile tv # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că i-a rugat pe colegii din partid să nu dea replici, să nu răspundă la atacurile din coaliţie, amintind ”ce s-a întâmplat în urmă cu 2, 3 ani de zile, când partidele erau în şedinţa de guvern dimineaţa şi după amiaza se atacau pe toate posturile tv”.
Bolojan: Ceea ce se va întâmpla după congresul PSD rămâne de văzut, este strategia PSD-ului şi a oricărui partid. Altfel acţionezi când eşti pe o funcţie stabilă. Eu le-am urat colegilor noştri succes şi responsabilitate, pentru că avem nevoie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ceea ce se va întâmpla după congresul PSD rămâne de văzut şi este strategia PSD-ului şi a oricărui partid. El a mai spus că altfel acţionezi când eşti pe o funcţie stabilă, şi nu una interimară cum a fost şi el şi Sorin Grindeanu şi a adăugat că le-a urat colegilor de la PSD succes şi responsabilitate.
Prima ediţie a Timişoara Football Film Festival (TMFF) aduce pe ecranele oraşului documentare şi filme despre fotbal, suporteri, comunităţi şi identitate, poveşti care arată că fotbalul este mult mai mult decât un joc. Filmul „Generaţia de Suflet” a deschis prima ediţie.
Bolojan, despre chemarea în Parlament: Sunt anumite probleme care, dacă suntem responsabili, trebuie să avem grijă să nu le introducem în această zonă de bălăcăreală politică / Săptămâna viitoare vom stabili această dată, mă voi prezenta în Parlament # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre chemarea sa în Parlament, de către PSD, că sunt anumite probleme care, dacă suntem responsabili, trebuie să avem grijă să nu le introducem în această zonă de bălăcăreală politică, el adăugând că săptămâna viitoare vor stabili această dată şi se va prezenta în Parlament pentru a da orice fel de explicaţii pe temele pe care parlamentarii le consideră necesare, de bugete, de dezvoltare economică şi de apărare.
Ministrul Apărării anunţă că va sesiza CNA, după ce televiziuni şi publicaţii i-au atribuit o declaraţie potrivit căreia „este o chestiune de timp până când vom vedea război”/ Moşteanu: „Este un fals grosolan” # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat că va sesiza Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), după ce televiziuni şi publicaţii i-au atribuit citatul „Este o chestiune de timp până când vom vedea război”, considerat de membrul Guvernului un „fals grosolan”. „Fake news-urile folosesc doar Rusiei şi, cel mai probabil, unor băieţi care s-au trezit cu afacerile încurcate”, a subliniat ministrul.
Nicuşor Dan anunţă că discuţiile din coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor ”se apropie de un compromis” / El crede că mai este timp pentru adoptarea proiectului, ”întrebarea este dacă îl va ataca ulterior cineva la CCR şi cât va dura acolo” # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că discuţiile din coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor ”se apropie de un compromis” şi crede că mai este timp pentru adoptarea proiectului, astfel încât să fie îndeplinit, până la finalul lunii noiembrie, jalonul din PNRR. ”Întrebarea este dacă îl va ataca ulterior cineva la CCR şi cât va dura acolo”, a transmis preşedintele.
Ilie Bolojan: Avem un protocol de coaliţie. Am încercat în această perioadă să respect acest protocol şi acest program şi toate prevederile acestuia, inclusiv faptul că din 2027 va fi o schimbare guvernamentală, voi căuta să le respect # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre relaţiile din coaliţie, că au un protocol de coaliţie şi a încercat în această perioadă să respecte acest protocol şi acest program şi toate prevederile acestui protocol, inclusiv faptul că din 2027 va fi o schimbare guvernamentală, va căuta să le respecte.
David Popovici şi membri ai lotului naţional de canotaj au premiat 35 de tineri excepţionali la Gala Burselor DAR # News.ro
Fundaţia Hope and Homes for Children a premiat cei 35 de câştigători ai Burselor DAR în cadrul galei de la Palatul Băncii Naţionale a României. Câştigătorii au fost premiaţi de David Popovici, dar şi de membri ai lotului naţional de canotaj.
Curtea Supremă îi permite lui Trump să interzică paşapoartele care nu corespund genului de la naştere # News.ro
Curtea Supremă americană, majoritar conservatoare, a aprobat joi interdicţia administraţiei Trump de a elibera paşapoarte unde să fie trecut la sex „X” sau un sex diferit de cel de la naştere pentru persoanele transgender sau care se identifică ca fiind non-binare, relatează AFP.
