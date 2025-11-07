Ultimul domnitor al Moldovei, acasă după 168 de ani
RFI, 7 noiembrie 2025 17:30
A înființat Jandarmeria, după model francez, și-a cheltuit averea pentru a deschide prima maternitate din Moldova și a dezrobit romii. Ultimul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, se întoarce acasă. Formalitățile au durat nu mai puțin de 35 de ani.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum 5 minute
18:00
Din peluză, la cinema. Primul festival din Europa de Est despre cultura suporterilor, la Timișoara # RFI
Timișoara nu mai are echipă în prima ligă și nici stadion, dar are ceva ce nu se pierde ușor: pasiunea pentru fotbal. Din ea s-a născut și un festival unic în România: Timișoara Football Film Festival. Până duminică, acesta aduce pe ecran povești despre suporteri, despre identitate și despre felul în care fotbalul poate schimba un oraș.
Acum o oră
17:30
A înființat Jandarmeria, după model francez, și-a cheltuit averea pentru a deschide prima maternitate din Moldova și a dezrobit romii. Ultimul domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, se întoarce acasă. Formalitățile au durat nu mai puțin de 35 de ani.
Acum 2 ore
16:20
Virgil Bălăceanu, despre sistemul anti-dronă Merops: Este performant, însă ar trebui să avem în vedere livrarea unor astfel de sisteme de către propria noastră industrie și apoi să facem pași spre înzestrări mai complexe # RFI
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu anunță că in Romania se află în teste sistemul anti-dronă Merops, capabil să funcționeze și in condiții de bruiaj iar acesta va fi integrat în planurile operaționale ale NATO. Moșteanu a declarat la DIGi24 că este un sistem primit de la americani care este folosit deja în Ucraina cu succes.
16:20
Congres PSD | Sorin Grindeanu a fost ales preşedinte al Partidului Social Democrat: De astăzi, pornim la drum # RFI
Sorin Grindeanu a fost ales, vineri, preşedinte al Partidului Social Democrat, la Congresul extraordinar desfăşurat la Romexpo, cu 2787 de voturi favorabile. El a declarat că, de astăzi, pornesc la drum iar forţa pe care o are PSD-ul nu o are nimeni. ”Trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna, să stăm aproape de oameni”, a mai spus Grindeanu.
Acum 4 ore
14:50
CCR a publicat motivarea deciziei de neconstituționalitate a Legii privind pensiile magistraților # RFI
Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțional Legea adoptată de Guvern care urmărea reforma pensiilor speciale ale magistraților. CCR argumentează, astfel, de ce a considerat că Guvernul trebuia să obțină un aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii, înainte să adopte proiectul.
14:40
Congres PSD| Sorin Grindeanu: Nu mai vreau un PSD reactiv, plăpând şi care doar răspunde la atacuri. Vreau un PSD care dă tonul # RFI
Candidatul la preşedinţia PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, în Congresul partidului, că nu mai vrea un PSD reactiv, plăpând şi care doar răspunde la atacuri şi vrea un PSD care dă tonul, el arătând că nu mai vrea un PSD care se ruşinează în faţa criticilor dreptei şi PSD trebuie să refuze categoric complicităţile toxice şi să stea departe de dorinţele bolnăvicioase de a căuta aprobarea celor care îi urăsc visceral şi îi vor dispăruţi.
14:20
Congresul PSD a adoptat, vineri, eliminarea sintagmei de partid progresist din Statutul formaţiunii # RFI
Deputatul PSD Silvia Mihalcea a prezentat, la începutul Congresului, propunerile de modificare a Statutului PSD, despre care a spus că ”reflectă o viziune strategică de modernizare centrată pe performanţă şi profesionalism”.
Acum 6 ore
13:00
”Vrem să deschidem un dialog cu cetățenii”, declară într-un interviu la RFI vicepremierul Oana Gheorghiu. Ea a făcut pasul în politică, după 15 ani de activism civic în asociația ”Dăruiește Viață”. Oana Gheorghiu crede că premierul Ilie Bolojan ”și-a asumat o sarcină aproape sinucigașă, să încerce să facă lucruri”. ”Vrem să deschidem un dialog cu companiile pe zona de birocratizare și un dialog inclusiv cu funcționarii publici”, mai precizează ea.
