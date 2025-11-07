Doi români condamnați la închisoare în Belgia, după ce și-au snopit...
StiriDiaspora.ro, 7 noiembrie 2025 19:20
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
18:40
Șofer STB, prins în timp ce fura motorină din autobuzul pe care îl...
Acum 2 ore
17:50
Un șofer român care a intrat în grădina unui neamț a lăsat camionul...
17:40
A condus sute de kilometri cu mama moartă în mașină. Descoperire...
Acum 4 ore
17:20
Moşteanu: O persoană a încercat să-mi cumpere influenţa cu un...
16:40
Bulgarii au schimbat legea: șoferii care nu plătesc amenda pe loc...
16:30
Sorin Grindeanu, ales preşedinte al PSD. A fost validată şi echipa...
16:10
Senator, reținut după ce ar fi promis o întâlnire cu ministrul...
Acum 6 ore
15:10
Grindeanu: "Nu mai vreau un PSD plăpând". La congresul PSD au fost...
15:00
Un român s-a ales cu dosar penal în Germania pentru că avea remorcă...
Acum 8 ore
13:10
Moldovean, arestat în Italia pentru că folosea un buletin românesc
12:30
După tăierea voucherelor de vacanță, patronii români din turism se...
Acum 12 ore
11:30
Liniștea dintre două furtuni: Horoscopul zilei de 8 noiembrie 2025
10:10
Percheziții la Liberty Galați. Indienii au delapidat combinatul cu...
Acum 24 ore
23:10
Patru români s-au dus neinvitați la o nuntă în Belgia și au început...
21:40
Tragedie pe autostrada A2 din Germania: un bărbat a murit călcat de...
20:30
Un român a desenat peste 50 de svastici cu propriul sânge pe...
19:40
Bolojan a explicat întâlnirea de la Palatul Victoria cu omul de...
Ieri
19:10
Badantele din Italia vor primi salarii mai mari. Contractul...
17:40
Dani Mocanu, dat în urmărie generală după ce a fost condamnat...
17:20
Un român din Italia a furat duba unui curier care făcea livrări în...
17:00
Români anchetați în Italia după o fraudă uriașă cu mașini...
16:40
Un învățător din Lugoj care a lovit două eleve a fost suspendat
15:20
Medicii de familie nu mai dau concedii medicale inventate, după...
14:10
Dubă care transporta români spre țară, oprită de polițiști în...
13:10
O angajată de la o firmă de salubrizare din Arad a cheltuit toți...
13:00
Horoscop 7 noiembrie 2025: Ziua portalului interior și a...
11:50
Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare....
09:10
Mesaj batjocoritor al Rusiei în timp ce salvatorii încercau să-l...
08:40
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, interviul zilei
08:20
Peste 300 de percheziții au loc în această dimineață. Mascații au...
5 noiembrie 2025
20:00
Când va fi gata Autostrada Moldovei? Ce mai pregătește Ministerul...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Horoscop 6 noiembrie 2025: Scorpionii sunt în centrul atenției,...
18:00
Ceartă între PSD-iști. Nici vorbă de "restricții". Dragnea spune că...
17:20
Un zidar din Spania care a suferit un atac de cord a fost concediat...
16:20
Șeful NATO, vizită în România. Nicușor Dan: "Țara e protejată de...
15:10
Lovitură pentru românii din Italia: Mulți dintre ei nu vor mai...
14:20
Rețeaua EURES: 324 de locuri de muncă pentru români în Spațiul...
13:40
Hagi, mesaj emoționant după moartea lui Emeric Ienei: "Vei fi mereu...
13:00
Soția lui Octav Stroici, primul mesaj după moartea românului:...
12:00
A murit Emeric Ienei. Doliu în fotbalul românesc
11:40
Un austriac a tras cu pistolul spre doi români, enervat că au...
11:30
Haos în traficul aerian din Belgia. Zeci de zboruri anulate din...
11:10
Incident neobișnuit pe un aeroport din Italia: un pasager a fost...
10:50
CCR amână pentru 12 noiembrie sesizările privind legea referitoare...
10:40
S-a aflat cauza prăbușirii turnului de la Roma. Un posibil act de...
09:10
Descinderi la medici români, acuzați că profesau după ce și-ar fi...
4 noiembrie 2025
23:40
Grindeanu spune că nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei...
22:40
Aeroportul din Bruxelles şi-a închis spaţiul aerian din cauza...
21:50
El e românul care a murit înjunghiat în Dublin. Victor avea doar 23...
