“Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!” Gigi Becali, detalii incredibile despre transferul ratat al lui Louis Munteanu
Antena Sport, 7 noiembrie 2025 15:50
Gigi Becali a oferit toate detaliile negocierilor pe care Louis Munteanu le-a avut cu FCSB. Finanţatorul a ajuns să vorbească şi cu tatăl jucătorului cotat la 5 milioane de euro. Atacantul de 23 de ani a cerut iniţial 45.000 de euro, dar suma a ajuns apoi la 60.000 de euro, lucru refuzat de Becali.
• • •
Acum 5 minute
16:30
Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă înaintea meciului cu Csikszereda: „Nu suntem siguri de play-off” # Antena Sport
Dinamo București va primi sâmbătă vizita celor de la Csikszereda, în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic are de luat o revanșă, după ce la partida tur a obținut doar un rezultat de egalitate. La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul croat a atras atenția asupra faptului că echipa
Acum 15 minute
16:20
Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre absența lui Alexandru Dobre: „Să-i dea de gândit” # Antena Sport
Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu pentru „dubla" cu Bosnia și San Marino, din finalul preliminariilor pentru World Cup 2026. Meciul cu Bosnia se va disputa pe 15 noiembrie, iar cel cu San Marino trei zile mai târziu, fiind în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la 21:45. Adrian Mutu nu
Acum 30 minute
16:10
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB-ului pentru jocul cu Hermannstadt. Ce fotbalist iese după meciul cu Basel # Antena Sport
Gigi Becali l-a luat la țintă pe Adrian Șut după eșecul de la Basel și a transmis că mijlocașul iese din echipa de start, cel puțin pentru meciul cu Hermannstadt, din etapa a 16-a a Ligii 1. Patronul campioanei României a dezvăluit care va fi primul 11 al roș-albaștrilor pentru partida din acest weekend și
Acum o oră
16:00
Fotbalul-spectacol din campionatele de top continuă. Echipele revin în competițiile interne, după ce la mijlocul săptămânii au jucat în cupele europene. Cel mai interesant meci din acest final de săptămână este cel dintre Manchester City și Liverpool. Tottenham – Manchester United este un alt duel așteptat, în timp ce Cristi Chivu va avea un meci
15:50
“Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!” Gigi Becali, detalii incredibile despre transferul ratat al lui Louis Munteanu # Antena Sport
15:40
Cu o înălţime de 2,36 m, Olivier Rioux a devenit în noaptea de joi spre vineri cel mai înalt jucător din istoria baschetului universitar american. Canadianul în vârstă de 19 ani, care joacă la Florida Gators, a intrat în joc în ultimele minute ale meciului câştigat împotriva echipei North Florida (104-64). A jucat doar 2
Acum 2 ore
15:20
Dieta incredibilă pe care o ţine femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă # Antena Sport
Vera Wang e lăudată de toată lumea că la 76 de ani arată ca o adolescentă, dar fosta patinatoare ajunsă celebră creatoare de modă şi-a uimit fanii cu dieta noncorformistă pe care o ţine. Wang susţine că are perioade de câte două săptămâni în care comandă constant fast food. Mai mult, Vera bea numai apă
Acum 4 ore
14:30
Când se joacă FCSB – Dinamo și Univ. Craiova – CFR Cluj. Programul complet al etapelor 18 și 19 # Antena Sport