12:30
Nicuşor Dan, despre întâlnirea premierului cu un afacerist arestat pentru corupţie: E normală intercaţiunea între oameni politici şi de afaceri # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, întrebat în legătură cu întâlnirea de la Palatul Victoria a premierului Ilie Bolojan cu un om de afaceri vasluian arestat pentru fapte de corupţie şi cu liderul PNL Vaslui, pus sub control judiciar pentru implicare în acelaşi dosar, că este normală intercaţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri, dar că discuţiile nu trebuie să depăşească o limită de principialitate.„Eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate”, a subliniat şeful statului.
Acum 8 ore
10:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune într-un interviu la RFI că toate atacurile la adresa sa o fac să se simtă mai puternică. ”E rolul societății să sancționeze și ea aceste lucruri. Mi se pare total nedrept, pentru că atacul ăsta nu a fost doar despre mine. A fost expusă familia mea, în fel și chip, s-au spus lucruri despre soțul meu, despre copilul meu. S-au spus lucruri foarte grave și urâte despre asociația pe care am fondat-o”, afirmă co-fondatoarea asociației ”Dăruiește Viață”.
Acum 12 ore
08:40
Fără surprize la Congresul PSD de astăzi: Grindeanu candidează singur. Cum se modifică statutul partidului (Adevărul) - Fostul primar Daniel Tudorache se pregătește să intre în Top 10 inculpați de lux ajutați de Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, să scape de pedepse (Libertatea) - INTERVIU INTEGRAL Ciprian Ciucu: Mă lupt cu Băluță că nu vreau să ia PSD Bucureștiul / Categoric nu o să candidez la Cotroceni / Refacerea Bulevardului Magheru și consolidarea seismică sunt proiectele majore (G4Media) - De ce cresc de la an la an vânzările de Black Friday și cum ajung românii să cumpere lucruri de care nu au nevoie (HotNews)
07:10
În cele mai multe cazuri, mass-media economică prezintă oameni de afaceri sau investitori, companii sau antreprenori printr-un unghi pozitiv. Mediul de afaceri, în general, este văzut prin prisma taxelor și impozitelor plătite la stat, a locurilor de muncă create și eventual a implicării sociale. Fără îndoială, așa stau lucrurile, companiile mai mari sau mici, românești sau străine joacă atât un rol economic, cât și unul social.
Acum 24 ore
20:00
Ilie Bolojan: Mihai Barbu a venit o singură dată la mine în birou. Mi-a cerut o audiență să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că Mihai Barbu (fostul lider al PNL Vaslui și trezorierul PNL) a venit o singură dată în biroul său de la Guvern, când i-a cerut "o audiență pentru a-i prezenta un domn într-o chestiune politică, al cărui nume nu îi spunea nimic și care nu i-a cerut nimic".
19:00
Mihai Barbu, suspendat din toate funcţiile deţinute în PNL după ce DNA l-a pus sub control judiciar # RFI
Mihai Barbu este suspendat din toate funcţiile deţinute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de preşedinte al PNL Vaslui şi cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar, transmite PNL. El este anchetat de DNA, pentru că şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea de întâlniri între omul de afaceri vasluian Fănel Bogos cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu oameni politici şi pentru că ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA.
Ieri
17:30
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați imediat dacă intră într-o zonă locuită și amenință viața oamenilor. Măsura se regăsește într-o Ordonanță de Urgență adoptată, joi, de Guvern. Documentul introduce și amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii.
17:00
România rămâne grânarul Europei. Datele publicate de Comisia Europeană arată că suntem pe primul loc în UE la exporturile de cereale și am înregistrat exporturi record la animale vii în primele 10 luni ale acestui an.
16:40
Ovidiu Voicu: E important să avem un mecanism transparent de a vedea cu cine se întâlnesc demnitarii # RFI
DNA anunță că l-a reținut pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos iar in același dosar au fost reținute alte 3 persoane si au fost puse sub control judiciar alte două sub acuzația de șantaj și trafic de influență.Trezorierul PNL, liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu a fost chemat joi la audieri la DNA în același dosar de corupție in care Fănel Bogos care are o ferma de pui, i-a cerut, într-o întâlnire intermediată de liderul PNL Vaslui premierului Ilie Bolojan să îl demită pe directorul Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, pentru a putea sa vândă carne de pui infestată cu salmonela, potrivit stenogramelor citate de Mediafax.
