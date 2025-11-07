Sorin Grindeanu, la Congresul: „Alţii, liberali, progresişti sau aurişti se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel”
MainNews.ro, 7 noiembrie 2025 15:50
Sorin Grindeanu, candidat la şefia PSD, a mulţumit în Congres foştilor lideri ai formaţiunii, Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta şi Marcel Ciolacu, el arătând că alţii, liberali, progresişti sau aurişti se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel, cu tăierea salariilor, cu bătaia de joc şi hoţia din pandemie, cu majorarea TVA sau cu …
• • •
Acum 30 minute
16:00
CCR a publicat motivarea deciziei privind respingerea proiectului de lege referitor la reforma pensiilor magistraților # MainNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României au publicat motivarea deciziei de pe 20 octombrie de respingere a reformei pensiilor speciale ale magistraților. Verdictul a fost adoptat cu votul a cinci dintre cei nouă judecători. În motivare, CCR a menționat o singură abatere procedurală, cea privind obținerea avizului de la CSM. În documentul de 54 de pagini …
Acum o oră
15:50
Acum 2 ore
15:20
Tentativă de mită de 1 milion de euro: DNA reține un bărbat care voia să influențeze contracte între C.N. ROMTEHNICA și o firmă privată # MainNews.ro
O persoană a fost reținută de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) după ce ar fi încercat să ofere 1 milion de euro ministrului Apărării, crezând că acesta ar putea interveni asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A. pentru a facilita încheierea unor contracte cu o firmă privată. "Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere …
15:00
Ministerul Culturii vrea să desființeze Institutul Național al Patrimoniului. Propunerea a fost criticată de societatea civilă. Peste 7000 de persoane au semnat o petiție pentru renunțarea la demers # MainNews.ro
Reprezentanții Ministerului Culturii au conformat intenția de a desființa Institutul Național al Patrimoniului (INP). Criticii au atras atenția că implementarea planului riscă să ducă la pierderea a milioane de euro destinate monumentelor și că ar conduce la politizarea expertizei și la pierderea independenței profesionale. Peste 6000 de persoane au semnat o petiție inițiată de Fundația …
15:00
Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu, prezenți la congresul PSD unde Sorin Grindeanu devine președinte al partidului # MainNews.ro
Foștii premieri Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu au fost prezenți vineri la Congresul PSD, unde Sorin Grindeanu urmează să fie confirmat ca președinte al partidului. Dublu condamnat penal pentru corupție, Adrian Năstase a declarat că este un moment important pentru partid. „Cred că e un moment important pentru partid, dar şi …
15:00
VIDEO Mesaj sfidător al fratelui lui Dani Mocanu, după ce au fost dați în urmărire generală # MainNews.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Romario Mocanu, au fost condamnați definitiv la patru, respectiv șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Cei doi nu au fost găsiți la domiciliu de către autorități după pronunțarea sentinței, fiind dați în urmărire națională și internațională. Ulterior, Romario Mocanu a transmis un mesaj …
Acum 4 ore
14:30
Contabil acuzat că ar fi delapidat 1,2 milioane de lei din fondurile a două unităţi de învăţământ din București # MainNews.ro
Un contabil acuzat de sustragerea sumei de 1,2 milioane de lei din conturile a două unități de învățământ din Sectorul 5 al Capitalei a fost plasat sub control judiciar, după o reținere inițială de 24 de ore. Procurorii au decis să nu solicite arestarea preventivă în instanță pentru bărbatul identificat ca B.A., optând în schimb …
14:10
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, sesizează CNA după ce i-au fost atribuite declaraţii false despre un posibil război # MainNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunțat intenția de a sesiza Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) în urma atribuirii unei declarații false privind iminența unui conflict armat. Acesta a calificat afirmația drept un „fals grosolan" și o componentă a unui război hibrid. O serie de televiziuni și publicații, printre care RomaniaTV, Realitatea, Mediafax și ActiveNews, i-ar …
13:40
Ministerul Finanţelor lansează a zecea emisiune FIDELIS din 2025. Dobânzi avantajoase pentru donatorii de sânge # MainNews.ro
Ministerul Finanţelor a deschis, începând de joi, 7 noiembrie, perioada de subscriere pentru a zecea emisiune de titluri de stat FIDELIS din acest an. Până la 14 noiembrie, persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot investi în titluri denominate în lei şi euro, listate la Bursa de Valori Bucureşti, prin …
13:00
Conturile Metrorex, blocate de Alstom după neînțelegerile privind livrarea trenurilor Metropolis # MainNews.ro
