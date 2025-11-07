Jurnal Antena Sport | Oltenii au făcut istorie şi în tribune la Viena
Antena Sport, 7 noiembrie 2025 20:50
Giovanni Becali, detalii devastatoare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A slăbit 30 de kilograme” # Antena Sport
Dan Petrescu a dispărut din peisajul fotbalistic după despărțirea de CFR Cluj, iar Giovanni Becali a făcut dezvăluiri cutremurătoare în ceea ce privește starea de sănătate a tehnicianului român. Din informațiile oferite de acesta, legendarul tehnician român nu va reveni prea curând pe banca tehnică, deși a fost așteptat să revină chiar și la CFR
„Să se uite și la alții, nu doar la mine și la Chipciu”. Dan Nistor, discurs dur după ce a marcat o „dublă” pentru U Cluj # Antena Sport
Dan Nistor a avut un discurs dur după ce a marcat o „dublă" în victoria lui U Cluj cu Metaloglobus, scor 3-1, în etapa a 16-a a Ligii 1. Mijlocașul de 37 de ani le-a dat replica celor care l-au criticat. Nistor a dezvăluit că a suferit foarte mult, însă i-a îndemnat pe critici să continue
Cristi Chivu, decizie majoră la Inter. Jucătorul la care e gata să renunțe a fost „eroul” echipei sezonul trecut # Antena Sport
Cristi Chivu a luat o decizie majoră la Inter. Antrenorul român e gata să renunțe la Francesco Acerbi, veteranul din lotul nerazzurrilor. Fundașul de 37 de ani a fost „eroul" lui Inter în sezonul trecut, atunci când marca în minutul 90+3 al returului cu Barcelona, din semifinalele Champions League. Italienii reușeau să se impună cu
U Cluj – Metaloglobus 3-1. Ovidiu Bic, gol de senzație în primul meci al returului din Liga 1 # Antena Sport
U Cluj a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 3-1 (3-0), vineri seara, pe Cluj Arena, în meciul de debut al etapei a 16-a a Ligii 1, prima a returului. U Cluj a făcut o primă repriză excelentă, marcând de trei ori. U Cluj – Metaloglobus 3-1 Dan Nistor a reuşit o dublă (10, 22), din pasele lui Jovo Lukic, respectiv Omar El Sawy, dar Ovidiu
Elena Rybakina, prima finalistă la Turneul Campioanelor! A 10-a victorie la rând, după meciul cu Jessica Pegula # Antena Sport
Elena Rybakina a câştigat prima semifinală a Turneului Campionilor de la Riyad. Jucătoarea care reprezintă Kazahstan a întâlnit-o pe americanca Jessica Pegula, pe care a învins-o cu 4-6, 6-4, 6-3, după 2 ore şi 7 minute de joc. După un an complicat pentru campioana de la Wimbledon 2022, Rybakina are şansa de a încheia sezonul
Marius Șumudică i-a făcut praf pe cei de la Rapd Viena. Fotbalistul de la Universitatea Craiova remarcat # Antena Sport
Universitatea Craiova a bifat primul succes din grupa principală a UEFA Conference League, echipa lui Mirel Rădoi având o prestație solidă pe terenul celor de la Rapid Viena. Marius Șumudică a analizat gruparea austriacă și a spus ce fotbalist din Bănie a remarcat în partida câștigată cu scorul de 1-0 de „leii" tehnicianului român. Marius
Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Atena. Nole, în formă maximă înainte de Turneul Campionilor # Antena Sport
Novak Djokovic, locul 5 mondial, s-a calificat în finala turneului ATP 250 de la Atena, dotat cu premii totale de 766.715 euro, după ce l-a învins vineri în două seturi, 6-3, 6-4, pe germanul Yannick Hanfmann, locul 117 mondial. Djokovic (38 ani), principalul favorit al acestei competiţii, îl va întâlni în finală pe câştigătorul meciului dintre americanul Sebastian Korda (52 ATP) şi italianul Lorenzo Musetti (locul
Gabi Balint, discurs cu lacrimi în ochi după moartea lui Emeric Ienei: “Am vrut să fiu alături de antrenorul meu” # Antena Sport
Gabi Balint a mers la Oradea pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Emeric Ienei, antrenorul care a condus-o pe Steaua spre Cupa Campionilor Europeni în 1986. Fostul antrenor al roş-albaştrilor a murit miercuri, la 88 de ani. Vineri după-amiază, sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei a fost depus la stadionul Iuliu Bodola
Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB 3-1, ales cel mai frumos al etapei din Europa League # Antena Sport
Golul marcat de căpitanul echipei FCSB, Darius Olaru, în meciul cu FC Basel, pierdut cu campioana României cu 1-3, joi seara, pe St. Jakob-Park, a fost votat cel mai frumos din etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League, în ancheta desfăşurată pe site-ul UEFA. Olaru a egalat (1-1) în min. 57, cu un
Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri: „N-aș sta pe gânduri” # Antena Sport
Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri. Oficialul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa căpitanului roș-albaștrilor, după golul superb marcat de acesta în poarta elvețienilor. FCSB a fost învinsă însă de Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei de Europa League. Roș-albaștrii au ajuns la
Uluitor! Borna impresionantă pe care o va atinge Pep Guardiola la meciul cu Liverpool # Antena Sport
Pep Guardiola și-a construit de-a lungul timpului o carieră de antrenor impresionantă, iar tehnicianul spaniol se pregătește să bifeze o bornă impresionantă la meciul cu Liverpool. Concret, el va atinge 1000 de meciuri din postura de antrenor principal, o performanță cu adevărat remarcabilă pentru tehnicianul celor de la Manchester City. Pep Guardiola va scrie istorie
Alexander Isak va reveni vineri la antrenamentele echipei engleze de fotbal Liverpool, înaintea derby-ului de duminică împotriva lui Manchester City, dar tehnicianul "cormoranilor", Arne Slot, a cerut ca lumea să aibă răbdare cu cea mai scumpă achiziţie din istoria Premier League, informează AFP. Atacantul suedez, care a semnat la începutul lunii septembrie pentru o sumă
Giovanni Becali s-a convins după ce FCSB a suferit a treia înfrângere la rând în Europa League: „Șanse mici” # Antena Sport
Giovanni Becali s-a convins după ce FCSB a suferit a treia înfrângere la rând în grupa de Europa League. Campioana a cedat și în partida cu Basel, scor 1-3, din etapa a patra a grupei de Europa League. Înaintea meciului cu Basel, campioana a pierdut și partidele cu Bologna (1-2) și cu Young Boys (0-2),
Edi Iordănescu, scrisoare deschisă după plecarea de la Legia: „O călătorie fascinantă și plină de intensitate” # Antena Sport
Instalat în această vară pe banca celor de la Legia Varșovia, Edi Iordănescu a rezistat aproximativ patru luni la formația din prima ligă a Poloniei. Tehnicianul a publicat pe pagina oficială de Facebook un mesaj cuprinzător în care a vorbit despre perioada petrecută la clubul de tradiție din Ekstraklasa. Edi Iordănescu, despre perioada petrecută la
Marius Șumudică l-a făcut praf pe Ștefan Târnovanu după gafa din Basel – FCSB 3-1: „Greșeală impardonabilă” # Antena Sport
Marius Șumudică l-a făcut praf pe Ștefan Târnovanu după gafa uriașă din Basel – FCSB 3-1. Fostul antrenor de la Rapid nu l-a iertat pe portarul campioanei, care și-a lăsat echipa în inferioritate numerică încă din minutul 12. Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului și a văzut direct cartonașul roșu. El a fost înlocuit ulterior de Lukas Zima. Marius Șumudică l-a
Orădenii au venit să îşi ia rămas bun de la Emeric Ienei. Gabi Balint, în lacrimi lângă sicriul fostului antrenor al Stelei # Antena Sport
Emeric Ienei a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare antrenor al Stelei, care a condus echipa spre Cupa Campionilor Europeni în 1986, va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea. Vineri, sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Emeric Ienei a fost depus la stadionul Iuliu Bodola din Oradea, acolo unde cei care l-au
Rapid București va primi vizita nou promovatei FC Argeș în această etapă, iar formația antrenată de Costel Gâlcă speră să repete rezultatul din partida tur, de la Mioveni. La conferința de presă premergătoare meciului, antrenorul giuleștenilor a vorbit despre impresiile lăsate de adversari și a transmis și care sunt problemele de lot cu care se
Când își va afla România adversara de la barajul pentru World Cup 2026. FIFA a stabilit data tragerii la sorți # Antena Sport