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat recent programul etapelor cu numărul 18 și 19 din Liga 1, iar astfel se cunosc datele și orele exacte pentru derby-urile dintre FCSB și Dinamo, respectiv Universitatea Craiova și CFR Cluj. Partida dintre elevii lui Charalambous și Kopic va avea loc pe 6 decembrie de la ora 20:30, în
14:10
Manuel Pellegrini propune o nouă regulă în fotbalul mondial. Ideea inovatoare: “Ar face sportul mai dinamic” # Antena Sport
Manuel Pellegrini a vorbit după victoria lui Betis Sevilla contra lui Olympique Lyon din Europa League despre o regulă pe care ar introduce-o în "sportul rege". Întrebat inițial dacă ar aduce vreo modificare în ceea ce privește conceptul de offside, chilianul s-a arătat reticent în acest sens, venind cu o alternativă de regulă care se
13:40
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino # Antena Sport
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino din Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Partida cu San Marino de pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Marea absenţă a lui
13:30
“V-ați bucurat că a pierdut FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Mihai Rotaru după victoria Universității Craiova # Antena Sport
Mihai Rotaru a venit cu noi reacții după ce Universitatea Craiova a învins-o în Conference League pe Rapid Viena. Patronul oltenilor a vorbit printre altele și despre eșecul FCSB-ului contra celor de la Basel și a oferit un răspuns clar când a fost întrebat dacă s-a bucurat de rezultatul din Elveția. Rotaru a spus că
13:20
Mihai Stoica l-a făcut praf pe Louis Munteanu după ce a cerut un salariu uriaş la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat cum a picat transferul lui Louis Munteanu la FCSB, după ce atacantul de la CFR Cluj a cerut un salariu lunar de 60.000 de euro. Asta după ce ajunsese iniţial la un acord cu roş-albaştrii pentru 45.000 de euro pe lună. Mihai Stoica speră ca Becali să nu mai încerce niciodată
12:50
Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” # Antena Sport
Dinamo a fost dată în judecată de Mihaela Numweiller, fiica legendarului Lică Numweiller, unul dintre jucătorii de la care a pornit porecla de "câinii roșii". Procesul a fost intentat împotriva clubului și a uneia dintre companiile care deține drepturile de producție și comercializare pentru o parte din produsele formației, și anume Bitolia Sports. Motivul pentru
12:50
Ilie Dumitrescu nu vrea să audă de decizia lui Gigi Becali! “Nu sunt mulţi la nivelul lui” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că Adrian Şut va fi lăsat pe bancă în următoarele meciuri ale FCSB, ca pedeapsă pentru evoluţiile din ultima perioadă considerate slabe de patronul roş-albaştrilor. Scos la pauza meciului Basel – FCSB 3-1, mijlocaşul de 26 de ani cotat la 4.5 milioane de euro nu va ajunge însă pe lista neagră
Acum 6 ore
12:10
Universitatea Craiova, “propulsată” după victoria din UECL. Șansele de calificare în fazele eliminatorii # Antena Sport
Victoria Universității Craiova contra celor de la Rapid Viena a ajutat enorm echipa lui Mirel Rădoi în ceea ce privește șansele oferite de specialiști pentru calificarea în fazele eliminatorii. În urma succesului din Austria, trupa din Bănie a fost una dintre formațiile al căror procent a crescut cel mai mult în raportul pentru obținerea unui
11:40
Phoenix Suns, victorie cu LA Clippers în singurul meci al nopții din NBA. Jalen Green a făcut show la debut # Antena Sport
The post Phoenix Suns, victorie cu LA Clippers în singurul meci al nopții din NBA. Jalen Green a făcut show la debut appeared first on Antena Sport.