Compania franceză Alstom Transport S.A. a instituit poprire pe conturile Metrorex, o măsură confirmată de operatorul de transport subteran, pe fondul unui conflict legat de livrarea și punerea în circulație a trenurilor noi destinate Magistralei M5 Drumul Taberei – Eroilor. Compania franceză Alstom Transport S.A. a impus o poprire pe conturile Metrorex, o acțiune confirmată …
13:00
Roberta Metsola a susținut un discurs în Parlamentul Republicii Moldova: „Uniunea Europeană nu mai este o idee la distanță undeva la orizont” # MainNews.ro
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită în Republica Moldova. Cu acest prilej, ea a susținut un discurs în plenul legislativului de la Chișinău, în cadrul căruia a subliniat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, relatează Ziarul de Gardă. Lidera europeană a marcat prin discursul său începerea mandatului …
Acum 6 ore
12:00
Nicușor Dan îi ia apărarea premierului Bolojan: „Nu a depășit limita de principialitate” # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri că nu consideră deplasată întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, arestat pentru fapte de corupție, și cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, aflat sub control judiciar în același dosar. Șeful statului a afirmat că este normal ca politicienii să interacționeze cu oameni de …
11:40
ANM anunță vreme severă în weekend: Ploi abundente, vânt puternic și ninsoare la munte # MainNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de vreme severă pentru mai multe regiuni ale țării, valabile până duminică dimineața. Prognoza indică ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare la munte, fiind activat și un cod galben pentru județele Mehedinți și Gorj. Precipitații sunt așteptate și în …
11:10
Eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta SOS România, este așteptată vineri, la ora 12:00, la sediul Parchetului General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Politiciana a mai fost chemată de procurori în urmă cu o lună, atunci când i-a fost adusă la cunoștință calitatea de inculpată. La acel moment, Diana …
10:50
Captură uriașă la granița cu Bulgaria: 131 de arme letale, descoperite în camionul unui turc # MainNews.ro
Autoritățile de frontieră de la Calafat au descoperit 131 de pistoale letale, tutun mărunțit și peste 160.000 de țigarete de contrabandă ascunse într-un camion care venea din Turcia. Vehiculul, condus de un cetățean turc de 38 de ani, a fost oprit pentru control în apropierea podului Calafat–Vidin. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, incidentul …
Acum 8 ore
10:10
Fiica Elenei Lasconi a fost implicată într-o nouă controversă. Oana Lasconi a susținut înarmarea Hamas # MainNews.ro
Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a stârnit o nouă controversă după ce a avut mai multe poziții critice la adresa solicitărilor de dezarmare a Hamas și cu privire la existența statului Israel, relatează Mediafax. „Spunând că Hamas ar trebui să predea armele este nebunesc. Nu cred că oamenii înțeleg cât de nebunesc este. Este singurul …
09:20
BREAKING Percheziții la Liberty Galați într-un dosar de delapidare și evaziune fiscală. Tranzacții de peste 130 de milioane de euro cu Gazprom, investigate de Parchetul General # MainNews.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au efectuat vineri, 7 noiembrie, mai multe percheziții la combinatul Liberty Galați și la locuințele unor persoane din conducerea companiei, într-un dosar privind delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală. Ancheta vizează, potrivit Parchetului General, o serie de tranzacții suspecte cu certificate …
09:00
Congresul PSD: Sorin Grindeanu, unicul candidat, urmează să fie ales președinte, iar doctrina partidului va fi modificată # MainNews.ro
Delegați ai Partidului Social Democrat se reunesc în cadrul congresului începând de la ora 13:00, la Romexpo. În cadrul evenimentului, Sorin Grindeanu urmează să fie ales președinte cu puteri depline, fiind singurul candidat, fiind stabilită totodată noua conducere a partidului. De asemenea, vor fi adoptate modificări ale doctrinei PSD, marcând trecerea de la progresism la …
Acum 24 ore
20:00
Premierul Bolojan, despre întâlnirea cu Mihai Barbu şi Fănel Bogos: Omul de afaceri mi-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului / Am avut aşa, un uşor trac, a prezentat şi aspecte că nu sunt strict de zona politică # MainNews.ro
Premierul Bolojan a povestit, joi, detaliile întâlnirii de la Guvern, cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu şi omul de afaceri Fănel Bogos, el arătând că omul de afaceri i-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului şi a avut aşa, un uşor trac, pentru că acesta a prezentat şi aspecte că nu …
17:40