FIFA a stabilit data tragerii la sorți pentru barajele de World Cup 2026. România își va afla adversara pe 20 noiembrie, la Zurich, după disputarea ultimelor meciuri din grupa preliminară. Pe 15 noiembrie, România se va deplasa în Bosnia pentru partida crucială în vederea ocupării locului secund în grupa de calificare. Trei zile mai târziu,
Cele mai importante știri ale zilei de 7 noiembrie sunt pe as.ro, de la lotul anunțat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino până la scandalul petrecut la Rapid Viena, echipa lui Andrei Rațiu. 1. Lotul lui Lucescu Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciurile României cu Bosnia și San Marino. Radu
Farul Constanța – FC Botoșani este al doilea meci din cadrul etapei cu numărul 16 din Liga 1. Liderul campionatului are parte de o deplasare grea în prima rundă a returului sezonului regulat. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro. Botoșănenii au pierdut un singur meci în acest sezon, iar eșecul datează din
Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă înaintea meciului cu Csikszereda: „Nu suntem siguri de play-off” # Antena Sport
Dinamo București va primi sâmbătă vizita celor de la Csikszereda, în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic are de luat o revanșă, după ce la partida tur a obținut doar un rezultat de egalitate. La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul croat a atras atenția asupra faptului că echipa
Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre absența lui Alexandru Dobre: „Să-i dea de gândit” # Antena Sport
Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu pentru „dubla" cu Bosnia și San Marino, din finalul preliminariilor pentru World Cup 2026. Meciul cu Bosnia se va disputa pe 15 noiembrie, iar cel cu San Marino trei zile mai târziu, fiind în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY, de la 21:45. Adrian Mutu nu
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB-ului pentru jocul cu Hermannstadt. Ce fotbalist iese după meciul cu Basel # Antena Sport
Gigi Becali l-a luat la țintă pe Adrian Șut după eșecul de la Basel și a transmis că mijlocașul iese din echipa de start, cel puțin pentru meciul cu Hermannstadt, din etapa a 16-a a Ligii 1. Patronul campioanei României a dezvăluit care va fi primul 11 al roș-albaștrilor pentru partida din acest weekend și
“Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!” Gigi Becali, detalii incredibile despre transferul ratat al lui Louis Munteanu # Antena Sport
Gigi Becali a oferit toate detaliile negocierilor pe care Louis Munteanu le-a avut cu FCSB. Finanţatorul a ajuns să vorbească şi cu tatăl jucătorului cotat la 5 milioane de euro. Atacantul de 23 de ani a cerut iniţial 45.000 de euro, dar suma a ajuns apoi la 60.000 de euro, lucru refuzat de Becali. Gigi
Cu o înălţime de 2,36 m, Olivier
Dieta incredibilă pe care o ţine femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă # Antena Sport
Vera Wang e lăudată de toată lumea că la 76 de ani arată ca o adolescentă, dar fosta patinatoare ajunsă celebră creatoare de modă şi-a uimit fanii cu dieta noncorformistă pe care o ţine. Wang susţine că are perioade de câte două săptămâni în care comandă constant fast food. Mai mult, Vera bea numai apă […] The post Dieta incredibilă pe care o ţine femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în formă appeared first on Antena Sport.
Când se joacă FCSB – Dinamo și Univ. Craiova – CFR Cluj. Programul complet al etapelor 18 și 19 # Antena Sport
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat recent programul etapelor cu numărul 18 și 19 din Liga 1, iar astfel se cunosc datele și orele exacte pentru derby-urile dintre FCSB și Dinamo, respectiv Universitatea Craiova și CFR Cluj. Partida dintre elevii lui Charalambous și Kopic va avea loc pe 6 decembrie de la ora 20:30, în […] The post Când se joacă FCSB – Dinamo și Univ. Craiova – CFR Cluj. Programul complet al etapelor 18 și 19 appeared first on Antena Sport.
