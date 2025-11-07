Patru persoane arestate după ce au perturbat un concert israelian la Paris

Patru persoane au fost arestate după ce protestatarii au folosit rachete de semnalizare pentru a perturba un concert al Orchestrei Filarmonice Israeliene susținut joi seară la Paris, acesta fiind cel mai recent dintr-un val de incidente anti-israeliene legate de conflictul din Gaza , au declarat vineri oficiali francezi.