ICCJ a decis definitiv ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor/ Dacă firma nu achită cele aproape 47 de milioane de lei, acţiunile pot fi executate silit # MainNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, joi, ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor în procesul cu statul român, decizia fiind definitivă. Astfel, dacă firma nu achită cele aproape 47 de milioane de lei în termen, acţiunile acesteia pot fi executate silit şi trecute …
16:40
Mihai Barbu, trezorier PNL și președinte interimar PNL Vaslui, audiat la DNA în dosarul Fănel Bogos # MainNews.ro
Trezorierul Partidului Național Liberal (PNL) și președintele interimar al filialei PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost audiat la Direcția Națională Anticorupție (DNA) Iași, în contextul dosarului care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos. Acesta din urmă a fost reținut, alături de alte trei persoane, sub acuzațiile de șantaj și cumpărare de influență, într-un …
Ieri
16:20
Două organzații civice vor protesta vineri în fața sediului ÎCCJ împotriva Liei Savonea # MainNews.ro
Organizațiile civice „Corupția Ucide" și „Rezistența" vor organiza vineri, 14 noiembrie, de la ora 18:30 un miting de protest în fața sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție, cerând demisia președintei instituției, Lia Savonea. Într-un apel public, reprezentanții celor două organizații afirmă că numirea Liei Savonea la șefia Înaltei Curți reprezintă „simbolul capturării justiției. În …
16:00
Uniunea Salvați România (USR) a nominalizat-o pe Roxana Rizoiu pentru funcția de Avocat al Poporului, conform înțelegerilor din coaliția de guvernare. Rizoiu, expertă în drepturile omului și fost Agent Guvernamental al României la CEDO, a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM) și beneficiază în prezent de pensie specială. De asemenea, a susținut campania …
15:50
SUA își consolidează prezența militară în Siria: Trump îl primește pe liderul sirian la Casa Albă pentru discuții de securitate cu Israelul # MainNews.ro
Statele Unite se pregătesc să stabilească o prezență militară la o bază aeriană din Damasc, în contextul eforturilor de a media un acord de securitate între Siria și Israel, potrivit a șase surse citate de Reuters. Această mișcare ar putea marca o apropiere strategică între Siria și Washington după căderea președintelui Bashar al-Assad, aliat al …
15:40
Doi administratori ai unei firme de pază, suspectați că au declarat cheltuieli fictive de peste 2 milioane de lei pentru a se sustrage de la plata taxelor # MainNews.ro
Doi administratori ai unei societăți comerciale de pază sunt cercetați pentru evaziune fiscală în formă continuată, fiind suspectați că au înregistrat cheltuieli fictive de peste 2,8 milioane de lei în scopul sustragerii de la plata taxelor către bugetul de stat, cauzând un prejudiciu estimat la aproape jumătate de milion de lei. Parchetul de pe lângă …
15:40
Autoritățile din Georgia au deschis un dosar penal împotriva principalilor membri ai opoziției, sub acuzația de tentativă de răsturnare a guvernului # MainNews.ro
Procurorii georgieni au inițiat joi proceduri penale împotriva a opt figuri importante ale opoziției, acuzându-le că pledează pentru schimbarea regimului și că ajută puteri străine, relatează Reuters. Printre cei acuzați se numără fostul președinte Mihail Saakașvili și alte șapte personalități cheie care reprezintă cele trei blocuri principale de opoziție din statul caucazian. Șase dintre persoane, …
15:30
Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire după ce nu au fost găsiți pentru a fi încarcerați # MainNews.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, sunt căutați de polițiști după ce nu au fost găsiți la locuința lor din Ștefănești, județul Argeș, unde oamenii legii au mers pentru a pune în executare mandatele de condamnare la închisoare emise pe numele lor. Cei doi au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor, …
15:00
Guvernul alocă peste 319 milioane de lei pentru servicii sociale: fonduri pentru copii, persoane cu dizabilități și vârstnici # MainNews.ro
Guvernul României a aprobat alocarea a 319,53 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru susținerea serviciilor sociale din între
14:50
Întâlnire la București între ministrul Apărării și adjunctul Secretarului General al NATO: Discuții despre consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic # MainNews.ro
Ministrul Apărării, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut o întrevedere cu adjunctul Secretarului General al NATO, Radmila Shekerinska, la București, unde au abordat subiecte privind consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic al Alianței și sprijinul pentru partenerii din regiune. Întâlnirea dintre ministrul român al Apărării, Liviu-Ionuț Moșteanu, și Radmila Shekerinska, adjunctul Secretarului General al Alianței Nord-Atlantice, … Articolul Întâlnire la București între ministrul Apărării și adjunctul Secretarului General al NATO: Discuții despre consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic apare prima dată în Main News.