Manuel Pellegrini propune o nouă regulă în fotbalul mondial. Ideea inovatoare: “Ar face sportul mai dinamic” # Antena Sport
Manuel Pellegrini a vorbit după victoria lui Betis Sevilla contra lui Olympique Lyon din Europa League despre o regulă pe care ar introduce-o în “sportul rege”. Întrebat inițial dacă ar aduce vreo modificare în ceea ce privește conceptul de offside, chilianul s-a arătat reticent în acest sens, venind cu o alternativă de regulă care se […] The post Manuel Pellegrini propune o nouă regulă în fotbalul mondial. Ideea inovatoare: “Ar face sportul mai dinamic” appeared first on Antena Sport.
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino # Antena Sport
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino din Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Partida cu San Marino de pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Marea absenţă a lui […] The post Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino appeared first on Antena Sport.
“V-ați bucurat că a pierdut FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Mihai Rotaru după victoria Universității Craiova # Antena Sport
Mihai Rotaru a venit cu noi reacții după ce Universitatea Craiova a învins-o în Conference League pe Rapid Viena. Patronul oltenilor a vorbit printre altele și despre eșecul FCSB-ului contra celor de la Basel și a oferit un răspuns clar când a fost întrebat dacă s-a bucurat de rezultatul din Elveția. Rotaru a spus că […] The post “V-ați bucurat că a pierdut FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Mihai Rotaru după victoria Universității Craiova appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica l-a făcut praf pe Louis Munteanu după ce a cerut un salariu uriaş la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat cum a picat transferul lui Louis Munteanu la FCSB, după ce atacantul de la CFR Cluj a cerut un salariu lunar de 60.000 de euro. Asta după ce ajunsese iniţial la un acord cu roş-albaştrii pentru 45.000 de euro pe lună. Mihai Stoica speră ca Becali să nu mai încerce niciodată […] The post Mihai Stoica l-a făcut praf pe Louis Munteanu după ce a cerut un salariu uriaş la FCSB appeared first on Antena Sport.
Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” # Antena Sport
Dinamo a fost dată în judecată de Mihaela Numweiller, fiica legendarului Lică Numweiller, unul dintre jucătorii de la care a pornit porecla de “câinii roșii”. Procesul a fost intentat împotriva clubului și a uneia dintre companiile care deține drepturile de producție și comercializare pentru o parte din produsele formației, și anume Bitolia Sports. Motivul pentru […] The post Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu nu vrea să audă de decizia lui Gigi Becali! “Nu sunt mulţi la nivelul lui” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că Adrian Şut va fi lăsat pe bancă în următoarele meciuri ale FCSB, ca pedeapsă pentru evoluţiile din ultima perioadă considerate slabe de patronul roş-albaştrilor. Scos la pauza meciului Basel – FCSB 3-1, mijlocaşul de 26 de ani cotat la 4.5 milioane de euro nu va ajunge însă pe lista neagră […] The post Ilie Dumitrescu nu vrea să audă de decizia lui Gigi Becali! “Nu sunt mulţi la nivelul lui” appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova, “propulsată” după victoria din UECL. Șansele de calificare în fazele eliminatorii # Antena Sport
Victoria Universității Craiova contra celor de la Rapid Viena a ajutat enorm echipa lui Mirel Rădoi în ceea ce privește șansele oferite de specialiști pentru calificarea în fazele eliminatorii. În urma succesului din Austria, trupa din Bănie a fost una dintre formațiile al căror procent a crescut cel mai mult în raportul pentru obținerea unui […] The post Universitatea Craiova, “propulsată” după victoria din UECL. Șansele de calificare în fazele eliminatorii appeared first on Antena Sport.
Phoenix Suns, victorie cu LA Clippers în singurul meci al nopții din NBA. Jalen Green a făcut show la debut # Antena Sport
The post Phoenix Suns, victorie cu LA Clippers în singurul meci al nopții din NBA. Jalen Green a făcut show la debut appeared first on Antena Sport.