11:30
Garmin Romania anunță debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 50 de zile de prețuri speciale pentru o largă gamă de produse. Promoțiile Black Friday încep pe 7 noiembrie, cu discount-uri de până la 2.080 de lei pentru cele mai populare produse Garmin. Prețurile speciale continuă până la finalul lunii decembrie, în campania Reduceri
11:20
Darius Olaru a ratat transferul carierei! Legendarul Jose Mourinho îl “ochise” pe mijlocașul de la FCSB # Antena Sport
Giovanni Becali, cunoscutul impresar român, a venit cu o dezvăluire incredibilă în cadrul unei emisiuni la care a participat. Potrivit agentului, Darius Olaru fusese luat în considerare de Jose Mourinho în vederea unui posibil transfer la Fenerbahce, atunci când "The Special One" pregătea echipa din Turcia. Becali a recunoscut că în ciuda valorii arătate în
10:50
Mihai Rotaru, tranșant după eliminarea lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid Viena: “Mi-e greu să comentez” # Antena Sport
Mihai Rotaru a vorbit în cadrul unei intervenții TV despre momentul în care Mirel Rădoi a fost eliminat în minutul 19 al partidei dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova. Patronul oltenilor a spus după victoria alb-albaștrilor din Austria că nu știe clar ce îi este permis unui antrenor, dar s-a arătat convins de un alt
Acum 8 ore
10:30
PAOK a defilat în Europa League, dar Răzvan Lucescu nu s-a ferit: “Să fim sinceri și să recunoaștem” # Antena Sport
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a obținut o victorie categorică în Europa League în fața celor de la Young Boys Berna, pe care i-au învins cu scorul de 4-0. După meci, Răzvan Lucescu a recunoscut că meciul elevilor săi a fost ușurat din momentul în care elvețienii au rămas în 10 oameni după
10:00
“Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență # Antena Sport
Partida din Conference League dintre Rayo Vallecano și Lech Poznan a stârnit un scandal în vestiarul formației din La Liga. Deși a câștigat dramatic cu 3-2 după o revenire de la 0-2, formația pentru care joacă și Andrei Rațiu nu a scăpat de tensiuni, pentru că antrenorul Inigo Perez a intrat într-o discuție aprinsă cu
09:30
Sorin Cârțu a declarat după victoria Universității Craiova din Conference League că nu înțelege gestul lui Mirel Rădoi, care a fost eliminat după două cartonașe galbene primite în decurs de două minute. Președintele de onoare al alb-albaștrilor crede că lipsa antrenorului de 44 de ani se va simți la următoarea partidă pe care o vor
09:30
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a afirmat că "va avea nevoie probabil de puţină şansă" pentru a câştiga al cincilea său titlu de campion mondial de Formula 1, informează AFP. Vertappen se află acum la 36 de puncte în spatele britanicului Lando Norris (McLaren), actualul lider al clasamentului general, după ce la sfârşitul lunii
09:20
Xherdan Shaqiri a distrus-o pe FCSB şi nu a iertat-o nici după meci: “Mai puteam marca două goluri” # Antena Sport
Xherdan Shaqiri a fost din nou vedeta lui Basel. În meciul câştigat de elveţieni cu 3-1 în faţa lui FCSB, veteranul ajuns la 34 de ani a reuşit o dublă. Fostul jucător de la Inter, Bayern sau Liverpool a ajuns la 10 goluri marcate în acest sezon şi susţine că meciul contra campioanei României a
09:10
Scandal după eșecul FCSB-ului cu Basel. Elias Charalambous, înjurat de un suporter al roș-albaștrilor # Antena Sport
Fluierul final al meciului dintre Basel și FCSB, încheiat 3-1 pentru elvețieni, a marcat și un moment tensionat petrecut la marginea terenului. Elias Charalambous a intrat în conflict cu un suporter al propriei sale echipe care i-a cerut socoteală după al treilea eșec la rând din Europa League. Suporterii campioanei n-au fost mulțumiți după ce
09:00
Gigi Becali a anunţat că o vedetă de la FCSB e OUT! “E mingea la el şi o dă la adversar” # Antena Sport
Gigi Becali l-a criticat din nou pe Adrian Şut, jucător pe care în trecut îl considera indispensabil pentru FCSB. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că mijlocaşul va trece pe bancă măcar pentru câteva meciuri, doar pentru a se trezi. Nu se pune problema ca mijlocaşul de 26 de ani cotat la 4.5 milioane să ajungă pe
