Marile magazine au dat astăzi startul ofertelor de Black Friday. Cât au cheltuit românii în primele ore ale zilei | AUDIO

10:00

Omul de afaceri din Vaslui Fănel Bogos, care ar fi dorit să schimbe conducerea Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, nemulțumit că nu a primit despăgubiri după ce la fermele sale s-a confirmat infectarea cu salmonella – a fost reținut aseară pentru 24 de ore, potrivit postului public de televiziune. Acuzațiile sunt de şantaj şi cumpărare de […]