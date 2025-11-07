Noul vânător de mine marine al României, prezentat vineri în Portul militar Constanța
Jurnalul.ro, 7 noiembrie 2025 21:00
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, fost HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, achiziționat de Guvern, a fost prezentat vineri în Portul militar Constanța. Au participat ministrul Apărării și șeful Statului major al Apărării.