14:30
Afaceristul Fănel Bogos, reţinut de DNA pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă # MainNews.ro
Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat joi reţinerea omului de afaceri Fănel Bogos, administrator al mai multor ferme avicole din judeţul Vaslui, acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, ambele în formă continuată. În acelaşi dosar au fost reţinute alte trei persoane, cercetate pentru trafic de influenţă, dare de mită şi şantaj, iar două … Articolul Afaceristul Fănel Bogos, reţinut de DNA pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă apare prima dată în Main News.
14:20
Metrorex, societatea care administrează rețeaua de metrou din București, se confruntă cu o nouă criză după ce compania franceză Alstom a instituit o poprire pe conturile acesteia. Disputa dintre cele două a pornit de la furnizarea și punerea în funcțiune a celor 13 garnituri de metrou achiziționate pentru deservirea magistralei M5, relatează Buletin de București. … Articolul Noi probleme la Metrorex. Alstom a pus poprire pe conturile societății apare prima dată în Main News.
12:40
BREAKING Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor # MainNews.ro
Curtea de Apel Brașov a hotărât joi să îl condamne pe manelistul Dani Mocanu la 4 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Sentința este definitivă. Articolul BREAKING Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor apare prima dată în Main News.
12:30
Noi percheziții în cadrul Operațiunii Jupiter. Au fost vizate firme suspectate că au vrut să obțină 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation folosind documente false # MainNews.ro
Polițiștii au efectuat 20 de percheziții în mai multe județe din țară. Au fost vizate persoane și firme suspectate că au vrut să obțină 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation folosind documente false. „În cadrul Operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General … Articolul Noi percheziții în cadrul Operațiunii Jupiter. Au fost vizate firme suspectate că au vrut să obțină 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation folosind documente false apare prima dată în Main News.
11:40
Partidul AUR ar fi votat de 38% dintre românii care și-au exprimat o opțiune de vot, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Inscop Research. Formațiunea condusă de George Simion înregistrează astfel o scădere ușoară față de lunile anterioare, după ce în octombrie era creditată cu 40%, în … Articolul Sondaj INSCOP: AUR coboară sub 40% / SOS și POT, sub pragul electoral apare prima dată în Main News.
10:50
Caz revoltător în județul Dolj. Un profesor de 63 de ani a fost reținut, fiind suspectat că, a întreținut raporturi sexuale cu o elevă 16 ani timp de un an și jumătate # MainNews.ro
Un profesor în vârstă de 63 de ani din județul Dolj a fost reținut, fiind acuzat că a întreținut, timp de un an și jumătate, raporturi sexuale cu o elevă care avea la momentul comiterii faptelor 16 și 17 ani. El ar fi determinat-o pe victimă să producă materiale pornografice, iar anchetatorii au găsit în … Articolul Caz revoltător în județul Dolj. Un profesor de 63 de ani a fost reținut, fiind suspectat că, a întreținut raporturi sexuale cu o elevă 16 ani timp de un an și jumătate apare prima dată în Main News.