09:00
Dezastru pentru Erik Spoelstra: casa antrenorului lui Miami Heat, distrusă de un incendiu # Antena Sport
Casa lui Erik Spoelstra, antrenorul emblematic al echipei Miami Heat din NBA, a fost distrusă de un incendiu violent în noaptea de miercuri spre joi. Potrivit Associated Press, nimeni nu se afla în casă în momentul izbucnirii incendiului şi nu s-au înregistrat victime. Se desfăşoară o anchetă pentru a determina cauzele incendiului. Casa lui Erik
08:50
Vladislav Blănuță a marcat primul gol la Dinamo Kiev! Ucrainenii au făcut scorul serii în Conference League # Antena Sport
Vladislav Blănuță "a spart gheața" și a marcat primul său gol pentru Dinamo Kiev, la două luni distanță după ce a fost transferat de la FCU Craiova în schimbul sumei de 2 milioane de euro. Formația din capitala Ucrainei a înregistrat cel mai mare scor al serii în fața bosniacilor de la Zrinjski, învingându-i cu
08:50
Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 # Antena Sport
Ştefan Baiaram a prins doar ultimele 20 de minute din Rapid Viena – Universitate Craiova 0-1, prima victorie a oltenilor în grupa principală a Conference League. După scandalul de la meciul cu Noah, când a fost exclus din lot după ce a făcut scandal în vestiar, jucătorul cotat la 3 milioane de euro a rămas
Acum 12 ore
08:30
Ilie Dumitrescu, stupefiat de una dintre gafele din Basel – FCSB: “Ce legătură ai tu? N-ai ce să faci acolo” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a comentat după eșecul FCSB-ului contra celor de la Basel asupra celor două faze care au marcat startul de meci extrem de slab al campioanei României. Fostul membru al "Generației de Aur" a oferit un verdict cu privire la cele două hențuri comise de roș-albaștri, primul al lui Ștefan Târnovanu și al doilea
Acum 24 ore
00:40
Mihai Rotaru jubilează după 1-0 cu Rapid Viena: „Trei puncte și la autocar. Cu Mainz vor fi 30.000 de Rădoi în tribune” # Antena Sport
Universitatea Craiova a bifat primul succes din grupa principală de UEFA Conference League, după 1-0 pe terenul celor de la Rapid Viena. Oltenii au controlat în totalitate jocul și scorul ar fi putut căpăta proporții, dacă aceștia erau mai preciși la finalizare. Mihai Rotaru s-a declarat încântat de evoluția întregii echipe și consideră că Mirel
00:40
„Să fim modești în continuare”. Mirel Rădoi, prima reacție după Rapid Viena – Univ. Craiova 0-1. Ce a spus despre eliminare # Antena Sport
Mirel Rădoi a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Rapid Viena, în etapa a treia a grupei de Conference League. Antrenorul și-a felicitat jucătorii pentru primul succes din grupa europeană. Mirel Rădoi l-a lăudat pe marcatorul partidei, Romanchuk, care a punctat în minutul 37. Fundașul a avut o lovitură
00:30
Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape # Antena Sport
Universitatea Craiova a obţinut o victorie uriaşă pe terenul lui Rapid Viena, în etapa a treia din grupa principală de Conference League. Oltenii au obţi
00:20
PAOK – Young Boys 4-0. Doar remiză pentru AEK-ul lui Răzvan Marin. Toate rezultatele serii # Antena Sport
Dueluri tari au avut loc joi seară în faza principală de UEFA Europa League, respectiv Conference League. PAOK-ul pregătit de Răzvan Lucescu a reușit o victorie clară pe terenul propriu, contra celor de la Young Boys Berna. AEK Atena, formația unde evoluează și Răzvan Marin, a remizat pe teren propriu contra celor de la Shamrock […] The post PAOK – Young Boys 4-0. Doar remiză pentru AEK-ul lui Răzvan Marin. Toate rezultatele serii appeared first on Antena Sport.
00:20
Nicuşor Bancu, moment de sinceritate după victoria de la Viena: “Am jucat bine şi fără Rădoi!” # Antena Sport
“Ce ai simţit când a fost eliminat Rădoi?” a fost întrebarea care i-a fost pusă lui Nicuşor Bancu la final de partidă. Jucătorul a dat o replică sinceră: “Nimic!”. El a continuat: “Am jucat bine şi fără el”. Semn că oltenii pot să facă faţă oricărei provocări, chiar şi atunci când tehnicianul le este trimis […] The post Nicuşor Bancu, moment de sinceritate după victoria de la Viena: “Am jucat bine şi fără Rădoi!” appeared first on Antena Sport.