15:30
Ioana Dogioiu: Ilie Bolojan s-a întâlnit, în data de 23 septembrie, cu Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui și cu Fănel Bogos # RFI
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că, în data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, iar acesta a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogos, motivul audienţei fiind chestiuni politice, la nivelul filialei. Ea a precizat că discuţia nu a durat mai mult de 15 minute.
15:10
„EcoInteractiv”, resursă practică pentru profesori în programul Săptămâna Verde, de la Viitor Plus # RFI
Asociația Viitor Plus a lansat pachetul „EcoInteractiv”, un pachet complet de materiale ce oferă un set concret de resurse pedagogice potrivite pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal, iar prin îmbinarea educației non-formale, cu teme complexe de sustenabilitate, EcoInteractiv poate transforma Săptămâna Verde într-o experiență de învățare integrată și captivantă. Vorbim pe acest subiect cu Teia Ciulacu, fondatoarea și președinta Viitor Plus.
14:50
Realizat de Asociația Tzuby’s Kids, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) și Alianța România Fără Orfani (ARFO), ghidul ce aduce claritate întregului proces de adopție, provocărilor și nevoilor reale ale copiilor. Vorbim despre "Pregătirea pentru adopție - Călătoria care îți schimba viața" cu autorii acestei cărți, Liviu Mihăileanu și Mirela Claudia Mihăileanu, ei înșiși părinți adoptivi.
14:40
Ioana Dogioiu, despre reforma pensiilor magistraţilor: Săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect # RFI
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre reforma pensiilor magistraţilor, că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect, atât pe fond, cât şi în privinţa formei de adoptare. Ea a mai spus că asociaţiile de magistraţi au fost consultate la Palatul Victoria, când s-a dezbătut prima lege iar premierul a avut cel puţin o întâlnire cu asociaţiile de magistraţi, înainte de adoptarea acesteia.
14:10
Situația în sânul Bisericii Ortodoxe este mult mai gravă decât în ani 1920-1930. O spune la RFI Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, în contextul controverselor apărute în spațiul public după ce o melodie asociată cu legionarul Radu Gyr a fost cântată de un cor de copii la Catedrala Națională.
13:50
Ministrul Mediului: Hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei # RFI
Hrănirea urșilor va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei, în baza unei ordonanțe de urgență care a fost adoptată, joi, de Guvern, potrivit Agerpres.
11:20
USR susține reducerea numărului de parlamentari la 300, nu însă și revenirea la votul uninominal, cum propune PSD, declară la RFI purtătorul de cuvânt al Uniunii Salvați România, Cristian Seidler.
10:50
10:40
Liderii coaliției au ajuns la un acord de principiu legat de reducerea cheltuielilor în administrația publică locală și centrală, anunță la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler. ”Efectul per total, media națională, dacă vreți, va duce la o scădere de 10% a numărului angajaților din administrația publică locală. În oglindă, s-a luat o decizie similară și pentru administrația publică centrală, o reducere cu 10%, de data aceasta, a cheltuielilor de personal”, explică el.
10:00
Atitudinea premierului față de omul de afaceri Fănel Bogos a fost una sănătoasă. Iată ce dă de înțeles la RFI purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, după ce numele lui Ilie Bolojan a apărut într-un dosar instrumentat de procurorii DNA.
09:20
Afirmația a fost făcută de șeful statului, care participă joi dimineață, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la București, la summitul ”NATO-Industry Forum”, eveniment care reuneşte peste 800 de participanţi din 26 state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.
08:20
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»” (HotNews) - O liberare fără de lege. Completul Savonea i-a pus în libertate fără temei legal pe Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea (G4Media) - Nu e cel mai bun semnal. OMV Petrom disponibilizează 10% din forţa de muncă până în 2027. Peste 600 de oameni au plecat deja (Ziarul Financiar)
5 noiembrie 2025
21:10
Numele premierului Ilie Bolojan, în dosarul afaceristului Fănel Bogos, cercetat de DNA. Guvernul confirmă. "Discuția nu a avut niciun fel de urmări” # RFI
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat, într-o reacție pentru HotNews, că premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit în 23 septembrie cu afaceristul Fănel Bogos, cercetat acum de DNA. Reacția vine după ce Mediafax a scris că Bogos a apelat la „rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui cu persoane care să promoveze „interesele financiare” ale firmei sale.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
1.000 de români au ieșit din nou în stradă, pe 30 octombrie, să își plângă morții și să arate respect supraviețuitorilor arși în incendiul care a cuprins clubul Colectiv în urmă cu zece ani. Atunci, 65 de oameni au murit și peste 160 au fost răniți în cea mai mare tragedie pe care a cunoscut-o România de la Revoluția din 1989 încoace.
