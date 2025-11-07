“Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!” Gigi Becali, detalii incredibile despre transferul ratat al lui Louis Munteanu

08:30

Ilie Dumitrescu a comentat după eșecul FCSB-ului contra celor de la Basel asupra celor două faze care au marcat startul de meci extrem de slab al campioanei României. Fostul membru al “Generației de Aur” a oferit un verdict cu privire la cele două hențuri comise de roș-albaștri, primul al lui Ștefan Târnovanu și al doilea […] The post Ilie Dumitrescu, stupefiat de una dintre gafele din Basel – FCSB: “Ce legătură ai tu? N-ai ce să faci acolo” appeared first on Antena Sport.