00:10
Pe ce loc a ajuns FCSB, după trei înfrângeri la rând! Clasamentul Europa League după primele patru etape # Antena Sport
FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Europa League, după ce a pierdut şi partida de pe terenul celor de la Basel. Elveţienii au câştigat cu 3-1, iar campioana României rămâne doar cu cele trei puncte obţinute în Olanda, pe terenul lui Go Ahead Eagles. Dacă sezonul trecut, formaţia roş-albastră s-a luptat pentru un […] The post Pe ce loc a ajuns FCSB, după trei înfrângeri la rând! Clasamentul Europa League după primele patru etape appeared first on Antena Sport.
00:10
Eroul Craiovei, copleșit de emoții după succesul de la Viena: „Am scris istorie! Îmi vine să plâng” # Antena Sport
Universitatea Craiova a obținut primul succes din faza principală a UEFA Conference League. Oltenii pregătiți de Mirel Rădoi s-au impus la Viena cu scorul de 1-0, la capătul unui meci controlat de alb-albaștri. Chiar dacă Mirel Rădoi a fost eliminat după doar 19 minute, „leii” din Bănie au rămas concentrați și au reușit un joc […] The post Eroul Craiovei, copleșit de emoții după succesul de la Viena: „Am scris istorie! Îmi vine să plâng” appeared first on Antena Sport.
6 noiembrie 2025
23:30
Reacția elvețienilor după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB: „Am primit ajutor. S-au împușcat singuri în picior” # Antena Sport
Reacția elvețienilor nu a întârziat să apară după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a patra a grupei de Europa League. Campioana a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 12, după ce Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului. Șase minute mai târziu, Siyabonga Ngezana a făcut henț în care, iar Xherdan Shaqiri a deschis scorul din […] The post Reacția elvețienilor după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB: „Am primit ajutor. S-au împușcat singuri în picior” appeared first on Antena Sport.
23:10
„Greșelile se văd și la Real Madrid”. Mihai Stoica, discurs dur după eșecul FCSB-ului cu Basel din Europa League # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit prima reacție după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a patra a grupei de Europa League. Campioana a suferit al treilea eșec la rând în grupa europeană, golurile elvețienilor fiind marcate de Xherdan Shaqiri (dublă) și de Salah. Pentru roș-albaștri a punctat spectaculos Darius Olaru, în minutul […] The post „Greșelile se văd și la Real Madrid”. Mihai Stoica, discurs dur după eșecul FCSB-ului cu Basel din Europa League appeared first on Antena Sport.
23:00
FCSB a suferit un nou eșec în UEFA Europa League, asta deși a făcut per total un joc bun în Elveția, cu Basel. Campioana României a jucat încă din minutul 15 în inferioritate numerică, după ce Ștefan Târnovanu a văzut direct cartonașul roșu. Daniel Bîrligea a rămas cu un gust amar după acest joc și […] The post Daniel Bîrligea, dezamăgit după eșecul de la Basel: „E greu” appeared first on Antena Sport.
22:50
Mirel Rădoi, eliminat după 19 minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova! S-a răstit la un jucător advers # Antena Sport
Mirel Rădoi a stat pe banca Universităţii Craiova doar 19 minute în meciul din etapa a treia din Conference League pe care oltenii o dispută pe terenul celor de la Rapid Viena. Antrenorul oltenilor a primit două cartonaşe galbene în acest interval şi a fost eliminat. Primul galben a fost primit în minutul 12 de […] The post Mirel Rădoi, eliminat după 19 minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova! S-a răstit la un jucător advers appeared first on Antena Sport.
22:30
FCSB a pierdut joi al treilea meci consecutiv din faza principală a UEFA Europa League și a rămas doar cu trei puncte după primele patru jocuri. Imediat după meci, patronul campioanei României a anunțat un nou transfer pe un post unde Elias Charalambous era deja acoperit. Jucătorul l-a dezamăgit în partida din Elveția. Gigi Becali […] The post Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după 1-3 cu Basel: „Trebuie să luăm” appeared first on Antena Sport.