Ministerul de Finanţe lansează a zecea emisiune FIDELIS din 2025, care oferă dobânzi neimpozabile de până la 7,95% # News.ro
Ministerul de Finanţe lansează a zecea emisiune FIDELIS din acest an. Până în 14 noiembrie, persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro. Emisiunile în lei au dobânzi între 6,95% şi 7,70%, iar cele în euro între 3,90% şi 6,30%. Tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2025, va avea o dobândă de 7,95%.
Diana Buzoianu anunţă un proiect de Ordin prin care românii vor şti în timp real ce aer respiră: Datele vor fi publicate cu medii orare, nu cu media ultimelor 24 de ore / Mesaje de avertizare pentru populaţie, în funcţie de calitatea aerului # News.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor lansează în consultare publică modificarea unui ordin care va permite ”să ştim în timp real ce aer respirăm”. După adoptarea acestui act normativ va fi necesară modificarea platformei oficiale pentru a putea prezenta live datele orare ale poluanţilor. Datele vor fi publicate astfel cu medii orare, nu cu media ultimelor 24 de ore, aşa cum se întâmpla până acum. Ministrrul Mediului, Diana Buzoianu, dă exemplul de acum câteva săptămâni, când ”în timp ce în 3 cartiere din Bucureşti nu se putea respira pe stradă din cauza unui incendiu la o hală, senzorii oficiali erau toţi verzi”.
Nicuşor Dan, la un eveniment economic: Este un moment în care mediul privat şi statul trebuie să colaboreze / Vă încurajez să veniţi cu politici gata să fie implementate / Nu există capacitatea administrativă de a transforma idei corecte în principii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, care a participat vineri la un eveniment organizat de Confederaţia Patronală Concordia, le-a transmis oamenilor de afaceri că trebuie să colaboreze cu statul şi să facă lcururi pe care, în mod normal nu ar trebui să le facă. ”Vă încurajez să veniţi dumneavoastră cu politici gata scrise şi cu puncte de vedere gata făcute, gata să fie implementate”, a transmis preşedintele, explicând că, în prezent, România nu are capacitatea administrativă de a transforma idei corecte în principii.
Ministerul Culturii vrea să desfiinţeze Institutul Naţional al Patrimoniului. Peste 6.000 de persoane au semnat o petiţie prin care cer ca INP să rămână „instituţie publică distinctă, autonomă”. Arhitect: „Este vorba despre însăşi decapitarea identităţii” # News.ro
Fundaţia Pro Patrimonio a lansat o petiţie, semnată până în prezent de 6.000 de persoane, prin care cere ca Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) să nu fie desfiinţat. Apelul este adresat ministrului Culturii şi prim-ministrului României. Dacă ar fi desfiinţat sau comasat, INP - singura instituţie din România care are misiunea de a aplica politicile publice privind patrimoniul cultural -, milioane de euro destinate monumentelor ar fi pierdute, acţiunea ar conduce şi la politizarea expertizei şi pierderea independenţei profesionale.
Nicuşor Dan, despre întâlnirea premierului cu un afacerist arestat pentru corupţie: E normală intercaţiunea între oameni politici şi de afaceri. Discuţiile nu trebuie să depăşească o limită de principialitate. N-am văzut ca domnul Bolojan să o fi depăşit # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, întrebat în legătură cu întâlnirea de la Palatul Victoria a premierului Ilie Bolojan cu un om de afaceri vasluian arestat pentru fapte de corupţie şi cu liderul PNL Vaslui, pus sub control judiciar pentru implicare în acelaşi dosar, că este normală intercaţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri, dar că discuţiile nu trebuie să depăşească o limită de principialitate.„Eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate”, a sibliniat şeful statului.
Viktor Orban este primit vineri la Casa Albă. Premierul Ungariei va încerca să profite de relaţia personală cu Donald Trump pentru a obţine derogări de la sancţiunile impuse Rusiei de SUA # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, se întâlneşte vineri cu premierul ungar Viktor Orban, iar cei doi lideri vor discuta probabil despre dependenţa Ungariei de petrolul rusesc, într-un moment în care Trump depune eforturi pentru a determina ţările să renunţe la acesta, relatează Reuters.
