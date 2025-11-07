Aşteptarea a luat sfârşit: Curtea Constituţională a publicat motivarea deciziei prin care a respins reforma pensiilor magistraţilor. „Solicitarea avizului CSM nu a fost realizată în condiţii de legalitate”
Ziarul Financiar, 7 noiembrie 2025 16:30
CCR a publicat motivarea deciziei de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile magistraţilor.
• • •
CCR a publicat motivarea deciziei de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile magistraţilor.
Aeroportul din Cluj-Napoca a atins pragul de 3 milioane de pasageri după primele 10 luni din 2025 # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu“ din Cluj-Napoca, al doilea cel mai mare aeroport din ţară şi poarta aeriană a Transilvaniei, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a fost tranzitat de la începutul anului şi până în prezent de 3 milioane de pasageri.
Ce spune Carrefour despre plecarea din România: Articolele apărute în presă privind o posibilă tranzacţie nu reflectă un anunţ oficial din partea companiei. Gilles Ballot, CEO Carrefour România: ”Strategia de expansiune va fi continuată şi mai accelerat: în 2026, vizăm inaugurarea unui număr mai mare de magazine decât în acest an” # Ziarul Financiar
Răsturnare şocantă pe piaţa globală a petrolului: SUA acuză Gunvor că este „marioneta Kremlinului” şi blochează mega-tranzacţia pentru activele Lukoil. Oferta se prăbuşeşte între acuzaţii, presiuni geopolitice şi jocuri de culise, deschizând un nou front în războiul economic pentru „aurul negru” al Rusiei # Ziarul Financiar
Ministerul de Finanţe organizează în luna noiembrie o licitaţie pentru certificate de trezorerie cu discont, de 500 mil.lei, şi redeschide 13 emisiuni de obligaţiuni de stat, cu o valoare totală de 6,3 miliarde lei, pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi rambursării anticipate a datoriei publice # Ziarul Financiar
Autorităţile române au confiscat în primele 10 luni peste 186 milioane de ţigarete de contrabandă, de peste 172 mil. lei, de trei ori mai mult decât totalul din 2024. Judeţele Suceava, Constanţa şi Timiş domină topul celor mai mari volume de capturi de ţigarete destinate traficului ilicit # Ziarul Financiar
Transgaz, campionul absolut al Bursei, face cel mai aşteptat anunţ din energie: Gazul din Marea Neagră va ajunge în conducte din toamna lui 2027. Salt de aproape 60% în producţia internă. Este economia gata? # Ziarul Financiar
„Conform prognozelor, până în anul 2030 cu perspectiva anului 2050 producţia de gaze naturale terestru este de aşteptat să scadă, menţinerea unui grad redus de dependenţă faţă de importuri fiind condiţionată astfel de exploatarea rezervelor de gaze naturale descoperite în Marea Neagră. Primele gaze naturale din proiectul Neptun Deep, gaz exploatat de OMV Petrom şi Romgaz în Marea Neagră, vor fi extrase şi transportate prin gazoductul Tuzla-Podişor începând din toamna anului 2027. Volumele de gaze naturale anuale estimate sunt de aproximativ 8,16 mld. m3/an (87,6 TWh/an) (ce vor intra din perimetrul Neptun Deep în reţeaua naţională de transport gaze naturale“, se arată în Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale publicat de Transgaz şi actualizat în septembrie anul acesta. Perioada pe care este făcut planul este 2024-2033.
Cu ajutorul statului, furnizorii de energie au făcut afaceri şi profituri colosale în 2022, prin intermediul schemei de plafonare şi compensare. Acum, tot statul strigă „prejudiciu“ pe un mecanism creat de el. Tinmar, luat în vizor # Ziarul Financiar
Mai multe evenimente cheie au creat posibilitatea unică pentru unele companii din zona de comerţ cu energie de a bifa afaceri şi profituri de vis în 2022, unul dintre cei mai complicaţi ani la nivel mondial. Primele semne apăruseră din 2021, dar abia în 2022, prin intervenţia directă a statului român, companiile de furnizare au întors un scenariu de coşmar, marcat de scumpirea enormă a energiei, într-o şansă de câştig fabuloasă. În 2023, lucrurile s-au detensionat pe piaţa energiei, lucru care a dus la scăderea preţurilor şi deci la evoluţii similare pentru multe afaceri din acest domeniu. Ce s-a întâmplat de fapt?
