Orange măreşte preţurile şi trece de la tarifarea în lei la cea în euro pentru abonamentele digitale YOXO. Cea mai mare scumpire: +63% pentru cel mai ieftin abonament, care creşte de la 9 la 15 lei
Ziarul Financiar, 7 noiembrie 2025 21:00
Cea mai mare scumpire este aplicată celui mai ieftin abonament - care de la 9 lei devine 2,9 euro, adică aproximativ 15 lei, o scumpire de 64%.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
21:00
Orange măreşte preţurile şi trece de la tarifarea în lei la cea în euro pentru abonamentele digitale YOXO. Cea mai mare scumpire: +63% pentru cel mai ieftin abonament, care creşte de la 9 la 15 lei # Ziarul Financiar
Cea mai mare scumpire este aplicată celui mai ieftin abonament - care de la 9 lei devine 2,9 euro, adică aproximativ 15 lei, o scumpire de 64%.
Acum 30 minute
20:45
Acum o oră
20:30
20:15
20:15
Acum 2 ore
19:15
VIDEO. Ce este cel mai important în fotbal? Răzvan Burleanu, preşedintele FRF: „Atunci când un meci de fotbal începe, nu mai există diferenţe între un copil care n-a avut ce să mănânce în ziua respectivă şi un copil care este adus la stadion de părinţi într-o maşină scumpă. Acesta este farmecul fotbalului” # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
19:00
18:45
18:45
18:15
18:00
Acum 6 ore
17:00
17:00
16:45
16:30
Aşteptarea a luat sfârşit: Curtea Constituţională a publicat motivarea deciziei prin care a respins reforma pensiilor magistraţilor. „Solicitarea avizului CSM nu a fost realizată în condiţii de legalitate” # Ziarul Financiar
CCR a publicat motivarea deciziei de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile magistraţilor.
16:15
16:15
Aeroportul din Cluj-Napoca a atins pragul de 3 milioane de pasageri după primele 10 luni din 2025 # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu“ din Cluj-Napoca, al doilea cel mai mare aeroport din ţară şi poarta aeriană a Transilvaniei, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a fost tranzitat de la începutul anului şi până în prezent de 3 milioane de pasageri.
15:45
Ce spune Carrefour despre plecarea din România: Articolele apărute în presă privind o posibilă tranzacţie nu reflectă un anunţ oficial din partea companiei. Gilles Ballot, CEO Carrefour România: ”Strategia de expansiune va fi continuată şi mai accelerat: în 2026, vizăm inaugurarea unui număr mai mare de magazine decât în acest an” # Ziarul Financiar
15:30
15:15
Acum 8 ore
15:00
14:45
14:30
14:00
14:00
13:45
13:45
Răsturnare şocantă pe piaţa globală a petrolului: SUA acuză Gunvor că este „marioneta Kremlinului” şi blochează mega-tranzacţia pentru activele Lukoil. Oferta se prăbuşeşte între acuzaţii, presiuni geopolitice şi jocuri de culise, deschizând un nou front în războiul economic pentru „aurul negru” al Rusiei # Ziarul Financiar
13:30
Ministerul de Finanţe organizează în luna noiembrie o licitaţie pentru certificate de trezorerie cu discont, de 500 mil.lei, şi redeschide 13 emisiuni de obligaţiuni de stat, cu o valoare totală de 6,3 miliarde lei, pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi rambursării anticipate a datoriei publice # Ziarul Financiar
13:15
Acum 12 ore
13:00
12:45
12:45
12:15
12:15
12:15
Autorităţile române au confiscat în primele 10 luni peste 186 milioane de ţigarete de contrabandă, de peste 172 mil. lei, de trei ori mai mult decât totalul din 2024. Judeţele Suceava, Constanţa şi Timiş domină topul celor mai mari volume de capturi de ţigarete destinate traficului ilicit # Ziarul Financiar
12:00
12:00
11:30
11:15
Transgaz, campionul absolut al Bursei, face cel mai aşteptat anunţ din energie: Gazul din Marea Neagră va ajunge în conducte din toamna lui 2027. Salt de aproape 60% în producţia internă. Este economia gata? # Ziarul Financiar
„Conform prognozelor, până în anul 2030 cu perspectiva anului 2050 producţia de gaze naturale terestru este de aşteptat să scadă, menţinerea unui grad redus de dependenţă faţă de importuri fiind condiţionată astfel de exploatarea rezervelor de gaze naturale descoperite în Marea Neagră. Primele gaze naturale din proiectul Neptun Deep, gaz exploatat de OMV Petrom şi Romgaz în Marea Neagră, vor fi extrase şi transportate prin gazoductul Tuzla-Podişor începând din toamna anului 2027. Volumele de gaze naturale anuale estimate sunt de aproximativ 8,16 mld. m3/an (87,6 TWh/an) (ce vor intra din perimetrul Neptun Deep în reţeaua naţională de transport gaze naturale“, se arată în Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale publicat de Transgaz şi actualizat în septembrie anul acesta. Perioada pe care este făcut planul este 2024-2033.
11:15
11:00
10:45
10:30
10:15
10:00
09:45
09:45
Cu ajutorul statului, furnizorii de energie au făcut afaceri şi profituri colosale în 2022, prin intermediul schemei de plafonare şi compensare. Acum, tot statul strigă „prejudiciu“ pe un mecanism creat de el. Tinmar, luat în vizor # Ziarul Financiar
Mai multe evenimente cheie au creat posibilitatea unică pentru unele companii din zona de comerţ cu energie de a bifa afaceri şi profituri de vis în 2022, unul dintre cei mai complicaţi ani la nivel mondial. Primele semne apăruseră din 2021, dar abia în 2022, prin intervenţia directă a statului român, companiile de furnizare au întors un scenariu de coşmar, marcat de scumpirea enormă a energiei, într-o şansă de câştig fabuloasă. În 2023, lucrurile s-au detensionat pe piaţa energiei, lucru care a dus la scăderea preţurilor şi deci la evoluţii similare pentru multe afaceri din acest domeniu. Ce s-a întâmplat de fapt?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.