De Black Friday, între 7-9 noiembrie, la MedLife ai până la 50% reducere la abonamentele individuale de sănătate # News.ro
Investiţia în abonamente individuale de sănătate nu este doar „un cost”, ci poate fi şi o economie pe termen mediu, iar de Black Friday poţi profita din plin de această ocazie. La MedLife, Black Friday vine anul acesta mai devreme şi ţine mai mult, astfel că poţi beneficia de până la 50% reducere la abonamentele individuale de sănătate şi nu numai, în perioada 7 – 9 noiembrie 2025.
Ucrainean condamnat la 12 ani de închisoare în ţara sa pentru fapte comise cu violenţă, prins la Braşov / Bărbatul este considerat periculos, violent şi cu risc de evadare # News.ro
Un ucrainean care a făcut parte dintr-o grupare organizată, condamnat la 12 ani de închisoare pentru şantaj şi vătămare corporală gravă în ţara sa, a fost prins la Braşov. El era dat în următore internaţioonală. Bărbatul este considerat periculos, violent şi cu risc de evadare.
Optsprezece persoane reţinute în cadrul anchetei privind arbitrii suspectaţi de pariuri ilegale în Turcia # News.ro
Optsprezece persoane au fost reţinute în Turcia în cadrul unei anchete care vizează arbitri de fotbal suspectaţi că au pariat pe meciuri de fotbal, a anunţat, vineri, parchetul din Istanbul.
Curtea de Conturi a criticat gestionarea Muzeului Luvru care a preferat achiziţii în detrimentul investiţiei în securitate. Directoarea: „Curtea are o viziune contabilă” # News.ro
Curtea de Conturi a criticat gestionarea Muzeului Luvru, care nu a investit în securitatea sa. Conform auditului, s-ar fi cheltuit prea mulţi bani pentru achiziţionarea de opere de artă, în detrimentul securităţii edificiului. Laurence des Cars, directoarea muzeului, este de părere că organismul „greşeşte fiind atât de sever”.
Balerini de la New York City Ballet, în premieră la Bucureşti, la gala „Balanchine’s Legacy” # News.ro
Gala Internaţională de Balet „Balanchine’s Legacy”, eveniment cultural al începutului de an 2026, va avea loc pe scena Sălii Palatului în data de 11 februarie şi va fi un spectacol de înaltă ţinută dedicat geniului coregrafic George Balanchine, considerat „părintele baletului american” şi una dintre figurile definitorii ale dansului secolului XX. Publicul va avea ocazia să vadă balerini de talie mondială, prim-balerini ai unor companii legendare precum New York City Ballet, Paris Opera, Houston Ballet şi Royal Danish Ballet, care vor veni pentru prim dată în România, reuniţi într-un omagiu spectaculos adus moştenirii lui Balanchine.
Rosatom anunţă că proiectul Paks II, privind extinderea centralei nucleare din Ungaria, primeşte primul permis de turnare a betonului. Lucrările ar putea începe în februarie 2026 # News.ro
Oficiul Naţional pentru Energie Atomică din Ungaria a emis autorizaţiile necesare pentru turnarea primului strat de beton în fundaţiile celui de-al cincilea reactor al centralei nucleare Paks din Ungaria, a anunţat antreprenorul general Rosatom, din Rusia. Ungaria îşi extinde centrala nucleară de la Paks prin proiectul Paks II, la care Rusia contribuie cu circa zece miliarde de euro şi construcţia reactoarelor.
Ministerul Educaţiei a lansat un program naţional prin care liceele vor putea propune noi modele de studiu şi „inovaţii educaţionale”/ David: Facem un pas important în zona de descentralizare. Avem nevoie să intrăm în logica „şcolii pentru copii” # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat, vineri, că a lansat Programul Naţional pentru pilotarea sistemică de planuri-cadru în învăţământul liceal de stat, particulare şi confesionale, prin care directorii acestor licee vor putea propune noi modele de studiu şi inovaţii educaţionale, îmbunătăţind astfel planurile-cadru deja aprobate. „Facem un pas important în zona de descentralizare în învăţământul preuniversitar şi sper să avem cât mai mulţi directori care să-şi dorească să facă pasul acesta. Dăm şcolilor posibilitatea să inoveze şi să flexibilizeze mai mult oferta proprie, fiind parte din acest program. Avem nevoie să intrăm în logica „şcolii pentru copii”, afirmă ministrul Daniel David.