22:30
David Miculescu, iritat după Basel – FCSB 3-1: “Nu i-am simţit atât de puternici! Am fost peste ei la început” # Antena Sport
David Miculescu s-a arătat extrem de dezamăgit după înfrângerea suferită de FCSB, în meciul de pe terenul celor de la Basel, în etapa a patra din Europa League. Elveţienii s-au impus cu 3-1, iar campioana României a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Europa. Atacantul roş-albaştrilor nu a vrut să dea vina pe ghinion, dar […] The post David Miculescu, iritat după Basel – FCSB 3-1: “Nu i-am simţit atât de puternici! Am fost peste ei la început” appeared first on Antena Sport.
22:30
„Dacă jucam 11 contra 11, puteam să câștigăm”. Darius Olaru, mesaj ferm după Basel – FCSB 3-1. Ce a spus despre golul marcat # Antena Sport
Darius Olaru a oferit prima reacție după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a patra a grupei de Europa League. Mijlocașul campioanei a marcat un gol spectaculos, însă elvețienii s-au impus în cele din urmă. FCSB a rămas în inferioritate numerică în minutul 12, după ce Ștefan Târnovanu a comis henț în afara […] The post „Dacă jucam 11 contra 11, puteam să câștigăm”. Darius Olaru, mesaj ferm după Basel – FCSB 3-1. Ce a spus despre golul marcat appeared first on Antena Sport.
22:20
Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: „Era 99% făcut!” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat, pe ultima sută de metri. Patronul roș-albaștrilor ajunsese la o înțelegere cu CFR Cluj, însă mutarea nu s-a mai concretizat din cauza salariului uriaș cerut de atacantul român. Gigi Becali era dispus să plătească o sumă de 4,5 milioane de […] The post Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: „Era 99% făcut!” appeared first on Antena Sport.
22:10
Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 # Antena Sport
Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa uriașă comisă de acesta în meciul Basel – FCSB 3-1, din etapa a patra a grupei de Europa League. Portarul roș-albaștrilor a fost eliminat în minutul 12, după hențul comis în afara careului. Întrebat dacă va miza în continuare pe serviciile lui Ștefan Târnovanu în […] The post Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 appeared first on Antena Sport.
22:10
“Mai credeţi în calificare?” Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel – FCSB 3-1: “Trebuie să alegem” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu şi-a pierdut încrederea în echipa sa, după înfrângerea suferită pe terenul celor de la Basel. Formaţia din Elveţia s-a impus cu 3-1, iar campioana României a ajuns la trei înfrângeri la rând în Europa League, singurul succes fiind cel din prima etapă, de pe terenul lui Go […] The post “Mai credeţi în calificare?” Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel – FCSB 3-1: “Trebuie să alegem” appeared first on Antena Sport.
22:00
Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce Basel a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-1, în etapa a patra a grupei de Europa League. Campioana a pierdut al treilea meci la rând în grupă, având doar trei puncte, după victoria din prima rundă, cu Go Ahead Eagles. FCSB a evoluat în inferioritate numerică […] The post Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian” appeared first on Antena Sport.
21:50
Basel – FCSB 3-1. Campioana României pierde al treilea meci consecutiv în Europa League # Antena Sport
FCSB a fost învinsă de FC Basel, în etapa cu numărul patru a fazei principale din UEFA Europa League. Campioana României a jucat în inferioritate numerică după primul sfert de oră, Târnovanu fiind eliminat. Cu toate că a restabilit egalitatea prin golul fantastic marcat de Darius Olaru, elvețienii au mai înscris de două ori până […] The post Basel – FCSB 3-1. Campioana României pierde al treilea meci consecutiv în Europa League appeared first on Antena Sport.
21:30
Darius Olaru, gol de zile mari în Basel – FCSB. Campioana a marcat în inferioritate numerică # Antena Sport
Darius Olaru a marcat un gol de zile mari în duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Căpitanul roș-albaștrilor a restabilit egalitatea în minutul 57, având o reușită superbă. Basel reușise să deschidă scorul în minutul 19, după un penalty transformat de Xherdan Shaqiri. Cu șase minute mai devreme, FCSB […] The post Darius Olaru, gol de zile mari în Basel – FCSB. Campioana a marcat în inferioritate numerică appeared first on Antena Sport.