09:10
Membrii Consiliului Politic Național al PSD se reunesc joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congres și pentru a adopta modificările la Statutul partidului. Pe 7 noiembrie va avea loc congresul formațiunii politice, unde Sorin Grindeanu urmează să fie ales președinte al PSD. Liderul politic … Articolul Liderii PSD se reunesc înainte de congres. Care este agenda discuțiilor apare prima dată în Main News.
08:40
BREAKING Percheziții la grupul Tinmar, acuzat de manipularea pieței de energie pentru obținerea de compensații ilegale de la stat # MainNews.ro
Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR efectuează joi dimineață percheziții la firmele din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie din România, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, potrivit G4Media. Descinderile au loc la sediile companiilor Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall, precum … Articolul BREAKING Percheziții la grupul Tinmar, acuzat de manipularea pieței de energie pentru obținerea de compensații ilegale de la stat apare prima dată în Main News.
5 noiembrie 2025
21:00
Rareș Bogdan, prima reacție după ce a fost menționat în dosarul DNA care vizează un om de afaceri din Vaslui: „Mă felicit acum” # MainNews.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan a reacționat după ce numele său apare menționat în dosarul instrumentat de DNA în care este vizat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos. Contactat de HotNews, liderul liberal a precizat că nu a avut niciodată legătură cu acesta și că a aflat despre existența lui abia acum. Mediafax a publicat recent fragmente … Articolul Rareș Bogdan, prima reacție după ce a fost menționat în dosarul DNA care vizează un om de afaceri din Vaslui: „Mă felicit acum” apare prima dată în Main News.
20:50
Polonia negociază importuri suplimentare de GNL din SUA, pentru a alimenta Ucraina şi Slovacia # MainNews.ro
Polonia poartă negocieri cu Statele Unite pentru a importa volume suplimentare de gaz natural lichefiat (GNL), destinate aprovizionării Ucrainei şi Slovaciei, potrivit unor surse familiare cu discuţiile, citate de Reuters. Acordul ar consolida legăturile energetice dintre Uniunea Europeană şi SUA, în contextul strategiei de reducere a dependenţei de gazul rusesc. Potrivit surselor, părţile ar urma … Articolul Polonia negociază importuri suplimentare de GNL din SUA, pentru a alimenta Ucraina şi Slovacia apare prima dată în Main News.
18:00
Fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei descoperită de ANAF: patru firme „în familie” au creat un circuit fictiv pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări de TVA ilegale # MainNews.ro
ANAF a anunțat descoperirea unei fraude fiscale complexe în valoare de peste 55 de milioane de lei, realizată de patru firme înrudite între ele care au creat un circuit economic fictiv pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. „Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite … Articolul Fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei descoperită de ANAF: patru firme „în familie” au creat un circuit fictiv pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări de TVA ilegale apare prima dată în Main News.
17:00
Nicuşor Dan: Ţara noastră are aliaţi şi este protejată corespunzător/ România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare/ Rutte: Dacă va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze România # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, în declaraţiile comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare iar România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi de … Articolul Nicuşor Dan: Ţara noastră are aliaţi şi este protejată corespunzător/ România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare/ Rutte: Dacă va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze România apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Liviu Dragnea se plânge că nu a fost invitat de Grindeanu la Congresul PSD: „Nu am fost invitat din lașitate” # MainNews.ro
Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat miercuri pe președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, pentru faptul că nu l-a invitat la congresul partidului. „Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru că este doar o parodie politică și care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici … Articolul Liviu Dragnea se plânge că nu a fost invitat de Grindeanu la Congresul PSD: „Nu am fost invitat din lașitate” apare prima dată în Main News.
16:10
Criza politică din SUA se prelungește. Blocarea guvernului a devenit cea mai lungă din istorie # MainNews.ro
Blocarea guvernului federal american a intrat în cea de-a 36-a zi, devenind în acest fel cea mai lungă din istoria țării. Lipsa unui acord între republicani și democrați privind rezolvarea crizei face imposibilă estimarea momentului în care activitatea guvernamentală va putea fi reluată, relatează BBC. Ce reprezintă blocarea guvernului american? Blocarea guvernului american reprezintă o … Articolul Criza politică din SUA se prelungește. Blocarea guvernului a devenit cea mai lungă din istorie apare prima dată în Main News.