Un nou studiu, realizat de cercetători din Coreea de Sud, indică faptul că persoanele care suferă de sindrom de apnee obstructivă de somn (SAOS), moderat sau sever, prezintă un risc mai mare de a dezvolta microhemoragii cerebrale - mici leziuni vizibile la imagistica prin rezonanţă magnetică (RMN) - şi considerate semne timpurii de afectare vasculară a creierului. Apneea obstructivă de somn ar putea deveni astfel o prioritate pentru diagnostic şi tratament precoce, iar intervenţia asupra acestei tulburări ar putea contribui la reducerea riscului ulterior de AVC (accident vascular cerebral) şi demenţă la persoanele vârstnice.
Donald Trump i-a primit la Casa Albă pe liderii a cinci foste republici sovietice: „Au o importanţă imensă şi un potenţial incredibil” / Preşedintele american, lăudat de oaspeţii săi: „Sunteţi un mare lider, trimis de Cer” - VIDEO # News.ro
Liderii a cinci foste republici sovietice din Asia Centrală - Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Tadjikistan şi Turkmenistan - au fost primiţi joi la Casa Albă, Washingtonul încercând să-şi consolideze parteneriatele economice şi militare în faţa influenţei ruse şi chineze, relatează AFP.
Meteorologii anunţă ploi însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului, până duminică dimineaţă / La munte se aşteaptă lapoviţă şi ninsoare / Cod galben de precipitaţii în Mehedinţi şi Gorj # News.ro
Meteorologii anunţă ploi însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului, până duminică dimineaţă, în mai mai multe zone ale ţării, unde rafalele vor ajunge la 80 de kilometri la oră. La peste 1.700 de metri altitudine se aşteaptă lapoviţă şi ninsoare.
Cetăţean turc care transporta 131 de pistoale letale, oprit la Calafat / Pistoalele, alături de încărcătoare, dar şi ţigări de contrabandă şi tutun mărunţit erau ascunse între paleţii cu profile din aluminiu pe care le transporta oficial # News.ro
Un cetăţean turc a fost oprit în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, iar la controlul camionului pe care-l conducea au fost descoperite 131 de pistoale letale, dar şi tutun mărunţit şi ţigări de contrabandă. Pistoalele urmează sp fie expertizate.
Lionel Messi compară victoria Argentinei la Cupa Mondială din 2022 cu naşterea copiilor săi - VIDEO # News.ro
Prezent la America Business Forum din Miami, Lionel Messi a revenit asupra mai multor momente din cariera sa sportivă, în special asupra victoriei sale la Cupa Mondială din 2022 cu Argentina. O consacrare pe care jucătorul de la Inter Miami a comparat-o cu naşterea copiilor săi.
Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova au aprobat preluarea producătorului de vinuri Purcari de către grupul polonez Maspex # News.ro
Consiliile Concurenţei din România, Bulgaria şi Republica Moldova au aprobat preluarea pachetului majoritar de acţiuni al Purcari Wineries Public Company Limited de către Maspex Romania SRL, anunţă producătorul de vinuri într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Concertul Orchestrei Filarmonice din Israel la Paris, perturbat de „incidente grave”. Manifestanţii au aruncat fumigene şi au izbucnit altercaţii, în încercarea de a întrerupe evenimentul/ VIDEO # News.ro
Concertul Orchestrei Filarmonice din Israel a fost întrerupt de trei ori, joi, în timpul reprezentaţiei la Filarmonica din Paris, în arondismentul 19. Manifestanţii au aruncat fumigene în încercarea de a întrerupe evenimentul. De asemenea, s-a format o aglomeraţie în tribune, unde au izbucnit altercaţii între spectatori, potrivit imaginilor difuzate pe reţelele de socializare.
Preşedintele Donald Trump a afirmat joi că o forţă internaţională va fi desfăşurată „foarte curând” în Gaza, la o zi după ce Statele Unite au anunţat un proiect de rezoluţie al Consiliului de Securitate al ONU menit să susţină planul de pace al preşedintelui american, relatează AFP.
Congresul adresează o scrisoare oficială secretarului Pete Hegseth în care critică Pentagonul pentru retragerea trupelor din România şi avertizează că mişcarea încurajează Kremlinul: „Solicităm cu tărie reconsiderarea acestei decizii şi o explicaţie” # News.ro
Republicanii şi democraţii din Congresul SUA au făcut o rară alianţă pentru se opune planului Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând - printr-un demers oficial - că această mişcare ar putea transmite un mesaj de retragere în faţa Moscovei, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina continuă, relatează corespondentul „Kyiv Post” la Washington.
