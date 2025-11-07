Sicriul lui Emeric Ienei, depus la Stadionul Municipal din Oradea: Gabi Balint, printre sportivii care au venit să-și ia rămas bun (FOTO/VIDEO)

16:40

Doi administratori de societăți comerciale din Bihor, o orădeancă de 40 de ani și un bărbat de 61 de ani din Aleşd, au fost ridicați, vineri, de poliţişti, pentru audieri, după ce s-a descoperit că, timp de aproximativ un an, ar fi reținut contribuțiile cu stopaj la sursă și impozitele pe salarii, însă nu le-ar fi virat la bugetul de stat. Pentru recuperarea prejudiciului total estimat la circa 750.000 de lei, cei doi s-au ales cu sechestre pe trei case cu teren şi o maşină.