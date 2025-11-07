Confirmare pentru ZF: Metrorex are poprire pe conturi pentru datorii în valoare de peste 34 de milioane de lei faţă de compania franceză Alstom
Ziarul Financiar, 7 noiembrie 2025 18:00
Aşteptarea a luat sfârşit: Curtea Constituţională a publicat motivarea deciziei prin care a respins reforma pensiilor magistraţilor. „Solicitarea avizului CSM nu a fost realizată în condiţii de legalitate” # Ziarul Financiar
CCR a publicat motivarea deciziei de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile magistraţilor.
Aeroportul din Cluj-Napoca a atins pragul de 3 milioane de pasageri după primele 10 luni din 2025 # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu“ din Cluj-Napoca, al doilea cel mai mare aeroport din ţară şi poarta aeriană a Transilvaniei, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a fost tranzitat de la începutul anului şi până în prezent de 3 milioane de pasageri.
Ce spune Carrefour despre plecarea din România: Articolele apărute în presă privind o posibilă tranzacţie nu reflectă un anunţ oficial din partea companiei. Gilles Ballot, CEO Carrefour România: ”Strategia de expansiune va fi continuată şi mai accelerat: în 2026, vizăm inaugurarea unui număr mai mare de magazine decât în acest an” # Ziarul Financiar
Răsturnare şocantă pe piaţa globală a petrolului: SUA acuză Gunvor că este „marioneta Kremlinului” şi blochează mega-tranzacţia pentru activele Lukoil. Oferta se prăbuşeşte între acuzaţii, presiuni geopolitice şi jocuri de culise, deschizând un nou front în războiul economic pentru „aurul negru” al Rusiei # Ziarul Financiar
Ministerul de Finanţe organizează în luna noiembrie o licitaţie pentru certificate de trezorerie cu discont, de 500 mil.lei, şi redeschide 13 emisiuni de obligaţiuni de stat, cu o valoare totală de 6,3 miliarde lei, pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi rambursării anticipate a datoriei publice # Ziarul Financiar
Autorităţile române au confiscat în primele 10 luni peste 186 milioane de ţigarete de contrabandă, de peste 172 mil. lei, de trei ori mai mult decât totalul din 2024. Judeţele Suceava, Constanţa şi Timiş domină topul celor mai mari volume de capturi de ţigarete destinate traficului ilicit # Ziarul Financiar
Transgaz, campionul absolut al Bursei, face cel mai aşteptat anunţ din energie: Gazul din Marea Neagră va ajunge în conducte din toamna lui 2027. Salt de aproape 60% în producţia internă. Este economia gata? # Ziarul Financiar
„Conform prognozelor, până în anul 2030 cu perspectiva anului 2050 producţia de gaze naturale terestru este de aşteptat să scadă, menţinerea unui grad redus de dependenţă faţă de importuri fiind condiţionată astfel de exploatarea rezervelor de gaze naturale descoperite în Marea Neagră. Primele gaze naturale din proiectul Neptun Deep, gaz exploatat de OMV Petrom şi Romgaz în Marea Neagră, vor fi extrase şi transportate prin gazoductul Tuzla-Podişor începând din toamna anului 2027. Volumele de gaze naturale anuale estimate sunt de aproximativ 8,16 mld. m3/an (87,6 TWh/an) (ce vor intra din perimetrul Neptun Deep în reţeaua naţională de transport gaze naturale“, se arată în Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale publicat de Transgaz şi actualizat în septembrie anul acesta. Perioada pe care este făcut planul este 2024-2033.
Cu ajutorul statului, furnizorii de energie au făcut afaceri şi profituri colosale în 2022, prin intermediul schemei de plafonare şi compensare. Acum, tot statul strigă „prejudiciu“ pe un mecanism creat de el. Tinmar, luat în vizor # Ziarul Financiar
Mai multe evenimente cheie au creat posibilitatea unică pentru unele companii din zona de comerţ cu energie de a bifa afaceri şi profituri de vis în 2022, unul dintre cei mai complicaţi ani la nivel mondial. Primele semne apăruseră din 2021, dar abia în 2022, prin intervenţia directă a statului român, companiile de furnizare au întors un scenariu de coşmar, marcat de scumpirea enormă a energiei, într-o şansă de câştig fabuloasă. În 2023, lucrurile s-au detensionat pe piaţa energiei, lucru care a dus la scăderea preţurilor şi deci la evoluţii similare pentru multe afaceri din acest domeniu. Ce s-a întâmplat de fapt?
Alex Milcev, EY: Nesiguranţa fiscală afectează mai mult încrederea investitorilor decât impactul financiar al măsurilor. Nu s-a făcut cu adevărat reformă fiscală. Lipsa de coordonare a adus o stare de nesiguranţă în sfera companiilor internaţionale de unde vin miliarde de euro în fiecare an # Ziarul Financiar
Creşterile de TVA şi accize pentru anumite produse nu înseamnă cu adevărat o reformă fiscală, iar mişcarea necoordonată pe această zonă a creat o stare de nesiguranţă foarte mare în mediul companiilor multinaţionale, care pentru România reprezintă miliarde de euro care intră anual.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Matei Oprea, cofondator şi CEO, Venevo - platformă de crowdlending: Căutăm o finanţare de un milion de euro pentru a ajunge la cât mai multe IMM-uri şi investitori. Până acum am investit circa 250.000 euro, iar acum aşteptăm autorizarea de la ASF pentru lansare # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Venevo, o nouă platformă de finanţare participativă prin împrumuturi (crowdlending), vizează atragerea unei runde de finanţare de un milion de euro, necesară în principal pentru marketing şi pentru educarea publicului din România cu privire la acest tip de investiţii. Compania se află în prezent în proces de autorizare la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi estimează lansarea oficială în primăvara anului 2026. Până în acest moment, investiţia totală în proiect, realizată din fonduri proprii, se ridică la aproximativ 250.000 de euro.
Urmează ZF HR Conference 2025: Bugete, oameni şi eficienţă. După un deceniu de creştere, piaţa muncii a dat semne de prudenţă anul acesta. Ce urmează în 2026? # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează, pe 13 noiembrie 2025, cea de-a cincea ediţie a ZF HR Conference. Tema ediţiei din acest an – „Bugete, oameni şi eficienţă. De la presiune la progres – cum construim organizaţii puternice în 2026“ – vine într-un an cu presiune pe departamentele de resurse umane, o presiune care se vede şi în statisticile oficiale despre evoluţia pieţei muncii.