Oana Gheorghiu: Această campanie de dezinformare nu loveşte doar în mine. Loveşte în sutele de mii de oameni care au donat, în medicii şi asistentele care lucrează în spitalul construit din acei bani şi mai ales în copiii care primesc tratament # News.ro
Co-fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţa, Oana Gheorghiu, atacată constant de la preluarea funcţiei de vicepremier, face un scurt bilanţ al activităţii organizaţiei din ultimii 13 ani. Gheorghiu afirmă că, atâta timp cât a fost atacată doar ea, a refuzat să intre în disputa publică, însă nu poate accepta ca munca depusă de toţi cei implicaţi în proiecte să fie pusă sub semnul întrebării. ”Această campanie de dezinformare nu loveşte doar în mine. Loveşte în sutele de mii de oameni care au donat, în medicii şi asistentele care lucrează astăzi în spitalul construit din acei bani, şi mai ales în copiii care primesc tratament şi speranţă datorită lor”, a transmis Gheorghiu.
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a 16-a a Superligii:
Primul trailer al filmului „Michael”, biografia lui Michael Jackson realizată de Antoine Fuqua, a fost dezvăluit. Publicul va descoperi cum Jaafar Jackson, fiul lui Jermaine Jackson şi nepotul lui Michael, interpretează rolul cântăreţului.
Congresul adresează o scrisoare oficială secretarului Pete Hegseth în care critică Pentagonul pentru retragerea trupelor din România şi avertizează că această mişcare „încurajează Kremlinul” # News.ro
Republicanii şi democraţii din Congresul SUA au făcut o rară alianţă pentru se opune planului Pentagonului de a retrage trupele americane din România, avertizând - printr-un demers oficial - că această mişcare ar putea transmite un mesaj de retragere în faţa Moscovei, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina continuă, relatează corespondentul „Kyiv Post” la Washington.
Kim Kardashian, care vrea să devină avocată, acuză ChatGPT că a determinat-o să pice examenele cu răspunsuri greşite: „Mă enervez şi ţip la el” # News.ro
De la lansarea sa, mulţi utilizatori folosesc ChatGPT pentru temele sau pregătirea examenelor. Dar uneori este mai bine să se evite acest lucru, deoarece chatbotul OpenAI nu cunoaşte toate răspunsurile şi poate greşi. Kim Kardashian poate confirma acest lucru. Într-un interviu pentru revista Vanity Fair, vedeta de reality show, care visează să devină avocată, a mărturisit că a folosit AI de mai multe ori în cadrul pregătirii sale.
Canada studiază posibilitatea de a participa la concursul Eurovision. O dorinţă care figurează în cele 500 de pagini ale bugetului guvernului lui Mark Carney, dezvăluit marţi.
NBA: Casa lui Erik Spoelstra, antrenorul echipei Miami Heat, distrusă de un incendiu violent # News.ro
Casa lui Erik Spoelstra, antrenorul emblematic al echipei Miami Heat din NBA, a fost distrusă de un incendiu violent în noaptea de miercuri spre joi.
Operaţiunea JUPITER – Investigaţie privind tranzacţii cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră / Tranzacţii inclusiv cu GAZPROM Rusia / Prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro # News.ro
Şapte dintre percheziţiile făcute, vineri, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, într-un dosar care vizează delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro.
Secretarul american al Apărării anunţă că armata americană a lovit o altă ambarcaţiune în Caraibe, ucigând 3 persoane - VIDEO # News.ro
Armata americană a efectuat, joi, un atac asupra unei nave în Caraibe, ucigând trei persoane, potrivit secretarului Apărării, Pete Hegseth, transmite CNN.
Gigantul transportator maritim Maersk îşi majorează estimările de profit; CEO-ul spune că comerţul global se dovedeşte mai rezilient decât se aştepta # News.ro
Gigantul danez al transportului maritim Maersk a raportat joi un profit operaţional peste aşteptări pentru trimestrul al treilea şi a ridicat limita inferioară a estimărilor sale anuale, pe fondul creşterii volumelor de containere şi al unei cereri globale mai robuste decât se anticipa, relatează CNBC.
Operaţiunea JUPITER 4 continuă în cea de-a cincea zi - 88 de percheziţii domiciliare în întreaga ţară / Aproximativ o mie de descinderi au avut loc de la începutul săptămânii # News.ro
Operaţoiunea JUPIGTER, derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, continuă în cea de-a cincea zi, cu 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii.
Huawei a lansat Mate 70 Air, un smartphone care va concura cu iPhone Air, Galaxy S25 Edge şi Motorola Edge 70 pe piaţa celor mai subţiri smartphone-uri.