16:30
Nicușor Dan și Mark Rutte, discuții la Cotroceni. Șeful NATO: Alianța e aici pe tot flancul estic. Când e nevoie putem aduce trupele necesare # RFI
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, despre redimensionarea trupelor SUA în România, că ajustările la situaţia trupelor NATO nu este ceva singular, el arătând că angajamentul preşedintelui Trump şi a administraţiei lui este total faţă de NATO şi faţă de eforturile Alianţei. La rândul său, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, că ţara noastră are aliaţi şi este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare iar România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi de ţară care contribuie la securitatea euroatlantică. România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor militare, a mai spus şeful statului.
16:20
Sebastian Zachmann: Până când Sorin Grindeanu nu va fi ales în Congres și până când nu vom avea un primar nou în București, coaliția doar se face că lucrează # RFI
Liderii coaliției au ajuns la un "acord de principiu" privind reforma administrației publice. Ei au convenit să fie făcute tăieri de 10%, atât în plan local, cât și în administrația centrală.Pe surse a apărut informația potrivit căreia 13.000 de angajați din primăriile și Consiliile Județene ar urma să fie concediați, anunță Hotnews.ro. La administrația centrală, se va alege între reduceri de personal sau de cheltuieli. Liderul interimar PSD, Sorin Grindeanu spune că nu s-a luat o decizie finală.
15:00
România participa la una dintre cele mai importante competiții gastronomice, Bocuse d’Or Europe # RFI
Peste 70 de țări au fost reprezentate de-a lungul timpului, doar 52 de campioni urcând pe cea mai înaltă treaptă. Ediția europeană 2026 se va desfășura la Marsilia, transformând orașul într-o veritabilă capitală gastronomică. Vorbim despre această premieră pentru țara noastră, în RFI360, cu chef Cezar Munteanu, președintele Asociației Bucătarilor și Cofetarilor din Turism – România (ANBCT)
14:00
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România. Este prima sa vizită în ţara noastră (video) # RFI
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a ajuns în România, prima sa vizită în ţara noastră, de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei. Acesta a fost primit la palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan. Rutte va avea întâlniri și cu premierul Ilie Bolojan, cu preşedinţii Parlamentului şi va participa la NATO-Industry Forum 2025.
12:50
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, spune la RFI că dacă ajunge primar general, ar organiza un referendum pe tema trotinetelor electrice. Actualul primar al Sectorului 4 afirmă pe de altă parte că o soluție la problema traficului ar fi extinderea rețelei de metrou. El vorbește de asemenea despre sprijinul lui Cristian Popescu Piedone pentru candidatura sa: ”E un cetățean ca oricare altul, drepturile lui nu sunt îngrădite, e normal să-și poată exprima liber opțiunea politică”.
12:30
Rogobete, despre ancheta privind certificatele de medic care ar fost eliberate în fals: S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătăţii unde se fac percheziţii # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, că au fost sigilate birourile din Ministerul Sănătăţii unde au loc percheziţiile dinc adrul Opderaţiunii Jupiter şi a precizat că va înainta Parchetului General documentele solicitate. El a adăugat că, dacă vor fi găsiţi vinovaţi în cadrul Ministerului Sănătăţii, aceştia vor fi daţi afară.
12:00
Primarul Sectorului 4 cere Guvernului să plătească facturile restante pentru consolidarea planșeului de la Piața Unirii. Daniel Băluță, candidat PSD la Primăria Capitalei, spune la RFI că ”nu este în interesul nimănui să abandonăm un astfel de șantier”. El precizează că ”pe componenta lucrativă, nimic din ce s-a întâmplat din luna iunie în șantier până la această oră nu a fost plătit”.
10:50
Daniel Băluță la RFI, despre referendumul lui Nicușor Dan: Voința oamenilor trebuie respectată # RFI
Voința oamenilor este suverană și trebuie implementată, spune la RFI candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță. El precizează că dacă ajunge primar general, va respecta referendumurile organizate de Nicușor Dan pe tema bugetului și a autorizațiilor de construire. Despre sprijinul lui Nicușor Dan pentru Cătălin Drulă: ”Să știți că și eu mă simt la fel de susținut de președintele Nicușor Dan, cum sunt convins că toți ceilalți candidați se simt și ei susținuți”.
09:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine astăzi în vizită la București. Românii așteaptă noi asigurări de securitate, după anunțul retragerii parțiale a forțelor americane din regiune. Retragerea nu este nici o surpriză, nici o catastrofă. Dar semnalează o schimbare de postură a Americii la momentul și locul nepotrivit.
08:30
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani” (Adevărul) # RFI
Șeful NATO vine în România. Vizita, la o săptămână după ce SUA au retras o parte din militarii de la Kogălniceanu (Europa Liberă) - INTERVIU INTEGRAL Daniel Băluță: Nu sunt un politician de Cotroceni, sunt un gospodar / În campania asta contează omul, nu partidul / 99% este despre mine, 1% despre PSD / Ce soluții propune pentru trafic / Ce spune despre politica lui Nicușor Dan de a limita avizele de construcții (G4Media) - Vin Sărbătorile, trece austeritatea! De ce cheltuiește PMB de 2 ori mai mult pe târgul de Crăciun față de anul trecut (SpotMedia)
07:40
Ionuț Dumitru, fost președinte al Consiliului Fiscal, a prezentat ieri la conferința „Bugetul și fiscalitatea 2026” organizată de publicația cursdeguvernare.ro, o analiză despre miturile și realitățile care au apărut o dată cu ajustarea fiscal-bugetară.
00:40
În România au loc în acest moment (20 octombrie-13 noiembrie) exerciţiile multinaţionale DACIAN FALL 2025 sau pe scurt DAFA 25. O ocazie pentru cei 5.000 de militari veniţi din 10 state NATO, din care 3.100 din Franţa, naţiune-cadru în România, să-şi dezvolte capacităţile pentru a evolua rapid – în 10 zile - de la nivel de batalion la cel de brigadă otaniană, aşa cum s-a hotărât în 2022, la summit-ul NATO de la Madrid. DAFA 25 au loc în 10 centre de antrenament din România şi unul din Bulgaria şi sunt coordonate de Divizia Multinaţională Sud-Est staţionată la Bucureşti. RFI a fost invitat să asiste la o zi de exerciţii a militarilor francezi bazaţi la Cincu, pe poligonul „General Berthelot”.
4 noiembrie 2025
20:10
Fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, fostul preşedinte Eximbank, care fuseseră condamnaţi în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti – Constanţa, au fost puşi în libertate. ÎCCJ a admis cerererile de recurs în casaţie formulate de cei doi. Decizia ÎCCJ este definitivă.
18:10
România se află pe locul trei în topul celei mai mari rate de sărăcie în rândul copiilor din UE, după Bulgaria şi Spania. Cel mai mic risc de sărăcie şi excluziune socială îl înregistrează copiii din Slovenia, Cipru şi Cehia, potrivit unui raport al Salvaţi Copiii publicat astăzi. Pentru peste un milion de copii români asigurarea resurselor necesare pentru un trai sănătos este problematică, spune la RFI, Liliana Bibac-Moșneguțu, coordonator programe educaționale Salvații Copiii.
16:50
Cristian Pîrvulescu, despre candidatura Ancăi Alexandrescu: O încercare prudentă a AUR de a aborda electoratul bucureștean # RFI
Prezentatoarea TV Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, ea este susținută de formațiunea AUR. Politologul Cristian Pîrvulescu spune că după rezultatele slabe de la alegerile de anul trecut pentru Primaria Capitalei, AUR nu a vrut de această dată să riște cu un candidat propriu și a venit cu o "încercare prudentă" de abordare a electoratului bucureștean.
15:30
Moşteanu, despre legea armatei voluntare: Anumite competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă # RFI
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară, că s-a luat în calcul oportunitate de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi, în condiţiile în care anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani.
13:40
De la 1 ianuarie 2025, colectarea separată a hainelor purtate a devenit obligatorie la nivelul UE, inclusiv în România. Această colectare presupune, în toată Uniunea Europeană, utilizarea unor containere separate, curate, care să nu permită umezeală sau contaminare.
13:30
Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte # RFI
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei. Cei doi vor discuta despre ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi vor participa, joi, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.
11:50
Nicuşor Dan: Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmături la Roma s-a stins | Reacția MAE # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului roman la Roma şi a apreciat ”efortul impresionant al echipelor de salvare italiene”. El a transmis un gând pentru toţi românii care muncesc departe de casă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.