Alex Milcev, EY: Nesiguranţa fiscală afectează mai mult încrederea investitorilor decât impactul financiar al măsurilor. Nu s-a făcut cu adevărat reformă fiscală. Lipsa de coordonare a adus o stare de nesiguranţă în sfera companiilor internaţionale de unde vin miliarde de euro în fiecare an # Ziarul Financiar
Creşterile de TVA şi accize pentru anumite produse nu înseamnă cu adevărat o reformă fiscală, iar mişcarea necoordonată pe această zonă a creat o stare de nesiguranţă foarte mare în mediul companiilor multinaţionale, care pentru România reprezintă miliarde de euro care intră anual.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Matei Oprea, cofondator şi CEO, Venevo - platformă de crowdlending: Căutăm o finanţare de un milion de euro pentru a ajunge la cât mai multe IMM-uri şi investitori. Până acum am investit circa 250.000 euro, iar acum aşteptăm autorizarea de la ASF pentru lansare # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Venevo, o nouă platformă de finanţare participativă prin împrumuturi (crowdlending), vizează atragerea unei runde de finanţare de un milion de euro, necesară în principal pentru marketing şi pentru educarea publicului din România cu privire la acest tip de investiţii. Compania se află în prezent în proces de autorizare la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi estimează lansarea oficială în primăvara anului 2026. Până în acest moment, investiţia totală în proiect, realizată din fonduri proprii, se ridică la aproximativ 250.000 de euro.
Urmează ZF HR Conference 2025: Bugete, oameni şi eficienţă. După un deceniu de creştere, piaţa muncii a dat semne de prudenţă anul acesta. Ce urmează în 2026? # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează, pe 13 noiembrie 2025, cea de-a cincea ediţie a ZF HR Conference. Tema ediţiei din acest an – „Bugete, oameni şi eficienţă. De la presiune la progres – cum construim organizaţii puternice în 2026“ – vine într-un an cu presiune pe departamentele de resurse umane, o presiune care se vede şi în statisticile oficiale despre evoluţia pieţei muncii.
ZF Live. Bursă. Cum se impozitează acţiunile în România: diferenţe între platformele rezidente şi nerezidente, cotele aplicabile în funcţie de perioada deţinerii şi modalităţile de compensare a pierderilor # Ziarul Financiar
În România, modul în care se calculează impozitul pe tranzacţiile cu acţiuni depinde în mare măsură de platforma utilizată de investitor. Pentru platformele rezidente, câştigurile obţinute din vânzarea acţiunilor sunt supuse reţinerii la sursă: 1% dacă acţiunea a fost deţinută mai mult de un an şi 3% pentru acţiunile păstrate mai puţin de un an.
Bursă. Cu un randament de peste 50% de la început de an, cât potenţial de creştere mai are preţul aurului? Analist: Deşi nu excludem corecţii pe termen scurt, metalul poate rămâne pe radarele investitorilor # Ziarul Financiar
În contextul tensiunilor geopolitice şi al incertitudinilor economice mondiale, aurul a înregistrat creşteri istorice în 2025, cu un randament de peste 50% de la începutul anului.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. De ce stagnează acţiunile TeraPlast după ce compania a revenit pe profit? Mihai Chişu, eVote: Emitentul poate reintra în favoarea investitorilor de retail pe măsură ce se confirmă trendul profitabilităţii # Ziarul Financiar
Producătorul de materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa (simbol bursier TRP) a revenit pe profit în primele nouă luni din 2025, după un an anterior în pierdere, pe fondul creşterii cererii şi al extinderii externe.
ZF Private Health. Medicul Daniela Ionescu, fondatoarea unei reţele ORL, a deschis a patra clinică, o investiţie de 1,5 mil. euro, în Bucureşti. „Problemele respiratorii au nevoie de o abordare integrată“ # Ziarul Financiar
Reţeaua de clinici ORL Dr. Daniela Ionescu se extinde cu o nouă unitate medicală în Bucureşti, o investiţie de 1,5 milioane de euro. Noua clinică, denumită Suvenir, este a patra din reţea şi funcţionează ca un centru multidisciplinar dedicat respiraţiei şi afecţiunilor asociate.
