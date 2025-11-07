Poliția Locală Focșani în război cu afișajul ilegal! Vinovații, amendați drastic!

12:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cel mai nou oraș mare din România care renunță la tradiționalul foc de artificii de Revelion este Constanța. Decizia Primăriei vine în contextul unui val de măsuri similare adoptate deja de Cluj-Napoca, Ploiești, Iași și Brașov, orașe care aleg să marcheze trecerea dintre ani într-un mod mai prietenos cu mediul și animalele. Potrivit autorităților locale, […] Articolul Încă un oraș spune „Adio” artificiilor de Revelion! La Focșani, când? apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.