Darius Olaru a ratat transferul carierei! Legendarul Jose Mourinho îl “ochise” pe mijlocașul de la FCSB # Antena Sport
Giovanni Becali, cunoscutul impresar român, a venit cu o dezvăluire incredibilă în cadrul unei emisiuni la care a participat. Potrivit agentului, Darius Olaru fusese luat în considerare de Jose Mourinho în vederea unui posibil transfer la Fenerbahce, atunci când “The Special One” pregătea echipa din Turcia. Becali a recunoscut că în ciuda valorii arătate în […] The post Darius Olaru a ratat transferul carierei! Legendarul Jose Mourinho îl “ochise” pe mijlocașul de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Mihai Rotaru, tranșant după eliminarea lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid Viena: “Mi-e greu să comentez” # Antena Sport
Mihai Rotaru a vorbit în cadrul unei intervenții TV despre momentul în care Mirel Rădoi a fost eliminat în minutul 19 al partidei dintre Rapid Viena și Universitatea Craiova. Patronul oltenilor a spus după victoria alb-albaștrilor din Austria că nu știe clar ce îi este permis unui antrenor, dar s-a arătat convins de un alt […] The post Mihai Rotaru, tranșant după eliminarea lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid Viena: “Mi-e greu să comentez” appeared first on Antena Sport.
PAOK a defilat în Europa League, dar Răzvan Lucescu nu s-a ferit: “Să fim sinceri și să recunoaștem” # Antena Sport
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a obținut o victorie categorică în Europa League în fața celor de la Young Boys Berna, pe care i-au învins cu scorul de 4-0. După meci, Răzvan Lucescu a recunoscut că meciul elevilor săi a fost ușurat din momentul în care elvețienii au rămas în 10 oameni după […] The post PAOK a defilat în Europa League, dar Răzvan Lucescu nu s-a ferit: “Să fim sinceri și să recunoaștem” appeared first on Antena Sport.
“Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență # Antena Sport
Partida din Conference League dintre Rayo Vallecano și Lech Poznan a stârnit un scandal în vestiarul formației din La Liga. Deși a câștigat dramatic cu 3-2 după o revenire de la 0-2, formația pentru care joacă și Andrei Rațiu nu a scăpat de tensiuni, pentru că antrenorul Inigo Perez a intrat într-o discuție aprinsă cu […] The post “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență appeared first on Antena Sport.
Sorin Cârțu a declarat după victoria Universității Craiova din Conference League că nu înțelege gestul lui Mirel Rădoi, care a fost eliminat după două cartonașe galbene primite în decurs de două minute. Președintele de onoare al alb-albaștrilor crede că lipsa antrenorului de 44 de ani se va simți la următoarea partidă pe care o vor […] The post Mirel Rădoi n-a ținut cont de sfatul lui Sorin Cârțu: “N-am înțeles situația. Păcat” appeared first on Antena Sport.
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a afirmat că “va avea nevoie probabil de puţină şansă” pentru a câştiga al cincilea său titlu de campion mondial de Formula 1, informează AFP. Vertappen se află acum la 36 de puncte în spatele britanicului Lando Norris (McLaren), actualul lider al clasamentului general, după ce la sfârşitul lunii […] The post Max Verstappen mai speră încă la titlul mondial: “Vom avea nevoie de puţină şansă” appeared first on Antena Sport.
Xherdan Shaqiri a distrus-o pe FCSB şi nu a iertat-o nici după meci: “Mai puteam marca două goluri” # Antena Sport
Xherdan Shaqiri a fost din nou vedeta lui Basel. În meciul câştigat de elveţieni cu 3-1 în faţa lui FCSB, veteranul ajuns la 34 de ani a reuşit o dublă. Fostul jucător de la Inter, Bayern sau Liverpool a ajuns la 10 goluri marcate în acest sezon şi susţine că meciul contra campioanei României a […] The post Xherdan Shaqiri a distrus-o pe FCSB şi nu a iertat-o nici după meci: “Mai puteam marca două goluri” appeared first on Antena Sport.
Scandal după eșecul FCSB-ului cu Basel. Elias Charalambous, înjurat de un suporter al roș-albaștrilor # Antena Sport
Fluierul final al meciului dintre Basel și FCSB, încheiat 3-1 pentru elvețieni, a marcat și un moment tensionat petrecut la marginea terenului. Elias Charalambous a intrat în conflict cu un suporter al propriei sale echipe care i-a cerut socoteală după al treilea eșec la rând din Europa League. Suporterii campioanei n-au fost mulțumiți după ce […] The post Scandal după eșecul FCSB-ului cu Basel. Elias Charalambous, înjurat de un suporter al roș-albaștrilor appeared first on Antena Sport.