15:10
Tentative de interferență digitală din străinătate la alegerile din Franța din 2024. Un grup rus, principalul suspect, potrivit raportului Viginum # MainNews.ro
Anul electoral 2024 a adus Franței nu doar provocări politice interne, ci și un val de tentative de manipulare online venite din afara țării. Conform unui raport al serviciului guvernamental Viginum – structura responsabilă cu supravegherea și contracararea campaniilor digitale de dezinformare – au fost identificate 25 de acțiuni de interferență digitală străină, majoritatea atribuite … Articolul Tentative de interferență digitală din străinătate la alegerile din Franța din 2024. Un grup rus, principalul suspect, potrivit raportului Viginum apare prima dată în Main News.
15:00
Șeful ANRE, despre extinderea rețelelor de gaze: Dezvoltarea de noi rețele nu poate înlocui mentenanța celor existente # MainNews.ro
România continuă să înregistreze de peste o sută de ori mai multe victime din cauza scurgerilor de gaze naturale decât țările din Europa de Vest. În timp ce operatorii de distribuție investesc masiv în extinderea rețelelor, reabilitarea și mentenanța infrastructurii existente par să rămână în plan secund. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), … Articolul Șeful ANRE, despre extinderea rețelelor de gaze: Dezvoltarea de noi rețele nu poate înlocui mentenanța celor existente apare prima dată în Main News.
14:30
O mașină a intrat într-un grup de pietoni în Franța. Mai multe persoane au fost rănite # MainNews.ro
Cel puțin cinci persoane au fost rănite după ce o mașină a intrat într-un grup de pietoni și bicicliști în Franța. Incidentul a avut loc în Saint Pierre d’Oléron, pe Île d’Oléron, situată pe coasta de vest a țării, relatează The Guardian. Ministrul de interne Laurent Nuñez a anunțat într-o postare pe X că două … Articolul O mașină a intrat într-un grup de pietoni în Franța. Mai multe persoane au fost rănite apare prima dată în Main News.
14:20
Fostul premier Andrian Năstase, dublu condamnat pentru corupție, participă la congresul PSD: # MainNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a anunțat miercuri că va participa la Congresul PSD, la invitația președintelui interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu. „Participarea mea la Congresul PSD nu este doar un gest politic, ci o decizie de conştiinţă. Simt că trăim un moment important pentru partid şi, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului … Articolul Fostul premier Andrian Năstase, dublu condamnat pentru corupție, participă la congresul PSD: apare prima dată în Main News.
13:40
CCR amână pentru 12 noiembrie sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private # MainNews.ro
Judecătorii Curții Constituționale a României au amânat pentru 12 noiembrie, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție și AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private. Ce critici aduc magistrații ICCJ legii? Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament și prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II, … Articolul CCR amână pentru 12 noiembrie sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private apare prima dată în Main News.
13:30
Primul primar musulman al New York-ului: Zohran Mamdani aduce o victorie majoră progresiștilor democrați # MainNews.ro
Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, de origine indiană născut în Uganda, a fost ales marți primar al orașului New York, marcând o victorie istorică pentru aripa progresistă a Partidului Democrat. El devine astfel primul primar musulman și primul sud-asiatic din istoria metropolei americane, fiind totodată unul dintre cei mai … Articolul Primul primar musulman al New York-ului: Zohran Mamdani aduce o victorie majoră progresiștilor democrați apare prima dată în Main News.
13:20
Congresul SUA critică dur Pentagonul pentru lipsa de comunicare privind retragerea trupelor din România # MainNews.ro
Într-o rară manifestare de frustrare bipartizană, congresmenii americani au criticat aspru Pentagonul marți, în cadrul unei audieri în Comitetul Senatului pentru Servicii Armate. Principala nemulțumire a vizat lipsa de comunicare a departamentului de apărare cu legislatorii, în special în privința unor decizii de securitate națională. Potrivit Reuters, oficialii de rang înalt ai Pentagonului au fost … Articolul Congresul SUA critică dur Pentagonul pentru lipsa de comunicare privind retragerea trupelor din România apare prima dată în Main News.
